Заклюет ли польский «Золотой орел» русскую «Сушку» или подавится?

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Заклюет ли польский «Золотой орел» русскую «Сушку» или подавится?

Теория – это прекрасное дело. Она позволяет вытворять разумом (или безумием) такие вещи… Впрочем, в сегодняшнем сюжете и первого, и второго будет с избытком.

Вообще, собственно, а с чего вдруг пошло возбуждение? А с информации от наших вековечных «друзей»-шляхтичей. Там, знаете ли, «ганьбу» (точнее, «ханьбу») орут и хотят посадить министра. Бывшего министра обороны, Матиуша Блащака, который с декабря прошлого года уже не министр, а простой депутат в Сейме Польши.



А с чего так? Да вот как бы незадача вышла: купили новые шикарные самолеты, но… там не дьявол в деталях кроется, а Апокалипсис в отдельно взятых ВВС.


Все началось недавно. Летом 2022 года, когда вышеупомянутый Блащак разразился истерикой по поводу того, что русские скоро пойдут воевать Польшу, а ВВС страны находятся в непотребном состоянии. Частично, кстати, он был прав: на протяжении 90-х годов Польша, выскочившая из ОВД, не приобрела ни одного нового боевого самолета. Да, кое-что было куплено на рынке б/у техники, МиГ-29 у Чехии в 1995 году и у Германии в 2004-м. И эти МиГи вместе с небольшим количеством Су-22 были воздушным щитом Польши вплоть до 2004 года, когда были закуплены F-16 Block 52+. Естественно, не новые.

Ну и в 2019 году была утверждена заявка Польши на приобретение F-35. В 2020 году правительство Польши подписало договор на поставку 32 самолетов, и, видимо, на радостях, решило передать все свои МиГ-29 на утилизацию в Украину. Но так как F-35 – дело небыстрое, то остаться после начала известных событий с голым небом полякам не хотелось, а потому начали искать, где можно купить срочно и дешевле.

Вообще с утилизацией 29-х был определенный резон, получать для них запчасти из России стало практически невозможно, и, надо сказать, что польское правительство приложило к этому просто титанические усилия.

16 сентября 2022 года министерство обороны Польши и южнокорейская компания Korea Aerospace Industries подписали два контракта на строительство и поставку авиационной техники. В общей сложности было заказано 48 самолетов типа FA-50 в двух модификациях.

Первый контракт предусматривал поставку 12 истребителей в модификации FA-50GF, за которые поляки заплатили около 700 млн долларов (58,3 млн долларов за каждый). Самолеты были доставлены в Польшу в конце прошлого года.

Вторая часть контракта касается персональной модификации FA-50PL, создаваемой под требования ВВС Польши. Законтрактовано 36 машин общей стоимостью 2,3 млрд долларов (около 64 млн долларов за единицу). Поставки должны начаться через несколько лет.

Очень многие (в том числе и в Польше) задавались вопросом типа «Какого черта?» и почему нельзя приобрести уже изученные и отработанные F-16? С которыми точно не будет никаких проблем?

Генерал ВВС Иренеуш Новак ответил:
«Покупка боевых самолетов не похожа на покупку автомобилей. Это годы ожидания. А FA-50 у нас есть возможность получить почти сразу. К тому же, американские истребители в три раза дороже».


Возможно, это как раз тот случай, когда поговорка насчет того, что «дорого, да мило, а дешево, да гнило» имеет определенный зловещий смысл, но не стоит спешить.

А вот польские чиновники в Минобороны спешили. То ли СВО ударила всем по мозгам, то ли с ними были проблемы, но реально, сегодня в Польше многие говорят о том, что истребители покупались в страшной спешке, как будто танковые колонны российской армии шли не к Харькову, а к Варшаве.

Ну и плюс извечный армейский бардак, лютый и неуничтожимый. Минобороны Польши, бросившись заключать договоры, даже не удосужилось затребовать у ВВС спецификации, то есть, спросить, а какие, собственно, самолеты им нужны?

