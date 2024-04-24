Роль флота в сохранении мирового лидерства США
О роли флота в современной войне
Как известно, в октябре 2022 года Дж. Байден утвердил новую Стратегию национальной безопасности США. На её основе были приняты Стратегия национальной обороны и Ядерная стратегия США, определяющие перспективы строительства Вооруженных сил США на среднесрочную перспективу.
Из анализа этих документов следует, что Белый дом отнюдь не отказывается от решения международных проблем путём применения или угрозы применения силы. При этом допускается превентивное применение ядерного оружия. Под эти концепции приняты программы оснащения ВС новейшими образцами ОБТ. В качестве главной задачи в этих стратегиях определено сдерживание России и Китая. И в этом сдерживании ведущая роль отводится ВМС.
Ранее, в 2020 году, КНШ ВС США разработал концепцию под названием «Многосферное противоборство: развитие совместных действий видов ВС США в ХХI веке». Роль ВМС, как вида Вооруженных сил, определена в этом документе в разделе «Превосходство на море. Многосферная военно-морская мощь», где указано, что военно-морские силы должны играть ведущую роль в возможных конфликтах с Россией и Китаем.
Эти же доктринальные положения нашли своё воплощение в военно-морской стратегии США. Она известна как «Морская мощь XXI века» и является основным концептуальным документом ВМС США. В соответствии с её положениями главными задачами ВМС определены:
- доступ во все операционные среды ведения боевых действий,
- сдерживание потенциальных агрессоров,
- контроль морских коммуникаций,
- проецирование военной силы с моря,
- обеспечение свободы мореплавания и безопасности на море.
Для выполнения поставленных задач флот должен располагать соответствующими силами и средствами.
Перспективы развития флота США
Для реализации ключевых положений «Морской мощи XXI века» были разработаны и утверждены планы развития американского флота, которые изложены в таких документах, как: «Стратегические указания министра ВМС США» (2021) и в документе НШ ВМС -- «План развития ВМС США» (2022). Также ежегодно под руководством НШ ВМС готовится «Доклад конгрессу по долгосрочному плану кораблестроения», содержащий подробную программу строительства кораблей и вспомогательных судов на ближайшие пять лет, а также планы разработки, финансирования и постройки сил флота на предстоящий 30-летний период.
В 2020 году ВМС приняли новую кораблестроительную программу, согласно которой корабельный состав флота к 2035-му планируется увеличить с 300 до 355 единиц, а к 2051 году довести его численность до 500-680 единиц. В это количество также войдут и безэкипажные роботизированные комплексы.
Детализированный План кораблестроения был представлен Конгрессу в 2022 году. Он содержал три альтернативных варианта строительства сил флота, два из которых предусматривают к концу 2052 года наличие в составе ВМС 316 боевых кораблей и 327 судов обеспечения. Эти планы не требовали дополнительного финансирования, тогда как третий вариант предполагал увеличение количества кораблей до 367 единиц и значительный рост затрат.
Как ни крутись, но основу боевой мощи любого флота составляют его корабли – надводные и подводные. Поэтому для достижения нового качественного состояния сил флота предполагается их коренное обновление. Так, с 2023 по 2052 год одновременно с постройкой новых кораблей планируется исключить из плавсостава около 300 кораблей и судов, в том числе:
- восемь АВМА, 79 больших НК класса крейсер, эсминец, фрегаты, 42 малых надводных корабля;
- 46 атомных подводных лодок, из которых – 4 ПЛАРК, 14 ПЛАРБ;
- 32 десантных корабля, 33 судна боевого обеспечения и 34 вспомогательных судна.
АВМА Гарри Трумен в море
Согласно планам существенному преобразованию должна подвергнуться система боевого управления силами флота на морских ТВД, как компонента создаваемой с 2019 года в МО США Единой системы боевого управления (ЕСБУ) силами. ЕСБУ необходима для более эффективного управления операциями флота при многосферном противоборстве с противником.
Проект ЕСБУ, утверждённый министром обороны в 2022 году, лёг в основу «Стратегии создания единой системы боевого управления Вооруженными силами в многосферных операциях». Военно-морской компонент ЕСБУ разрабатывается по проекту «Овермэтч», как составная часть концепции единой многосферной военно-морской мощи.
В соответствии с данным проектом проводится модернизация первых 4-х авианосцев как командные пункты управления АУГ и палубной авиации оперативных соединений флота. Завершение работ намечено до конца 2025 года. Также планируется объединить все электронные системы кораблей соединения, боевой и обеспечивающей авиации АУГ в единую информационную высокоскоростную сеть. В дальнейшем предусматривается объединение всех кораблей основных классов, боевой и разведывательной авиации ВМС в общую информационно-управляющую сеть на ТВД. Это, по замыслу командования ВМС, позволит расширить ударные возможности оперативных соединений флота. В целом развитие ЕСБУ идёт в направлении оптимизации сетевой архитектуры, увеличения скорости передачи данных при работе с КПУ на разных ТВД, обеспечения надёжной коммуникации боевых единиц флота и штабных центров.
