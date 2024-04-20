The New York Times: Более 20 китайских пловцов попались на допинге, но были допущены до участия в Олимпиаде

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The New York Times: Более 20 китайских пловцов попались на допинге, но были допущены до участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет и другие международные спортивные организации уже давно, как по чьей-то указке, работали над тем, чтобы не допустить тех или иных именитых российских спортсменов к Олимпиаде. При этом до начала СВО поводом к этому служило часто якобы употребление допинга нашими спортсменами.

Однако, даже если отдельные случаи имели место, оказывается, правило по допуску на Олимпиаду не для всех одинаковы. Как сообщает американская газета The New York Times, перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году ни один и ни два, а 23 пловца из Китая были уличены в употреблении допинга, но почему-то допущены к соревнованиям.



Американская газета провела совместно с немецкими репортёрами собственное расследование по этому поводу. По данным издания, ещё в январе 2021 года в пробах китайских пловцов был обнаружен допинг триметазидин. Он оказался и в крови лидеров сборной Китая по плаванию Чжан Юйфэй, Ван Шуня и Цинь Хайяна.

Однако в ходе расследования, проведённого китайским антидопинговым агентством, было якобы установлено, что на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований, нашли следы указанного препарата. Т.е. они ни в чем не виноваты... И что самое странное, Международное антидопинговое агентство (WADA), которое никогда не приняло бы подобного от России, согласилось с объяснениями китайской стороны и допустило спортсменов до Олимпиады-2020.

Напомним, что пандемия коронавируса внесла свои корректировки в сроки проведения Олимпиады-2020 и она прошла не в 2020, а летом 2021 года. Пловцы из Китая тогда завоевали шесть медалей. Стоит также напомнить о том, что на допинге попадались десятки спортсменов из Норвегии, США, других стран Запада, но чаще всего никакого отстранения не было (тем более, не было отстранения команд или принятия решения об их участии под нейтральным флагом). Часто для оправдания было достаточно справки о том, что это, мол, не допинг, а просто следы препарата от того или иного заболевания - например, от астмы.
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40 комментариев
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  1. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +10
    Сегодня, 16:22
    Мое мнение. Все американские пловцы неоднократно попадались на допинге. Но были допущены до всех Олимпиад. Что полностью дискредитирует как ВАДА, так и МОК. Предлагаю - запретить эти организации вообще. Фигуристы, кстати, у нах тоже были замечены. И гребцы. И бегуны, и... Список продолжайте сами.
    Короче, в топку эти организации.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 16:30
      это вам не астма норвежская...
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +3
        Сегодня, 16:32
        Угу. Согласен. Хотя с Вами я часто не согласен, но тут - да.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 16:32
      Дед-дилетант hi, кто будет запрещать? Те кто Валиеву отстранил и кинул? Тут наши игры доброй воли под вопросом ВАДА конкретно грозит всех приехавших отстранить и отлучить, а очень многим ссыкатно))) остаться потом без Ч. М. и Олимпиад. Вот и получается что запретить не кому.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +5
        Сегодня, 16:35
        Знаете, как только кто-то хочет порулить миром, у меня тут же возникает отторжение к такому товарисчу. И если ВАДА играет на стороне НАТО и США, то тут вообще не должно быть вопростов, ага?. hi
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +6
          Сегодня, 16:38
          Дед-дилетант, так ВАДА и была создано США для решения СВОИХ задач никто шибко сильно и не скрывал, а наши не возмущались и права качать не пробывали, вот и получили что имеем.
    3. Макsim Звание
      Макsim
      +7
      Сегодня, 16:57
      про девочку спортивной гимнастике Симоны Байлз
      13 сентября группа хакеров Fancy Bears взломала базу данных ВАДА и опубликовала серию секретных документов. В одном из них утверждалось, что Байлз на Олимпиаде провалила четыре допинг-теста! В пробах спортсменки, сданных в дни финалов с 11 по 16 августа, нашли метилфенидат – психостимулятор, внесённый ВАДА в список запрещённых. Тогда же, кстати, вскрылись данные о проваленных допинг-тестах ещё нескольких спортсменов из США, включая теннисисток Уильямс.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 17:03
        Maksim hi, а ничего что эта "девочка" по данным их СМИ после Олимпиады лежала в клинике специализированной на лечении нарко зависимых?!
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +1
          Сегодня, 17:17
          Обобщаю. hi
          Товарисчи американцы просто решили порулить всем спортом.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 17:26
            Дед-дилетант, их Блинкин недавно заявил, если перевод не "левый" типа американе ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ нация и действовать будет исходя из этого. И что они отвественны ЗА МИР со второй мировой.
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              +1
              Сегодня, 17:28
              Не стану спорить с БлинкенАм... wink Проблема в том, что оне, американцы, не умеют быть ни за мир, ни за что-то еще ответственными. им надо подгузники менять, а они - туда-же...
          2. фа2998 Звание
            фа2998
            -1
            Сегодня, 17:53
            Цитата: Дед-дилетант
            Товарисчи американцы просто решили порулить всем спортом.

