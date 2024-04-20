Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

В эти минуты палата представителей США проводит голосование по законопроектам, предусматривающим финансирование войн против России, Китая и Ирана. Для первой киевскому режиму планируется выделить почти 61 млрд долларов, для второй – Тайваню около 8 млрд долларов, для третьей – Израилю более 20 млрд долларов. При этом значительная часть выделяемых средств пойдёт на очередное раскручивание маховика американского военно-промышленного комплекса.Позабыв о том, что нужно обеспечивать безопасность на южных границах США, о том, что суммарный долг вот-вот перевалит через психологическую отметку в 35 трлн долларов, конгрессмены вновь взялись (точнее - продолжили браться) за старое – финансирование войн, на котором, по сути, и держится американская политическая и экономическая система.Все правки к законопроекту «предусмотрительно» нижней палатой конгресса США были отклонены, а значит, никаких новых проволочек не будет. И, кстати говоря, в Пентагоне, даже не дождавшись итогов голосования, заявили, что военная помощь уже отправится на Украину. Эксперты предполагают, что Пентагон изначально был осведомлён об одобрении пакета помощи, а потому начал активнее опустошать свои арсеналы, понимая, что деньги на их восполнение всё равно придут. То есть, само голосование, по большому счёту, является фарсом.И фарс состоялся. Палата представителей одобрила законопроект о новом пакете военной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню. 310 - за, 112 против. Причём показал себя явный раскол в стане республиканцев. 112 - все поданные против голоса - республиканские. При этом 110 членов этой партии проголосовали за пакет военной помощи. Теперь законопроект должен быть утверждён сенатом и президентом Байденом. Ожидается, что все эти процедуры будут осуществлены в течение максимум 1-2 дней.Сегодня же палата представителей США лишний раз доказала, что ни о какой свободе слова в современных США не может быть и речи. Доказательством этого факта стало то, что конгрессмены приняли законопроект, согласно которому китайская компания должна продать «за цену не выше установленной» TikTok, либо (в противном случае) в США эта популярная соцсеть будет заблокирована. Проголосовали ещё и за фактическое изъятие российских активов. Полная деградация правовой составляющей в государстве под названием Соединённые Штаты Америки.