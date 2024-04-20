В Конгрессе США начали рассмотрение законопроектов о выделении помощи Украине и Израилю

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В Конгрессе США начали рассмотрение законопроектов о выделении помощи Украине и Израилю

Палата представителей американского конгресса в рамках внеплановой сессии начала рассмотрение перечня внесенных законопроектов, в том числе касающихся выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Кроме того, в повестке присутствует законопроект, предполагающий ужесточение введенных ранее против России и Ирана санкций, а также наделение президента США полномочиями, позволяющими вводить новые санкции.



В данном документе помимо прочего содержатся положения о конфискации замороженных Западом российских активов, включая запрет на их разморозку, а также полномочия, позволяющие направить эти средства на компенсации Киеву и послевоенное восстановление Украины.

Прежде чем перейти непосредственно к голосованию по законопроекту о выделении финансирования Киеву, конгрессменам предстоит рассмотреть поправки к документу. В настоящее время в текст законопроекта предложено внести более 130 дополнений, включая предложение об отправке всех членов нижней палаты Конгресса, проголосовавших за принятие документа, в украинскую армию, запрет любого финансирования киевского режима, до тех пор, пока на Украине не будут закрыты все биологические лаборатории и проведены президентские выборы, а также перенаправление этих средств не украинским боевикам, а американским семьям, члены которых умерли от употребления заполонивших страну наркотиков.

Голосование по этому и другим стоящим на повестке дня законопроектам состоится в 20:30 по московскому времени.
  • Pixabay
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13 комментариев
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  1. Ханка Звание
    Ханка
    -1
    Сегодня, 18:35
    90=% в Конгресе США,это евреи Ну и основная помощь будет Израилю !!!
    А Зеля пусть пока шустит терроризмом Вот такие дела идут.
    Россия принимает ВСЕХи ))
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +2
      Сегодня, 19:24
      Прям вот 90%? Не 80 и не 85?
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 18:36
    Ну-ну. Посмотрим как проголосуют. А если 130 поправок не успеют рассмотреть? wassat
  3. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 18:39
    Переделили фин потоки от новых пропорций в конгрессе и сенате.
    Теперь откаты правильно пойдут, в правильные карманы.
    Все довольны - предвыборная дискотека оплачена для всех
  4. incoggnoto Звание
    incoggnoto
    +3
    Сегодня, 18:39
    на самом деле, они уже сильно помогли нам, планировалось что финансирование будет выделено в январе, наш враг очень много уже спалил своих ресурсов, что послужит явно в плюс нам
  5. AlexWar
    AlexWar
    -3
    Сегодня, 18:48
    Денег дадут, по России бить начнут еще больше
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      0
      Сегодня, 18:56
      Ну, сейчас, может и дадут. А потом подо что давать будут, когда ваша биомасса закончится?
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        -1
        Сегодня, 19:28
        А с чего вы взяли, что она закончится? Там моб.ресурс (если идти по принципу "пропадай экономика, лишь бы порвать рот москалям") минимум 2 миллиона. Просто их пока вооружать нечем.
        1. incoggnoto Звание
          incoggnoto
          0
          Сегодня, 19:32
          ресурс ресурсу рознь, одно дело человек идейный, другое дело человек не хочет воевать и при первой возможности или сдается или убегает
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 19:54
            Цитата: incoggnoto
            другое дело человек не хочет воевать и при первой возможности или сдается или убегает

            Что-то незаметно до сих пор не хотящих и убегающих. Рубятся всерьез
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 18:48
    Похоже,дали таки деду Дональду демократы честное слово не препятствовать тому в предвыборной компании( и граница с Мексикой тут совсем не при делах).А тот в ответ сразу снял запрет на рассмотрение данных законопроектов в Конгрессе ( кто не знает,руководство Республиканской партии США имеет разные имена и фамилии,но если все сложить,то получается одна и та же аббревиатура-ТРАМП. Молодец,однако)А нам надо срочно усиливать давление на их шавку,а то к лету станет сложнее ,как туда итоги "помощи "придут.А лучше, надёжнее всего и главное, дешевле всего наконец то отсечь шавке башку( что ,договоренности с Израилем дороже жизни наших ребят?),чтоб ей жрать подачки не во что стало,и лапами шевелить нечему бы было.И сколько бы невинных мирных жизней тогда бы сохранили...
  7. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 19:04
    включая предложение об отправке всех членов нижней палаты Конгресса, проголосовавших за принятие документа, в украинскую армию, запрет любого финансирования киевского режима, до тех пор, пока на Украине не будут закрыты все биологические лаборатории и проведены президентские выборы, а также перенаправление этих средств не украинским боевикам, а американским семьям, члены которых умерли от употребления заполонивших страну наркотиков.
    belay Какие интересные кадры в Конгрессе США, разрабатывают интересные предложения .... нам бы таких в Думу, для разработки предложений для толкачей переговоров и "Партии мира"... recourse
  8. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:21
    Дурдом на выезде-то они объединяли помощь хохлам с мексиканским забором-сейчас с Ближним Востоком-просто то нельзя-рассмотреть и принять закон о помощи хохлам-не привязывая ни к чему?-и поправки идиотские-а давайте тех кто проголосует за принятие закона-съедим laughing

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