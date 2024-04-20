«Битва при Черногузах»: на Украине сотрудник военкомата открыл огонь при нападении гражданских лиц

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«Битва при Черногузах»: на Украине сотрудник военкомата открыл огонь при нападении гражданских лиц

На Украине сотрудник территориального центра комплектации (военкомата) открыл огонь при нападении на него группы гражданских лиц. Это произошло сегодня в окрестностях села Черногузы Вижницкого района Черновицкой области во время проведения им мероприятий по оповещению военнообязанных.

Такое сообщение появилось в Telegram-канале областного ТЦК.

Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему применили силу и угрозы

- сообщили в военкомате.

В ответ военком открыл огонь. Правда, когда он отбивался от толпы, то стрелял не по людям, а в землю. Поэтому «битва при Черногузах» обошлась без жертв и пострадавших. Сразу после инцидента военнослужащий вызвал полицию.

Сейчас сотрудники ТЦК занялись выяснением причин и деталей инцидента. Они надеются, что правоохранители отреагируют на данный эпизод соответствующим образом. В сообщении ТЦК также содержалось напоминание, что украинское законодательство предусматривает за препятствование деятельности военнослужащих ВСУ уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

На Украине это далеко не единственный случай агрессии по отношению представителям военкоматов. Так, в Киеве недавно был зафиксирован факт нападения с ножом на военкомов.

Собственно, негативное отношение украинских граждан к сотрудникам военкоматов вполне оправдано, так как случаи превышения ими служебных полномочий происходят довольно часто. К примеру, в ТЦК Хмельницкого в результате пыток погиб призывник. А на Кировоградчине мобилизованный, находясь в помещении военкомата, покончил с собой.
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    24 комментария
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    1. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      +8
      Сегодня, 18:20
      очень хорошие новости для нас, давайте не будем им мешать.. нам же проще будет зачищать территорию.
      напряжение между так называемой властью и обычными людьми будет нарастать и нам этим нужно пользоваться
      1. Ханка Звание
        Ханка
        +8
        Сегодня, 18:59
        Нормальная работа ..! Всех на передок !!!!!!
        Мы ЖДЕМ ..И ФАБ-ы тоже

        Мочим !
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 19:24
        [очень хорошие новости для нас, давайте не будем им мешать.. нам же проще будет зачищать территорию.
        напряжение между так называемой властью и обычными людьми будет нарастать и нам этим нужно пользоваться]
        Западенцы проявляют себя!
        То ли еще будет....
      3. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 19:38
        "...давайте не будем им мешать..." - а мы им мешаем как-то в этом ?
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +9
      Сегодня, 18:22
      "Гражданские лица" хотели записаться в ВСУ, а военком от неожиданности растерялся и открыл огонь. Вероятно, так было дело. laughing
      1. Франк Мюллер Звание
        Франк Мюллер
        0
        Сегодня, 19:32
        Свой своя не познаша! Военком, очевидно, принял орду добровольцев за рассвирепевших уклонистов и взялся за табельный шпалер. А может, и наоборот: обрадовался нашествию охотников повоевать и от избытка эмоций решил им посалютовать? laughing Жаль рекрутского начальника, теперь у него зброю, похоже, отберут. Как он, сердечный, станет уклонистов принуждать, своими кулаками, что ли? tongue
    3. Фаталист Звание
      Фаталист
      +5
      Сегодня, 18:24
      Уж не знаю, может меня закидают тапками коллеги по сайту, но я скажу. Сколько уже потерь понёс русский народ (украинцев тоже считаю русскими). Генофонд исчезает на глазах. Горечь и печаль. Но такова гражданская война.((
      1. usr01 Звание
        usr01
        +7
        Сегодня, 18:50
        Цитата: Фаталист
        ...украинцев тоже считаю русскими...

