Армия США получила первый серийный легкий танк M10 Booker

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Армия США получила первый серийный легкий танк M10 Booker

17 апреля 2024 года Пентагон объявил, что первая серийная модель легкого танка M10 Booker, формально обозначаемого как «мобильная защищенная платформа с огневой мощью» (MPF), поступила в армию США. Поставки новой машины начались с 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Либерти, Северная Каролина.

Booker, разработанный компанией General Dynamics Land Systems, позиционируется как легкий танк, сочетающий в себе огневую мощь и мобильность, типичные для ОБТ, но при этом он весит всего 35 тонн, будучи значительно более легким по сравнению с 63-тонным Abrams M1A2. Текущий контракт стоимостью $1,14 млрд, заключенный в июне 2022 года, предполагает поставку 96 серийных машин.



Предполагается, что в соединения легкой пехоты и ВДВ поступит по батальону M10: данные войсковые порядки должны получить возможность прорыва обороны противника, ведения прямого боя и уничтожения бронированных угроз в условиях, когда более тяжелые танки могут быть менее эффективными или неспособными действовать из-за рельефа местности или логистических ограничений.

M10 Booker вооружен 105-мм пушкой, которая может вести огонь кумулятивно-осколочными снарядами HEAT, способными эффективно бороться как с пехотой, так и с бронетехникой, и бронебойными подкалиберными снарядами APFSDS со стабилизированным оперением, которые могут поражать различные цели, включая бронемашины и укрепления. Танк также оснащен одним спаренным с пушкой 7,62-мм пулеметом. На командирский люк установлен 12,7-мм пулемет.



Дизельный двигатель обеспечивает максимальную скорость 65 км/ч, дальность хода составляет 480 км. Легкая конструкция и компактные размеры Booker позволяют транспортировать его по воздуху. Гусеницы спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать эффективное сцепление с мягким грунтом, грязью и снегом, сохраняя работоспособность в различных условиях.

В M10 Booker используется модульная броня, которая обеспечивает ремонтопригодность в полевых условиях. Она защищает от огня стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и может быть усилена, чтобы выдерживать попадания более тяжелых противотанковых средств. Машина также оснащена противоминной броней и системой активной защиты, способной перехватывать ПТУР.

  • General Dynamics Land Systems
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18 комментариев
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  1. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -4
    Сегодня, 08:59
    первая серийная модель легкого танка M10 Booker
    Как раз мишень для дрона с AliExpress
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 09:19
      Голландец Михель-для начала это обьект для изучения нашими военными конструкторами!
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 09:31
      Интересна цена этого танка. Хотя для Янков цена не проблема.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Аргон
        Текущий контракт стоимостью $1,14 млрд, заключенный в июне 2022 года, предполагает поставку 96 серийных машин.

        Так в статье это приблизительно указано :
        Текущий контракт стоимостью $1,14 млрд, заключенный в июне 2022 года, предполагает поставку 96 серийных машин.

        Нехилая нарисована цена для лёгкой танкетки. "Абрамсу" придётся нервно перекуривать на обочине !
        1. антивирус Звание
          антивирус
          0
          Сегодня, 10:21
          СКоро их бкдет 17 тыс-тухачевский, с его стратегией тысяч танкеток, возродился.
          Через 100 лет история повторяется
      2. Витов Звание
        Витов
        0
        Сегодня, 10:34
        Цена M10 Booker может достигать 12 млн $. Существует 3 варианта бронирования за счёт навесных компонентов. В 1-ом варианте с защитой от стрелкового и осколков может транспортироваться самолётом и десантироваться. У машины передовая компоновка и независимая пневмоподвеска. Но у неё много тактических просчётов, останавливаться не буду...
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 09:11
    Ну,это по сути аналог наших Вены,Весты,Хосты и других лёгких САУ. В современном бою этот танк как его применяют всуки не проживёт и двух минут.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:17
      Бережливый hi, вернулись к делению танков на классы, а ведь криком кричали что ОБТ это панацея.
  3. rgd20 Звание
    rgd20
    0
    Сегодня, 09:14
    ТТХ типа Т-55. Прогрессивно
  4. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -1
    Сегодня, 09:21
    Цитата: rgd20
    ТТХ типа Т-55. Прогрессивно

    Т-62 смотрится неплохо.
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      +2
      Сегодня, 09:27
      Но у Т-62 115 мм калибр, гладкоствол. А у этого "чуда" - 105 и тоже нарезное, как у Т55
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 09:30
    Машина также оснащена противоминной броней и системой активной защиты, способной перехватывать ПТУР.

    Проба пера. Уровень бронирования достигает уже максимальных значений, появление ударных БПЛА делает классическое дифференцированое бронирование малоэффективным, а равнопрочное- приводит к снижению уровня бронирования или излишнему весу танка.
    Американцы пытаются возложить задачу защиты от подлетающих боеприпасов на активную защиту, а за броней оставить защиту от осколков. Реально результат будет зависеть от совершенства КАЗ.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 09:34
    Тут «Абрамсы» престали быть в почёте, а они уверены в боеспособности новых телег...
    fool
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:53
    Я не ошибся цена этого девайса чуть более 10млн $ за штуку? belay
  8. Землекоп Звание
    Землекоп
    +1
    Сегодня, 10:14
    Да-а-а-а...не дотягивают могучие развитые американцы до российского ВПК. Российский Спрут-СДМ1 имеет стандартную танковую пушку с убойностью ОБТ при этом имеющий вес 24 тонны при этом плавающий при этом десантируемый с парашута...при этом имеющий лучшие характеристики по подвижности то есть по скорости и запасу хода. ...при этом Спрут может идти по воде и струлять танковой пушкой одновременно. Амерам такое только в голливуде в фантастике достпуно. Так что эта презентация этого творения выглядит жалко и позорно.
  9. Brenneke
    Brenneke
    0
    Сегодня, 10:24
    2А82-1М нужна нашим ОБТ срочно и новейшие системы наблюдения.
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:44
    Помнится индусы тендер на лёгкий танк объявляли. Не для них ли это создано?
  11. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 11:31
    Понты в пол столетия закончились. Здравствуй наше настоящее soldier

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