Поборется с МиГ-35 за индийский контракт: предлагается новейшая версия истребителя Eurofighter

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Поборется с МиГ-35 за индийский контракт: предлагается новейшая версия истребителя Eurofighter

Индийский тендер является лакомым куском для мирового авиастроения: Нью-Дели готов выложить за 114 истребителей $15 млрд. Сразиться за контракт намеревается французский концерн Airbus, пытаясь взять реванш.

В 2012 году Индия в рамках конкурса на 126 самолетов общей стоимостью $12 млрд выбрала в качестве поставщика компанию Dassault с её самолетом Rafale. В конечном итоге проект не был реализован полностью, ограничившись поставкой 36 единиц Rafale. Поэтому сейчас проводится новый конкурс.



Airbus учёл замечания индийской стороны, которая в 2012 году отклонила Eurofighter из-за отсутствия радара с АФАР и невозможности применять с его борта ракеты Meteor.

Airbus предлагает самую совершенную версию Eurofighter для участия в конкурсе, снаряженную активным радаром радиоэлектронного слежения и УРВВ Meteor

- говорится в издании Infodefensa.



Новейшая модификация Eurofighter получила обозначение Serie 5. Как указывается в издании, в борьбе за индийский контракт ей предстоит столкнуться с моделями МиГ-35, F/A-18E/F Super Hornet и F-16, Gripen E и Rafale.

Rafale является главным конкурентом Eurofighter на индийском рынке

- полагают в издании.

Как отмечается, Rafale прочно прописался в ВВС Индии: в 2016 году Нью-Дели приобрел 36 самолетов, в 2023 году – еще 26 в морском варианте, предназначенном для эксплуатации с авианосцев.

  • Airbus
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53 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kvv Звание
    kvv
    +4
    Вчера, 21:43
    миг-35 нет в войсках, поэтому результат конкурса предсказуем, опять в пролете, кстати а как там хваленый "шах и мат" тоже остался только в деревянном макете?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Вчера, 21:51
      Миг-35 участвует в СВО в составе ВКС России.Другой вопрос что сейчас нам самим нужны Миг-35 в войсках,а не призрачные перспективы выиграть тендер.

      ."Шесть МиГ-35 поставлены, в том числе для наших пилотажных групп. В этом году у нас поставки не предусмотрены, мы досрочно поставили в предыдущие годы то, что должны были в этом году поставить. А допоставка у нас ожидается в следующие годы. Эти самолеты должны пойти и в пилотажные группы, и, мы надеемся, найдут применение и в ВВС", - сказал он.


      https://tass.ru/armiya-i-opk/17043187
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +3
        Вчера, 21:57
        В продолжении поста.

        Россия впервые подтвердила развертывание истребителей МиГ-35 поколения "4++" для участия в боевых действиях на украинском театре военных действий. об этом пишет военный журнал Military Watch Magazine со ссылкой на заявление главного конструктора государственной Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Короткова.

        . МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. Новейший российский истребитель МиГ-35 поколения "4++" применяется в зоне проведения спецоперации на Украине, заявил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. ... "Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Еще предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для ВКС РФ.


        https://radiosputnik.ru/20231122/mig-35-1911030703.html
      2. дядя влад Звание
        дядя влад
        +4
        Вчера, 21:58
        Чукотский наивный парень -от выиграша тендера до физических поставок проходит 2-3года
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Вчера, 22:03
          Есть уверенность в победе в тендере на фоне переориентации Индии на поставки с Запада в свете её возможного противостояния с Китаем?
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +5
            Вчера, 23:19
            Основная-то проблема в том, что индусы сами не имеют ни малейшего представления, какая техника и для чего им нужна.. Потому что ни один вменяемый руководитель не стал бы собирать такой зоопарк из машин разных стран. Ибо решительно непонятно, как такую солянку поддерживать в боеготовности. А посему - все эти их тендеры сравни игре в кости - никто не знает, какая комбинация выпадет...
            1. KelWin Звание
              KelWin
              -3
              Вчера, 23:24
              Да они просто рассчитывают пересидеть. Макаки, которые там туристов кошмарят, тоже не ожидают ядерного удара по джунглям за спертый айфон. А зря...))
            2. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              +3
              Сегодня, 00:29
              Цыгане, сэр... bully
              ...........................
        2. Немчинов Вл Звание
          Немчинов Вл
          -2
          Сегодня, 01:35
          а мне понравилось в статье, -
          в 2016 году Нью-Дели приобрел 36 самолетов, в 2023 году – еще 26 в морском варианте[/b], предназначенном для эксплуатации с авианос[b]цев.
          ?! belay
          прямо с
          с авианосцев.
          what и сколько же авианосЦЕВ у Индусов ..?! winked один "Кузяанолог" ?! wink
      3. kvv Звание
        kvv
        +4
        Вчера, 22:02
        пилотажные группы это не войска, исполнять и показывать высший пилотаж это красиво конечно, но к войне это не имеет отношение
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -4
          Вчера, 22:06
          Ещё раз.Российские истребители МиГ-35 поколения "4++" участвуют в специальной военной операции на Украине.
          1. kvv Звание
            kvv
            +8
            Вчера, 22:10
            ну вот когда МО примет окончательное решение. тогда и можно о чем-то говорить, а пока это только бла-бла-бла, Армата тоже якобы в войсках и даже катнула на СВО, но пользы от этого пока ноль
            1. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              +2
              Сегодня, 00:31
              Армата тоже якобы в войсках и даже катнула на СВО
              Но никто её там не видел. Или не смог заснять, батарейки сели. Невидимка, сэр...
            2. bayard Звание
              bayard
              +1
              Сегодня, 02:35
              Цитата: kvv
              вот когда МО примет окончательное решение.

