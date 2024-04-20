«Деморализует противника»: в западной прессе прокомментировали резкий рост выпуска огнемётной системы ТОС-1А

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«Деморализует противника»: в западной прессе прокомментировали резкий рост выпуска огнемётной системы ТОС-1А

19 апреля 2024 года были опубликованы кадры визита министра обороны Сергея Шойгу на «Уралвагонзавод», являющийся одним из ключевых производителей боевых машин для российской армии. При этом было объявлено, что производство тяжелых огнеметных ракетных установок ТОС-1А «Солнцепек» увеличено на 250%.

Резкий рост выпуска является ответом на повышенный спрос на это мощное оружие со стороны российских вооруженных сил, активно применяющих его на Украине

- прокомментировали в издании Army Recognition увеличение объемов производства.



Как указывается, ТОС-1А, «известная своей разрушительной огневой мощью», является одним из основных компонентов артиллерийского арсенала ВС РФ и интенсивно используется с февраля 2022 года.

В процессе их эксплуатации на поле боя данные огнеметные системы получили ряд усовершенствований. Так, установка решетчатых экранов и комплекса РЭБ «Волнорез» направлена на защиту от ударов FPV-дронов и барражирующих боеприпасов. Данные средства поражения являются одной из основных угроз на современном поле боя и неоднократно наносили удары по ТОС-1А.

Как отмечается в издании, всего за время конфликта было потеряно 20 единиц техники. Однако увеличение их выпуска с лихвой компенсирует эту убыль. При этом новые машины будут отличаться повышенной живучестью за счет повышения дистанции огня с 6 до 10 км.

Запускаемые установкой термобарические ракеты, создавая экстремальные температуры до 3000°С, особенно эффективны против укрепленных позиций, живой силы и легкобронированной техники на открытой местности. ТОС-1А оказывает и психологическое воздействие на поле боя из-за своей способности наносить внезапный и значительный урон на обширной территории, что может деморализовать силы противника

- полагают в западной прессе.

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4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:59
    Натовцы смотрят на такое видео( особенно когда влажность воздуха за 70% ) и про себя думают недавно бог испытать на себе эту деморализацию и судорожно начинают вспоминать ,а когда нибудь били по ним чем-то подобным.
  2. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    +4
    Сегодня, 20:01
    Писали, что "тосочка" производится и на шасси тоже (проходит испытание) и дистанция огня уже...15 км.
    На фронт, всё на фронт. Победа будет за нами
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 20:05
    Очень хорошо, что наша страна наращивает выпуски подобных систем. Думаю, все уже не верят в эти либеральные песни про пацифистскую экономику и вегетарианский мир. Ситуация, к сожалению, такова, что Украиной похоже всё не ограничится. В воздухе прямо веет большой войной. Это, конечно, мой субьективный взгляд, но он таков. Как бы ещё не получилось, что мы мало произведём подобных установок. Я просто не верю этим западным песням про "последний снаряд" и вам, друзья мои, не советую. Запад это про иллюзии и обман. Они притворяются слабее, чем есть на самом деле. Наша задача им не поверить.

    Вон, одни только Финляндия, Швеция, Норвегия, Прибалтика, Польша, Чехия , Румыния - больше двух тысяч танков могут вытсавить. Только эти недоармии могут против нас выставить почти 1,2 миллиона человек. Ну, вы понимаете. Пехота и танки, конечно, не главное, но и не последнее, просто чтобы понимать объёмы. 6500 миномётов, больше 2000 буксируемых орудий, почти 1500 САУ, 300 истребителей-бомбардировщиков, это без контингентов других стран НАТО на их территории, без ВСУ и без контингента НАТО на Украине...

    Короче, думаю все эти удивления Запада - с некоторой долей лукавства. Придуриваются они, нельзя им верить, душить пока копыта не откинут, а откинут - дальше душить и потом ещё молотом по голове, ибо хитрые и подлые бестии. Им нет веры ни в чём, даже в смерти.
  4. DenVB Звание
    DenVB
    0
    Сегодня, 20:17
    Еще бы кассетные БЧ к ним сделать. Во многих случаях это более эффективно, чем просто бабаханье.

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