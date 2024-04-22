Заклюет ли польский «Золотой орел» русскую «Сушку» или подавится?
Теория – это прекрасное дело. Она позволяет вытворять разумом (или безумием) такие вещи… Впрочем, в сегодняшнем сюжете и первого, и второго будет с избытком.
Вообще, собственно, а с чего вдруг пошло возбуждение? А с информации от наших вековечных «друзей»-шляхтичей. Там, знаете ли, «ганьбу» (точнее, «ханьбу») орут и хотят посадить министра. Бывшего министра обороны, Матиуша Блащака, который с декабря прошлого года уже не министр, а простой депутат в Сейме Польши.
А с чего так? Да вот как бы незадача вышла: купили новые шикарные самолеты, но… там не дьявол в деталях кроется, а Апокалипсис в отдельно взятых ВВС.
Все началось недавно. Летом 2022 года, когда вышеупомянутый Блащак разразился истерикой по поводу того, что русские скоро пойдут воевать Польшу, а ВВС страны находятся в непотребном состоянии. Частично, кстати, он был прав: на протяжении 90-х годов Польша, выскочившая из ОВД, не приобрела ни одного нового боевого самолета. Да, кое-что было куплено на рынке б/у техники, МиГ-29 у Чехии в 1995 году и у Германии в 2004-м. И эти МиГи вместе с небольшим количеством Су-22 были воздушным щитом Польши вплоть до 2004 года, когда были закуплены F-16 Block 52+. Естественно, не новые.
Ну и в 2019 году была утверждена заявка Польши на приобретение F-35. В 2020 году правительство Польши подписало договор на поставку 32 самолетов, и, видимо, на радостях, решило передать все свои МиГ-29 на утилизацию в Украину. Но так как F-35 – дело небыстрое, то остаться после начала известных событий с голым небом полякам не хотелось, а потому начали искать, где можно купить срочно и дешевле.
Вообще с утилизацией 29-х был определенный резон, получать для них запчасти из России стало практически невозможно, и, надо сказать, что польское правительство приложило к этому просто титанические усилия.
16 сентября 2022 года министерство обороны Польши и южнокорейская компания Korea Aerospace Industries подписали два контракта на строительство и поставку авиационной техники. В общей сложности было заказано 48 самолетов типа FA-50 в двух модификациях.
Первый контракт предусматривал поставку 12 истребителей в модификации FA-50GF, за которые поляки заплатили около 700 млн долларов (58,3 млн долларов за каждый). Самолеты были доставлены в Польшу в конце прошлого года.
Вторая часть контракта касается персональной модификации FA-50PL, создаваемой под требования ВВС Польши. Законтрактовано 36 машин общей стоимостью 2,3 млрд долларов (около 64 млн долларов за единицу). Поставки должны начаться через несколько лет.
Очень многие (в том числе и в Польше) задавались вопросом типа «Какого черта?» и почему нельзя приобрести уже изученные и отработанные F-16? С которыми точно не будет никаких проблем?
Генерал ВВС Иренеуш Новак ответил:
Возможно, это как раз тот случай, когда поговорка насчет того, что «дорого, да мило, а дешево, да гнило» имеет определенный зловещий смысл, но не стоит спешить.
А вот польские чиновники в Минобороны спешили. То ли СВО ударила всем по мозгам, то ли с ними были проблемы, но реально, сегодня в Польше многие говорят о том, что истребители покупались в страшной спешке, как будто танковые колонны российской армии шли не к Харькову, а к Варшаве.
Ну и плюс извечный армейский бардак, лютый и неуничтожимый. Минобороны Польши, бросившись заключать договоры, даже не удосужилось затребовать у ВВС спецификации, то есть, спросить, а какие, собственно, самолеты им нужны?
То есть, будь на тот момент в продаже у индусов «Теджас» - а купили бы! Он дешевый…
Премьера польского пилота в кабине FA-50 состоялась 16 ноября 2023 года. Произошел короткий полет, который тут же в прессе окрестили «историческим».
Однако уже 15 апреля этого года польское издание Onet сообщило, что полеты на корейских истребителях приостановлены с начала текущего года, и сегодня эти машины «представляют для польских ВВС скорее проблему, нежели пользу».
