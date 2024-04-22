Заклюет ли польский «Золотой орел» русскую «Сушку» или подавится?

«Покупка боевых самолетов не похожа на покупку автомобилей. Это годы ожидания. А FA-50 у нас есть возможность получить почти сразу. К тому же, американские истребители в три раза дороже».

«Самолет T-50 приобрел у летчиков большую популярность, а по ряду параметров рассматривается специалистами как один из лучших учебно-боевых самолетов в мире. На вооружение ВВС Республики Корея самолет T-50 поступил в 2005 году, и к началу 2011 года было получено более 60 самолетов».