Для более эффективного противодействия быстро растущему флоту НОАК, американцами для АТР была разработана концепции проведения «Рассредоточенных операций». Суть концепции сводится к тому, чтобы рассредоточить корабельные группировки при их следовании в район боевых действий. Это должно усложнить противнику обнаружение, классификацию, слежение и уничтожение кораблей до их прибытия в район БД.
В соответствии с этой концепцией в состав американского флота должно входить меньшее (по сравнению с ныне действующим) количество крейсеров и эсминцев (около 80 единиц к 2040 году), но бóльшее (относительно 2023 года) количество фрегатов УРО типа «Констеллейшн», а также «Индепенденс» и «Фридом». Их планируется иметь в составе флота к 2040 году не менее 70 корпусов.
Отряд кораблей литоральной зоны типа Индепенденс
Помимо этого, для повышения боевых возможностей флота в рамках программы «Гоуст Флит Оверлорд» реализуется ряд НИОКР по созданию безэкипажных надводных робототехнических комплексов. По мысли командования ВМС, безэкипажные корабли (БЭК) должны в перспективе заменить часть ракетно-артиллерийских, противолодочных и противоминных кораблей. При проведении операций БЭКи должны снизить потери личного состава за счёт сохранения обитаемых кораблей большого водоизмещения.
По уже принятым программам сегодня продолжается строительство АВМА типа «Дж. Форд», ПЛАРБ класса «Колумбия», ПЛА «Вирджиния» блок-V, ЭМ класса «Орли Бёрк» и других кораблей. Однако финансовые и технологические трудности, отсутствие необходимых кадровых и трудовых ресурсов, кораблестроительных мощностей сдвигают сроки их строительства «вправо». Но, несмотря на это, руководство ВМС США продолжает совершенствование средств вооружённой борьбы на море, уделяет повышенное внимание вопросам дальнейшего развития морских платформ, Единой системе управления силами, гиперзвуковым средствам поражения. Особым вниманием руководства ВМС пользуется развитие подводных сил флота.
Направления развития подводных сил США
Рассмотрим некоторые направления развития подводных сил ВМС США на ближайшую перспективу, без включения в обзор НПА/АНПА, так как это тема отдельного большого разговора. Сейчас же поговорим об атомных подводных лодках ВМС США.
Как известно, сегодня ПЛА являются наиболее эффективным средством завоевания господства на море и нанесения ракетных ударов по береговым целям. Они также могут осуществлять обследование района боевых действий (РБД), при этом вести:
- скрытный поиск и уничтожение ПЛ и автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) противника;
- борьбу с морскими минами с помощью собственных АНПА и размещённых на борту боевых пловцов;
- повреждение решёток стационарных ГАС обнаружения подводных и надводных объектов и их кабельных линий, навигационных систем и кабелей линий связи;
- вывод из строя трубопроводов и нефтедобывающих платформ, а также – установка собственных гидроакустических систем обнаружения и навигационных средств обеспечения.
ПЛА постоянно обновляются, жадно впитывая новейшие достижения науки и техники, становясь всё более грозным инструментом вооружённой борьбы на море. Сегодня НИОКР по приданию ПЛА новых возможностей в основном сконцентрированы на трёх направлениях их развития и совершенствования:
- увеличении полезной нагрузки (носимого ракетного, торпедного, минного оружия, НПА и др. средств войны на море) и расширение её номенклатуры;
- реализации концепций «полностью электрифицированного корабля»;
- и модульной ПЛА как носителя автономных боевых систем.
Так, для увеличения полезной нагрузки и расширения её номенклатуры предполагается:
- размещение и запуск оружия вне прочного корпуса (ПК). Тем самым высвобождается внутренний объём ПК для размещения дополнительной полезной нагрузки;
- оснащение ПЛА системами хранения, выпуска-приёма и управления АНПА и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые повысят её боевые возможности.
В рамках создания «полностью электрифицированного корабля» предусматривается:
- создание электрооборудования нового поколения;
- разработка гребных электродвигателей (ГЭД), в которых используется эффект высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП);
- интеграция электроэнергетической системы и ядерной силовой установки корабля;
- создание безвального двигательно-движительного комплекса, вынесенного за пределы ПК;
- замена паровых, пневматических и гидравлических исполнительных механизмов на электрические.
Всё это позволит снизить массогабаритные характеристики технических систем (ТС), улучшить общую компоновку ПЛА, увеличить полезную нагрузку за счёт высвобождения весов и объёмов внутри ПК, повысит живучесть и ремонтопригодность подводных лодок. Автоматизация процессов контроля и управления ТС корабля позволит снизить численность экипажа, увеличить автономность плавания ПЛА по запасам провизии.
