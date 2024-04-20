Премьер Армении заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область на границе с Азербайджаном

Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. Это должно отразиться на всех направлениях. Это значит, что у нас граница, а не передовая. А граница – символ мира, значит, пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя друг с другом, будут в состоянии обеспечивать ее охрану

Мстите нам — жителям Киранца? Враг окажется под самым нашим носом, в чем смысл?

Окончательно ставший послушной марионеткой США и ЕС премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает в угоду своим западным кураторам разрывать связи с Россией, постепенно превращая страну в некое подобие второй Украины. Не сильно заботится армянский премьер и о своих гражданах, особенно проживающих на приграничной с Азербайджаном территории.В частности, после добровольной передачи Нагорного Карабаха Азербайджану, что привело к исходу более 120 тысяч проживающих там этнических армян, Пашинян готов уступить Баку и контроль над рядом других населенных пунктов, а скорее всего и целых регионов, на которые претендует Азербайджан. Одним из таковых вскоре может стать село Тавуш, а возможно и вся область.Накануне глава армянского кабмина сообщил, что российские пограничные войска покинут свои посты в приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении, где они находятся по договоренности Еревана и Москвы с августа 2021 года. По словам Пашиняна, всё это делается в рамках соглашения по первому этапу делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.— заявил Пашинян журналистам.Вчера пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что по итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел в Тавушской области, ранее контролируемых Арменией. В заявлении азербайджанского МИД говорится, что Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью.Между тем, жители села Киранц в Тавушской области организовали акцию протеста против вывода пограничников и планов Пашиняна передать населенные пункты под юрисдикцию Баку, сообщает Sputnik.Армения. Протестующие перекрыли дорогу, проходящую через село.Один из селян заявил прибывшему для переговоров с протестующими главе МВД Армении Ваге Казаряну, что «солдаты уже очертили границу ценою крови». На что министр ответил, что за спинами жителей региона ничего решаться не будет, все вопросы якобы согласованы с губернатором Тавушской области.— высказался на это успокоительное заверение главы МВД Армении житель села.