В сети интернет появились новые кадры уничтоженной под Киевом российскими военными Трипольской ТЭС

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В сети интернет появились новые кадры уничтоженной под Киевом российскими военными Трипольской ТЭС

Похоже, избавление от советского наследства на Украине, к которому так упорно стремятся в Киеве, идет полным ходом, в чем киевским властям «оказывают помощь» Вооруженные силы РФ. В качестве иллюстрации к вышесказанному в сети интернет появились кадры уничтоженной под Киевом российскими военными Трипольской ТЭС.

Фотографии получились впечатляющими. Так как на них показан вид сверху, можно предположить, что съемка велась с беспилотника. Судя по масштабам разрушений, восстановить станцию в работоспособном состоянии будет крайне проблематично, если вообще возможно.




Поначалу источники с Украины пытались утверждать, что ТЭС повреждена незначительно, но кадры показывают совершенно иное. Когда уже стало невозможно скрывать очевидное, некоторые из украинских пропагандистов даже стали говорить совершенно другое. Дескать, станция уже устарела и была неэффективной, поэтому хорошо, что ее уничтожили.

Теперь вопрос заключается в том, кто по завершении конфликта будет восстанавливать разрушенное. Конечно, не вызывает радости тот факт, что построенные нашими предками объекты, которые они создавали на века, теперь находятся в руинах в результате действий потомков. Но приходится идти на такие разрушения ради приближения победы, ради того, чтобы боевые действия завершились как можно скорее и с меньшими людскими жертвами. Уже не впервые в истории нам приходится сначала строить, потом разрушать, а затем восстанавливать.

Но, похоже, сейчас без этого обойтись невозможно, если мы хотим лишить преступный киевский режим возможности сопротивляться и добиться его капитуляции. И если потребуется отправить Банковую в каменный век, это будет сделано.
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17 комментариев
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  1. Borik Звание
    Borik
    +8
    Сегодня, 15:27
    Красивое фото. Почему только так позно на это решились? Надо было на пару лет раньше заняться уничтожением подобных объектов по всему Укрорейху
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 16:01
      Дескать, станция уже устарела и была неэффективной, поэтому хорошо, что ее уничтожили.

      Тебя избили... Рожа в труху... А ты жене доказываешь, что сейчас нос свёрнутый набок смотрится гораздо изящней и что твои выбитые зубы тебе никогда не нравились, а твоим синякам под глазами она просто завидует... Мол ей нужно тени накладывать, а тебе уже нет... laughing
      1. krot Звание
        krot
        +1
        Сегодня, 17:54
        И так нужно поступить с каждой ГЭС и ТЭС! Не на чем тогда шумерам будет делать беспилотники и другое оружие! Чем меньше в руине света, тем меньше погибнет наших солдат и быстрее будет победа!
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 18:40
          Цитата: krot
          так нужно поступить с каждой ГЭС и ТЭС! Не на чем тогда шумерам будет делать беспилотники и другое оружие

          Боюсь, что это будет, как в анекдоте про папу-пьяницу, которому урезали зарплату:
          – Папочка, теперь ты будешь меньше пить?
          – Нет, дети, теперь вы будете меньше жрать...
    2. belovvladimir Звание
      belovvladimir
      +3
      Сегодня, 16:57
      Судя по фото, пострадал машинный зал, не думаю что проблематично востановить, так как крыша, и оборудование, максимум месяц, но вопрос в другом, ресурсы, люди и тп а вот с этим на Украине беда, нашим надо было бить по котлам там скорее всего стоят ТПП-210А, ТГМП-314 котлы, а если котлы целые то машинный зал ремонтно пригоден, а вот котлы востановить это уже другая история , но всё равно каменный век для Банковой уже близок, Зе набрал бабок и свалит, плевал он на окраину, плевал!
    3. arthh Звание
      arthh
      0
      Сегодня, 18:34
      Потому что странная военная операция, ввп дает такие указания только когда месть какая то, он же сказал и интервью что не хотел зимой это делать там больницы бедные и тд и тп. Если бы украинцы не пакостили - таких ударов не было бы ВООБЩЕ.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Сегодня, 15:28
    [Дескать, станция уже устарела и была неэффективной, поэтому хорошо, что ее уничтожили.]
    Развалинами удовлетворен!
    Куев и всех хо хлов -- в каменный век!
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 15:40
      Да,всех.Признать что устарели...
    2. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 15:49
      Вместе со ставуой гитлера в винницкой обл была построена под землёй петлюровская тэс. Сейчас - великоухровская тэс. Ее надо долбить. Кремний топоры еще в киеве не продают-для охоты на бизонов. Шойгу не дорабатывает
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 15:32
    Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны. Они просили декоммунизацию, они её получили
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:35
    «И если потребуется отправить Банковую в каменный век, это будет сделано» —

    — Назад , во времена Трипольской культуры,к протоукрам ...
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    +3
    Сегодня, 16:12
    Что толку уничтожать по одной электростанции.Минус один процент производства.Давным давно все говорят только одно- уничтожьте 11 трансформаторов на трёх АЭС Украины( они в 2-3 км от реакторов,так что это абсолютно безопасно )и 6 ПС750,и сразу минус 60 процентов производства электроэнергии.Вот чем надо заниматься.Мы МАГАТЭ что ли боимся? Их наводчиков даже на Запорожской АЭС терпим.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 16:26
      По этим трансформаторам уже были предупредительные прилёты после обстрелов Запорожской АЭС. После чего укры намёк поняли и обстрелы прекратили на длительное время.
      К чему привели российские удары по украинской энергетике. В каком состоянии Трипольская, Ладыженская, Криворожская, Змиевская ТЭС. Действительно ли они поражены окончательно. Что с электроэнергией в Харькове и Харьковской области.

      https://www.youtube.com/watch?v=KKVeWiXYTRw&t=1s
  6. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 16:19
    пора бы и улицу банковую сделать похожей на эти фото......
  7. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    0
    Сегодня, 16:30
    Конечно, не вызывает радости тот факт, что построенные нашими предками объекты, которые они создавали на века, теперь находятся в руинах в результате действий потомков. Но приходится идти на такие разрушения ради приближения победы, ради того, чтобы боевые действия завершились как можно скорее и с меньшими людскими жертвами. Уже не впервые в истории нам приходится сначала строить, потом разрушать, а затем восстанавливать.

    Читал комментарии на одном ресурсе, так там один из, видимо, знающих людей написал, что просто достаточно разбить цех водоподготовки и станцию можно закрывать на длительный ремонт.
  8. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 17:35
    отправят весь персонал на мясо
  9. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 18:55
    После прошлогодних и нынешних атак его энергетическая система была разрушена. Но он должен продолжать разрушать себя, чтобы они не смогли попытаться восстановить его и завершить свое уничтожение.

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