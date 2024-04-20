ВС РФ взяли под контроль высоты южнее освобождённого Первомайского вплоть до газопровода, идущего к Карловке

4
ВС РФ взяли под контроль высоты южнее освобождённого Первомайского вплоть до газопровода, идущего к Карловке

Российские войска продолжают развивать успех на Карловском направлении. После освобождения населённого пункта Первомайское, ВС РФ двинулись в южном направлении, переводя под контроль достаточно обширные территории.

Важность этого процесса состоит в том, что территории, которые примыкают к Первомайскому с юга, находятся на господствующей высоте. Причём цепочка этих высот тянется далее на запад – в сторону Нетайлово, к окраинам которого подошли ВС РФ. Само же Нетайлово находится в низменности, на берегу реки Водяная.



Развив успех южнее Первомайского, наши войска продвинулись к югу от дороги М30 и вышли к газопроводу, который ведёт в Карловку и Селидово, переведя высоты под уверенный контроль.



Украинские войска, понеся потери, отступили южнее так называемой балки Домаха.

Одна из основных задач на этом направлении для наших бойцов - нанести поражение противнику, отбросив его за Карловское водохранилище. Эта задача планомерно решается.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    4 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Комментарий был удален.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:42
      Одна из основных задач на этом направлении для наших бойцов - нанести поражение противнику, отбросив его за Карловское водохранилище. Эта задача планомерно решается.

      Решайте, пожалуйста...Эти мерзавцы ещё не понесли ответ за водную блокаду Крыма...
    3. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 18:35
      Кроме дополнительных водных ресурсов ДНР, река Волчья и Карловское водохранилище выгодны для нас как удобный рубеж, под естественным прикрытием которого могут быть накоплены силы для дальнейшего наступления.
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        -1
        Сегодня, 18:46
        Звучало бы неплохо, если бы речь шла о нескольких часах, а не о нескольких месяцах. Уже перестали замечать, что все эти масштабные события проходят на дистанциях прямой видимости.
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          0
          Сегодня, 20:21
          Да пусть хоть такими темпами, ведь наше продвижение на каждый километр снижает интенсивность обстрелов Донецка.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»