Американский правозащитник: украинцы поняли, что их готовили к уничтожению ради интересов США

34
Американский правозащитник: украинцы поняли, что их готовили к уничтожению ради интересов США

После госпереворота 2014 года, устроенного при прямом участии США, Украина ускоренно катится в пропасть по всем параметрам, хотя и до майданного восстания назвать эту бывшую советскую республику процветающей страной было сложно.

С момента распада СССР все киевские правители только и занимались тем, что разбазаривали и разрушали советское наследие, дойдя до продажи (с учетом коррупционных схем фактически дарения) иноземным капиталистам единственного невосполнимого на нашей планете ресурса — земель. Этот своего рода процесс энтропии государства сильно ускорился после начала российской спецоперации, ставшей вынужденным ответом на создание из нашей западной соседки «антироссии» с нескрываемой целью нанесения ущерба РФ.



Даже промежуточные итоги, а СВО еще далека от завершения, показывают, что на третий год военного противостояния от Украины вообще мало что осталось в прямом смысле слова. Население продолжает стремительно сокращаться и стареть, причем невосполнимые потери как от сбежавших за границу, так и погибших и покалеченных на фронте людей в первую очередь затрагивают самую трудоспособную и репродуктивную часть нации. Уровень рождаемости достиг минимального значения за последние двести лет, естественное воспроизводство невозможно, даже если военные действия прекратятся прямо сейчас.

Экономически Украина уже давно стала страной-банкротом, не способной содержать себя без всё возрастающих иностранных денежных вливаний и другой помощи, вплоть до гуманитарной. Такими темпами страна вскоре встанет на один уровень с беднейшими африканскими государствами.

Территориально Украина «усохла» более чем на двадцать процентов, причем потеряв одни из наиболее экономически развитых промышленных и аграрных регионов. Азовское море стало внутренней акваторией РФ, вполне допустима потеря Киевом выхода и к Черному морю. Сомнения в том, что российская армия как минимум освободит территории четырех новых регионов остаются разве что в голове киевского правителя и его сообщников, да и то, скорее всего, на словах ради пропаганды.

Политические и религиозные гонения, ущемление прав и свобод инакомыслящих и просто обвиняемых в пророссийских симпатиях, пересмотр истории, разгул нацизма, украинизация всего и вся, запредельная коррупция — это уже так, фоном и в довесок.

При этом узурпировавший власть бывший комик Зеленский ради личных интересов и в угоду западным покровителям готов, что называется, довести начатое до сокрушительного конца и вообще отправить на фронт всех, кто способен держать в руках оружие. Возникает резонный вопрос, неужели все население незалежной настолько ненавидит Россию или зомбировано киевской пропагандой, что готово терпеть это самоуничтожение государственности и нации до бесконечности? Ведь более чем очевидно, что никакое вступление в ЕС и уж тем более в НАТО, ради которых и был затеян майданный переворот, Украине в обозримом будущем, а скорее всего никогда, не светит.

Афроамериканский правозащитник, кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых в 2016 году Аджаму Барака считает, что дальше и хуже уже некуда, украинцы якобы поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые никак не совпадают с их собственными чаяниями и надеждами. В качестве аргументов он приводит массовую капитуляцию военнослужащих на передовой и отказ подавляющего числа украинских мужчин от призыва в армию.

Как следствие, люди начали массово бежать от мобилизации, а попав на фронт — сдаваться в плен

— написал Барака в своем аккаунте американской соцсети.

Весьма наивно, судя по тому, что в реальности происходит на Украине, да и на фронте. Очевидно, что если предел терпения громадян и возможен, то он еще очень и очень далек, к великому сожалению. Так что нашим военным расслабляться рано, задачи спецоперации далеки от полного завершения, а в случае с самоосознанием беды украинцами и их желанием самим что-то изменить в лучшую сторону ради самосохранения можно, наверное, сказать только одно: горбатого известно что исправит.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    34 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Оптимус_Прайм Звание
      Оптимус_Прайм
      +11
      Сегодня, 17:06
      "Американский правозащитник: украинцы поняли, что их готовили к уничтожению ради интересов США"

