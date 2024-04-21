Морская пехота США получила первые разведывательно-ударные катера Whiskey Bravo

25
Морская пехота США получила первые разведывательно-ударные катера Whiskey Bravo

Австралийская компания TWPG передала Корпусу морской пехоты США первые два катера проекта Whiskey Bravo. Также ожидается начало поставок менее габаритных (длиной 8 м вместо 11) катеров Whiskey Alpha.

Полученные КМП плавсредства являются многоцелевыми изделиями, способными выполнять как разведывательные, так и ударные задачи за счет своей модульности. На борту в специальных модульных отсеках могут быть размещены различные сенсорные системы (включая беспилотники) либо средства поражения, вплоть до многоцелевых ракет.



Катера в состоянии самостоятельно обнаруживать противника, используя специальную мачту с РЛС, способную заглядывать «за горизонт» [конкретные ТТХ не называются] и, таким образом, могут давать целеуказание или выступать в качестве ударной системы.

Силовая установка представлена двумя дизельными двигателями, обеспечивающими максимальную скорость хода более 40 узлов. Катер оснащен передовыми системами связи и навигации, которые поддерживают передачу данных в режиме реального времени и обеспечивают высокую ситуационную осведомленность.



Как утверждается, катера, обладая баллистической защитой, имеют низкую радиолокационную сигнатуру, затрудняя обнаружение противником.

Новые плавсредства должны прийти на замену жёстко-корпусным надувным лодкам (RHIB), которые в настоящее время используются КМП США.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    25 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      -3
      Сегодня, 10:10
      Новые плавсредства должны прийти на замену жёстко-корпусным надувным лодкам (RHIB), которые в настоящее время используются КМП США.
      Ну, голливуд у них всегда красиво. Как оно себя покажет на самом деле, и главное когда.
      1. Mister X Звание
        Mister X
        +2
        Сегодня, 10:19
        Это больше реклама израильских ПТРК Rafael SPIKE NLOS,
        чем самих катеров
        1. Арка Звание
          Арка
          0
          Сегодня, 11:13
          И, параллельно, на действия КСИР, которые "запатентовали" подобные катера ещё во времена "танкерной войны".
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +3
      Сегодня, 10:11
      Мультики хорошо , а в реале какие они будут? Надеюсь очень дорогие и бесполезные
      1. Простой Звание
        Простой
        +2
        Сегодня, 10:19
        В реале при выходе ракеты из контейнера людей может немного пожечь.
      2. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        0
        Сегодня, 11:27
        Несомненно. После авиа или ракетного удара добивать особо нечего. Да и в совокупности имеющихся у ов средств разведки, наблюдения и целеуказания вполне действенные аппараты. Особенно если хищник с неба прикрывает
    3. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 10:15
      Диега гарсия и гуам защитят? Или только гавайи.... с самой австралией
    4. Rom8681 Звание
      Rom8681
      0
      Сегодня, 10:19
      Всё у них, этих США,когда пишут про ихнее,исходя из комментариев,
      по сравнению с нашей техникой и вооружением полнейшее то,что не тонет.
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:22
      На рекламном видео американские смертники атакуют подходы к базе СФ - Североморску.Рельеф местности ни с чем не спутать.1 как эта десатная лохань неожиданно появиться у Кольского залива.2 если она проскочит всё таки - она вернётся на базу?3 Что будет ,для начала с Норвегией.Ржу не могу .
    6. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 10:24
      Меня больше всего интересует другое-у нас утверждены и восстановливают флотилии,а что за корабли для них будут построены?Есть ли у нас верфи где можно будет строить речные корветы и бронекатера?А то вон в Севастополе завод продали в частные руки,не найдя для него госзаказа!
      1. purple Звание
        purple
        +1
        Сегодня, 10:57
        Есть, их достаточно, и там уже строят
    7. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +4
      Сегодня, 10:31
      Ну да, когда мы показывали на примере графики принцип работы нового вооружения, это сразу "мультики Путина". А это тогда что?
      И, кстати, непонятно - из контейнеров вылетает что? Ракета или-таки беспилотник? Уж очень на "Ланцет" похоже.
      P.S. И ещё - это нормально называть проект "Виски"? Может мы какое-нибудь вооружение назовём "Водка"?
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 10:58
        Whiskey- принятое обозначение ( для ясности) буквы W.
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          +1
          Сегодня, 11:06
          В боевой обстановке. Я в курсе. Альфа, Браво, Чарли, Дельта...
          У нас тоже в переговорах используют всякие "Харитон, Ульяна".
          Всё это для ясности при радиопереговорах, чтобы не было путаницы. Но тут-то зачем?
          1. Болторез Звание
            Болторез
            0
            Сегодня, 11:22
            Не только в боевой обстановке- практически везде так.
      2. JD1979 Звание
        JD1979
        +1
        Сегодня, 10:59
        Там же подписано "SPIKE NLOS missile launched"
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 11:00
          Да, сразу не обратил внимание - смотрел на картинку, а не на подписи. Израильская ракета, ясно.
    8. andr327 Звание
      andr327
      +2
      Сегодня, 10:32
      а укры на передачу данной посудины в распоряжение украинского ВМФ заявку подали? Если нет, то не вундерфавля, а так себе. fellow
    9. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:35
      Компьютерная графика, а особенно для рекламного ролика, в котором победили всех врагов не получив даже не одной пули не говоря про что-то иное, вещь конечно незаменимая. Но на то и реклама, чтобы вызвать интерес к товару. Реально "товар" может показать свои качества только в процессе эксплуатации и в реальных условиях.
    10. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 10:41
      Бороться с кораблями типа танкеров?
      Так то открытый верх и отсутствие противокорабельных ракет\торпед намекает что покоцать что-то военное им будет сложно, а вот от ответки выкосит экипаж.
    11. Voronezh Звание
      Voronezh
      +1
      Сегодня, 10:56
      Чет сразу вспомнились кадры со стоящими на коленях и плачущими морпехами, когда их иранцы взяли...тоже на каких то катерах выеживались
    12. purple Звание
      purple
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: DirtyLiar
      P.S. И ещё - это нормально называть проект "Виски"? Может мы какое-нибудь вооружение назовём "Водка"?

      ну видимо потому, что без принятия вискаря туда стремно садиться
    13. JD1979 Звание
      JD1979
      0
      Сегодня, 11:06
      Хорошие катера, особенно для патрульки. И что самое интересное они по возможностям контроля территории практически равны 22160. По скорости лучше в 2 раза. Ударные плюс-минус, за исключением 76мм. Ну а цена...
    14. bk0010 Звание
      bk0010
      0
      Сегодня, 11:24
      Это они двумя ПТУР надеются корабль нейтрализовать?
      И почему по ним никто не стреляет? По хорошему, катера должны отплывать от горящего носителя, потом над ними происходит взрыв и конец фильма...
    15. алабурга Звание
      алабурга
      0
      Сегодня, 11:32
      Что что, а рекламные ролики матрасники умеют снимать красиво. Они до сих пор уверенны, что с ними будут воевать именно так, как в их красивых роликах.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»