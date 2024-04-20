«Механика мало отличается от тракторов»: Франция намерена создать ремонтную базу для САУ CAESAR на Украине
Как пояснили в комитете по обороне Верховной рады, к концу 2023 года Украине было передано 49 САУ CAESAR. Со слов депутатов, самоходки получили «отличные отзывы от военных», особенно из 55-й артбригады, но с одной оговоркой:
Производитель самоходок – компания KNDS France – заявляет, что ВСУ потеряли менее 10% CAESAR, поставленных Францией и Данией, в то время как уровень потерь аналогичных систем [то есть других западных САУ] составил почти 30%. На протяжении текущего года украинская армия должна получить еще 78 единиц CAESAR.
- отметили депутаты.
В связи с этим они перед французскими парламентариями подняли вопрос о возможности создания на Украине производственной базы по ремонту самоходок.
- заявил депутат Жан-Мишель Жак.
В военном ведомстве Франции пояснили, что работы по организации ремонта CAESAR на территории Украины уже ведутся.
- отметил министр обороны Себастьян Лекорню, слова которого приводятся в издании Opex360.
С его слов, военное ведомство намерено содействовать созданию мощностей по ремонту САУ на Украине, так как это позволит сократить плечо снабжения и обеспечить надежную эксплуатацию самоходок.
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