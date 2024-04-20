Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

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Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

В эти минуты палата представителей США проводит голосование по законопроектам, предусматривающим финансирование войн против России, Китая и Ирана. Для первой киевскому режиму планируется выделить почти 61 млрд долларов, для второй – Тайваню около 8 млрд долларов, для третьей – Израилю более 20 млрд долларов. При этом значительная часть выделяемых средств пойдёт на очередное раскручивание маховика американского военно-промышленного комплекса.

Позабыв о том, что нужно обеспечивать безопасность на южных границах США, о том, что суммарный долг вот-вот перевалит через психологическую отметку в 35 трлн долларов, конгрессмены вновь взялись (точнее - продолжили браться) за старое – финансирование войн, на котором, по сути, и держится американская политическая и экономическая система.



Все правки к законопроекту «предусмотрительно» нижней палатой конгресса США были отклонены, а значит, никаких новых проволочек не будет. И, кстати говоря, в Пентагоне, даже не дождавшись итогов голосования, заявили, что военная помощь уже отправится на Украину. Эксперты предполагают, что Пентагон изначально был осведомлён об одобрении пакета помощи, а потому начал активнее опустошать свои арсеналы, понимая, что деньги на их восполнение всё равно придут. То есть, само голосование, по большому счёту, является фарсом.

И фарс состоялся. Палата представителей одобрила законопроект о новом пакете военной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню. 310 - за, 112 против. Причём показал себя явный раскол в стане республиканцев. 112 - все поданные против голоса - республиканские. При этом 110 членов этой партии проголосовали за пакет военной помощи. Теперь законопроект должен быть утверждён сенатом и президентом Байденом. Ожидается, что все эти процедуры будут осуществлены в течение максимум 1-2 дней.

Сегодня же палата представителей США лишний раз доказала, что ни о какой свободе слова в современных США не может быть и речи. Доказательством этого факта стало то, что конгрессмены приняли законопроект, согласно которому китайская компания должна продать «за цену не выше установленной» TikTok, либо (в противном случае) в США эта популярная соцсеть будет заблокирована. Проголосовали ещё и за фактическое изъятие российских активов. Полная деградация правовой составляющей в государстве под названием Соединённые Штаты Америки.
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    162 комментария
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    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Вчера, 21:01
      Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

      Беда
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +11
        Вчера, 21:10
        А что беда?Или вы думали что будет как то по-другому?Не в первый же раз.

        . Доказательством этого факта стало то, что конгрессмены приняли законопроект, согласно которому китайская компания должна продать «за цену не выше установленной» TikTok, либо (в противном случае) в США эта популярная соцсеть будет заблокирована. Проголосовали ещё и за фактическое изъятие российских активов.


        А какого российские активы делают во враждебном для нашей страны государстве?Ожидаемо. Думать надо головой,а не жить по либеральным заветам 90-ых годов.Все никак в демократию не наиграются. Капиталисты.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +5
          Вчера, 21:39
          Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

          Ну вот, минусёры laughing , кто из нас был прав? yes (Шутка.) А именно.

          В своём комментарии к статье "Украинский ТГ-канал: Зеленский пытается помешать Конгрессу США принять закон об отдельном финансировании Израиля" 14 апреля я уже писала
          в конгрессе США сионо-нацистское лобби Израиля представлено мощнее сионо-нацистского лобби Укрорейха, хотя "ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКОЛЕТ"!
          Поэтому Зеленский (как еврей) переживает зря , что от Вашингтона он ничего не получит! Обязательно получит!

          И вот теперь ПОЛУЧИТ!
          1. sdivt Звание
            sdivt
            -1
            Вчера, 22:48
            Ну вот, минусёры laughing , кто из нас был прав?

            Татьяна, не признаются.
            А если и ответят, начнут что-то говорить, что-то вроде - ну. это на словах, на деле ничего не получат, а если и получат - то только половину, а если полностью - то только под старую технику, а если и под новую, то не сейчас...
            Тут анализ не в цене, тут больше лозунги и заголовки передовиц в ходу
            И да, если честно, удивлён, что вас не заминусовали
            Это тоже из той же оперы, когда возразить по существу нечем, а минус - он безлик, и всегда под рукой)
          2. carpenter Звание
            carpenter
            +3
            Вчера, 22:49
            Цитата: Татьяна
            Ну вот, минусёры , кто из нас был прав? (Шутка.)