      Не факт что кто-то что-то понял.
      1. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 17:10
        Расписана большая статья, только ничего они не поняли .
        Как следствие, люди начали массово бежать от мобилизации, а попав на фронт — сдаваться в плен
        а это от большой хитрости или кому терять нечего.
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          +13
          Сегодня, 17:13
          Что то я сомневаюсь, что они в большинстве своем поняли....продолжают дохнуть за своего наркофюрера и его хозяев, изрыгая при этом желчь в адрес России
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +8
          Сегодня, 17:29
          "Американский правозащитник: украинцы поняли, что их готовили к уничтожению ради интересов США"

          Да ни хрена они не поняли... Всё так же прут на мясобойню... Упертость и неумение признавать свои ошибки - две характерные черты украинского менталитета...
      2. geor.tcherniaev Звание
        geor.tcherniaev
        +7
        Сегодня, 17:28
        Это американский правозащитник только что понял, что украинцев готовили к уничтожению ради интересов США. Все давно уже знают, только украинцы вопят "весьмирснами" и "самерикойпереможемо".
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 17:08
      Ну, оно ведь знаете как, умный давно всё знал, а глупый так и погибнет ничего не поняв. А основная масса_ моя хата с краю, я ничего не знаю.
      1. Алексей Ночевнов Звание
        Алексей Ночевнов
        +3
        Сегодня, 18:11
        Абсолютно согласен. Я уже проходил это всё и знаю, как это бывает.
    3. Alexej Звание
      Alexej
      +5
      Сегодня, 17:11
      "2 процента людей — думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать." © Бернард Шоу.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +5
        Сегодня, 17:23
        Цитата: Alexej
        "2 процента людей — думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать." © Бернард Шоу.

        80 % мира ненавидят США, а 20% жопу лижут Вот и жизнь.
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 17:11
      Что тут скажешь.Каждый видит то,что он хочет.Или оплачивают.Это про правозащитника..А в реалии?Да ничего не поняли,в плен сдаются,когда совсем уже невозможно.Бьются на передовой упорно.Нет пока еще желаемого результата
      1. Alexej Звание
        Alexej
        +5
        Сегодня, 17:13
        Цитата: dmi.pris1
        .А в реалии?

        "Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут" -Марк Твен.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 17:13
      С момента распада СССР все киевские правители только и занимались тем, что разбазаривали и разрушали советское наследие

      Союз развалился, а лимитрофы продолжаются умирать. Две страны продолжают жить, это Белоруссия и Азербайджан, а остальные в глубокой попе на букву "Ж".. Али я не прав ?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 17:18
        Самое интересное,что к этой парочке можно добавить еще Эстонию,что бы у нас не говорили.Но тут явно вливания и помощь из Финляндии
    6. Ирек Звание
      Ирек
      +2
      Сегодня, 17:24
      Туго до них доходит , как до жирафа беременного.
    7. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:30
      Цитата: dmi.pris1
      Самое интересное,что к этой парочке можно добавить еще Эстонию,что бы у нас не говорили.

      Здравствуйте, я тоже там живу и вижу..
    8. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 17:32
      Судя по тому, что война уже третий год идёт, ничего они не поняли и понимать не собираются.
    9. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 17:39
      Сегодняшние экономические, демографические и внутриполитические показатели Дypкаины меня полностью устраивают! Верным она идёт путем wink
    10. volgast1970 Звание
      volgast1970
      -1
      Сегодня, 17:41
      Мне жаль их.Чисто по-человечески.Как заблудших овец. Произошла массовая дебилизация населения. Можно пожалеть убогих.А с другой сторны-сами выбрали свой путь.,когда поверили в американскую мечту.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 18:55
        Цитата: volgast1970
        Мне жаль их.Чисто по-человечески.Как заблудших овец. Произошла массовая дебилизация населения. Можно пожалеть убогих.А с другой сторны-сами выбрали свой путь.,когда поверили в американскую мечту.

