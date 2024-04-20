По аэропорту в Днепропетровске и ряду объектов в других городах нанесена новая серия ракетных ударов

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По аэропорту в Днепропетровске и ряду объектов в других городах нанесена новая серия ракетных ударов

Украинские источники и пророссийское подполье сообщают о новой серии ракетных ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине. В частности, появились сообщения о мощных взрывах, сопровождаемых вторичной детонацией, в используемом боевиками киевского режима в военных целях аэропорту Днепропетровска. После нанесенных ударов на объекте возникло масштабное возгорание, сопровождаемое едким дымом.

На месте удара активно работают машины скорой помощи и пожарные расчеты. Также в окрестностях аэропорта распространяется сильный запах разлившегося авиационного топлива. Ранее в результате прошлых ударов по этому объекту был уничтожен расчет системы противовоздушной обороны, поражены склады с авиационными боеприпасами и повреждено три самолета МиГ-29. Вероятнее всего, повторные удары понадобились для того, чтобы полностью уничтожить технику ВСУ, ранее получившую повреждения.



Также сообщается об ударах в городе Константиновка в оккупированной ВСУ части ДНР, где были поражены склады боеприпасов противника, и о серии мощных взрывов в Харькове.

Пожар, возникший после ударов по порту Одессы, продолжается уже вторые сутки. Тогда как местное руководство, назначенное киевским режимом, утверждает, что якобы горят емкости с растительным маслом, судя по тому, что задействованные в ликвидации возгорания пожарные экипированы бронежилетами, это может свидетельствовать об угрозе возможной вторичной детонации, что в случае с "растительным маслом" является крайне маловероятным.
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    22 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 15:41
      «Якобы горят ёмкости с растительным маслом» —

      — И детонируют склады со свиным салом ...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 16:06
        С "Днепром" можно и пожестче и почаще... Основной очаг нацизма на Юго-Востоке... От него всё что рядом и заражается... Резать к чертовой матери и без наркоза!!! Может опять Днепропетровском станет...
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          +4
          Сегодня, 16:21
          Цитата: Lev_Russia
          Основной очаг нацизма на Юго-Востоке...

          Точно-точно. Это там же Коломойский набирал свои нацбаты, прям целый выводок был. Частенько мелькали в новостях
      2. olezenka1 Звание
        olezenka1
        +2
        Сегодня, 16:48
        Теперь растительное масло у украинцев непростое:

        "Трифторид хлора является самым горючим веществом из когда-либо известных человечеству. Является сильнейшим окислителем и реагирует практически со всеми химическими элементами. Трифторид хлора способен прожечь бетон и легко воспламеняет стекло!"

        Вот такое растительное масло используют в порту Одессы нацики!
      3. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 17:31
        в случае с "растительным маслом" является крайне маловероятным.

