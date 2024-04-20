В израильской прессе: удар ЦАХАЛ по иранскому Исфахану был «вялым»

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В израильской прессе: удар ЦАХАЛ по иранскому Исфахану был «вялым»

Удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по иранскому Исфахану был «вялым». Нанося его, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, некогда сделавший политическую карьеру на «иранской угрозе», показал отсутствие у него внятной стратегии преодоления противоречий между Тель-Авивом и Тегераном.

Такое мнение высказал в своей статье обозреватель газеты Haaretz (Израиль) Аншель Пфеффер.



Журналист считает, что ограниченная атака израильских военных на Иран выгодна Нетаньяху, так как отвлекает внимание общественности от событий в секторе Газа, где продолжаются военные действия против ХАМАС, и от необходимости освободить заложников, удерживаемых боевиками в палестинском анклаве.

Автор отмечает, что в молчании властей Израиля на следующий день после удара по иранской авиабазе под Исфаханом есть что-то «почти застенчивое». Собственно, Тель-Авив изначально даже не стал брать на себя ответственность за атаку. Она была «возложена» на израильтян соответствующими заявлениями официальных лиц США.

Пфеффер делает вывод, что события последних 19 дней на Ближнем и Среднем Востоке невозможно повернуть вспять, хоть этого кто-то очень сильно хотел бы. Факт остается фактом: впервые в истории произошел прямой вооруженный конфликт между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль.

Вызывает удивление тот факт, что подобный анализ и такие выводы были сделаны именно в израильской прессе.
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    7 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 14:10
      [quote«В молчании властей Израиля на следующий день после удара по иранской авиабазе под Исфаханом есть что-то "почти застенчивое"» —][/quote]
      — Вот в Газе они не стесняются ...
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +2
        Сегодня, 14:14
        Удар был вялым - "на пол шестого". Побаиваются евреи персов, это им не арабов в тапках гонять, вмиг отхватят!
        1. gsev Звание
          gsev
          -2
          Сегодня, 16:23
          Цитата: vasyliy1
          Побаиваются евреи персов, это им не арабов в тапках гонять, вмиг отхватят!

          А какой смысл наносить удар по Ирану? Не все иранское общество одобряет конфронтацию с Израилем. Израилю лучше добить хамас в секторе Газа не ввязываясь в полномасштабный конфликт с Хезболлой и Ираном или хотябы не обостряя остроту этого конфликта.
          1. bk0010 Звание
            bk0010
            0
            Сегодня, 18:49
            Цитата: gsev
            А какой смысл наносить удар по Ирану?
            Остынет обстановка - выпрут израильского "главнюка". А как выпрут - сразу посадят, ибо есть за что и давно пора. Вот он и старается чтобы обстановка не остыла ("переправа не заканчивалась").
      2. KLM77 Звание
        KLM77
        +1
        Сегодня, 14:22
        Газа не Иран! Газа не может ответить так, как это может сделать Иран.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:24
      Что бы нанести серьёзный удар, Израилю требуется помощ со всех заинтересованных сторон, в первую очередь от полосатиков... Писал, уже, без топливозаправщиков для авиации, они к Ирану просто не долетят...
      Нет такой специфический помощи, приходится обходится дальнобойные дронами и ракетами с приличной дальность, которые очень дороги, их не так много, да и долететь смогут не все...
      В общем, что дальше будет, не понятно???
    3. курвиметр Звание
      курвиметр
      0
      Сегодня, 14:40
      Версия вполне себе жизнеспособна, во многих царствах-государствах так и делают. Технологии отвлечения отработаны давно... И вовсе не удивляет про израильскую прессу, у нас она тоже разная, в плане оценок и анализа wink

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