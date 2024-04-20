Премьер Армении заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область на границе с Азербайджаном

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Премьер Армении заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область на границе с Азербайджаном

Окончательно ставший послушной марионеткой США и ЕС премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает в угоду своим западным кураторам разрывать связи с Россией, постепенно превращая страну в некое подобие второй Украины. Не сильно заботится армянский премьер и о своих гражданах, особенно проживающих на приграничной с Азербайджаном территории.

В частности, после добровольной передачи Нагорного Карабаха Азербайджану, что привело к исходу более 120 тысяч проживающих там этнических армян, Пашинян готов уступить Баку и контроль над рядом других населенных пунктов, а скорее всего и целых регионов, на которые претендует Азербайджан. Одним из таковых вскоре может стать село Тавуш, а возможно и вся область.



Накануне глава армянского кабмина сообщил, что российские пограничные войска покинут свои посты в приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении, где они находятся по договоренности Еревана и Москвы с августа 2021 года. По словам Пашиняна, всё это делается в рамках соглашения по первому этапу делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. Это должно отразиться на всех направлениях. Это значит, что у нас граница, а не передовая. А граница – символ мира, значит, пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя друг с другом, будут в состоянии обеспечивать ее охрану

— заявил Пашинян журналистам.

Вчера пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что по итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел в Тавушской области, ранее контролируемых Арменией. В заявлении азербайджанского МИД говорится, что Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью.

Между тем, жители села Киранц в Тавушской области организовали акцию протеста против вывода пограничников и планов Пашиняна передать населенные пункты под юрисдикцию Баку, сообщает Sputnik.Армения. Протестующие перекрыли дорогу, проходящую через село.



Один из селян заявил прибывшему для переговоров с протестующими главе МВД Армении Ваге Казаряну, что «солдаты уже очертили границу ценою крови». На что министр ответил, что за спинами жителей региона ничего решаться не будет, все вопросы якобы согласованы с губернатором Тавушской области.

Мстите нам — жителям Киранца? Враг окажется под самым нашим носом, в чем смысл?

— высказался на это успокоительное заверение главы МВД Армении житель села.

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    25 комментариев
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    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -1
      Сегодня, 16:24
      ...по словам моего кореша, не надо слушать Пашиняна. Просто потому, что он - Паша...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -2
        Сегодня, 16:28
        Как то читал инсайд на одном канале, где описывались дальнейшие действия во внешней политике на Совбезе РФ. Там так и было сказано об Армении "Царствие Небесное усопшей".
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +1
          Сегодня, 16:31
          А вот почти согласен. Остается слабая надежда, что Пашу свалят. Но - не призываю, просто констатирую. Он вообще в Армении левый кадр, по мне.
          1. Vugigugi Звание
            Vugigugi
            0
            Сегодня, 20:10
            Цитата: Дед-дилетант
            Остается слабая надежда

            Я в шоке честно говоря. Что армяне ещё должны сделать чтобы ваша надежда исчезла? 4 раза ПАШИНЯНА народ избрал с его антироссийским направлением , которую он открыто кричал. Забыли? А плакаты? и многое другое. Я честно вас не понимаю. На вас плюют а вы про слабую НАДЕЖДУ)))))
        2. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 16:31
          на могилу пашиняна,армяне будут испражняться.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Сегодня, 16:56
            на могилу пашиняна,армяне будут испражняться.

            А в Армении ещё остались армяне? Ещё не все перебрались в Россию?
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 16:31
        Никол Пашинян - это не просто агент иностранного влияния США, Великобритании, Франции, Канады.
        Пашинян - это англосаксонский ТРОЯНСКИЙ КОНЬ в ОДКБ!
        И большим умом Пашинян тоже не отличается!
        В психическом же плане Пашинян - такой же "нарцисс", как и Зеленский! Очень любит себя, покрасоваться на людях и деньги.
        Никол Пашинян в Армении такой же, как и еврей Зеленский в Укрорейхе, только помельче!
        Их задача перед своими иностранными хозяевами - это сдать свою страну целиком и полностью в колониальную собственность своим иностранным хозяевам! А потом благополучно - в персональном богатстве - доживать свой век в какой-нибудь другой стране под крылышком у своих зарубежных хозяев!