То есть, будь на тот момент в продаже у индусов «Теджас» - а купили бы! Он дешевый…

Премьера польского пилота в кабине FA-50 состоялась 16 ноября 2023 года. Произошел короткий полет, который тут же в прессе окрестили «историческим».


Однако уже 15 апреля этого года польское издание Onet сообщило, что полеты на корейских истребителях приостановлены с начала текущего года, и сегодня эти машины «представляют для польских ВВС скорее проблему, нежели пользу».

А чего это так вдруг? Формально обозначили причиной отсутствие каких-то там сертификатов от производителя. Ну да, конечно, без сертификата самолеты вообще не взлетают, это общеизвестно. И в бой без сертификата просто никак нельзя. Но на самом деле разгадка куда интереснее: польские летчики очень плохо приспосабливаются к корейским самолетам. Несмотря на то, что «Золотой орел» максимально стандартизирован с изделиями НАТО, все-таки корейский самолет и американский – далеко не одно и то же.

Но ситуация осложняется еще и тем, что извечный бардак польского военного ведомства привел к тому, что польские чиновники «забыли» заказать тренажеры, с которых начинается любое обучение. Да, потом их дозаказали, но придут они не раньше 2025 года. То же самое произошло и с тренажерами для катапультирования.

Плюс обслуживание самолетов, а это нешуточная проблема.


Подготовка технического и инженерного персонала в Польше – длительное дело, а гонять самолеты на ТО на другой конец света – не самое простое занятие. О капитальных ремонтах вообще молчим.

Кстати, подобные вещи творятся и с купленными Польшей южнокорейскими танками К-2. Польский технический состав оказался напрочь неподготовлен к работе со столь современной и продвинутой техникой. И для того, чтобы решить эту проблему, должно пройти приличное количество времени, причем, кому искренне можно посочувствовать, так это польским техникам, на которых в течении семи лет обрушили и «Абрамсы», и «Леопарды», и «Черные пантеры». И ремонтируй – не хочу, но надо. При всем том, что дальше Т-72М польские механики и не хаживали.

Так что же за «чудо-юдо» приобрели поляки? «Чемодан без ручки» или все-таки боевой самолет, способный решить задачи по обороне польского неба от… Впрочем, к этому мы вернемся чуть позже.

T-50/A-50 «Golden Eagle» изначально задумывался как учебно-боевой самолет и легкий штурмовик.


Разработчик – южнокорейский консорциум Korean Aerospace Industries, который образовали южнокорейские фирмы Samsung, Hyundai, Daewoo и американская фирма Lockheed Martin в 1998 году.

Самолет представляет собой доработанную версию учебно-боевого самолета KTX-2 фирмы Samsung, практически на 100% укомплектованную американской электроникой фирм GEC-Marconi Avionics, Honeywell, Smiths Industries, Rockwell Collins, Marconi, Parker, Messier-Dowty, Raytheon и Hamilton Standard.

Двигатель американский, двухконтурный турбореактивный F404-402 от «Дженерал электрик», оснащенный электронно-цифровой системой автоматического управления FADEC (Full Authority Digital Engine Control) и системой диагностики.

Бортовое радиоэлектронное оборудование самолета состоит из многофункциональной РЛС AN/APG-67, инерциальной навигационной системы с коррекцией по данным космической радионавигационной системы NAVSTAR, системы связи, бортовых ЭВМ систем управления полетом и оружием, а также аппаратурой РЭБ.

В состав вооружения боевого варианта самолета А-50 входит 20-мм трехствольная авиационная пушка. Подвесное вооружение размещается на семи узлах подвески: один подфюзеляжный, четыре подкрыльевых и два на законцовках крыла. На узлы предполагается разместить такой набор вооружения:
- управляемые ракеты класса «воздух -воздух» AIM-9;
- управляемые ракеты класса «воздух – земля» AGM-65;
- управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и кассеты.

