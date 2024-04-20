Американский эксперт: США и НАТО нечего противопоставить российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2

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Американский эксперт: США и НАТО нечего противопоставить российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2

Модернизированный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2 даст российским Воздушно-космическим силам ключевое преимущество перед странами НАТО, считает автор статьи в американском журнале The National Interest Брэндон Вайхерт.

Этот самолет характеризуется сразу несколькими параметрами, которых нет ни у одной страны мира. Во-первых, наш стратег самый крупный и самый мощный в истории военной авиации самолет с крылом изменяемой стреловидности. Во-вторых, он является самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Это еще и самый быстрый среди одноклассников самолет, развивающий скорость 2 Маха и способный нести ядерное оружие.



Кроме того, пишет Вайхерт, Ту-160М2, известный как «Белый лебедь» или Блэкджек (Blackjack) по классификации НАТО, в модернизированной версии М2 оснащен современными системами радиоэлектронной борьбы и радиооборудованием следующего поколения. Поражающая мощь бомбардировщика усилена за счет запуска гиперзвуковых ракет, в том числе Х-101 и ее ядерной версии Х-102, что представляет серьезную проблему для оборонных стратегий западных стран.

Гигантский бомбардировщик со стреловидным крылом со стандартными для российской армии красными звездами на законцовках крыльев больше похож на имперский шаттл класса «Лямбда» из «Звездных войн», чем на обычный самолет

— приводит образное сравнение американский военный эксперт.

По состоянию на прошлый год на вооружение ВКС РФ поступило четыре таких модернизированных бомбардировщика, в перспективе планируется построить еще пятьдесят. Расширенные наступательные возможности Ту-160М2 представляют собой серьезную проблему для западных оборонных стратегий, особенно с учетом его потенциала одновременного развертывания нескольких видов гиперзвукового оружия, что делает этот самолет стратегическим активом российских вооруженных сил, отмечает автор.



Это не только явный признак того, что российская оборонная промышленность процветает, несмотря на шумиху вокруг западных экономических санкций, но и признак того, что российский режим считает, что надвигается мировая ядерная война

— на всякий случай решил традиционно попугать своих читателей «российской угрозой» американец.

Российский бомбардировщик, оснащенный передовыми средствами РЭБ, способен буквально прорывать все существующие системы ПВО, продолжает эксперт. Чтобы противостоять этой новой воздушной угрозе, американским военным потребуется полностью реконструировать и модернизировать свою систему воздушного боя. Однако пока движения в этом направлении в США даже не прослеживается, заключает автор.

Строительство первого ракетоносца Ту-160М2 началось в 2018 году. Также Россия модернизировала строевые бомбардировщики до уровня Ту-160М. Недавно на одном из таких бомбардировщиков совершил полет российский президент Владимир Путин. Характерно, как озаглавил автор статьи видео к материалу: «Ужас! Путин посетил завод по производству новых бомбардировщиков Ту-160М» (Terrifying! Putin Visits New Tu-160M Bomber Factory).

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    23 комментария
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    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:00
      Только к нас нарисовалась проблема с базированием стратегической авиации.НАТО предупреждает о взлёте ВСУ,в режиме он лайн.Миг З1 с Кинжалом больше шухера наводит.
      1. DenVB Звание
        DenVB
        -2
        Сегодня, 19:36
        Цитата: tralflot1832
        НАТО предупреждает о взлёте ВСУ,в режиме он лайн.

        Да, это проблема. Можно, конечно, в угрожаемый период отрезать рунет от вражеского интернета. Но ведь есть еще и старлинк...
        1. Лт. запаса ВВС Звание
          Лт. запаса ВВС
          +4
          Сегодня, 19:42
          Цитата: DenVB
          Да, это проблема. Можно, конечно, в угрожаемый период отрезать рунет от вражеского интернета. Но ведь есть еще и старлинк...

          Причём тут интернет? США со спутников видят взлёт наших бомбардировщиков и предоставляют информацию явно не через интернет, а через спутник по отдельной военной сети.
      2. Удав КАА Звание
        Удав КАА
        0
        Сегодня, 19:41
        Цитата: tralflot1832
        Только к нас нарисовалась проблема с базированием стратегической авиации.

        У Ту-160М2 крыло изменяемой стреловидности позволяет использовать для базирования не только аэродромы 1-го класса, но и второго тоже. А это облегчает задачу рассредоточения сил в угрожаемый период.
        Цитата: tralflot1832
        НАТО предупреждает о взлёте ВСУ,в режиме он лайн.
        Это по мирняку они вольно пользуются эфиром. Наши их не давят ни помехами, ни ПРР... А как по войне, так быстренько заткнутся: либо подавят, либо задавят! Но вольной жизни у них уже точно не будет.
        Цитата: tralflot1832
        Миг З1 с Кинжалом больше шухера наводит.
        так он в первую очередь и отслеживается разведкой: не успеет взлететь, как вся в/на уже "Воздушную тревогу" объявляет. Тараканы, конечно же, прячутся, а вот с инфраструктурными изысками -- дело швах! Завод в бомбоубежище не спрячешь... Да и зашибить Кинжал на траектории нечем: Патриоты жидковаты оказались, а ничего больше у них в НАТО нет. Печалька, однако.
        А вот Ту-95МС с полным подбрюшьем Х-101, 555 и другой "снеди" после полета по коробочке, вполне в состоянии разгрузить свои КРБД по назначенным к поражению объектам удара. В общем-то так и делают, жаль изредка. Нужно бы почаще, пока все, идущее под списание не утилизируют.
        АГА.
    2. DenVB Звание
      DenVB
      +5
      Сегодня, 19:02
      Как мы определили в недавнем обсуждении, этому самолету нужен бесфорсажный сверхзвук.
      1. Sancheas Звание
        Sancheas
        +1
        Сегодня, 19:30
        А это новые движки. А это минимум лет 10... А тогда он уже ненужен будет
        1. DenVB Звание
          DenVB
          +4
          Сегодня, 19:34
          Цитата: Sancheas
          А тогда он уже ненужен будет

