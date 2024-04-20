ВС РФ в ходе боёв в зоне СВО удалось сбить самолёт Су-25 и уничтожить несколько станций РЭБ ВСУ
В рамках проведения спецоперации на Украине подразделениям группировки войск ВС РФ "Запад" удалось занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение живой силе и военной технике противника в районах населенных пунктов Сеньково, Березовка и Загоруйковка в Харьковской области.
В районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР удалось отразить атаки штурмовых подразделений боевиков киевского режима, в результате чего потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три единицы автомобильной техники.
Подразделениями группировки войск "Юг" было нанесено огневое поражение и отбиты три попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка,
Калинина и Красное в ДНР. При этом противник потерял до 610 военнослужащих, две ББМ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и пять автомобилей. Помимо этого был уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Подразделениями группировки войск "Центр" в ходе боестолкновений были отражены восемь попыток противника контратаковать в районах населенных пунктов Ленинское, Новобахмутовка, Новокалиново и Первомайское в ДНР. Потери украинских боевиков составили до 355 военнослужащих, две ББМ и пять единиц автомобильной техники. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить четыре артиллерийских орудия.
Совокупные потери боевиков киевского режима на других направлениях составили более 150 военнослужащих, а также четыре артиллерийских системы разных типов, несколько складов боеприпасов и станций РЭБ.
Помимо этого, средствами ПВО был сбит украинский самолет Су-25, 213 БПЛА противника, а также пять управляемых авиабомб "Hammer" французского производства.
- Минобороны России
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