Общий вес вооружений на подвеске – до 3 000 кг.


Здесь я хотел бы остановиться и спросить: вот это серьезно? Это «Золотой орел»? По образу и подобию «Боевого сокола» F-16?

Это «Золотой воробышек». Полное подобие и аналог нашего Як-130 и их Aermacchi M-346. Учебно-боевой самолетик, способный сыграть в случае крайней необходимости роль легкого истребителя или очень легкого штурмовика.

И вот на этом поляки собрались воевать с нашими? Прямо как-то даже обидно.

Конечно, над боевой модификацией, которую назвали FA-50 поработали более тщательно: оснастили системой связи стандарта Link 16, радаром EL/M-2032 (не АФАР), дополнительной системой предупреждения об облучении радарами и добавили приборы ночного видения. Массу боевой нагрузки увеличили до 4 500 кг. Raytheon и Northrop Grumman заявили, что они могут адаптировать под FA-50 радары с активной фазированной антенной решеткой, предназначенные для истребителей F-16 Fighting Falcon.

Смешно? Да.

Даже не станем говорить о Су-35. Это перебор.


Су-30СМ2. Двигатели АЛ-41Ф1С от Су-35С с управляемым вектором тяги. Модернизированная РЛС, часть БРЭО унифицирована с БРЭО Су-35С. Расширена номенклатура применяемого вооружения. Вообще ВСЕ, что можно подвесить на самолет – в ней.

Скорость на 500 км/ч больше. Боевой радиус на 500 км больше. Потолок на 3 000 метров выше.
Вооружение… если в тоннах – то на 6 тонн больше. Ну и 12 точек подвески против 7.

В голове не укладывается, что «Золотой воробей» сможет реально противопоставить Су-30. Ну разве что героизм и смелость польских летчиков, больше как-то ничего в голову не приходит.

«Самолет T-50 приобрел у летчиков большую популярность, а по ряду параметров рассматривается специалистами как один из лучших учебно-боевых самолетов в мире. На вооружение ВВС Республики Корея самолет T-50 поступил в 2005 году, и к началу 2011 года было получено более 60 самолетов».

Да, можно порадоваться за тех, кто будет учиться на этом самолете. Возможно, так оно и есть, и Т-50 действительно прекрасный учебно-боевой самолет.

Знаете, хочется нырнуть в историю, лет так на 90 назад. У нас в стране, на вооружении ВВС РККА был просто прекрасный учебный самолет У-2, который дал дорогу в небо миллионам летчиков. Прекрасный учебный самолет. И когда пришла война, У-2 стал По-2, ночным бомбардировщиком.


Не от хорошей жизни на меленький самолетик подвешивали 3-4 бомбы по 100 кг и он со скоростью 120 км/ч тихонько их тащил к противнику. И за счет небольшой скорости очень точно их сбрасывал.

Но стал ли По-2 полноценным боевым самолетом? И да, и нет. Урон он наносил такой, что не всякий нормальный бомбардировщик мог. Но встреча с любым истребителем противника обычно заканчивалась печально.

Вот и «Золотой орленок» на фоне Су-30 и тем более, Су-35, смотрится так же.

О чем думали в польском Минобороны, сказать сложно, но дурдом организовали качественный. Ладно, пять видов танков (к трем вышеперечисленным можно добавить наш Т-72М и их ПТ-91 «Тварди», который отличается от нашего), четыре вида САУ (Южнокорейская опять-таки, польская, чешская, советская), пять видов РСЗО (Корейская, американская, польская, чешская, советская) и так далее, так теперь еще и самолеты нужны «в ассортименте». Чтобы рак мозга технического состава поразил все виды вооруженных сил Польши.

