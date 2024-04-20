ВС РФ в ходе боёв в зоне СВО удалось сбить самолёт Су-25 и уничтожить несколько станций РЭБ ВСУ

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ВС РФ в ходе боёв в зоне СВО удалось сбить самолёт Су-25 и уничтожить несколько станций РЭБ ВСУ

В рамках проведения спецоперации на Украине подразделениям группировки войск ВС РФ "Запад" удалось занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение живой силе и военной технике противника в районах населенных пунктов Сеньково, Березовка и Загоруйковка в Харьковской области.

В районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР удалось отразить атаки штурмовых подразделений боевиков киевского режима, в результате чего потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три единицы автомобильной техники.





Подразделениями группировки войск "Юг" было нанесено огневое поражение и отбиты три попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка,
Калинина и Красное в ДНР. При этом противник потерял до 610 военнослужащих, две ББМ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и пять автомобилей. Помимо этого был уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

Подразделениями группировки войск "Центр" в ходе боестолкновений были отражены восемь попыток противника контратаковать в районах населенных пунктов Ленинское, Новобахмутовка, Новокалиново и Первомайское в ДНР. Потери украинских боевиков составили до 355 военнослужащих, две ББМ и пять единиц автомобильной техники. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить четыре артиллерийских орудия.



Совокупные потери боевиков киевского режима на других направлениях составили более 150 военнослужащих, а также четыре артиллерийских системы разных типов, несколько складов боеприпасов и станций РЭБ.

Помимо этого, средствами ПВО был сбит украинский самолет Су-25, 213 БПЛА противника, а также пять управляемых авиабомб "Hammer" французского производства.
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11 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 16:36
    ВС РФ в ходе боёв в зоне СВО удалось сбить самолёт Су-25 и уничтожить несколько станций РЭБ ВСУ
    РЭБ очень досаждают...очень. парни с нулёвки особо страдают.
    1. Ханка Звание
      Ханка
      -7
      Сегодня, 16:41
      Цитата: Аэродромный
      РЭБ очень досаждают...очень. парни с нулёвки особо страдают.

      Аэродромный ,ты никргда не станешь Маршалом ..)))
      Ну мочим мы РЭБ честоты гуглят уничтожают
      Там система натовская сложная ..Пламаем мы их частоты !!!
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 16:45
        Цитата: Ханка
        Цитата: Аэродромный
        РЭБ очень досаждают...очень. парни с нулёвки особо страдают.

        Аэродромный ,ты никргда не станешь Маршалом ..)))
        Ну мочим мы РЭБ честоты гуглят уничтожают
        Там система натовская сложная ..Пламаем мы их частоты !!!

        мне на всех маршалов по-сра-ть., парень сын,мой мне говорит, а не ты -ботало ...он там , а ты на диване.ты ноль от передка не отличаешь...
        1. Ханка Звание
          Ханка
          -5
          Сегодня, 17:08
          Цитата: Аэродромный
          мне на всех маршалов по-сра-ть.,

          Понял и записал ...
          Цитата: Аэродромный
          а не ты -ботало ...он там , а ты на диване.ты ноль от передка не отличаешь...

          Опяить пьяный дурень ..Ладно вопрос закрыт )))
          Я с тобой по нормальному Аэро ,а ты нвчал панты гнать дкрилка кортонная ...
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 17:48
            "...у нас спокон веков, нет суда на
            ду.ра.ков..."Л.Филатов.(С) чисто про тебя михан.
            1. Ханка Звание
              Ханка
              -3
              Сегодня, 18:03
              Цитата: Аэродромный
              "...у нас спокон веков, нет суда на
              ду.ра.ков..."Л.Филатов.(С) чисто про тебя михан.

              Ну все отписался ? Не нужно форумчан оскорблЯть ..Думаешь ты самый умный с погонами ? С небес спутись и нормально общайся ....Или ты из иудеев ? Тогда понтно и вопросов НЕТ !!
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Аэродромный
      РЭБ очень досаждают...очень. парни с нулёвки особо страдают.

      Почему в нашей армии нет ракет которые летят на сигнал РЭБ? Вообще нет ракет по принципу действия выстрелил-забыл. Это большая проблема. То же самое противолокационных ракет нет.
      Оно может и есть где то на бумаге, а реально у авиации нет. Х-31 даже в СССР было несколько десятков штук. Х-25 морально устарели еще в прошлом веке.
      Хотя может я чего то не знаю, но мне кажется без таких ракет подавить ПВО и средства РЭБ наша авиация не сможет. А ведь начинать надо именно с этих целей.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:41
    Главное беречь наших пацанов , форсировать события не надо.
    1. Ханка Звание
      Ханка
      0
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Ирек
      Главное беречь наших пацанов , форсировать события не надо.

      ФАБ берегут мальчишек наших
  3. Ханка Звание
    Ханка
    -3
    Сегодня, 16:45
    Может в космосе бахнуть и се ихт Старлинк и т.д. сгорят под ударом Импульса ? Вопить начнуи хе хе
  4. seamen2 Звание
    seamen2
    +3
    Сегодня, 17:43
    судя по фото к статье- СУ 25 сбили из танка..

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