        эээ нет !!! бандеровских наследников нужно утилизировать. никаких там "овец" нет,жалеть нечего,уже совершили ошибку И.В.С.и Хрущ, проект закрывать и точка.
    11. freddyk Звание
      freddyk
      +8
      Сегодня, 17:44
      Всегда считал, что нация украинец, искусственная нация, что они такие же русские. За время СВО начал сомневаться. Русского всегда отличало благородство, даже по отношению к врагу. Но эти же какие-то упоротые маньяки. И это не болезнь, как мы думаем, это на генном уровне.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 18:56
        Цитата: freddyk
        Всегда считал, что нация украинец, искусственная нация, что они такие же русские. За время СВО начал сомневаться. Русского всегда отличало благородство, даже по отношению к врагу. Но эти же какие-то упоротые маньяки. И это не болезнь, как мы думаем, это на генном уровне.

        а это подлая поленья кровь. в жилах...
    12. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +6
      Сегодня, 17:57
      Ничего там никто не понял. Они до сих пор под пропагандой Запада.
      Опыт с украинской государственностью провален полностью. Месть Западу - вхождение в состав РФ в виде областей с отказом от выплат долгов за американскую помощь.
      Это то же самое, если доверить подключение электричества в доме недоумку: либо сам убьётся, либо дом спалит.
      * * *
      Нехрен давать им право думать! Не доросли мозгами! Вот в части пакостей им равных нет...
    13. Алексей Ночевнов Звание
      Алексей Ночевнов
      +4
      Сегодня, 18:07
      Соглашусь. Нихрена они не поняли. Никто из них и никогда е станут думать и тем более делать что нибудь для того чтобы осмыслить хотябы ситуацию. Они всегда будут жить по принципу: только бы нас не тронули
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 18:38
        "— Я полагаю, главное — никого не трогай, и тебя не тронут, а? Румата покачал головой. — Ну нет, — сказал он. — Кто не трогает, тех больше всего и режут." (с)
        Нацбатальоны, например, как раз в мясорубку предпочитают других отправлять.
    14. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 18:21
      Прикольно-американец познал таки "загадочную украинскую душу"....... crying
    15. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      -1
      Сегодня, 18:29
      Так то очень сообразительные : - 500000 бойцов и задумались, но я не уверен, что поняли!
    16. алабурга Звание
      алабурга
      +3
      Сегодня, 18:30
      Ничего они не поняли, там понимать нечем. Мои родственники уже почти победили "Путина, который двойник/тройник, собираются покупать билеты в Крым на отдых, потому что, летом Крым будет украинским. А еще потери российской армии 1 млн. солдат, всех ловят на улицах и отправляют на фронт насильно, и скоро Россия развалится на несколько государств, а для украины запад готовит план Маршала, чтобы сделать с них витрину на границе с Россией". Жили и учились в СССР, высшее образование, на мойве сами не говорят, только дети.
    17. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 18:40
      Что - то не сходятся реалии с статьёй, а дроны с цветами от понимающих всё дальше и больше залетают к нам в Россию.
    18. kvv Звание
      kvv
      +1
      Сегодня, 18:51
      ничерта они еще не поняли
    19. ulembeck Звание
      ulembeck
      0
      Сегодня, 18:52
      Навряд ли поняли. Есть шанс, что этой зимой поймут..
    20. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 18:55
      Этот власовец кажется начал что то подозревать
    21. костя1
      костя1
      0
      Сегодня, 19:25
      Да ладно-чего украинцы способны понять-если у них мозг атрофировался?-где этот перец разглядел массовую сдачу в плен и сопротивление могилизации?
    22. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 19:42
      "...украинцы поняли..." - долго же до них доходит ! И ведь очередь из тех, кто думают, что американцы им хоть в чём-то помогут не уменьшается ... парадокс
    23. old64 Звание
      old64
      0
      Сегодня, 19:57
      украинцы якобы поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые никак не совпадают с их собственными чаяниями и надеждами. В качестве аргументов он приводит массовую капитуляцию военнослужащих на передовой и отказ подавляющего числа украинских мужчин от призыва в армию.

      Да ничего они не поняли. Основная масса в плен сдаются, пока не припрёт: боеприпасы кончились или окружили и долбят ФАБами, или командир не туда послал. Очень мало пленных по политическим мотивам: не нравиться режим, не могу стрелять по братьям-славянам.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»