        Премьер-министр Р. Армения Никол Пашинян и все члены его семьи являются гражданами Канады!
        Паспорт гражданина Канады, а также значительные денежные средства Пашинян получил от главы СВР Азербайджана Орхана Султанова в 2020 году, при посещении Тбилиси.

        Учитывая, что О. Султанов до 2011 года являлся первым секретарём по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в Лондоне и имел тесные связи с Mi-6, становится очевидным, кто конечный бенефициар деструктивных действий Пашиняна в регионе.
        Т.е. через канадское гражданство семейства Пашинянов "Англичанка снова гадит" России!

        См. подробно - https://cont.ws/@matveychev/2637989?ysclid=ln281se6kq806960942

        При этом всплывает и истинная тёмная семейная тайна о деде премьер министра Армении Николы Пашиняна.

        Тайна деда Пашиняна: На чьей стороне воевал предок Никола Пашиняна. Опубликовано 3 года назад.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 16:36
          Коллега, несколько лет назад иранская разведка рассекретила свой прайс об агентах янки и саксов в: Армении, Грузии, России , Азербайджана и т.д.. Так вот об Армении: президент, премьер, 90 процентов министров и куча при посольствах и НКО.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +2
            Сегодня, 16:50
            С одной стороны, армянское издание уже писало, что премьер-министр Пашинян сам убедил главу Нагорного Карабаха согласиться на азербайджанские условия и ликвидировать республику
            А с другой стороны. В конце 2014 года сами власти Р.Армения объявили о ФОРСИРОВАНИИ работы по внесению изменений в Конституцию. В первых числах марта 2015 года глава Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян представил процесс конституционных реформ в стране новоназначенному послу США Ричарду Миллсу.
            Во время апрельских событий 2016 года в Карабахе - Никол Пашинян (будучи депутатом парламента и главой фракции блока «Елк») уже тогда представлял "соросятский" проект о выходе Армении из ЕАЭС, заявляя, что в рамках Евразийского Союза власти Армении провалили и экономику, и безопасность.

            ИТОГО. Сеть агентов Сороса в Армении.
            Давит Хачатрян – председатель Совета директоров фонда Сороса-Армения
            Даниэл Иоаннисян – руководитель комиссии по избирательным реформам, связной с Правительством Р.Армения.

            Правительство ("соросята") :
            1. Никол Пашинян – премьер-министр Армении
            2. Армен Григорян – секретарь Совета Национальной Безопасности
            3. Эдуард Агаджанян – руководитель Аппарата правительства
            4. Мгер Григорян – вице-премьер
            5. Сасун Хачатрян – глава Специальной следственной службы
            6. Араик Аратюнян (Арутюнян) – министр образования, науки, культуры и спорта
            7. Арсен Торосян – министр здравоохранения
            8. Аргишти Карамян – директор Службы национальной безопасности
            9. Рустам Бадасян – министр юстиции Армении
            10. Сурен Папикян – министр территориального управления и инфраструктур

            Парламент ("соросята"):
            1. Арарат Мирзоян - спикер Национального Собрания
            2. Лилит Макунц – экс-замминистра культуры, депутат
            3. Мхитар Айрапетян – экс-замминистра по делам диаспоры, депутат
            4. Сос Аветисян – депутат
            5. Лена Назарян – депутат
            6. Гаяне Абрамян – депутат
            7. Ованнес Ованнисян – депутат
            8. Тагуи Казарян – депутат
            9. Хамазасп Даниэлян – депутат

            Лариса Минасян – исполнительный директор Фонда Сороса в Армении, куратор медиа и НКО.
            Подконтрольные Соросу СМИ:
            1. Civilnet.am
            2. Ilragir.am
            3. 1in.am
            4. Factor.tv
            5. Aravot.am
            6. Azatutyun.am
            7. Boon.am
            8. Armtimes.com

