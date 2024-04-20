NYT: российские дроны на Украине наносят урон одному из символов военной мощи США — танку Abrams

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NYT: российские дроны на Украине наносят урон одному из символов военной мощи США — танку Abrams

Готовя прошлогоднее «контрнаступление» киевское командование делало большую ставку на западную бронетехнику, в особенности танки. Однако очень быстро стало очевидным, что хваленые немецкие «Леопарды», а позднее и считавшиеся до той поры неуязвимыми британские «Челленджеры», как и остальные бронемашины ВСУ, вполне рутинно уничтожаются российскими бойцами, порою еще до того, как они добрались до передовой.

Не стали исключением и долго сберегаемые Киевом от отправки на фронт американские ОБТ M1 Abrams. На данный момент доподлинно известно о пяти подбитых американских танках из 31, отправленных Пентагоном осенью прошлого года на Украину. Еще по меньшей мере три танка получили средние повреждения. Что самое неприятное как для ВСУ, так и их натовских союзников, немало западных машин были выведены из строя при помощи БПЛА. По данным российских источников, первый «Абрамс» был подбит отечественным FPV-дроном «Пиранья». Компания-производитель выпускает в день 300 этих БПЛА, так что хватит на всю бронетехнику ВСУ, еще и останется на другие цели.





Известная своими русофобскими публикациями американская журналистка Лара Джейкс на страницах издания The New York Times попыталась ответить на вопрос, как так получается, что очень дорогие и весьма современные западные танки уязвимы для «копеечных» дронов ВС РФ. Так цена дрона составляет около 500 долларов, в то время как уничтоженный с его помощью западный танк стоит не менее десяти миллионов. Немецкая газета пишет, что до двух третей всех потерь техники с обеих сторон конфликта происходит именно от FPV-дронов, которые считаются одними из наиболее дешевых.

Российские беспилотники на Украине наносят смертельный урон одному из символов американской военной мощи - танку M1 Abrams

— констатировала обидный для «лучшей армии в мире» факт Джейкс.

По данным голландского сайта военной аналитики Oryx, за время военного конфликта на Украине всего было уничтожено 796 танков ВСУ, из которых 30 — это немецкие «Леопарды». Однако более всего автора статьи в NYT расстраивает потеря именно американских «Абрамсов», которые, как она пишет, считаются «одними из самых мощных в мире». Оказалось, что Abrams уничтожаются взрывающимися беспилотниками намного легче, чем поначалу предполагали некоторые военные и эксперты США.

Эксперты объясняют эту уязвимость танков тем, что удары БПЛА наносятся в наименее защищенную заднюю часть блока двигателя, где самая тонкая броня. При этом используемые сейчас российскими военными на Украине беспилотники очень точны, им не составляет труда ударить в четко определенное место бронетехники. Часто дроны просто добивают неподвижные танки, которые уже получили повреждения другими средствами поражения.

Издание приводит цитату президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре после прибытия американских танков заявил разочарованно:

Мне трудно сказать, что они играют самую важную роль на поле боя.

Именно поэтому украинский президент умоляет Запад направить больше средств противовоздушной обороны для уничтожения прежде всего дронов, резюмирует автор статьи в NYT.
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    33 комментария
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    1. svp67 Звание
      svp67
      +5
      Сегодня, 14:30
      Немецкая газета пишет, что до двух третей всех потерь техники с обеих сторон конфликта происходит именно от FPV-дронов, которые считаются одними из наиболее дешевых.
      Ну да, за два года "фактической войны" применяемы средства уничтожения здорово изменились. Сейчас этих FPV-дронов, разных типов столь много, что, что там за танком, за отдельными солдатами они охотятся...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:26
        Сейчас этих FPV-дронов, разных типов столь много, что, что там за танком, за отдельными солдатами они охотятся...