        Нууу... Гумилев говорил - "когда украинец умнеет, он становится русским" (с)
        а как генофонд, Вы правы... Но учить-воспитывать надо.... request
    4. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +5
      Сегодня, 18:30
      А чего ждал этот тцк-шник от жителей, родственников и близких которых по сути отправляют на убой? А в очередной раз пострадают обычные люди. Хотя...народ заслуживает ту власть, за которую он скакал на майдане.
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 19:37
        Не просто отправляются. У многих уже убили мужей/детей/братьев. Не раз проскакивали новости, что есть деревни, где мужчин не осталось. В таком состоянии что им терять? Все равно надежды что живым вернется очень мало, легче уж тут пободаться. Посадят, так хоть живой будет.
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          0
          Сегодня, 20:14
          Не посадят. Дадут условный срок и отправят-таки на фронт прямо из зала суда. Как-то так.
          1. suhorukofal Звание
            suhorukofal
            +1
            Сегодня, 20:17
            Хотя Вы правы. Будет примерно в такой форме.
            - Зона или война?
            - Зона.
            - Хорошо, на зону, но через войну.
            1. А. Эверт Звание
              А. Эверт
              0
              Сегодня, 20:19
              Статистика осуждений на той стороне выглядит именно таким образом. Ведь приоритет-могилизация. Надо же американские деньги отрабатывать.
    5. антивирус Звание
      антивирус
      +2
      Сегодня, 18:35
      Империя петлюры и бандеры против нац меншинств.
      Все в военкоиат-жечь списки.



      ....


      Весь мир с вами
    6. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 18:35
      В сообщении ТЦК также содержалось напоминание, что украинское законодательство предусматривает за препятствование деятельности военнослужащих ВСУ уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
      Я так понимаю оставшегося в живых гайца, из соседней новости, могут еще и на 8 лет упечь. Ибо нефиг было мешать ехать хероям. Цирк в дурдоме это конечно нечто. laughing
    7. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 18:37
      сотрудники ТЦК занялись выяснением причин и деталей инцидента. Они надеются, что правоохранители отреагируют на данный эпизод соответствующим образом.
      А если отреагируют не соответствующим образом, то будут мобилизованы... laughing
    8. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      +4
      Сегодня, 18:37
      Почему то кажется, сотрудники ТЦК, это послевоенные смертнички. Убивать их будут сами местные жители. По голове в тёмном подъезде или ножом в бок. request
      1. bk0010 Звание
        bk0010
        +4
        Сегодня, 18:42
        Цитата: МятныйПряник
        Почему то кажется, сотрудники ТЦК, это послевоенные смертнички.
        Зря они ждут "после войны". Сейчас надо действовать.
    9. BAI Звание
      BAI
      +3
      Сегодня, 18:37
      за препятствование деятельности военнослужащих ВСУ уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

      Давно пора уничтожать хох.ляцкие москаль военкоматы. Лучше получить срок, чем быть убитым на фронте.
      Кстати, всегда интересовало, почема так называемый "военно-патриотический" сайт, поопускает слово "москаль" и блокирует слово "хо.хол".
      Сайт является патриотом какого государства?
    10. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 18:56
      Теперь эти гражданские лица в ускоренном порядке окажутся в окопах. Благо есть возможность вспомнить русский язык, позывной ВОЛГА.
    11. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 19:27
      Вроде помнится ещё вначале СВО, на окраине всем раздавали оружие.... и где оно? Нельзя против этих влоенкомов направить? Или не всем раздали ?
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 19:40
        Если не ошибаюсь, раздавали в Киеве. Это была идея великого человека и мыслителя Кличко. Хотя могу путать. Но они тогда знатно друг друга постреляли.
    12. костя1
      костя1
      0
      Сегодня, 19:34
      Господи-из за чего бузили то?-прибили бы и все tongue
    13. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 19:38
      Сейчас сотрудники ТЦК занялись выяснением причин и деталей инцидента. Они надеются, что правоохранители отреагируют на данный эпизод соответствующим образом.

      Значит не далëк тот час, когда "транспортное средство представителя ТЦК и СП" будут встречать на въезде в условные Черногузы пулемëтом-гранатомëтом...

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