            Это не американцы,это просто сам Китай вызывает уважение,и на нарушения смотрят сквозь пальцы.Не надо надувать губы,не надо громких заявлений с высоких трибун.Надо просто иметь мощную экономику,вложения по всему миру и сильную валюту-и у вас будут "особенные" условия. laughing recourse
        2. Макsim Звание
          Макsim
          0
          Сегодня, 17:37
          самое забавное у нас в стране это за болезнь и не считается. Раньше ремнем лечили
        3. svarog77 Звание
          svarog77
          +1
          Сегодня, 17:57
          После публикации данных хакерами Антидопинговое агентство США было вынуждено признать, что "девочке" Байлз было выдано разрешение на терапевтическое использование (TUE) данного препарата для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности...
      2. fiv Звание
        fiv
        0
        Сегодня, 19:19
        Влючая братьев уильямс
    4. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Дед-дилетант
      Мое мнение. Все американские пловцы неоднократно попадались на допинге. Но были допущены до всех Олимпиад. Что полностью дискредитирует как ВАДА, так и МОК. Предлагаю - запретить эти организации вообще. Фигуристы, кстати, у нах тоже были замечены. И гребцы. И бегуны, и... Список продолжайте сами.
      Короче, в топку эти организации.

      Самое смешное, что наши спортивные власти везде платят деньги в эти организации и при чем не малые, за унижения и не допуски наших спортсменов.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 17:18
        Не смешно. В том плане, что мы в этом случае, выглядим самыми нормальными в свихнувшемся мире спорта, на фоне идиотиков.
    5. костя1
      костя1
      0
      Сегодня, 19:48
      Возьмите и запретите-для солидности можете еще и кошку позвать tongue
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 16:22
    The New York Times: Более 20 китайских пловцов попались на допинге, но были допущены до участия в Олимпиаде

    Ну так русских нет, а если ещё и не будет китайцев, то какая это Олимпиада...??? Лишившись двух основных команд Россия и Китая она сразу превратится просто в панамериканские игры...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 16:34
      Lev Russia hi, Китай не отстронят, даже и не переживайте, эт не Россию снять у них (Китая) и денежки и желание есть чтоб их спортсмены выступали.
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        +1
        Сегодня, 16:58
        Помнится западные бренды перестали закупать уйгурский хлопок, потом пришлось замаливать грехи, жертвовать деньги, чтобы вернуться.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 17:48
      если ещё и не будет китайцев, то какая это Олимпиада...???
      А как это могло китайцев да не быть в Пекине? А вот просто неполучить визы вся вада-шмада, могло быть запросто. Главное заявить, мы тут вообще непричем, это таможня/визовый отдел что то напутали. Мы это исправим конечно, но уже после олимпиады.
  3. Не_боец Звание
    Не_боец
    +2
    Сегодня, 16:24
    Норвежцы все болеют астмой.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:26
    Пока с России не снимут все обвинения участвовать в этих цирковых представлениях с конями не имеет смысла.
    Нет честного отношения - идите лесом!!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 16:36
      ROSS 42 hi, у нас в спорт движении конеретный раскол по этому поводу, даже уже и на личности переходят.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 16:40
        Это видно. Теперь к видам спорта относят бои без правил, где ради больших денег идут на всё. Я любил спорт за его гармонию и красоту.
        Если у кого другие предпочтения, я не стану никого переубеждать, но и смотреть это не буду...
  5. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 16:27
    Если на фото китаец, то я коммунист laughing
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 16:34
      Цитата: Alien From
      Если на фото китаец, то я коммунист laughing

      в последний бой идёте ? Китайский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 9-кратный победитель Азиатских игр, рекордсмен мира на дистанции 1500 метров с 31 июля 2011 года.
      1. Alien From Звание
        Alien From
        -1
        Сегодня, 16:37
        Да я то не против его заслуг!) Олимпиада то опять без нас.....
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 17:31
      Если на фото китаец, то я коммунист

      и?! я - коммунист. не по рождению, а по убеждению. что против имеете сказать?..
      1. Alien From Звание
        Alien From
        0
        Сегодня, 19:00
        Ничего не имею против. По убеждению я точно не коммунист)
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 16:31
    Прав то ,у кого больше прав.А мы сильные ,но..очень лёгкие.Все это показывает, что прежде чем показывать кому нибудь свою силу,надо сначала иметь Вес.А спортсмены страдают,потому что нет его.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 16:51
    Ну, и у кого есть ответ?
    Почему наших отстранили, отобрали флаг страны, а Китаю сошло с рук? И Штатам сошло с рук. И многим другим - тоже сошло.
    Есть ответ?
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 17:33
      Ну, и у кого есть ответ?
      Почему наших отстранили, отобрали флаг страны, а Китаю сошло с рук?

      1. Мы - страшнее для них.
      2. КНР слишком много вливали и вливают в США.
      3. Еще вопросы?.. hi
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 17:39
        Цитата: Дед-дилетант
        1. Мы - страшнее для них

        Простите, а это как?
        То есть, если кого-то побаиваешься (кто-то тебе кажется "страшнее" других), то непременно начинаешь его задирать, пытаешься унизить, оскорбить, и всякими другими способами провоцируешь?
        Это работает?
        Боюсь, мне не понять вашу логику
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 17:42
          Если кого-то начинаешь бояться, то... НачинаюТ тупо стараться уничтожить тех, кого страшно.Вот и вся логика.
  8. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 17:29
    Вада и мок они такие!,такие избирательные, когда могут обидится и лишить трансляции на китай то они становятся такими шелковыми ибо бабло и большое мимо кассы пропустить нельзя, без китая вся мок в минус уйдет.
  9. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 18:25
    Удивление не вызывает, большой спорт давно стал частью соревнования фармакологических компаний.
  10. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:51
    Китайцев трогать-себе дороже-это не Россия, которая все стерпит
  11. gromovanton Звание
    gromovanton
    0
    Сегодня, 19:52
    Это все больше напоминает клоунаду и предсмертную агонию той цивилизации, что когда то была великой.

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