            "Соросятские" НКО
            Антикоррупционный Центр Transparency International
            Союз Информированных Граждан
            Журналистский клуб «Аспарез»
            Международная зонтичная сеть журналистов
            Клуб публичной журналистики
            ОО «За равные права»
            Институт Общественной Политики
            Европейская партия Армении
            ОО «Журналисты-расследователи»
            Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи
            Хельсинкский комитет Армении
            Центр глобализации и регионального сотрудничества
            ОО «Мандат»
            ОО «Khoran Ard»
            Центр развития Армавира
            Общинный Совет женщин Мартуни

            См.подробно - Сеть агентов Сороса в Армении | Никол Пашинян - новости России и Мира (moscow-post.su)
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              +1
              Сегодня, 16:55
              Полностью согласен. (Короткий комментарий).
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                +1
                Сегодня, 17:33
                Недавно Пашинян встретился с Урсулой фон дер Ляйен и Энтони Блинкеном, а рядом был и Жозеп Боррель.
                За закрытыми дверями они договорись о секретном военном соглашении, в рамках которого Армения должна пошагово передать свою безопасность Западу.
                Пашинян будет вознагражден за это значительной суммой денег.
                1. Эти выплаты будут представлены в форме кредита от США, специально предназначенного для закупки военной техники и снаряжения у американцев.
                2. США и ЕС наложили свое покровительство на Армению практически во всех областях, и это не обсуждается, а является фактом.
                3. Соглашение предусматривает отправку в Армению группы военных аналитиков США для изучения армянской системы ПВО. Они будут анализировать не только саму систему Армении, но и её интеграцию в общую систему ПВО ОДКБ.
                Иными словами, армяне будут предоставлять Пентагону секреты защиты воздушного пространства, включая российские и секреты других стран.
                Мнение Москвы, естественно, запрошено на это не было.

                См. подробно - Миллионы за предательство России: Запад требует от Армении продать "секреты русских" - https://dzen.ru/a/ZiJnWiawsHhZOx8j
                1. Фаталист Звание
                  Фаталист
                  +1
                  Сегодня, 18:03
                  Плюс к этому на армяно иранской границе будут стоять миссии ОБСЕ и НАТО. А что это за миссии, уж нетрудно догадаться.
      3. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:34
        Сдаёт собачий потрох тюркам армянскую территорию потихоньку... Армянские интересы и дружбу с Россией он уже давно сдал... Но не в убыток себе конечно...
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +1
          Сегодня, 16:36
          Он сейчас думает, что еще у него получится сдать...Черт побери, у нас даже бомжи на порядок культурнее, чем Паша...
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 19:11
            Цитата: Дед-дилетант
            Он сейчас думает, что еще у него получится сдать...

            Пашинян собирается сделать бизнес на мигрантах. А именно.

            У британцев сегодня задача - как можно быстрее и как можно дальше сплавить мигрантов, которых на туманном Альбионе становится все больше и больше.
            При этом вообще у Лондона уже есть договор с африканской Руандой, по которому Раунда должна временно приютить у себя 30 тысяч африканских беженцев-мигрантов и получить за это 3 млрд. долларов. Но пока ещё этот договор не работает.

            Вообще не особо прибыльное это занятие - принимать у себя мигрантов, но где еще Руанда вот так на ровном месте сможет заработать $3 млрд.?

            Для Армении $3 млрд. тоже на дороге не валяются!
            При этом никого из чиновников в Ереване особо не волнует тот факт, что чаще всего мигранты там и остаются куда их сплавили.
            А тут ещё острое желание нынешних властей Армении стать своими для Запада.