              МО определяется с решением о размере партии для заказа , какие и сколько полков ими вооружат , как обеспечить все эти самолёты подготовленными лётчиками и ряд других технических и организационных вопросов .
              А ещё перед запуском в серию вносятся некоторые изменения в составе БРЭО и решается вопрос о производстве нового АФР-радара для этого самолёта . Кроме того МиГ-35СЭ будет поставляться в несколько стран наших союзников . Поставки будут осуществляться параллельно , производственные мощности это позволяют , оснастка готова , проедприятия производственной кооперации ... работают . Первые поставки новой партии (как минимум допоставка в пилотажные группы) ожидаются уже в этом году .

              Сравнение МиГ-35С с "Арматой" не корректно . Сравнивать её можно разве что с ПАК ДА , который в текущих условиях ВКС и даром не нужен . А вот массовый дальний бомбардировщик в классической дозвуковой конфигурации , на серийных компонентах и гражданских двигателях , напротив - нужен как воздух . В товарных количествах .
              А МиГ-35С можно по аналогии сравнить ... с Т-80БВМ . Так будет точнее .
        2. Фаталист Звание
          Фаталист
          -4
          Вчера, 22:17
          Это строевые лётчики, которые в любую секунду пойдут в бой.
          1. kvv Звание
            kvv
            +1
            Вчера, 22:18
            я про самолеты, не про летчиков
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Вчера, 22:19
              То же самое о машинах. ( Короткий коммент).
            2. Фаталист Звание
              Фаталист
              +2
              Вчера, 22:20
              Коллега, если мне не изменяет память, наши пилотажники единственные, которые летают на серийных, боевых машинах.
              1. kvv Звание
                kvv
                +1
                Вчера, 22:23
                спорить не хочу и не имеет смысла, будут в войсках тогда и говорить можно , а пока это "пилить опилки"
                1. Фаталист Звание
                  Фаталист
                  0
                  Вчера, 22:25
                  Коллега, я не из тех, кто спорит или буянит на сайте. wink . По факту_ они в ВКС есть, но... Здесь я с вами соглашусь, что очень мало их.
                  1. Аль Манах Звание
                    Аль Манах
                    0
                    Сегодня, 00:33
                    В воинских частях и оркестры есть. Только в атаку они нынче не ходят почему-то, в отличие от давноминувших времён.
                    А, да, ещё спикеры есть, с силиконовыми губами - наводят ужас на врага.
    2. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      +2
      Вчера, 22:31
      щас не до 75, пока длиться СВО не думаю что про него будут активно вспоминать, миг 35 уже с большой долей вероятностью уже не взлетит, самолет устарел на этапе проектирования
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -1
        Вчера, 22:41
        А чем СВО может помешать процессу создания Су-75,первый полёт которого состоится в 2025 году?Миг-35 сейчас летает на СВО.
        1. incoggnoto Звание
          incoggnoto
          +1
          Вчера, 22:45
          ресурсы не безграничны, опыт СВО показывает что есть куда расти. я стати не исключаю что головной выкатят, другой вопрос будет ли готовы системы для СУ-75, там движок своеобразный. короче скажем так я буду только рад ошибиться, но мне кажется в серии мы не скоро 75 увидим
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Вчера, 22:49
            Су-75 это однодвигательный Су-57.Заявлялось что они по максимуму унифицированны. А как известно Су-57 ныне серийная машина.И не удивительно. Функционал то один,просто один тяжелее,другой легче.Движ там будет только что прошедший испытания на Су-57 Ал-51Ф1.

