В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла беременная женщина

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В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла беременная женщина

В результате очередного обстрела приграничных районов Белгородской области со стороны боевиков киевского режима в населенном пункте Новая Таволжанка осколком снаряда была убита беременная женщина.

Погибшая проходила по улице, когда получила осколочное ранение. Экстренно прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка, однако, к сожалению, и женщина и ее не успевший родиться ребенок скончались от полученных ранений.

В Новой Таволжанке еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Одна из местных жительниц доставлена в одно из медицинских учреждений Белгорода с контузией и осколочным ранением бедер. Остальным пострадавшим на месте оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, осколками украинских снарядов выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы в 12 домовладениях и повреждены два легковых автомобиля.

Помимо Новой Таволжанки под обстрел боевиков ВСУ попало село Ясные Зори, где пострадали два местных жителя. Одна женщина получила резаную рану мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, вторая - осколочные ранения нижней конечности. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Также сообщается, что силами ПВО над приграничными районами Белгородской области сбиты несколько украинских беспилотников самолетного типа.
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18 комментариев
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  1. conil Звание
    conil
    -2
    Сегодня, 19:07
    "Затягивание войны нам выгодно" (с)
    1. Ханка Звание
      Ханка
      -6
      Сегодня, 19:19
      Цитата: conil
      "Затягивание войны нам выгодно" (с)

      Это что было ? бот Шо тебе выгодно то ?
      Боты в первых строчках достали мужики
      У нас уже есть в перых строчках ..ИИ Ты теперьраздражать будешь падла ?
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 19:50
        Боты в первых строчках достали мужики
        ...с другой стороны боты правы...если бы мосты западного бандерлянда порвали б ещё пару лет назад с начала СВО , по которым идёт с запада смерть, уже б давно всё закончилось
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 20:00
          Всем форумчанам желаю одного-успокоится по этой трагедии.Это все превратилось в гадскую статистику.Родным погибшей-соболезнования..
      2. conil Звание
        conil
        +1
        Сегодня, 19:56
        Надеюсь, ты так же яростно выражаешь негодование под каждой статьей на этом сайте, где оправдывается и превозносится "гениальная" тактика сво, а не только под моим комментарием. Ты же не бот какой-нибудь 15-рублевый.
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 19:07
    В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла беременная женщина
    За это нужно выжечь территорию называемую украиной. Нет там нормальных людей. Мордор одним словом.
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 19:18
      Цитата: Добрый
      За это нужно выжечь территорию называемую украиной. Нет там нормальных людей.

      fool "Баба-Яга против!" И люди есть и xoxли.. request
  3. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 19:10
    Почему никак границу не подвинут-верст на 300?
    1. Ханка Звание
      Ханка
      -7
      Сегодня, 19:26
      Цитата: костя1
      Почему никак границу не подвинут-верст на 300?

      Костян иди в нообранцы всу и не зли Русских !!!
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +3
    Сегодня, 19:16
    Очень прискорбное событие. Этих селюков с кастрюлями на головах нужно выжигать как заразу, других чувств не вызывают.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 19:22
    Неужели за все время нельзя было доставить туда дополнительные средства ПВО?! Уже ведь не первый раз такое получается! am
    1. К_4 Звание
      К_4
      +3
      Сегодня, 19:25
      А они есть? Иль предлагаете с Рублевки снять и Кремля....а за это и за дискредитацию можно. А вообще наша власть всё больше страуса напоминает уткнувшего голову в песок. И не только по поводу СВО. Половина Россси тонет в наводнениях, а наш несменяемый - молчок. А ведь там садит надо губеров реально....и тишина...
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        0
        Сегодня, 19:54
        Слушайте, в чём прикол писать с ошибкой название страны, я бы не обратил внимание, но это уже было не в первый раз(возможно не у вас), это не смахивает на опечатку.
      2. bandabas Звание
        bandabas
        0
        Сегодня, 20:23
        Скоро 9-Мая. Будут опять Парад на табуретках принимать напротив задрапированного Мавзолея.О чем говорить? И когда "губернаторы" считают народ за быдло? На словах одно- на деле ... Продажность и лизоблюдство.
    2. рюрикович Звание
      рюрикович
      0
      Сегодня, 20:01
      Неужели за все время нельзя было доставить туда дополнительные средства ПВО?

      Увы, но как это не прискорбно,системы ПВО способны сбивать все,что летает с крыльями(крылышками) или пропеллерами(вертолеты,дроны и пр.)
      Но они бессильны против артиллерийских снарядов - там слишком высокая скорость полета ( до километра в секунду), да и сами по себе они слишком маленькая цель request
  6. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 19:26
    За такие дела артиллеристов ВСУ в плен не брать, Царствия Небесного погибшей, силы родным и близким пережить всё это.
    1. Непостижимый Звание
      Непостижимый
      -1
      Сегодня, 20:13
      За такие дела артиллеристов ВСУ в плен не брать

      Ты где раньше был, Ропот 55?
      Такие дела они творят давно. Как минимум с четырнадцатого года!
      Решил хайпануть, защитник ...
  7. Непостижимый Звание
    Непостижимый
    -3
    Сегодня, 20:00
    Насколько уже надоела тупая пропаганда сего ресурса.... Автор, ты попробуй осветить трагедию в Оренбургской области, связанную с потопом. М?
    А на войне каждый день погибают люди, всех возрастов...

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