          Мы уже будем в раю, а они просто сдохнут?
    3. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 19:03
      Стратегам не дано разрешение набираться боевого опыта на окраине.
      1. Виталий161 Звание
        Виталий161
        +4
        Сегодня, 19:19
        Всмысле? 160 ипашут дай боже.
        1. Олег Апушкин Звание
          Олег Апушкин
          0
          Сегодня, 19:24
          Сори, почитал понял свою неосведомлённость. Спасибо!
    4. костя1
      костя1
      +1
      Сегодня, 19:12
      Чего взять с безмозглого иксперта? tongue
    5. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      -1
      Сегодня, 19:14
      Это еще и самый быстрый среди одноклассников самолет, развивающий скорость 2 Маха и способный нести ядерное оружие.
      recourse Я в восторге, но... Напомнило детский анекдот про спортивные соревнования в Освенциме "... да, не легко убежать от пули..." request Так и против бомберов давно поди приготовлено не ПВО, а тяжелые ракеты "воздух - воздух" на пару тысяч км. request
      1. DenVB Звание
        DenVB
        +1
        Сегодня, 19:32
        Цитата: Mavrikiy
        а тяжелые ракеты "воздух - воздух" на пару тысяч км

        Больше пиши, больше! Чего их жалеть, километры...
    6. Aleks88
      Aleks88
      +2
      Сегодня, 19:17
      Я щас расплачусь от статьи.. Зачем?
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 20:10
        Не плачте, статья ни о чём, и The National Interest - пророссийское издание, не имеющее западной аудитории, и могу предположить, что содержится на наши деньги, не надо относиться к таким статьям всерьёз, они рассчитаны на малограмотных российских обывателей, чувство гордости поднимают.
    7. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +6
      Сегодня, 19:26
      Во-вторых, он является самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу.
      Подобные перлы характеризуют профессиональную непригодность эксперта. В бомбардировщике, если говорить о массе, важна бомбовая нагрузка. Ну или боевая нагрузка. То есть сколько оружия он способен донести до места применения. А не просто максимальный взлетный вес. У Ту-160 расход топлива на сверхзвуке огромен. Что влияет на максимальный взлетный вес. Но эксперт об этом не в курсе.
      ...способен буквально прорывать все существующие системы ПВО, продолжает эксперт.
      Далее автор, ну то есть эксперт жжет напалмом. Зачем? Зачем Ту-160 прорывать зону ПВО противника, если все основное вооружение - ракеты, имеет транс- и межконтинентальную дальность? В текущих условиях его скорость - это сокращение времени для выхода на рубеж пуска. Прорывать зону ПВО/ПРО будут уже собственно ракеты. Носитель даже приближаться не будет. Но эксперту и это не известно.
    8. Дес Звание
      Дес
      0
      Сегодня, 19:26
      Прекрасная статья на ВО)). Информативная, объективная и патриотичная. Но автор постеснялся (как знал))) - себя упомянуть.
      Любому человеку понятно, что сейчас именно США владеют и парком современных самолётов, и перспективными разработками. В таком объёме, что говорить об угрозе(с нашей стороны) - лучше не надо.
      Вычурная, недалёкая какая то статья для ВО. Позор.
      1. Алексей северянин Звание
        Алексей северянин
        +4
        Сегодня, 19:44
        Автор статьи в американском журнале The National Interest Брэндон Вайхерт. Поэтому и материал рассчитан на западного читателя, а не на нашего. Отсюда и несколько завышенная оценка самолета с целью запугать читателя, особенно перспективой его массового производства (50 штук).
        1. Дес Звание
          Дес
          0
          Сегодня, 20:09
          Разумеется. Полностью с Вами согласен. Но у текста(перевода, статьи, новости) должен быть автор, если, конечно, это не позиция самого "ВО"(желательно обозначенная).
    9. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 19:30
      Это не только явный признак того, что российская оборонная промышленность процветает

      А в России масса персонажей, имеющих кардинально другое мнение. Как жить, кому верить.... what
    10. Александр123 Звание
      Александр123
      -1
      Сегодня, 19:37
      "США и НАТО нечего противопоставить российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2
      Американский эксперт: США и НАТО нечего противопоставить российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2"
      Ни чего противопоставлять не потребуется, если к России не лезть. Хотя это для них невозможно. Зло там в генах зашито.
    11. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 19:41
      Ну недавно на ВО была статья, что Ту 160 не пригоден для современной войны
    12. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Сегодня, 20:24
      Перепечатка статьи из американского журнала "The National Interest", Брэндона Вайхерта больше похожа не на серьёзный анализ военного эксперта, а на банальную "агитку" СМИ для "нагнетание холода в ж...пы" американских обывателей, с целью увеличения военного бюджета США и создания обстановки коллективного психоза и военной истерии... Другой "нагрузки", в статье не заметно... А "экспертный" коллектив читателей ВО, "раздухорился" серьёзно и "по - взрослому"....

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