            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              -2
              Вчера, 22:56
              В продолжении поста.У Су-75 будет движ от Су-57.

              .Возвращаюсь к данной новости, стоит отметить, что согласно сообщению, первый в мировой истории авиастроения двухвальный турбореактивный двигатель 5-го поколения с малой двухконтурностью, с дожиганием, плазменным зажиганием и полной цифровой системой управления отечественного производства завершил все этапы сертификационных испытаний и получил серийное обозначение АЛ-51Ф1. ... в 2024 году первые серийные силовые установки АЛ-51Ф1 поступят на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре для производства первой партии модернизированных версий истребителей в новой модификации Су-57М, в рамках государственного заказа на следующий год.


              . АЛ-51Ф1 в первую очередь предназначен для усовершенствованной версии Су-57 и в перспективе его же планируют устанавливать на разрабатываемый однодвигательный тактический истребитель Су-75.


              https://dzen.ru/a/ZZvtySoEzhEl6DJT
            2. incoggnoto Звание
              incoggnoto
              +2
              Вчера, 22:58
              слушайте ну это красивые слова, я не обладаю информацией по тонкостям, но очевидно что не все так просто будет.
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                -1
                Вчера, 23:01
                Что вы имеете ввиду под красивыми словами?Это реальность,а не слова. Движ на Су-57 прошёл испытания.Он же будет стоять на Су-75.
                1. LuckyBlog Звание
                  LuckyBlog
                  0
                  Сегодня, 01:16
                  нам главное что бы еще БРЭО поставлялась в нужных количествах. сейчас с этим немного посложнее но думаю Китай поможет
    3. антивирус Звание
      антивирус
      -2
      Вчера, 23:20
      Чаще шахматы из дерева делают.
      Аербус победит. Савельев поможет - ведь аерофлот протиы наших авипрома и инженерной школы.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 21:43
    Про МИГ 35 будем говорить только после Победы на Украине.У нас с Ираном может неплохо получиться.Индусы пусть танцы года на три устраивают с остальными.У нас техника воюющия, мы можем не спешить.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +8
      Вчера, 21:46
      С индийцами связываиться - только время терять. Они как избалованная барышня хотят всего сразу и за 3 копейки. По нынешним временам за 100 тыс зеленых им путный истребитель никто не сделает.
  3. Комментарий был удален.
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Вчера, 21:46
    Рекламу делали рукожопы, сконцентрировались на машине, а не на ее системах, не показали как ракета в форточку влетает, что он мало заметен на сверхмалых высотах и огибает рельеф, что он может помимо красиво летать, на шлеме всякие электронные штучки - индусы бусы и зеркальца любят, все должно быть красиво!
    Могли бы намекнуть как он французов с камерами и англичанами гоняет, неужто НАТОвского гермошлема не нашли бы с намаленванными их флагами и как они ссуться завидев МиГ-35
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Вчера, 22:28
      Нашлемный целеуказатель у наших летунов был ещё с МИГа 29го.
  5. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    +7
    Вчера, 21:49
    Кто пишет такие глупые новости?
    Миг-35 никогда в индийском конкурсе участвовать не будет.
    Санкции полностью перекрыли доступ российского оружия на индийский рынок.
    Нравится вам это или нет, но это реальность.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Вчера, 22:38
      В любом случае не выиграем. Там сильные два "лобби" _ Франко и Брито. На данном вопросе рулят франки.
    2. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      -1
      Вчера, 22:39
      это неправда, Индусы 3 экономика мира, как Штаты не хотели но проломить Индусов от покупки с-400 не смогли. контракт действует, на данный момент мы не можем предложить то что индусы готовы купить у нас, кроме СУ - 57 , может еще АПЛ как вариант, во стольном то все. может быть и есть что то но уже наши не готовы, Индия прощупывала вариант с ланцетами но там наши сразу сказали что на данный момент нет
  6. Cats Звание
    Cats
    +3
    Вчера, 21:53
    Продолжение сериала под названием - "Индийский тендер", где мы увидим очередные танцы на граблях и "распил" индийского военного бюджета. Запасаемся попкорном! laughing
  7. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +3
    Вчера, 21:56
    Какая ерунда. Предлагать боевые самолеты, когда страна находится в состоянии войны, заблокирована санкциями и имеет потенциальный конфликт с НАТО – это откровенный саботаж. Подобные новости — всего лишь пропаганда, призванная успокоить толпу.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      -2
      Сегодня, 00:14
      Myslím si, že Rusko ani USA nebudou prodávat žádné bojové stíhačky, dokud neskončí válka a válečné napětí ve světě.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        0
        Сегодня, 00:14
        Я думаю, что ни Россия, ни США не будут продавать истребители, пока не закончится война и военная напряженность в мире.
  8. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Вчера, 21:58
    Правильно ли я понимаю ситуацию: чем больше самолётов у Запада выкупит Индия, тем меньше их у него останется? laughing Главное - чтобы потом Индия сама их продавать кому попало не стала...
  9. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Вчера, 22:03
    Jde o velmi strategické rozhodnutí pro Indii s miliardou a půl obyvately. Hlavně USA se dlouhodobě snaží nalákat Indii na stranu západu a izolovat Indii od Ruska. USA ví dobře, že Indii nemůže poroučet ani vyhrožovat zbraněmi, takže zakázka na stíhačky bude brát USA jako ůkol získat Indii na svoji stranu, s možností ji později vydírat a ovládat. Bude důležité, aby zástupci Indie nevěřili všemu, co jim USA naslibuje. Můj názor je, že by si Indie měla svobodně vybrat Ruské stíhačky, protože jsou nejlepší a také proto, že Rusko Indii nejednou významně pomohlo. Navíc Rusko nebude Indii nikdy vydírat spojováním s nákupem stíhaček.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +6
      Вчера, 22:03
      Это очень стратегическое решение для Индии с населением в полтора миллиарда человек. В частности, США уже давно пытаются переманить Индию на сторону Запада и изолировать Индию от России. США прекрасно знают, что они не могут командовать Индией или угрожать ей оружием, поэтому заказ на истребители будет воспринят США как уловка, чтобы привлечь Индию на свою сторону, с возможностью последующего шантажа и контроля над ней. Будет важно, чтобы представители Индии не верили всему, что им обещают США. Я считаю, что Индия должна иметь право выбирать российские истребители, потому что они лучшие, а также потому, что Россия не раз значительно помогала Индии. Более того, Россия никогда не будет шантажировать Индию, связывая ее с покупкой истребителей.
  10. velikoros-88 Звание
    velikoros-88
    0
    Вчера, 22:46
    Шо, опять конкурс ещё лет на 10? what
  11. Ig sura Звание
    Ig sura
    +1
    Вчера, 23:58
    Французы учли все замечания прошлого но значит что-то обратно схитрят и не поставят притом уже за прошлый контракт осуждены пара лоббистов вопрос обратно тежи грабли ,притом французы не собираются передавать технологии обслуживания и сборки помниться Ливия купила французкие самолёты а в конце эти самолёты даже не смогли взлететь были заблокированы так что сомнительно иметь дело с такими производителями .
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 00:39
    Поборется с МиГ-35 за индийский контракт: предлагается новейшая версия истребителя Eurofighter

