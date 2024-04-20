В израильской прессе: удар ЦАХАЛ по иранскому Исфахану был «вялым»
Удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по иранскому Исфахану был «вялым». Нанося его, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, некогда сделавший политическую карьеру на «иранской угрозе», показал отсутствие у него внятной стратегии преодоления противоречий между Тель-Авивом и Тегераном.
Такое мнение высказал в своей статье обозреватель газеты Haaretz (Израиль) Аншель Пфеффер.
Журналист считает, что ограниченная атака израильских военных на Иран выгодна Нетаньяху, так как отвлекает внимание общественности от событий в секторе Газа, где продолжаются военные действия против ХАМАС, и от необходимости освободить заложников, удерживаемых боевиками в палестинском анклаве.
Автор отмечает, что в молчании властей Израиля на следующий день после удара по иранской авиабазе под Исфаханом есть что-то «почти застенчивое». Собственно, Тель-Авив изначально даже не стал брать на себя ответственность за атаку. Она была «возложена» на израильтян соответствующими заявлениями официальных лиц США.
Пфеффер делает вывод, что события последних 19 дней на Ближнем и Среднем Востоке невозможно повернуть вспять, хоть этого кто-то очень сильно хотел бы. Факт остается фактом: впервые в истории произошел прямой вооруженный конфликт между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль.
Вызывает удивление тот факт, что подобный анализ и такие выводы были сделаны именно в израильской прессе.
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