Вообще стоило бы посмотреть на то, как идут дела у соседей. ВСУ создали просто шедевральную солянку из того, что им перепало со всей Европы, от старой советской до старой американской техники. И как эта солянка постепенно перекочевывает обратно в Европу, потому что в Украине ее просто не умеют ремонтировать. Как создаются центры в Прибалтике, Румынии, как прекрасные немецкие САУ едут в Германию…

Нет, понятно, что рано или поздно корейцы обучат должное количество инженеров и техников, летчики научатся летать (ну не корейцы же будут гонять самолеты к себе на модернизации) и так далее. Но это вопрос даже не завтра.

Но даже в случае решения вопросов обслуживания и обучения, вопрос эффективности все равно остается. Если на повестке дня у поляков стоит война с Россией, то что смогут сделать два полка легкий истребителей? Особенно если учесть, что подобных самолетов у России в боевых частях, да и вообще, что это за рыцарская такая дурь? Поляки прекрасно должны отдавать себе отчет в том, что ради применения ими корейских чудо-самолетов у нас с хранения не станут вытаскивать МиГ-29.

То, что Су-30 и Су-35 (особенно) будут расстреливать FA-50 с больших расстояний, это понятно. Радары дальше видят, ракеты дальше летят, РЭБ тоже явно мощнее. Скорость и высота тоже на стороне российских машин, про маневренность молчим, потому что изменяемый вектор тяги – это сильный бонус. Это коротко, нюансов может быть и больше, но и того, что есть, более чем достаточно, чтобы понять – поляки явно поспешили.

Поспешишь, как известно, людей насмешишь. Но вот польскому электорату почему-то не до смеха: потрачены просто громадные суммы, а польза от них какая-то более чем сомнительная. Отношения с Россией лучше не становятся, а вот боеспособность польской армии как-то не растет. Особенно боеспособность ВВС.

Может, и правда полезно время от времени сажать в тюрьму министров? Понятно же, что «Золотому цыпленку» «Сушка» явно не по клюву. Точно подавится.
28 комментариев
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  1. kalakutas Звание
    kalakutas
    -3
    Сегодня, 04:22
    А когдато ляхи строили свои самолёты и довольно не плохие для своего времени. Да и при Советской власти они хорошо делали самолёты и вертолёты Советских конструкторов. Выходит измельчали ляхи, деградируют, много сил на русофобию уходит.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 04:48
      Не было у бабы заботы, так купила баба порося ! laughing
      1. Егоза Звание
        Егоза
        -3
        Сегодня, 06:07
        Цитата: Uncle Lee
        Не было у бабы заботы, так купила баба порося !

        Как тут А.С. Пушкина не вспомнить! "Не гонялся бы ты поп за дешивизной"
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 04:49
      Цитата: kalakutas
      А когдато ляхи строили свои самолёты и довольно не плохие для своего времени. Да и при Советской власти они хорошо делали самолёты и вертолёты Советских конструкторов. Выходит измельчали ляхи, деградируют,
      recourse Да нет, просто не выжили в ЕС, там конкуренты не нужны, вот и вынуждены были уничтожить свое производство авиатехники. request
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 06:17
        вынуждены были уничтожить свое производство авиатехники
        Кажется, там была только сборка Ан-2
        1. Авиатор_ Звание
          Авиатор_
          +1
          Сегодня, 07:49
          Кажется, там была только сборка Ан-2
          И производство, полный цикл. И производство Ми-2, да и собственный учебно-тренировочный "Искра" делали, несмотря на чешские L-29 и L-39
          1. Голландец Михель Звание
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 07:53
            И производство, полный цикл
            Полный цикл, это когда от пульмана и заканчивая готовым изделием. Пульман находился в СССР, в СССР находилось и производство некоторых комплектующих. Двигатель собирали а Перми (потом в Польше из советских комплектующих).
            1. Авиатор_ Звание
              Авиатор_
              +1
              Сегодня, 07:54
              это когда от пульмана
              А что такое "пульман"? Старый еврей?
              1. Голландец Михель Звание
                Голландец Михель
                +1
                Сегодня, 07:56
                А что такое "пульман"? Старый еврей?
                Кульман wink
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 05:58
      kalakutas-это вы так пошутили неудачно?Наши военные постоянно жаловались на низкое качество сборки лицензионых Мигов,которые мы получали от поляков!Постоянно туда,в поляхию ездили наши инженеры и инспекторы чтобы научить поляков собирать боевую технику качественно а не абы как!!!
  2. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    0
    Сегодня, 05:10

    Но стал ли По-2 полноценным боевым самолетом? И да, и нет. Урон он наносил такой, что не всякий нормальный бомбардировщик мог. Но встреча с любым истребителем противника обычно заканчивалась печально.

