Поборется с МиГ-35 за индийский контракт: предлагается новейшая версия истребителя Eurofighter

Индийский тендер является лакомым куском для мирового авиастроения: Нью-Дели готов выложить за 114 истребителей $15 млрд. Сразиться за контракт намеревается французский концерн Airbus, пытаясь взять реванш.В 2012 году Индия в рамках конкурса на 126 самолетов общей стоимостью $12 млрд выбрала в качестве поставщика компанию Dassault с её самолетом Rafale. В конечном итоге проект не был реализован полностью, ограничившись поставкой 36 единиц Rafale. Поэтому сейчас проводится новый конкурс.Airbus учёл замечания индийской стороны, которая в 2012 году отклонила Eurofighter из-за отсутствия радара с АФАР и невозможности применять с его борта ракеты Meteor.- говорится в издании Infodefensa.Новейшая модификация Eurofighter получила обозначение Serie 5. Как указывается в издании, в борьбе за индийский контракт ей предстоит столкнуться с моделями МиГ-35, F/A-18E/F Super Hornet и F-16, Gripen E и Rafale.- полагают в издании.Как отмечается, Rafale прочно прописался в ВВС Индии: в 2016 году Нью-Дели приобрел 36 самолетов, в 2023 году – еще 26 в морском варианте, предназначенном для эксплуатации с авианосцев.

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