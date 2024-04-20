«Механика мало отличается от тракторов»: Франция намерена создать ремонтную базу для САУ CAESAR на Украине

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«Механика мало отличается от тракторов»: Франция намерена создать ремонтную базу для САУ CAESAR на Украине

Как пояснили в комитете по обороне Верховной рады, к концу 2023 года Украине было передано 49 САУ CAESAR. Со слов депутатов, самоходки получили «отличные отзывы от военных», особенно из 55-й артбригады, но с одной оговоркой:

Колесная база не позволяет машинам проезжать везде в случае неблагоприятных погодных условий. Когда осенью и весной много грязи, преимущество переходит к гусеничной технике.




Производитель самоходок – компания KNDS France – заявляет, что ВСУ потеряли менее 10% CAESAR, поставленных Францией и Данией, в то время как уровень потерь аналогичных систем [то есть других западных САУ] составил почти 30%. На протяжении текущего года украинская армия должна получить еще 78 единиц CAESAR.

Это мощное современное оборудование; в частности, САУ помогли освободить остров Змеиный. Но CAESAR нуждаются в ремонте, а для этого в запасных частях. Это жизненно важно, потому что в настоящее время многие единицы техники обездвижены

- отметили депутаты.

В связи с этим они перед французскими парламентариями подняли вопрос о возможности создания на Украине производственной базы по ремонту самоходок.

На данный момент машины, которые должны проходить техническое обслуживание, отправляются далеко от линии фронта, что приводит к потере их боевой эффективности. Я не знал, что из эксплуатации выведено так много CAESAR

- заявил депутат Жан-Мишель Жак.

В военном ведомстве Франции пояснили, что работы по организации ремонта CAESAR на территории Украины уже ведутся.

Производитель САУ проделал хорошую работу с рядом компаний украинского аграрного сектора. По сути, механическая и гидравлическая система CAESAR мало чем отличается от некоторых тракторов

- отметил министр обороны Себастьян Лекорню, слова которого приводятся в издании Opex360.

С его слов, военное ведомство намерено содействовать созданию мощностей по ремонту САУ на Украине, так как это позволит сократить плечо снабжения и обеспечить надежную эксплуатацию самоходок.

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    9 комментариев
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    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 16:22
      Производитель САУ проделал хорошую работу с рядом компаний украинского аграрного сектора. По сути, механическая и гидравлическая система CAESAR мало чем отличается от некоторых тракторов

      - отметил министр обороны Себастьян Лекорню, слова которого приводятся в издании Opex360.
      Теперь становится понятно в какой связи и по чьему примеру поступили французские аграрии во время своих недавних протестов в Париже. recourse
    2. Арка Звание
      Арка
      +2
      Сегодня, 16:31
      Для ремонта сей техники нужны запчасти, люди и оборудование. Причём есть подозрение, что всё это надо завозить. А при выявлении и накрытии опять кто-то упадёт с дельтаплана в Альпах.
    3. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 16:52
      Желаю нашей разведке как можно чаще и точнее определять местонахождение этой "цесарской" гадости, а артиллеристам, дроноводам и лётчикам так их долбить, чтобы потребность в ремонте сама-собой отпала!
      1. KCA Звание
        KCA
        +1
        Сегодня, 17:02
        У них большая дальность, пока фронт не насытят Коалицией толку нет, определили местоположение, и? У Цезаря 40км, у Мсты-С 30км, пока на дистанцию выйдут, или РСЗО подгонят, цель уже очень далеко, есть Малки, Гиацинты, но их мало, везде не поставить
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 17:59
          Цитата: KCA
          У них большая дальность, пока фронт не насытят Коалицией толку нет, определили местоположение, и? У Цезаря 40км, у Мсты-С 30км, пока на дистанцию выйдут, или РСЗО подгонят, цель уже очень далеко, есть Малки, Гиацинты, но их мало, везде не поставить
          И это тоже не поможет. Грубо говоря они ближе 25 КМ к ЛБС не подъезжают. А если подъехали то 2-4 выстрела т.е. 1 минута и убегают. А наши САУ тоже ведут огонь с 20-25км и получается что между артой 45-50 км. Да и ланцеты тоже не с самой ЛБС запускают, а так же с тыла. Другое дело сколько держит ствол при такой дальности. Есть подозрение что износ там намного выше заявленного.
          1. KCA Звание
            KCA
            0
            Сегодня, 18:14
            Помогет, помогет, у Коалиции ОФС заявлена дальность до 80 км, не управляемый снаряд без газогенераторов 40 км, постановка, получение цели и выход на позицию максимум 8 минут, Краснополем-2М, с БПЛА за 80км и время секунды, мало Коалиций, свои снаряды и свои выстрелы, не было у нас ни когда выстрелов с высоковольтно-плазменной детонацией и снаряды новые, старые тоже подходят. но их и для Мсты используют
    4. юрий Л Звание
      юрий Л
      +2
      Сегодня, 16:56
      Надо постоянно и ежедневно производить" ремонт " французских трактористов ,аналогично недавнему ремонту в Славянске.
    5. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 18:32
      Повышенная дальность позволяет не ездить по окопам, база тоже может быть разная. Там есть и Татра8х8. На примере немцев вообще куча вариантов: БТР Боксёр 8х8, гусеничный с кабиной от грузовика, полноценная САУ...
    6. костя1
      костя1
      0
      Сегодня, 19:54
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