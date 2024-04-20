Американский эксперт: США и НАТО нечего противопоставить российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2"

Гигантский бомбардировщик со стреловидным крылом со стандартными для российской армии красными звездами на законцовках крыльев больше похож на имперский шаттл класса «Лямбда» из «Звездных войн», чем на обычный самолет

Это не только явный признак того, что российская оборонная промышленность процветает, несмотря на шумиху вокруг западных экономических санкций, но и признак того, что российский режим считает, что надвигается мировая ядерная война