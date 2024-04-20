Арабский телеканал поставил под сомнение слова Блинкена о помощи жителям сектора Газа
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Американские власти продолжают делать вид, что они обеспокоены растущими жертвами среди мирного населения в секторе Газа и что их волнует судьба Палестины. При этом на деле Вашингтон вовсю поставляет Израилю оружие и блокирует любые антиизраильские резолюции ООН.
Недавно в ходе встречи в Италии глав МИД стран «Большой семёрки» обеспокоенность возможной военной операцией на юге сектора Газа в городе Рафахе выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Соединённые Штаты якобы хотят деэскалации на Ближнем Востоке.
Однако популярный арабский телеканал Al Arabiya поставил под сомнение слова Блинкена и в целом стремление Штатов помочь в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа.
По словам авторов Al Arabiya, американские власти постоянно говорят о том, что они не поддерживают операцию в Рафахе и привержены стабилизации гуманитарной ситуации в Газе, но на деле «перемещенным лицам в секторе Газа не предоставили даже места, куда они могли бы обратиться».
Общаясь с корреспондентом Al Arabiya, Блинкен, помимо всего прочего, нашёл оправдание и блокированию со стороны США последней резолюции Совбеза ООН по поводу полноправного членства в организации Палестины. Он заявил, что это было сделано для того, чтобы «успокоить ситуацию».
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