    Вот не надо.
    Сколь-нибудь умелый лётчик-удвас для "свободных охотников" на мессерах представлял огромную проблему как раз из-за своей малой скорости и дьявольской манёвренности биплана. Сбить влёгкую можно было лишь наскоком, на нежданчике. А если нежданчика нет, то По-2 начинал устраивать "чудеса на виражах", и крутить их он мог гораздо дольше, благодаря экономичному мотору. Из-за малой скорости тоже приходилось сбрасывать свою, с риском сорвать поток и шлёпнуться, к тому же удвасы всегда у земли летали. Немцы просто зачастую плевали, и уходили искать цель полегче.
    1. bya965 Звание
      bya965
      +2
      Сегодня, 05:40
      Цитата: Kuroneko
      Сколь-нибудь умелый лётчик-удвас для "свободных охотников" на мессерах представлял огромную проблему как раз из-за своей малой скорости

      Вы не правы. У-2 ничего не мог сделать мессеру, поэтому это игра в одни ворота. Как на охоте, и охотник может пострадать и даже погибнуть, но это редкость и дурь охотника.
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 07:51
        У-2 ничего не мог сделать мессеру
        У него и не стояло такой задачи. Да и основной режим работы У-2 - ночь, а у немцев ночных истребителей с радарами было очень немного.
  3. Wildcat Звание
    Wildcat
    +11
    Сегодня, 05:11
    belay
    Этого автора интересно наблюдать в "динамике", хотя она, динамика, движется постоянно и в противоположные стороны.
    Например:
    22.04.2024: "То, что Су-30 и Су-35 (особенно) будут расстреливать FA-50 с больших расстояний, это понятно. Радары дальше видят, ракеты дальше летят, РЭБ тоже явно мощнее. Скорость и высота тоже на стороне российских машин, про маневренность молчим, потому что изменяемый вектор тяги – это сильный бонус. Это коротко, нюансов может быть и больше, но и того, что есть, более чем достаточно, чтобы понять – поляки явно поспешили."
    24.02.2022: " мы имеем по факту: полумёртвая система ПВО Украины ничего не смогла противопоставить российским самолетам и ракетам. Теперь воздух над Украиной в полном распоряжении ВКС РФ, и серьезно можно предлагать прекратить даже видимость сопротивления, потому что поставленные задачи все равно будут выполнены
    ВСУ не сможет оказать совершенно никакого вменяемого сопротивления. Отдельно взятые подразделения еще могут поизображать что-то героическое, но в основном ВСУ будут бежать так, как делали это в других ситуациях.
    Запад Украине не поможет. Это очевидно. Санкции, суперсанкции, мегасанкции. Украина не страна НАТО, потому за нее никто вступаться не будет. Да и нет в Украине инфраструктуры, которая позволила бы эффективно использовать силы НАТО."
    24.03.2022.: "Уже месяц, как мы наблюдаем за ходом спецоперации на территории Украины. Сегодня понятно, что, как предсказывали некоторые, легкой прогулки не получилось. Предстоит долгая и кровавая работа. Возможно, не на один месяц."
    29.03.2022: "Конечно, в плане технического оснащения ВСУ – те еще нищеброды, хотя, конечно, смотрятся покруче, чем, скажем, та же Румыния или Болгария, но в основном своем большинстве также вооружены остатками советского наследия. Конечно, наследие модернизируется, но такими темпами, что просто печально на это смотреть."

