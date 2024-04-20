«Равносильно продаже Spitfire перед битвой за Британию»: в парламенте страны призывают не списывать истребители Typhoon

Этот случай высветил нехватку истребителей в Королевских ВВС

У нас всего 137 Typhoon и из-за нехватки бюджетных средств Минобороны планирует вывести из эксплуатации 30 из них в следующем году. Это равносильно продаже Spitfire перед битвой за Британию

Сокращение возможностей авиации подвергает Королевство опасному риску, которое может столкнуться с самой большой угрозой международному порядку за последние десятилетия. Но оборонный бюджет продолжает сокращаться.