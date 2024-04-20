«Битва при Черногузах»: на Украине сотрудник военкомата открыл огонь при нападении гражданских лиц

Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему применили силу и угрозы

На Украине сотрудник территориального центра комплектации (военкомата) открыл огонь при нападении на него группы гражданских лиц. Это произошло сегодня в окрестностях села Черногузы Вижницкого района Черновицкой области во время проведения им мероприятий по оповещению военнообязанных.Такое сообщение появилось в Telegram-канале областного ТЦК.- сообщили в военкомате.В ответ военком открыл огонь. Правда, когда он отбивался от толпы, то стрелял не по людям, а в землю. Поэтому «битва при Черногузах» обошлась без жертв и пострадавших. Сразу после инцидента военнослужащий вызвал полицию.Сейчас сотрудники ТЦК занялись выяснением причин и деталей инцидента. Они надеются, что правоохранители отреагируют на данный эпизод соответствующим образом. В сообщении ТЦК также содержалось напоминание, что украинское законодательство предусматривает за препятствование деятельности военнослужащих ВСУ уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.На Украине это далеко не единственный случай агрессии по отношению представителям военкоматов. Так, в Киеве недавно был зафиксирован факт нападения с ножом на военкомов.Собственно, негативное отношение украинских граждан к сотрудникам военкоматов вполне оправдано, так как случаи превышения ими служебных полномочий происходят довольно часто. К примеру, в ТЦК Хмельницкого в результате пыток погиб призывник. А на Кировоградчине мобилизованный, находясь в помещении военкомата, покончил с собой.