В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла беременная женщина
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В результате очередного обстрела приграничных районов Белгородской области со стороны боевиков киевского режима в населенном пункте Новая Таволжанка осколком снаряда была убита беременная женщина.
Погибшая проходила по улице, когда получила осколочное ранение. Экстренно прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка, однако, к сожалению, и женщина и ее не успевший родиться ребенок скончались от полученных ранений.
В Новой Таволжанке еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Одна из местных жительниц доставлена в одно из медицинских учреждений Белгорода с контузией и осколочным ранением бедер. Остальным пострадавшим на месте оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, осколками украинских снарядов выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы в 12 домовладениях и повреждены два легковых автомобиля.
Помимо Новой Таволжанки под обстрел боевиков ВСУ попало село Ясные Зори, где пострадали два местных жителя. Одна женщина получила резаную рану мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, вторая - осколочные ранения нижней конечности. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
Также сообщается, что силами ПВО над приграничными районами Белгородской области сбиты несколько украинских беспилотников самолетного типа.
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