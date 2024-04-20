В Конгрессе США начали рассмотрение законопроектов о выделении помощи Украине и Израилю
Палата представителей американского конгресса в рамках внеплановой сессии начала рассмотрение перечня внесенных законопроектов, в том числе касающихся выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Кроме того, в повестке присутствует законопроект, предполагающий ужесточение введенных ранее против России и Ирана санкций, а также наделение президента США полномочиями, позволяющими вводить новые санкции.
В данном документе помимо прочего содержатся положения о конфискации замороженных Западом российских активов, включая запрет на их разморозку, а также полномочия, позволяющие направить эти средства на компенсации Киеву и послевоенное восстановление Украины.
Прежде чем перейти непосредственно к голосованию по законопроекту о выделении финансирования Киеву, конгрессменам предстоит рассмотреть поправки к документу. В настоящее время в текст законопроекта предложено внести более 130 дополнений, включая предложение об отправке всех членов нижней палаты Конгресса, проголосовавших за принятие документа, в украинскую армию, запрет любого финансирования киевского режима, до тех пор, пока на Украине не будут закрыты все биологические лаборатории и проведены президентские выборы, а также перенаправление этих средств не украинским боевикам, а американским семьям, члены которых умерли от употребления заполонивших страну наркотиков.
Голосование по этому и другим стоящим на повестке дня законопроектам состоится в 20:30 по московскому времени.
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