            Шутка не шутка, а вот про ТикТок, это уже дошло до идиотизма, хотя в штатах там вс такие.
            1. Ив762 Звание
              Ив762
              +2
              Сегодня, 00:13
              Цитата: carpenter
              Шутка не шутка, а вот про ТикТок, это уже дошло до идиотизма, хотя в штатах там вс такие.

              ИМХО, не более "идиотизм", чем бан Твиттера в РФ, и прочее подобное...
              1. LuckyBlog Звание
                LuckyBlog
                +1
                Сегодня, 01:19
                твитер и пейсбук это рассадники пропаганды, кому надо и так получит доступ, но большинство будет ограничено от это потока мусора.
                а тикток хотят запретить что бы вынудить владельцев его продать и так же использовать как инструмент пропаганды
                1. Ив762 Звание
                  Ив762
                  0
                  Сегодня, 04:07
                  what Телега не рассадник? Ютюб?? Прочие "социальные отстойники"???
                  Тем не менее их в РФ что-то не запретили; что в свою очередь ломает логику претензий к Твиттеру и прочим.
                  Так что тезис выше таки релевантен.
      2. фигвам Звание
        фигвам
        -7
        Вчера, 21:13
        Для кастрюль, это будет кредит
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +6
          Вчера, 21:49
          Кредит для кастрюль? laughing what Для них это-нонсенс.Но оружие они получат в любом случае
        2. Татьяна Звание
          Татьяна
          +7
          Вчера, 21:49
          Цитата: фигвам
          Для кастрюль, это будет кредит

          Да им без разницы! Отдавать они его всё равно не собираются. negative
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Вчера, 22:24
            CNN в марте этого года подсчитали, что с февраля 2022-го по январь 2024-го страны по всему миру выделили Украине почти $118 млрд прямой военной помощи в дополнение к финансовой и гуманитарной помощи. Причем 40% этой суммы поступило от США.
            В совместном отчете Госдепа и Минобороны США говорится, что "Соединенные Штаты выделили $113,4 млрд в качестве чрезвычайного финансирования для поддержки Украины". При этом есть еще и сноска, говорящая, что сумма не включает инициативы Байдена о передаче Украине уже имеющейся военной техники США.

            В других источниках говорится, что наибольший вклад все же сделал ЕС, поскольку с 24 января 2022 года по 15 января 2024 года институты ЕС, такие как Еврокомиссия и Совет ЕС, предоставили Украине около €85 млрд двусторонней финансовой, гуманитарной и военной помощи.
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              +2
              Вчера, 22:49
              У Зели и его команды ГЛАВНАЯ задача - это именно ПОЛНАЯ ЗАЧИСТКА коренного населения Украины на её территории согласно геополитическим проектам его хозяев.

              Действительно русофобский проект США и коллективного Запада "Украина - антиРоссия" - помимо ударного форпоста против России и русских - включает в себя и конечные СТРАТЕГИЧЕСКИЕ цели Запада в отношении самой Украины как для главных участников - ЗАЧИНАТЕЛЕЙ и РЕАЛИЗАТОРОВ этого проекта - т.е. в отношении того, что от Укрорейха останется. А именно.

              В этом плане в проекте "Украина - антиРоссия" Западом на территории Украины реализуются 3 главные геополитические территориально-административные проекты как СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
              1. "Небесный Иерусалим" (Израиль-2).
              2. "Священная Хазария".
              3. "Соединённые Штаты Европы" (Вашингтон). -

              И все эти проекты базируются на еврейском финансовом капитале частнособственнических банкиров ФРС США. И они ни перед чем не остановятся.
              И еврей Зеленский распрекрасно это понимает, кому и чему он ВЕРОЙ и ПРАВДОЙ служит.
              Поэтому Зеленский и его окружение и является недоговороспособным ни на какие мирные переговоры с Россией и с русскими в Украине!!! И дело тут вовсе не в его наркоманиии или его артистических амбициях. Просто его ИСТИННЫМ хозяева это не нужно.
              Его американским и израильским хозяевам нужна ПОЛНАЯ ЗАЧИСТКА территории Укрорейха, так сказать, до ПОСЛЕДНЕГО "украинца"! А именно.