        Зрелище конечно то еще... И хрен от него увернёшься... Увернулся от одного, пикирует второй... Никаких эвакуационных групп и никаких медсестёр - их тоже никто не жалеет, причём с обеих сторон... Войны становятся всё более жестокими...
        1. Арка Звание
          Арка
          +1
          Сегодня, 15:34
          Коллега, любая религиозная война была жестока. Вся разница с предыдущими только в том, что средства поражения стали более совершенными.
          У нашего врага, по отношению к нам, война "комбинированная" : зипунная по одной цели и религиозная по второй.
      2. Комментарий был удален.
      3. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 16:07
        Прошла инфа, что США вроде как просят вернуть в зад абрамсы, уж очень негативное мнение они в степях украины о США создают.
        1. svp67 Звание
          svp67
          +1
          Сегодня, 17:45
          Цитата: НИКНН
          Прошла инфа, что США вроде как просят вернуть в зад абрамсы, уж очень негативное мнение они в степях украины о США создают.

          А счет за испорченные "Абрамсы", "Бредли" и "Патриоты" нам еще не выкатили?
        2. Аргон Звание
          Аргон
          +1
          Сегодня, 19:38
          Да да, именно В зад и надо возвращать Им. laughing
    2. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 14:31
      У них Абрамс как и вся нация - "исключительный"??? А "Пиранья" то и не знала.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 14:36
        Особенно хороша Пиранья-13 с 8 кг полезной нагрузки и радиусом поражения до 30 км.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          -2
          Сегодня, 16:44
          упырь и велес тоже збс подарочки.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 14:36
        Цитата: marchcat
        У них Абрамс как и вся нация - "исключительный"??? А "Пиранья" то и не знала.

        Такое впечатление как будто у Абрамсов в Ираке потерь не было... К концу 2006 безвозвратные потери составили 34 танка, а 530 были отправлены обратно в США на капитальный ремонт. А на Украине сколько?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 14:45
          Ну так а сколько всего Абрамсов передали ВСУ? 31 Абрамс?
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +2
            Сегодня, 14:48
            Цитата: OrangeBigg
            Ну так а сколько всего Абрамсов передали ВСУ? 31 Абрамс?

            Я о том, что их никто вундервафлей то и не считал, особенно после 2006 года, когда резко сократили их участие в боевых действиях. Это х.о.х.л.ы раздули, а наши, зачем то, подхватили...
    3. Fachmann Звание
      Fachmann
      +8
      Сегодня, 14:34
      Одна из причин, почему я, в своё время, подписался на Военное Обозрение, это желание знакомиться с информацией, наполненной конкретикой, новыми знаниями, профессионализмом и актуальными новостями.
      Прочитав эту статью, я спрашиваю, а где это всё? Вода, замешаная на воде.
      Пустой, неинтересный текст...
      Обо всём этом писалось ранее не один десяток раз.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 14:46
        Обо всём этом писалось ранее не один десяток раз.
        ... это раздел "новости" на ВО, если не нравится, то выбирайте другие разделы...там более профессиональный анализ непосредственно техники ну и БД,...чё сюда забрёл в раздел "новости"? ...тут просто развлекуха...упражнение в сарказме
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +1
          Сегодня, 15:06
          То что написано в статье (якобы новостной), это что, новость? Что в ней нового? Может быть, для некоторых, кто не в теме, ТТХ то "Пиранье", и то она от интернет-издания Sputnik (открытые данные).
          "Минус", не мой.
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 15:12
            То что написано в статье (якобы новостной), это что, новость?
            ...повторюсь для тех кто глухой но читать может....РАЗДЕЛ НА ВО "НОВОСТИ"...в этом разделе всякую фигню выкладывают...что б поржать...так понятно? и повторюсь для тех кто невнимает прочитанному тексту....детально можно узнать про технику и БД в других разделах...а на минусы мне фиолетово...идиотов тут полно
        2. ASAD Звание
          ASAD
          0
          Сегодня, 15:08
          И какую,,новость,, вы узнали в этой статье?
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            -3
            Сегодня, 15:14
            И какую,,новость,, вы узнали в этой статье?
            ...новость об новости с которой можно поорать
      2. AlexGa Звание
        AlexGa
        +1
        Сегодня, 14:48
        Обо всём этом писалось ранее не один десяток раз.