        Наверно это масло оливковое, но все равно как бы имеет растительное происхождение.
    2. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 15:47
      Молодцы российские стрелкИ! Правильно, нужно "расчищать" территорию. Так держать!
    3. svp67 Звание
      svp67
      +5
      Сегодня, 15:50
      Мда... Все больше и больше это начинает напоминать подготовку к наступлению, когда авиацию противника стараются отодвинуть, как можно далее от линии фронта... Ну, что ж скоро увидим.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 15:58
        Дай то Бог! И дай то Бог до победы, а не на пол пути. Уж что то очень часто густо в в айти каналах мелькают "Стамбулы" разных сортов. Может я дую на воду, после того, как обжёгся на молоке, после Херсона то? Но факт есть факт: всё кричали нет, а военкоры писали о сдаче загодя.
        1. Арка Звание
          Арка
          -2
          Сегодня, 16:09
          По поводу переговоров Сергей Викторович изложил всё чётко и доступно: только на наших условиях. И посыл тут не иудам а их главным хозяевам.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            -1
            Сегодня, 16:14
            Коллега, я ж говорю: дай то Бог. Перед сдачей Херсона тоже много чего обещали и заверяли.
            Токмо вспомнил, вы читали последние откровения Лаврова об одном из пунктов "Стамбула", где прописано было о 5й статье НАТО для Украины, но без Крыма, Донецка и Луганска? Это ж мы готовы были сдать ВСЁ ради мира с западом?
            1. Арка Звание
              Арка
              -2
              Сегодня, 16:19
              Ну говорить надо то, что надо. По тому же Херсону "давать туман" имхо было необходимо.
              Вопрос не в нас. Даже тут и статьи и обсуждения мониторят представители супостата. И давать им информацию - глупо. А прогонять дезу ещё по одному каналу - почему бы и нет.
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                +1
                Сегодня, 16:21
                А здесь я вас вообще не понял. Поверьте на слово_ противник знает больше, чем мы все вместе взятые обычные граждане.
                1. Арка Звание
                  Арка
                  +1
                  Сегодня, 16:27
                  Противник мониторит все открытые источники. Да и наши тоже. Поэтому ограничения по информации даже для сограждан должна быть.
                  Как пример, скулеж с противоположной стороны по поводу "отсутствия" снарядов - классическая деза. Впрочем подобный "развод кроликов" давал покойный Пригожин.
                  1. Фаталист Звание
                    Фаталист
                    -2
                    Сегодня, 16:31
                    Коллега, я принципиально отказываюсь вас понимать_ вы о чём? В таком случае, что вы, здесь делаете? laughing . Или будем хором: "закидаем противника фуражками"? Коллега, дозакидались! До сих пор противник в Крынках и под Антоновский мостом.
                    1. Арка Звание
                      Арка
                      0
                      Сегодня, 16:36
                      Не хотите понимать, не надо. Мне же просто интересно высказать свое мнение, как частного лица, естественно с самоограничениями.
                      Про забрасывание фуражкам никто не говорит. Это глупость в принципе. Но не меньшая глупость требовать информацию по планам действия руководства.
                      1. Фаталист Звание
                        Фаталист
                        0
                        Сегодня, 16:38
                        Вот опять не понял: где и что я требовал? Вам, коллега, просто делать нечего или просто я в ваших глазах "рожей не вышел"?
        2. svp67 Звание
          svp67
          0
          Сегодня, 17:55
          Цитата: Фаталист
          Может я дую на воду, после того, как обжёгся на молоке, после Херсона то? Но факт есть факт: всё кричали нет, а военкоры писали о сдаче загодя.

          Вообще то Суровикин когда принимал должность сразу открыто сказал о возможных "непопулярных решениях"
          Цитата: Фаталист
          Уж что то очень часто густо в в айти каналах мелькают "Стамбулы" разных сортов.

          Идет прогрев общества. Ведь не только украинцы, но и у нас уже устают от этого конфликта. Я же предполагаю, что как только будет освобожден Славянск и наши войска выйдут на границу с Днепропетровской областью возможно предложение украинцам сесть за стол переговоров
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 18:06
            Вот это и печалит. Где то уже читал аналитику, что мы встав на Славянске сделаем ту же ошибку, что и в 14 году.
            1. svp67 Звание
              svp67
              0
              Сегодня, 18:12
              Цитата: Фаталист
              Вот это и печалит.

              Но, это лично мое мнение, как они будет посмотрим... Хотя в этой компании, много чего печалило и печалит... Но такова реальная жизнь
      2. Арка Звание
        Арка
        -1
        Сегодня, 15:59
        Не факт, но выбивание техники и, главное, спецов положительно воздействует на ситуацию. Набрать мясо для окопов можно, и даже за полгода довести до кондиции а вот на технаря пять лет требуется.
    4. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 18:08
      Пожар, возникший после ударов по порту Одессы, продолжается уже вторые сутки.
      Гори, гори моя звезда...Ещё бы какой-нибудь сухогруз, пришедший в порт Одессы с оружием, за зерном, протопили бы , глядишь и тогда вообще идиллия бы стала...
    5. Сергей Prutkov55 Звание
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 18:51
      Ресурс "Россия и Мир " приводит информацию Херсонского Сопротивления о выгрузке в Одессе 10 апреля с гражданского судна 1000 французских солдат. Встречали их офицеры нато. Якобы планируется доставка следующей группы. Примеряют на себе лавры интервентов 1919 года.

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