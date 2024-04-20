По аэропорту в Днепропетровске и ряду объектов в других городах нанесена новая серия ракетных ударов
Украинские источники и пророссийское подполье сообщают о новой серии ракетных ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине. В частности, появились сообщения о мощных взрывах, сопровождаемых вторичной детонацией, в используемом боевиками киевского режима в военных целях аэропорту Днепропетровска. После нанесенных ударов на объекте возникло масштабное возгорание, сопровождаемое едким дымом.
На месте удара активно работают машины скорой помощи и пожарные расчеты. Также в окрестностях аэропорта распространяется сильный запах разлившегося авиационного топлива. Ранее в результате прошлых ударов по этому объекту был уничтожен расчет системы противовоздушной обороны, поражены склады с авиационными боеприпасами и повреждено три самолета МиГ-29. Вероятнее всего, повторные удары понадобились для того, чтобы полностью уничтожить технику ВСУ, ранее получившую повреждения.
Также сообщается об ударах в городе Константиновка в оккупированной ВСУ части ДНР, где были поражены склады боеприпасов противника, и о серии мощных взрывов в Харькове.
Пожар, возникший после ударов по порту Одессы, продолжается уже вторые сутки. Тогда как местное руководство, назначенное киевским режимом, утверждает, что якобы горят емкости с растительным маслом, судя по тому, что задействованные в ликвидации возгорания пожарные экипированы бронежилетами, это может свидетельствовать об угрозе возможной вторичной детонации, что в случае с "растительным маслом" является крайне маловероятным.
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