А чего это так вдруг? Формально обозначили причиной отсутствие каких-то там сертификатов от производителя. Ну да, конечно, без сертификата самолеты вообще не взлетают, это общеизвестно. И в бой без сертификата просто никак нельзя. Но на самом деле разгадка куда интереснее: польские летчики очень плохо приспосабливаются к корейским самолетам. Несмотря на то, что «Золотой орел» максимально стандартизирован с изделиями НАТО, все-таки корейский самолет и американский – далеко не одно и то же.
Но ситуация осложняется еще и тем, что извечный бардак польского военного ведомства привел к тому, что польские чиновники «забыли» заказать тренажеры, с которых начинается любое обучение. Да, потом их дозаказали, но придут они не раньше 2025 года. То же самое произошло и с тренажерами для катапультирования.
Плюс обслуживание самолетов, а это нешуточная проблема.
Подготовка технического и инженерного персонала в Польше – длительное дело, а гонять самолеты на ТО на другой конец света – не самое простое занятие. О капитальных ремонтах вообще молчим.
Кстати, подобные вещи творятся и с купленными Польшей южнокорейскими танками К-2. Польский технический состав оказался напрочь неподготовлен к работе со столь современной и продвинутой техникой. И для того, чтобы решить эту проблему, должно пройти приличное количество времени, причем, кому искренне можно посочувствовать, так это польским техникам, на которых в течении семи лет обрушили и «Абрамсы», и «Леопарды», и «Черные пантеры». И ремонтируй – не хочу, но надо. При всем том, что дальше Т-72М польские механики и не хаживали.
Так что же за «чудо-юдо» приобрели поляки? «Чемодан без ручки» или все-таки боевой самолет, способный решить задачи по обороне польского неба от… Впрочем, к этому мы вернемся чуть позже.
T-50/A-50 «Golden Eagle» изначально задумывался как учебно-боевой самолет и легкий штурмовик.
Разработчик – южнокорейский консорциум Korean Aerospace Industries, который образовали южнокорейские фирмы Samsung, Hyundai, Daewoo и американская фирма Lockheed Martin в 1998 году.
Самолет представляет собой доработанную версию учебно-боевого самолета KTX-2 фирмы Samsung, практически на 100% укомплектованную американской электроникой фирм GEC-Marconi Avionics, Honeywell, Smiths Industries, Rockwell Collins, Marconi, Parker, Messier-Dowty, Raytheon и Hamilton Standard.
Двигатель американский, двухконтурный турбореактивный F404-402 от «Дженерал электрик», оснащенный электронно-цифровой системой автоматического управления FADEC (Full Authority Digital Engine Control) и системой диагностики.
Бортовое радиоэлектронное оборудование самолета состоит из многофункциональной РЛС AN/APG-67, инерциальной навигационной системы с коррекцией по данным космической радионавигационной системы NAVSTAR, системы связи, бортовых ЭВМ систем управления полетом и оружием, а также аппаратурой РЭБ.
В состав вооружения боевого варианта самолета А-50 входит 20-мм трехствольная авиационная пушка. Подвесное вооружение размещается на семи узлах подвески: один подфюзеляжный, четыре подкрыльевых и два на законцовках крыла. На узлы предполагается разместить такой набор вооружения:
- управляемые ракеты класса «воздух -воздух» AIM-9;
- управляемые ракеты класса «воздух – земля» AGM-65;
- управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и кассеты.
Общий вес вооружений на подвеске – до 3 000 кг.
Здесь я хотел бы остановиться и спросить: вот это серьезно? Это «Золотой орел»? По образу и подобию «Боевого сокола» F-16?
Это «Золотой воробышек». Полное подобие и аналог нашего Як-130 и их Aermacchi M-346. Учебно-боевой самолетик, способный сыграть в случае крайней необходимости роль легкого истребителя или очень легкого штурмовика.
И вот на этом поляки собрались воевать с нашими? Прямо как-то даже обидно.
Конечно, над боевой модификацией, которую назвали FA-50 поработали более тщательно: оснастили системой связи стандарта Link 16, радаром EL/M-2032 (не АФАР), дополнительной системой предупреждения об облучении радарами и добавили приборы ночного видения. Массу боевой нагрузки увеличили до 4 500 кг. Raytheon и Northrop Grumman заявили, что они могут адаптировать под FA-50 радары с активной фазированной антенной решеткой, предназначенные для истребителей F-16 Fighting Falcon.
Смешно? Да.
