«Равносильно продаже Spitfire перед битвой за Британию»: в парламенте страны призывают не списывать истребители Typhoon

5
«Равносильно продаже Spitfire перед битвой за Британию»: в парламенте страны призывают не списывать истребители Typhoon

В ходе нанесения Ираном дальнобойного удара по Израилю британские ВВС участвовали в перехвате воздушных целей, хотя Минобороны, сославшись на секретность, отказалось отвечать на запрос парламента о том, просил ли об этом Тель-Авив.

В ходе отражения данной атаки были задействованы истребители Typhoon, которые, согласно официальному заявлению, «перехватили определенное количество беспилотников». При этом самолеты действовали с авиабазы Акротири на Кипре, куда они были переброшены из Румынии, а не из Британии. Это заставило западных обозревателей усомниться в достаточном числе боеготовых бортов.



Этот случай высветил нехватку истребителей в Королевских ВВС

- говорится в издании Opex360.

Как указывается, в настоящее время в их распоряжении имеется около 30 F-35B и 137 Typhoon. Уже в 2015 году, когда был начат вывод из эксплуатации последних 87 истребителей-бомбардировщиков Tornado, были высказаны сомнения в способности боевой авиации выполнять свои многочисленные оперативные обязательства: защищать британское небо при приближении российских стратегических бомбардировщиков, участвовать в программах НАТО и в собственных военных операциях.

При этом военное ведомство намерено вывести из эксплуатации 30 самых старых самолетов Typhoon. Что касается F-35B, то все еще обсуждается заказ на 26 дополнительных экземпляров, тогда как первоначально планировалось приобрести в общей сложности 138 единиц.

У нас всего 137 Typhoon и из-за нехватки бюджетных средств Минобороны планирует вывести из эксплуатации 30 из них в следующем году. Это равносильно продаже Spitfire перед битвой за Британию

- заявил депутат от консерваторов Марк Франсуа, пользующийся в стране большим авторитетом в вопросах, связанных с обороной.

Проводя аналогию с британским истребителем времен Второй мировой войны Spitfire, боровшимся с люфтваффе, парламентарий призывает отказаться от списания Typhoon, требуя в крайнем случае отправить их на хранение.

Недавно был опубликован отчет Палаты общин, согласно которому ВВС страны больше не смогут играть значительную роль в конфликте высокой интенсивности:

Сокращение возможностей авиации подвергает Королевство опасному риску, которое может столкнуться с самой большой угрозой международному порядку за последние десятилетия. Но оборонный бюджет продолжает сокращаться.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    5 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +4
      Сегодня, 17:40
      военное ведомство знает, что делает. неча слушать депутатов разных.
      списать, все списать. как можно больше.
    2. AC130 Ganship Звание
      AC130 Ganship
      +1
      Сегодня, 18:14
      Дядя, видно, не глупый и (возможно), в отличие от многих современных т.н. "военкоров" даже в армии служил
    3. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 18:31
      Подвиг.
      Защитить тауэр.
      Сдать мальвины.
      Сша сторгуют для миллея.
    4. костя1
      костя1
      0
      Сегодня, 19:43
      Умиляют эти островитяне-рассуждениями, с умным видом, про копеечное число самолетов tongue
    5. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 19:47
      Смесь здравых мыслей с непойми чем.
      При этом самолеты действовали с авиабазы Акротири на Кипре, куда они были переброшены из Румынии, а не из Британии. Это заставило западных обозревателей усомниться в достаточном числе боеготовых бортов.
      Самолет и находится в регионе, для того, что бы не надо было гнать борты с Британии.
      С одной стороны ВС Британии превращаются Прибалтику. Кроме как в отдельных операциях или против туземцев воевать он не пригодны. С другой стороны 3МВ губительна и Запад воюет руками таких идиотов, как хахлы и сам воевать не спешит. Так что перехватывать российские бомбардировщики ему вряд ли придется.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»