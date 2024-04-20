В сети интернет появились новые кадры уничтоженной под Киевом российскими военными Трипольской ТЭС
Похоже, избавление от советского наследства на Украине, к которому так упорно стремятся в Киеве, идет полным ходом, в чем киевским властям «оказывают помощь» Вооруженные силы РФ. В качестве иллюстрации к вышесказанному в сети интернет появились кадры уничтоженной под Киевом российскими военными Трипольской ТЭС.
Фотографии получились впечатляющими. Так как на них показан вид сверху, можно предположить, что съемка велась с беспилотника. Судя по масштабам разрушений, восстановить станцию в работоспособном состоянии будет крайне проблематично, если вообще возможно.
Поначалу источники с Украины пытались утверждать, что ТЭС повреждена незначительно, но кадры показывают совершенно иное. Когда уже стало невозможно скрывать очевидное, некоторые из украинских пропагандистов даже стали говорить совершенно другое. Дескать, станция уже устарела и была неэффективной, поэтому хорошо, что ее уничтожили.
Теперь вопрос заключается в том, кто по завершении конфликта будет восстанавливать разрушенное. Конечно, не вызывает радости тот факт, что построенные нашими предками объекты, которые они создавали на века, теперь находятся в руинах в результате действий потомков. Но приходится идти на такие разрушения ради приближения победы, ради того, чтобы боевые действия завершились как можно скорее и с меньшими людскими жертвами. Уже не впервые в истории нам приходится сначала строить, потом разрушать, а затем восстанавливать.
Но, похоже, сейчас без этого обойтись невозможно, если мы хотим лишить преступный киевский режим возможности сопротивляться и добиться его капитуляции. И если потребуется отправить Банковую в каменный век, это будет сделано.
- https://vk.com/trimv?from=search
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