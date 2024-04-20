По подозрению в шпионаже на российско-грузинской границе задержан гражданин Украины

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По подозрению в шпионаже на российско-грузинской границе задержан гражданин Украины

Сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже на российско-грузинской границе был задержан гражданин Украины. Подозреваемый может получить до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии.

Украинский шпион пытался пересечь границу РФ через погранпереход Верхний Ларс. На задержанного заведено уголовное дело по статье 276-й Уголовного кодекса, предусматривающей наказание по обвинению в шпионаже.

36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам информации о расположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции посредством интернет-мессенджера

- сказано в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ республики.

По ходатайству следствия судом в отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

- сообщили в ведомстве.

В последнее время все чаще появляется информация о задержаниях лиц, занимающихся разведывательной деятельностью в интересах украинских спецслужб. В частности, таких граждан задерживали в прошлом месяце в Пензе и Мариуполе. Примечательно, что в Пензе подозреваемым оказался гражданин Италии пенсионного возраста.

Также российские правоохранители неоднократно выявляли и пресекали случаи подготовки злоумышленниками диверсий в разных регионах страны.
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    14 комментариев
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    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +12
      Сегодня, 17:01
      Ох и много ж работы у чекистов. Удачи ребята!
      1. Ханка Звание
        Ханка
        +3
        Сегодня, 18:11
        Допросить и выкинуть в ущелье (ухо отрезать) для отчета
    2. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +4
      Сегодня, 17:05
      Бдить нынче должен каждый! Шпионов дофига.
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:06
      что в Пензе подозреваемым оказался гражданин Италии пенсионного возраста.

      Если посадят этого итальянца, то покажется ему паста без масла и сыра шедевром кулинарии где-то в мордовской колонии.
      А с укpoжопым все понятно- казнить ? нельзя ? помиловать. Нужную запятую гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону поставит в нужном месте.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 17:43
        А с укpoжопым все понятно- казнить ? нельзя ? помиловать
        Сначала надо вышибить из них все что они знают. Ну это чекистам объяснять не надо
    4. bars042 Звание
      bars042
      +3
      Сегодня, 17:07
      в Пензе подозреваемым оказался гражданин Италии пенсионного возраста
      Злобное ЧК`а!
      Ну попутал пенсионер Пензу и Пизу.
      И сразу в застенок!
      Сатрапы!
      1. Комментарий был удален.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 17:41
        Цитата: bars042
        Ну попутал пенсионер Пензу и Пизу.
        И сразу в застенок!

        Италия, Киев сейчас "братья" , все .удоды (через Р не проходит в сайте).
    5. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      +3
      Сегодня, 17:47
      работы еще много, есть предположение что спящих ячеек еще много
      1. Ханка Звание
        Ханка
        +1
        Сегодня, 18:12
        Цитата: incoggnoto
        работы еще много, есть предположение что спящих ячеек еще много

        Очень много ..Уши всем резать !!!
        Таки дентифицировать можно их !!!
    6. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 17:48
      Десять то за что? Четвертак: и пусть сидит без всякого УДО.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 19:40
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Десять то за что? Четвертак: и пусть сидит без всякого УДО.

        Действительно.
        На десятку ему ещё раскрутиться надо путём чистосердечного признания, деятельного сотрудничества со следствием, и активной сдачей всех и вся, а так конечно четвертак был бы уместнее.
        Зашёл под крышу ФСИН в 36 годков, а вышел в 61 годик - ни родины, ни флага, ни "работодателей" кто денег заплатить обещал, ни семьи, ни детей. Романтика. yes
    7. бухач Звание
      бухач
      0
      Сегодня, 19:29
      Поить,кормить,лечить и охранять эту свору за наш счёт,причём эта мерзота сидит с надеждою,несмотря на свои срока,что власть поменяется и они ещё героями выйдут или на обмен попадут.Если бы кодла знала что вместо срока можно пулю получить то это убавило бы их прыть а нам помогло сэкономить денежные средства бо мёртвые агенты хлопот не вызывают.
    8. костя1
      костя1
      0
      Сегодня, 19:38
      А чего этот через границу то поперся-сидел бы Свинорейхе или в Грызунии и шпионил бы-сколько хочешь? wink
    9. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 19:44
      По подозрению в шпионаже на российско-грузинской границе задержан гражданин Украины

      Во, Интернационал! Украинский шпиËн на российско-грузинской границе... belay

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