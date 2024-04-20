Американский эксперт: США и НАТО нечего противопоставить российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2
Модернизированный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2 даст российским Воздушно-космическим силам ключевое преимущество перед странами НАТО, считает автор статьи в американском журнале The National Interest Брэндон Вайхерт.
Этот самолет характеризуется сразу несколькими параметрами, которых нет ни у одной страны мира. Во-первых, наш стратег самый крупный и самый мощный в истории военной авиации самолет с крылом изменяемой стреловидности. Во-вторых, он является самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Это еще и самый быстрый среди одноклассников самолет, развивающий скорость 2 Маха и способный нести ядерное оружие.
Кроме того, пишет Вайхерт, Ту-160М2, известный как «Белый лебедь» или Блэкджек (Blackjack) по классификации НАТО, в модернизированной версии М2 оснащен современными системами радиоэлектронной борьбы и радиооборудованием следующего поколения. Поражающая мощь бомбардировщика усилена за счет запуска гиперзвуковых ракет, в том числе Х-101 и ее ядерной версии Х-102, что представляет серьезную проблему для оборонных стратегий западных стран.
— приводит образное сравнение американский военный эксперт.
По состоянию на прошлый год на вооружение ВКС РФ поступило четыре таких модернизированных бомбардировщика, в перспективе планируется построить еще пятьдесят. Расширенные наступательные возможности Ту-160М2 представляют собой серьезную проблему для западных оборонных стратегий, особенно с учетом его потенциала одновременного развертывания нескольких видов гиперзвукового оружия, что делает этот самолет стратегическим активом российских вооруженных сил, отмечает автор.
— на всякий случай решил традиционно попугать своих читателей «российской угрозой» американец.
Российский бомбардировщик, оснащенный передовыми средствами РЭБ, способен буквально прорывать все существующие системы ПВО, продолжает эксперт. Чтобы противостоять этой новой воздушной угрозе, американским военным потребуется полностью реконструировать и модернизировать свою систему воздушного боя. Однако пока движения в этом направлении в США даже не прослеживается, заключает автор.
Строительство первого ракетоносца Ту-160М2 началось в 2018 году. Также Россия модернизировала строевые бомбардировщики до уровня Ту-160М. Недавно на одном из таких бомбардировщиков совершил полет российский президент Владимир Путин. Характерно, как озаглавил автор статьи видео к материалу: «Ужас! Путин посетил завод по производству новых бомбардировщиков Ту-160М» (Terrifying! Putin Visits New Tu-160M Bomber Factory).
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