    ИМХО, краткий вывод: про "конечно", "понятно", "очевидно" - с категорическими заявлениями пора бы завязать.

    По САБЖу: ФА50, он же "Гап Филлер", предназначен для того, чтобы "заполнить разрыв" между Миг29/Су22 и Ф35. Учебный/ударный - дешевый способ возить АСП на головы противника. Почему не Ф16 - потому что в подходящей для поляков комплектации на рынке нет, а корейцы готовы отдать сразу.
    А "если что" - с Су35 и Су30 будут воевать Ф22, Ф15, Рафали и Еврофайтеры и, вероятно, Ф35. С поддержкой АВАКС и "прочими плюшками". Такой "нечестный способ войны" привел к тому, что Ф16, например, в Буре в пустыне даже сбить никого не удалось...
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +4
      Сегодня, 05:44
      Цитата: Wildcat
      Этого автора интересно наблюдать в "динамике", хотя она, динамика, движется постоянно и в противоположные стороны.

      Кто старое помянет - тому глаз вон!
      Надо быть в курсе и соответствовать требованиям момента.
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        +7
        Сегодня, 06:08
        Точно.
        Значит, дело было так:
        1. Сначала поляки забыли купить самолеты, на которых они могут летать, и оружие и тренажеры для них. Никогда такого не было, но вот же...
        И пошли они пить Zubrowka и не закусывать.

        2. Потом корейцы решили: "мы Золотого Орла в четыре страны нормально продали, а в пятую - Польшу - надо бы бяку сделать, продать некомплектные самолеты. Да пошла она лесом, эта торговля оружием."
        И пошли они есть ким-чи и собак.

        3. Все это не могло пройти без последствий и не имело ни одного шанса не попасть на ВО. Но! Поляки решили усугубить (см.п1) - и решили они зарубиться на УТС с Су35 и Су30, в связи с чем были подвергнуты осмеянию на ВО.

        Источники неизвестные, но абсолютно достоверные!
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    -7
    Сегодня, 05:56
    То,что ю.корейцы делают отличные смартфоны, микроволновки и танкеры/газовозы/контейнеровозы и автомобили не означает, что они умеют делать самолеты. Но зато они умеют делать замечательные "откаты".
    1. ASAD Звание
      ASAD
      -1
      Сегодня, 07:45
      Какие ваши доказательства?
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 07:51
        Какие ваши доказательства?

        1. Доказательства чего?
        2. Это г-н Бастрыкин? А если нет, то почему такие вопросы задаете.
        3. Знаю. Пришлось работать с ю.корейцами.
  5. DoctorRandom Звание
    DoctorRandom
    +6
    Сегодня, 06:54
    Это уже какой-то совершенно иной уровень, Роман. Сравнивать учебно-боевой истребитель с Су-30, или вообще любым другим истребителем ВКС РФ - это сильно. И тебя, автор, видимо даже не смущает, что у Польши есть те же F-16, ну или хотя бы то, что эти истребители были закуплены дабы заполнить пустоты до прибытия F-35. Как вам идея сравнить F-35 и Як-130, как думаете? Или может быть с F-22? Какой-то детский уровень статей пошёл.
    Но вот польскому электорату почему-то не до смеха: потрачены просто громадные суммы, а польза от них какая-то более чем сомнительная. Отношения с Россией лучше не становятся, а вот боеспособность польской армии как-то не растет