            Более того, Армения едва ли на самый выгодный вариант для хитропопого Лондона, так как она ближе всех находится к Лондону по сравнению с африканскими странами, куда первоначально планировали отправлять всех мигрантов.
          2. Vugigugi Звание
            Vugigugi
            0
            Сегодня, 20:16
            Цитата: Дед-дилетант
            Он сейчас думает, что еще у него получится сдать.

            Не сдать а возвращать! До 90-ых это не была армянской территорией.

            Цитата: Дед-дилетант
            бомжи на порядок культурнее, чем Паша...

            Вы предлагаете держать в оккупации Азербайджанские земли? Так он сперва и не давал. Пока не получили по башке от армии Азербайджана. Урок освоил. Не вернет ещё раз получит. А то что вы предлагаете держать в окупации Азербайджанские земли, вас не красит и тем более не наживайтесь врагов в лице Азербайджанцев. Вы не устали от врагов? Может пора не много быть справедливым?

            Не сможет Армения экономически развиваться без открытия границ и решения конфликтов. Тем более никто там чужого не просит а своё.
        2. Vugigugi Звание
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 20:12
          Цитата: Lev_Russia
          Сдаёт собачий потрох тюркам армянскую территорию

          Не сдаёт а ВОЗВРАЩАЕТ! Это разные вещи. Какая ещё армянская территория? Вы чтоли так решили? Это такая же их земля как Сочи и Ставрополь которую они также считают своей.
      4. Vugigugi Звание
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 20:07
        Цитата: Дед-дилетант
        ...по словам моего кореша, не надо слушать Пашиняна. Просто потому, что он - Паша...

        Ваш кореш гонит. ПАШУ 4 раза избрали такие же ПАШИ у которых более 80% населения имеют тюркские корни фамилий а ЯН- это персидское окончание.
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 16:26
      Кто-то из них считает, что это жертвы ради чего-то... Да вот только не ради чего, а просто жертвы.
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 16:27
      А аппетит у Азербайджана растет и ширится, там ещё не одно село ждёт такая акция, ну чтож сами избрали, сами поддержали.
    4. Ханка Звание
      Ханка
      -1
      Сегодня, 16:31
      Мы покинем ,но 201 дивизия буд5т Там у вас ! Начнете бузить по соросу ..азербайджанец пойдет в атаку !
      Такие дела пашинян-предатель Давай сдавай и разрушай Храмы армянские и т.д.
      Вот
      Запрос делаю Карабах и танец ..ВСЕ ЗАГЛУШИЛИ Падлы !!!
      Вот нашел ,но
    5. Goga_777 Звание
      Goga_777
      -3
      Сегодня, 16:32
      Россия полностью содержит среднеазитов и за это они грабят и насилуют население страны. А армяни не получили копеечную помощь и решили уйти мирно от пф подальше как от иуд. Вот пусть азербайджанецы и будут вам братьеми
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        +2
        Сегодня, 16:40
        Цитата: Goga_777
        как от иуд.

        Про иуд будет говорить Армения, которая вообще существует благодаря России. Забавно. Такое ощущение, что вам один сценарий на всех пишут, только название страны меняй.
        Цитата: Goga_777
        Вот пусть азербайджанецы и будут вам братьеми

        Да вы что, теперь Вам азербайджанцы братья, Вы даже им земли готовы отдать. Для Пашиняна Россия плохая была, теперь замечательные дружелюбные соседи будут, еще туркам что-нибудь отдайте, как-никак друг из НАТО, вообще здорово заживете.
      2. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +1
        Сегодня, 16:41
        Попал я на трансляцию какого-то азербайджанского русскоязычного комментатора. Он радостно перечислил последние антироссийские шаги Армении, и сказал, что теперь уж точно через два дня азербайджанские войска будут в Степанакерте.
        Для меня это было совсем не очевидно. И я удивился, когда он оказался прав - именно через два дня. Всё-таки, там точно отслеживают причины и следствия.
    6. Добрый Звание
      Добрый
      0
      Сегодня, 19:12
      Что армяне, что азербайджанцы- чужие России люди. Пусть перегрызут друг друга.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

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