        Увы, но это болезнь всех СМИ. И электронных и бумажных. Главное просмотры и, соответственно, денюшки.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 15:16
          Главное просмотры и, соответственно, денюшки.
          ...не особо просмотры...посмотри справа количество рекламы ..именно это и есть доход на ВО...да впрочем и на всех сайтах
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 14:36
      В начале СВО никто и подумать не мог что копеечные БПЛА станут одной из решающих сил на поле боя.
      А связка разведовательной БПЛА, FPV-дроном и артиллерии может сорвать любую атаку техники врага...я уж не говорю о пехоте.
      Сейчас невозможно себе представить поле боя без БПЛА всех видов и назначения.
    5. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      -1
      Сегодня, 14:39
      На данный момент доподлинно известно о пяти подбитых американских танках из 31,
      ...то есть остальные 26 свинорылой дермократии служить на прочь отказываются? как то не по гендерному получается
    6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:40
      — "Время идёт,меняются символы" ...
    7. алексеев Звание
      алексеев
      +2
      Сегодня, 14:53
      "... направить средства ПВО для уничтожения, прежде всего, дронов."
      Вишь ли дронов на поле боя, а не средств поражения, которые каждую ночь поражают инфраструктуру на укропии.
      Какие это там средства? Пэтриот? IRIS-T? Сетки ловчие? " Кулемети"?
      Тупой, далёкий от реалий журналюга перечисляет хорошо известные факты и делает соответствующие выводы.
      Да борьба с маленькими, но паскудными БПЛА переходит в одну из основных составляющих боя. Это ясно и без нью- йоркской газетенки. Но для эффективной борьбы с ними не нужны супердорогие ЗРК.
      Необходимо срочно совершенствовать и технически и организационно РЭБ. Чтобы знали когда и где включать, а когда и срочно выключать и т.д.
      Но нужны и средства поражения "птичек". Снаряды с дистанционным подрывом, дроны- истребители и, наверное, мощные дробовики - картечницы как последний рубеж обороны. ПВО от тактических БПЛА должны вести особые подразделения в роте, батальоне, полку. И тянуть с этим не надо. Вот мобильные группы на автомобилях с пулеметами или ЗУ для борьбы с дронами, атакующими наши города, организовали лишь пару месяцев назад, хотя у хохла она уже давно
    8. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 15:20
      Надо больше писать о подбитых Абрамсах, показывать больше фото и видео. Это будет наилучшей их рекламой
    9. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 15:29
      Что можно только про "Абрамс" сказать--трудно быть "богом"....а у штатов ещё есть "боги",на которые на западе молятся...только дорогие...
    10. 72jora72 Звание
      72jora72
      0
      Сегодня, 15:35
      На данный момент доподлинно известно о пяти подбитых американских танках из 31,
      Доподлинно известно о семи......
    11. Пленник Звание
      Пленник
      -1
      Сегодня, 16:02
      Какая из "абрашки" мощь? Так, мощи.
    12. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +1
      Сегодня, 16:17
      По данным голландского сайта военной аналитики Oryx, за время военного конфликта на Украине всего было уничтожено 796 танков ВСУ

      ОГО! Целых 796? А что в этом издании пишут о людских потерях укровермахта? Наверное, тыщ 15-17? И те - вместе с ранеными?
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 18:28
        Цитата: Петр_Колдунов
        Наверное, тыщ 15-17? И те - вместе с ранеными

        Написали бы и с удовольствием, но укропрезидент уже озвучил тридцать одну тысячу потерь.
    13. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 18:34
      Эксперты объясняют эту уязвимость танков тем, что удары БПЛА наносятся в наименее защищенную заднюю часть блока двигателя, где самая тонкая броня

      Другими словами, сделанные на коленке копеечные дроны делаю то же самое, что распиаренные хайтечные Джавелины – просто бьют сверху, где самая слабая защита. При чём на дальности до 30 км, вместо трёх и без танцев с бубном вокруг своевременного охлаждения матрицы.
    14. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 19:47
      "...символов военной мощи США — танку Abrams..." - а кто считает его символом военной мощи ? Сами себя амеры в этом убедили и балдеют ? Где он реально воевал, а не расстреливал "ребят в тапках" ? Вот приехал на войну и огребает .... символ....
    15. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 19:50
      Готовя прошлогоднее «контрнаступление» киевское командование делало большую ставку на западную бронетехнику, в особенности танки.

      А в грядущем "контрнаступе" делают ставку на фэ-16... request

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