    Роман видимо последние 2 года в вакууме находиться, либо под сильнейшей дозой копиума, ибо как иначе объяснить тот факт, что человек прямо игнорирует то, что Польша закупает какими-то невиданными темпами и масштабами вооружение. Например, как вам тот факт, что Польша в скором времени будет обладать 506 системами HIMARS и 288 корейскими РСЗО K239 Chunmoo, тот же HIMARS, но с корейской спецификой. По вашему мнению это никак не повышает боеспособность ВС Польши? Какой же бред.
    1. parma Звание
      parma
      +3
      Сегодня, 07:39
      Это же Роман, ему похоже занесли хорошо за любовь к Су-30/35… чего только его серия статей про бедных индусов стоит на тему «глупый индусы не хотят покупать себе в убыток». Ну и ещё Роман большой любитель сравнивать «сферических коней в вакууме», вернее отдельно взятые единицы вооружения без учёта тактики и смежных подразделений. Вот и выходит, что УТС должен выйти раз на раз с тяжёлым истребителем в собачей свалке, причём так, чтоб Су-35 был сразу на хвосте, а чтоб наверняка у «летающей парты» должны быть клин автопушки и помпаж двигателя. Но если серьезно - кореец как платформа для перевозки бк и ударов с наведением от АВАКС пойдёт, да можно найти лучше, но не закон деньги и не в такие сроки… у самих поляков может с летающими радарами дела и не столь хорошо обстоят (есть пара БУ саабов, как уже писали на ВО - весьма неплохие машины), но если брать пропорционально - не хуже чем у нас, да и НАТО подсобит если что…
    2. ASAD Звание
      ASAD
      +2
      Сегодня, 07:48
      Видать за последние критические статьи автору сделали ата та. Вот и решил Рябова подвинуть с грядки
  6. сталевар Звание
    сталевар
    +5
    Сегодня, 07:26
    " время от времени сажать в тюрьму министров? ..."
    Я такие статьи читаю с улыбкой. Можно подумать у нас чем то лучше? Пол страны затопило, третий год воюем, про беспредел мигрантов каждый день пишут, но зато самолёты лучше всех. А что тогда воюем так долго, если оружие самое лучшее???? Знаете, давайте сперва у себя порядок наведём, а потом у других "бревно в глазу" искать будем. У поляков ни нефти, ни газа и вообще ничего нет, а они находят деньги на перевооружение. А мы воюем Советскими галошами и смеёмся над поляками. Нам надо самим уже на всех уровнях с президента и его министров начинать спрашивать и требовать отчёта о том что сделано и что не сделано. А то за 20 лет нас уже приучили, власть ценить по красивым глазкам! А нам всё рассказывают про ориентацию Америки и Европы.
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    -2
    Сегодня, 07:34
    Но ситуация осложняется еще и тем, что извечный бардак польского военного ведомства привел к тому, что польские чиновники «забыли» заказать тренажеры, с которых начинается любое обучение. Да, потом их дозаказали, но придут они не раньше 2025 года. То же самое произошло и с тренажерами для катапультирования.

    Англичане украинских пилотов пилотированию F-16 на винтовых легкомоторных самолётах готовят. Пусть поляки так-же поступают. Методика отработана wassat
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:44
    Не пойму чего так переживать за поляков, это их дела, их деньги. С головой они давно не дружат, а нам просто смотреть на этот цирк
  9. Dekabrist Звание
    Dekabrist
    +1
    Сегодня, 08:19
    Сайт превращается в какой то "Мурзилка-милитари" с уровнем статей "для младшего школьного возраста".
  10. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 08:26
    Печальная музыкальная сказка.Купил шляхтич дорогой бумбокс от Samsung, тащит его на плече по шляхетскому гетто( не тому,что сразу ассоциируется) в Варшаве,вес и габариты то не маленькие,но бросить нельзя,и торчит он от музыки" А Ла Ла Ла Ла убили шляхту,убили шляхту,с....замочили"Тут только..в баскетбол играть надо!
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 08:37
    Незнаю- незнаю! У поляков мало самолетов? Но их много по всей Европе. Количеством давить будут. Так, что уповать на легкую жизнь не приходиться. Вывод: срочно восстанавливать авиационные училища, наращивать производство авиатехники, модернизировать и развивать авиаинфраструктуру.
    Р. S. Автору доверия нет , неоднократное "в-на", с коловой выдает либо тайного западника, либо тайного и таки доморощеннлго либераста. Что, одно и тоже г.