Международный олимпийский комитет и другие международные спортивные организации уже давно, как по чьей-то указке, работали над тем, чтобы не допустить тех или иных именитых российских спортсменов к Олимпиаде. При этом до начала СВО поводом к этому служило часто якобы употребление допинга нашими спортсменами.Однако, даже если отдельные случаи имели место, оказывается, правило по допуску на Олимпиаду не для всех одинаковы. Как сообщает американская газета The New York Times, перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году ни один и ни два, а 23 пловца из Китая были уличены в употреблении допинга, но почему-то допущены к соревнованиям.Американская газета провела совместно с немецкими репортёрами собственное расследование по этому поводу. По данным издания, ещё в январе 2021 года в пробах китайских пловцов был обнаружен допинг триметазидин. Он оказался и в крови лидеров сборной Китая по плаванию Чжан Юйфэй, Ван Шуня и Цинь Хайяна.Однако в ходе расследования, проведённого китайским антидопинговым агентством, было якобы установлено, что на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований, нашли следы указанного препарата. Т.е. они ни в чем не виноваты... И что самое странное, Международное антидопинговое агентство (WADA), которое никогда не приняло бы подобного от России, согласилось с объяснениями китайской стороны и допустило спортсменов до Олимпиады-2020.Напомним, что пандемия коронавируса внесла свои корректировки в сроки проведения Олимпиады-2020 и она прошла не в 2020, а летом 2021 года. Пловцы из Китая тогда завоевали шесть медалей. Стоит также напомнить о том, что на допинге попадались десятки спортсменов из Норвегии, США, других стран Запада, но чаще всего никакого отстранения не было (тем более, не было отстранения команд или принятия решения об их участии под нейтральным флагом). Часто для оправдания было достаточно справки о том, что это, мол, не допинг, а просто следы препарата от того или иного заболевания - например, от астмы.