              Из 45 млн. украинцев от коренного населения Украины - по планам иностранных ХОЗЯЕВ Зеленского - на территории бывшей Украины должно остаться всего 5 млн. человек.
              А всего - по планам госдепа США - на территории АМЕРИКАНСКОЙ Украины (после Зачистки) должно проживать не более 20 млн. человек.
              Из них 20млн. - 5млн. = 15 млн. - это по планам госдепа США иностранные переселенцы на территорию бывшей Украины из США, Израиля и т.п.
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                +1
                Вчера, 22:58
                Что то очень похожее на Рен-ТВ.
                1. Татьяна Звание
                  Татьяна
                  0
                  Вчера, 23:11
                  Эта аналитическая информация на основании из печатных источников и видеороликов выступлений политиков за 2011 - 2016 год.
                  Вот она сейчас и подтвердилась!
                  А раньше за неё меня сильно минусовали.
                  1. ulembeck Звание
                    ulembeck
                    0
                    Сегодня, 01:53
                    Вы хотите сказать про ритуальное уничтожение нации евреями? Ну, будь помоложе, я, наверно бы рассмеялся.. А сейчас ловлю себя на мысли, что наверно это будет плохо войти в историю, как "тот самый каток".
                    1. Татьяна Звание
                      Татьяна
                      0
                      Сегодня, 03:26
                      Цитата: ulembeck
                      Вы хотите сказать про ритуальное уничтожение нации евреями?

                      Вам в качестве ответа на Ваш вопрос лучше прослушать очень грамотное мнение профессионального российского востоковеда-политолога о современном мировом еврействе, каким являлся В.В.Жириновский. И в Вашем представлении об истории разных стран и национальностей отдельные исторические события в современном мире соберутся, как пазлы, в реально-наглядную единую картину представления о нём.
                      Сопоставьте после просмотра видео прогноз Жириновского о развития современных событий новейшей истории до настоящего времени - и Вы поймёте, что Жириновский во многом - практически во всём - во основном был абсолютно прав. Хотя в 2004 году присутствующие журналисты-интервьюеры в глаза ему относились к его прогнозу, мягко, говоря, очень скептически.

                      Жириновский о евреях! Что будет, когда Израиль проиграет? 2004 год.
                2. ник7 Звание
                  ник7
                  0
                  Сегодня, 03:27
                  Что то очень похожее на Рен-ТВ

                  Эта дама пишет статьи на сайте волдкризис. Астролог, гадалка и фантазерка, ей бы про Гарри Потера писать. Она хочет с помощью конституции СССР войну остановить, а Ленин у неё владеет землями РФ, Фоменко нервно курит в сторонке от таких фантазий ...
                  1. Татьяна Звание
                    Татьяна
                    0
                    Сегодня, 03:57
                    Цитата: ник7
                    Эта дама пишет статьи на сайте волдкризис. Астролог, гадалка и фантазерка, е

                    Вы меня с кем-то спутали. Либо обознались, либо просто на меня некорректно свои выдумки обо мне злостно наговариваете.
                    1. ник7 Звание
                      ник7
                      0
                      Сегодня, 04:19
                      Судя по тому как вы планируете Урсулу снять с должности, вы похожи на автора с волдкризиса.
              2. Опториус Звание
                Опториус
                -1
                Сегодня, 03:36
                Нечто, очень похожее на горячечный бред, мэйд бай унiан.
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Вчера, 21:24
        Цитата: Владимир80
        Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