Даже не станем говорить о Су-35. Это перебор.
Су-30СМ2. Двигатели АЛ-41Ф1С от Су-35С с управляемым вектором тяги. Модернизированная РЛС, часть БРЭО унифицирована с БРЭО Су-35С. Расширена номенклатура применяемого вооружения. Вообще ВСЕ, что можно подвесить на самолет – в ней.
Скорость на 500 км/ч больше. Боевой радиус на 500 км больше. Потолок на 3 000 метров выше.
Вооружение… если в тоннах – то на 6 тонн больше. Ну и 12 точек подвески против 7.
В голове не укладывается, что «Золотой воробей» сможет реально противопоставить Су-30. Ну разве что героизм и смелость польских летчиков, больше как-то ничего в голову не приходит.
Да, можно порадоваться за тех, кто будет учиться на этом самолете. Возможно, так оно и есть, и Т-50 действительно прекрасный учебно-боевой самолет.
Знаете, хочется нырнуть в историю, лет так на 90 назад. У нас в стране, на вооружении ВВС РККА был просто прекрасный учебный самолет У-2, который дал дорогу в небо миллионам летчиков. Прекрасный учебный самолет. И когда пришла война, У-2 стал По-2, ночным бомбардировщиком.
Не от хорошей жизни на меленький самолетик подвешивали 3-4 бомбы по 100 кг и он со скоростью 120 км/ч тихонько их тащил к противнику. И за счет небольшой скорости очень точно их сбрасывал.
Но стал ли По-2 полноценным боевым самолетом? И да, и нет. Урон он наносил такой, что не всякий нормальный бомбардировщик мог. Но встреча с любым истребителем противника обычно заканчивалась печально.
Вот и «Золотой орленок» на фоне Су-30 и тем более, Су-35, смотрится так же.
О чем думали в польском Минобороны, сказать сложно, но дурдом организовали качественный. Ладно, пять видов танков (к трем вышеперечисленным можно добавить наш Т-72М и их ПТ-91 «Тварди», который отличается от нашего), четыре вида САУ (Южнокорейская опять-таки, польская, чешская, советская), пять видов РСЗО (Корейская, американская, польская, чешская, советская) и так далее, так теперь еще и самолеты нужны «в ассортименте». Чтобы рак мозга технического состава поразил все виды вооруженных сил Польши.
Вообще стоило бы посмотреть на то, как идут дела у соседей. ВСУ создали просто шедевральную солянку из того, что им перепало со всей Европы, от старой советской до старой американской техники. И как эта солянка постепенно перекочевывает обратно в Европу, потому что в Украине ее просто не умеют ремонтировать. Как создаются центры в Прибалтике, Румынии, как прекрасные немецкие САУ едут в Германию…
Нет, понятно, что рано или поздно корейцы обучат должное количество инженеров и техников, летчики научатся летать (ну не корейцы же будут гонять самолеты к себе на модернизации) и так далее. Но это вопрос даже не завтра.
Но даже в случае решения вопросов обслуживания и обучения, вопрос эффективности все равно остается. Если на повестке дня у поляков стоит война с Россией, то что смогут сделать два полка легкий истребителей? Особенно если учесть, что подобных самолетов у России в боевых частях, да и вообще, что это за рыцарская такая дурь? Поляки прекрасно должны отдавать себе отчет в том, что ради применения ими корейских чудо-самолетов у нас с хранения не станут вытаскивать МиГ-29.
То, что Су-30 и Су-35 (особенно) будут расстреливать FA-50 с больших расстояний, это понятно. Радары дальше видят, ракеты дальше летят, РЭБ тоже явно мощнее. Скорость и высота тоже на стороне российских машин, про маневренность молчим, потому что изменяемый вектор тяги – это сильный бонус. Это коротко, нюансов может быть и больше, но и того, что есть, более чем достаточно, чтобы понять – поляки явно поспешили.
Поспешишь, как известно, людей насмешишь. Но вот польскому электорату почему-то не до смеха: потрачены просто громадные суммы, а польза от них какая-то более чем сомнительная. Отношения с Россией лучше не становятся, а вот боеспособность польской армии как-то не растет. Особенно боеспособность ВВС.
Может, и правда полезно время от времени сажать в тюрьму министров? Понятно же, что «Золотому цыпленку» «Сушка» явно не по клюву. Точно подавится.
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