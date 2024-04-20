Арабский телеканал поставил под сомнение слова Блинкена о помощи жителям сектора Газа

9
Арабский телеканал поставил под сомнение слова Блинкена о помощи жителям сектора Газа

Американские власти продолжают делать вид, что они обеспокоены растущими жертвами среди мирного населения в секторе Газа и что их волнует судьба Палестины. При этом на деле Вашингтон вовсю поставляет Израилю оружие и блокирует любые антиизраильские резолюции ООН.

Недавно в ходе встречи в Италии глав МИД стран «Большой семёрки» обеспокоенность возможной военной операцией на юге сектора Газа в городе Рафахе выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Соединённые Штаты якобы хотят деэскалации на Ближнем Востоке.



Однако популярный арабский телеканал Al Arabiya поставил под сомнение слова Блинкена и в целом стремление Штатов помочь в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа.

По словам авторов Al Arabiya, американские власти постоянно говорят о том, что они не поддерживают операцию в Рафахе и привержены стабилизации гуманитарной ситуации в Газе, но на деле «перемещенным лицам в секторе Газа не предоставили даже места, куда они могли бы обратиться».

Общаясь с корреспондентом Al Arabiya, Блинкен, помимо всего прочего, нашёл оправдание и блокированию со стороны США последней резолюции Совбеза ООН по поводу полноправного членства в организации Палестины. Он заявил, что это было сделано для того, чтобы «успокоить ситуацию».
  • ru.usembassy.gov
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:26
    Арабский телеканал поставил под сомнение слова Блинкена о помощи жителям сектора Газа
    . А по другим вопросам/темам, полосатая доверять можно/нужно??? fool
    1. Ханка Звание
      Ханка
      +2
      Сегодня, 15:36
      Не верь данайцам ,дары дающим ...
      Это уже всего мира касается !!!!
      Ну кто понял тут Значит наши !!!
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 15:55
        Арабский телеканал поставил под сомнение слова Блинкена о помощи жителям сектора Газа

        Да конечно никакой помощи - без КАБАЛЬНЫХ условий от Вашингтона в пользу Израиля - жители сектора Газа от США точно не дождутся!
        Да и вообще без каких-либо американских условий жители Газа не дождутся никакой американской помощи от слова "совсем".
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 16:11
          Американские власти продолжают делать вид, что они обеспокоены растущими жертвами среди мирного населения в секторе Газа и что их волнует судьба Палестины.

          Помню когда то была такая политическая карикатура : Нацист зарезавшей мать, протягивает стоящей рядом её маленькой дочке конфетку... Ничего не напоминает...??? Вершина ихнего гуманизма и милосердия... am
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:29
    «Он заявил, что это было сделано для того, чтобы "успокоить ситуацию"» —

    — Довести до кладби́щенского спокойствия ...
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 14:34
    Помощь по американски: дать оружие, чтобы погибло побольше людей.
  4. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 15:58
    Почему же? Штаты очень даже помогают гуманитарной помощью - например, сбрасывают ящики с этой гуманитарной помощью без парашютов, на головы палестинским детям...
  5. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 17:30
    Американские власти продолжают делать вид.., все власти надувают щеки и делают вид. Миру мир, пису пис. Самый большой пис всегда достается большей части населения, не обремененной "деловой хваткой".
  6. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:58
    "Поставил под сомнение"?-как изысканно-нет чтобы правду сказали-этот гаденыш опять дерьмо несет

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»