«Механика мало отличается от тракторов»: Франция намерена создать ремонтную базу для САУ CAESAR на Украине

Колесная база не позволяет машинам проезжать везде в случае неблагоприятных погодных условий. Когда осенью и весной много грязи, преимущество переходит к гусеничной технике.

Это мощное современное оборудование; в частности, САУ помогли освободить остров Змеиный. Но CAESAR нуждаются в ремонте, а для этого в запасных частях. Это жизненно важно, потому что в настоящее время многие единицы техники обездвижены

На данный момент машины, которые должны проходить техническое обслуживание, отправляются далеко от линии фронта, что приводит к потере их боевой эффективности. Я не знал, что из эксплуатации выведено так много CAESAR

Производитель САУ проделал хорошую работу с рядом компаний украинского аграрного сектора. По сути, механическая и гидравлическая система CAESAR мало чем отличается от некоторых тракторов

Как пояснили в комитете по обороне Верховной рады, к концу 2023 года Украине было передано 49 САУ CAESAR. Со слов депутатов, самоходки получили «отличные отзывы от военных», особенно из 55-й артбригады, но с одной оговоркой:Производитель самоходок – компания KNDS France – заявляет, что ВСУ потеряли менее 10% CAESAR, поставленных Францией и Данией, в то время как уровень потерь аналогичных систем [то есть других западных САУ] составил почти 30%. На протяжении текущего года украинская армия должна получить еще 78 единиц CAESAR.- отметили депутаты.В связи с этим они перед французскими парламентариями подняли вопрос о возможности создания на Украине производственной базы по ремонту самоходок.- заявил депутат Жан-Мишель Жак.В военном ведомстве Франции пояснили, что работы по организации ремонта CAESAR на территории Украины уже ведутся.- отметил министр обороны Себастьян Лекорню, слова которого приводятся в издании Opex360.С его слов, военное ведомство намерено содействовать созданию мощностей по ремонту САУ на Украине, так как это позволит сократить плечо снабжения и обеспечить надежную эксплуатацию самоходок.