Данные новшества частично уже реализуются на кораблях, проходящих модернизацию, и при создании подлодок нового поколения, в частности на ПЛА типа «Вирджиния» блок-5 (т. н. «Усовершенствованной Вирджинии»). Их строительство рассчитано до 2037 года и ведётся совместно двумя судостроительными компаниями: «Дженерал дайнэмикс» на верфи «Электрик боут дивижн» и «Нортроп-Грумман» на верфи «Ньюпорт ньюс шипбилдинг».
Атомная подводная лодка класса «Вирджиния» возвращается в базу
Головная ПЛА типа «Усовершенствованная Виргиния» должна войти в состав ВМС к концу 2024 года. Она будет оснащена дополнительной секцией длиной 25,31 м с 4-мя УВП, для 28 КРБД «Томахок» или нескольких АНПА. Для выпуска-приёма АНПА или транспортировщиков боевых пловцов УВП планируется оборудовать телескопическим выдвижным устройством, которые уже успешно применяются на ПЛАРК типа «Переоборудованная Огайо». Состоящие ныне на вооружении ПЛА типа «Виргиния» призваны заменить ПЛАРК «Огайо» и в большей степени ориентированы на нанесение ракетных ударов по береговым объектам противника, поддержку сухопутных войск в условиях полного превосходства ВМС США. С появлением у РФ новейших ПЛА типа «Ясень-М» и китайских ПЛА типа «095», а также АНПА типа «Посейдон», флоту США срочно потребовалась новая ударная ПЛА для противостояния такому подводному противнику.
В настоящее время для ВМС США ведётся проектирование и осуществляется НИОКР систем для ударной ПЛА нового поколения типа SSN(X). Ввод её в строй планируется к 2038 году. А до 2049 года в состав флота должны войти (с темпом строительства 2-3 ед./год) около 30 таких ПЛА. Специалисты полагают, что это будет корабль, приоритетной задачей которого станет поиск и уничтожение ПЛ и АНПА противника. Возможно, она будет схожа с ПЛА типа «Сивулф», которые изначально разрабатывались для противолодочной борьбы.
ПЛА «Сивулф» в надводном положении при выходе из пункта базирования
Новая ПЛА должна воплотить в себе все новейшие достижения в области подводного кораблестроения. Она будет обладать увеличенной скоростью хода и глубиной погружения, меньшей шумностью, а также способностью принять на борт большее количество различного оружия. При этом она должна успешно действовать в морских операциях, проводимых согласно концепции «Единая сеть сил» (Forse Net).
Не менее интересным является направление увеличения полезной нагрузки для ПЛА нового поколения. На 2049 год планируется ввести в состав флота головную ПЛА «с увеличенной полезной нагрузкой» – LPS (Large Payload Submarine). Предполагается постройка 5 таких единиц с интервалом 2-3 года. Ожидается, что эта ПЛА станет переоборудованным вариантом ПЛАРБ типа «Колумбия» (по аналогии с ПЛАРБ типа «Огайо»). В настоящее время специалисты занимаются предэскизным проектированием LPS. Такая ПЛА рассматривается как носитель значительного числа многоцелевых АНПА, БПЛА, гидроакустических средств обнаружения и электромагнитных сенсоров, устанавливаемых на дне моря, а также средств связи, подводных и надводных ретрансляторов. Все эти средства должны воспрепятствовать обнаружению противником управляющей ПЛА, обеспечить её оборону и победу в боевых столкновениях с подлодками противника.
По замыслу создателей, LPS будет выполнять функции боевого информационно-управляющего центра и только при крайней необходимости вступать в прямое боестолкновение. Подобная тактика её применения должна повысить защищённость и выживаемость, затруднив обнаружение и уничтожение LPS противолодочными силами противника.
Из всего сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Пентагон продолжает активно наращивать боевые возможности ВМС за счёт совершенствования имеющихся и создания принципиально новых проектов ПЛА.
2. Многоцелевые ПЛА останутся важнейшим компонентом флота благодаря основным своим преимуществам – скрытности и широкому спектру выполняемых задач.
3. ПЛА нового поколения будут обладать повышенными ТТХ и боевой устойчивостью за счёт увеличения полезной нагрузки, включающей широкий спектр ракетного оружия, торпед, мин, АНПА и БПЛА, а также подразделений боевых пловцов.
4. ПЛА смогут использоваться как КПУ информационно-управляющей сети оперативных соединений. Они обеспечат скрытность, устойчивость и гибкость управления силами флота, будут способствовать завоеванию господства в ближней морской зоне противника.
Таковы основные взгляды военно-политического руководства страны и флота на перспективы развития атомных подводных лодок на период до 2050 года.
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