    Задолбали индусы! Как прижмёт так "хинди - руси пхай, пхай!", как рядом бакс прошелестит так сразу флюгером крутятся! Этак даже Наталки не вертятся!..
  13. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 00:49
    разведка РФ все !!!!!!!!!!!!
  14. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 00:50
    Индия - родина не только слонов, но и цыган! Самая самоубийственная профессия в их армии - зампотех, поскольку соблюсти своевременное обслуживание их ноевого ковчега вооружений под силу экстра неординарной личности...
  15. Nesvoy
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 01:05
    Цитата: OrangeBigg
    Ещё раз.Российские истребители МиГ-35 поколения "4++" участвуют в специальной военной операции на Украине.

    И как успехи? Сколько сбитых ЛА противника? Или это как обычно тайна за 7 печатями? И МО не обязано отчитываться?
  16. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 02:17
    Не потянет сейчас наше ВПК Индию, да и самим нужно обкатать машину в боевых действиях. А имеем их как пальцы на ноге с учётом что есть шестипалый люди. Мало их конечно для СВО но есть возможность их шлифануть с учётом боевых опытов.
  17. JD1979 Звание
    JD1979
    0
    Сегодня, 03:24
    А Миг вообще знает, что с ним кто-то собрался бороться и о том, что он в тендере участвует?
  18. Русский Медведь_2 Звание
    Русский Медведь_2
    0
    Сегодня, 04:34
    На кону мочало, начинай с начала. Опять этот конкурс объявили запасаемся попкорном

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