Американский правозащитник: украинцы поняли, что их готовили к уничтожению ради интересов США
После госпереворота 2014 года, устроенного при прямом участии США, Украина ускоренно катится в пропасть по всем параметрам, хотя и до майданного восстания назвать эту бывшую советскую республику процветающей страной было сложно.
С момента распада СССР все киевские правители только и занимались тем, что разбазаривали и разрушали советское наследие, дойдя до продажи (с учетом коррупционных схем фактически дарения) иноземным капиталистам единственного невосполнимого на нашей планете ресурса — земель. Этот своего рода процесс энтропии государства сильно ускорился после начала российской спецоперации, ставшей вынужденным ответом на создание из нашей западной соседки «антироссии» с нескрываемой целью нанесения ущерба РФ.
Даже промежуточные итоги, а СВО еще далека от завершения, показывают, что на третий год военного противостояния от Украины вообще мало что осталось в прямом смысле слова. Население продолжает стремительно сокращаться и стареть, причем невосполнимые потери как от сбежавших за границу, так и погибших и покалеченных на фронте людей в первую очередь затрагивают самую трудоспособную и репродуктивную часть нации. Уровень рождаемости достиг минимального значения за последние двести лет, естественное воспроизводство невозможно, даже если военные действия прекратятся прямо сейчас.
Экономически Украина уже давно стала страной-банкротом, не способной содержать себя без всё возрастающих иностранных денежных вливаний и другой помощи, вплоть до гуманитарной. Такими темпами страна вскоре встанет на один уровень с беднейшими африканскими государствами.
Территориально Украина «усохла» более чем на двадцать процентов, причем потеряв одни из наиболее экономически развитых промышленных и аграрных регионов. Азовское море стало внутренней акваторией РФ, вполне допустима потеря Киевом выхода и к Черному морю. Сомнения в том, что российская армия как минимум освободит территории четырех новых регионов остаются разве что в голове киевского правителя и его сообщников, да и то, скорее всего, на словах ради пропаганды.
Политические и религиозные гонения, ущемление прав и свобод инакомыслящих и просто обвиняемых в пророссийских симпатиях, пересмотр истории, разгул нацизма, украинизация всего и вся, запредельная коррупция — это уже так, фоном и в довесок.
При этом узурпировавший власть бывший комик Зеленский ради личных интересов и в угоду западным покровителям готов, что называется, довести начатое до сокрушительного конца и вообще отправить на фронт всех, кто способен держать в руках оружие. Возникает резонный вопрос, неужели все население незалежной настолько ненавидит Россию или зомбировано киевской пропагандой, что готово терпеть это самоуничтожение государственности и нации до бесконечности? Ведь более чем очевидно, что никакое вступление в ЕС и уж тем более в НАТО, ради которых и был затеян майданный переворот, Украине в обозримом будущем, а скорее всего никогда, не светит.
Афроамериканский правозащитник, кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых в 2016 году Аджаму Барака считает, что дальше и хуже уже некуда, украинцы якобы поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые никак не совпадают с их собственными чаяниями и надеждами. В качестве аргументов он приводит массовую капитуляцию военнослужащих на передовой и отказ подавляющего числа украинских мужчин от призыва в армию.
— написал Барака в своем аккаунте американской соцсети.
Весьма наивно, судя по тому, что в реальности происходит на Украине, да и на фронте. Очевидно, что если предел терпения громадян и возможен, то он еще очень и очень далек, к великому сожалению. Так что нашим военным расслабляться рано, задачи спецоперации далеки от полного завершения, а в случае с самоосознанием беды украинцами и их желанием самим что-то изменить в лучшую сторону ради самосохранения можно, наверное, сказать только одно: горбатого известно что исправит.
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