        Беда

        Беда, это когда внезапно. То, что америкосы выделят помощь укрорейху - абсолютно прогнозируемо. Речь шла только о размерах и форме оказания помощи. Причём, всем ясно, что помощь в кредит практически является подарком (хотя Трамп с этим и не согласен), ведь отдавать будет некому и нечем. Но ВПК Америки однозначно в плюсе, львиная доля уйдёт на производство вооружений.
      4. corrado Звание
        corrado
        -5
        Вчера, 21:27
        Помнится как год назад готовились к великому наступу. И что с ним стало... Ну вот очередная заLOOPa. И что... Неприятно, попьют крови русской они конечно благодаря этому закону. Но и это им не поможет.
      5. ulembeck Звание
        ulembeck
        -3
        Вчера, 21:27
        Ну, что значит беда? Рабочая ситуация..
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Вчера, 21:37
          Новость от 11 января 2023 года.То есть это цифры помощи Запада Украине за один 2022 год.

          . Зарубежные страны и международные организации с начала специальной военной операции России на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд. Почти треть - $48,5 млрд - пошла на украинские военные нужды, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений властей государств-доноров и данных СМИ.


          https://tass.ru/ekonomika/16772611

          А сколько сейчас выделяют?

          . В эти минуты палата представителей США проводит голосование по законопроектам, предусматривающим финансирование войн против России, Китая и Ирана. Для первой киевскому режиму планируется выделить почти 61 млрд долларов, для второй – Тайваню около 8 млрд долларов, для третьей – Израилю более 20 млрд долларов. При этом значительная часть выделяемых средств пойдёт на очередное раскручивание маховика американского военно-промышленного комплекса.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +2
            Вчера, 21:43
            В продолжении поста.То есть помощь Киеву на 10 млрд.долларов больше,чем помощь ему же за весь 2022 год.
            1. ulembeck Звание
              ulembeck
              0
              Сегодня, 00:43
              Напомню, гиганский тот пакет придумал Байден с мотивировкой "смягчить последствия прихода Трампа к власти"
      6. Storm1978 Звание
        Storm1978
        +1
        Сегодня, 00:03
        Не знаю как беда, но скверно. Белгороду, Донецку приготовиться. В последнее время обстрелы Белгорода почти сошли на нет. Есть конечно, но интенсивность небольшая по сравнению с предыдущими месяцами. Думаю укропитеки на кураже от новостей, что появились снова гроши и будут поставки оружия, начнут не экономить снаряды и ракеты. И будут снова бить по приграничным городам. И как бы не повторилась трагедия 30 декабря. Поэтому да, на мой взгляд, скверно.
      7. 72jora72 Звание
        72jora72
        0
        Сегодня, 03:19
        Беда
        У наших "западников" пропал шанс свести войну к "Стамбулу-2", все, был призрачный шанс, и вот нет его. Теперь у нас полностью развязаны руки.........
    2. Alien From Звание
      Alien From
      +5
      Вчера, 21:02
      Хорошего тут ровно ноль.
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        +2
        Вчера, 21:07
        к этому мы были готовы, все аналитики признавали что произойдет, новостью это не является
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +4
          Вчера, 22:18
          А как же те аналитики, которые прогнозировали, что США вот-вот кинут XXLов, на какой там у них срок отодвинулось следующее очередное сворачивание проекта "Украина"?
          1. incoggnoto Звание
            incoggnoto
            -4
            Вчера, 22:23
            вы взгляните глубже в этот вопрос, рождаемость упала ниже 1 ед, что в современно истории земли еще не одна страна которая падала за 1 ед не смогла восстановиться, Проект именно страны уже давно предрешен, теперь бывшую Украину используют именно как инструмент. подкидывать дровишки они будут, но человеческий ресурс очень уже ограничен, имеется не количество а качество
          2. Orkraider Звание
            Orkraider
            -1
            Вчера, 23:05
            А как же те аналитики, которые прогнозировали, что США вот-вот кинут XXLов, на какой там у них срок отодвинулось следующее очередное сворачивание проекта "Украина"?
            Сами свернем! Жаль нашу кровь Славянскую, жалко. Но она заражена.гангрену лечать только так..
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +2
        Вчера, 21:08
        Это следовало ожидать . Насколько это поможет окраине вопрос конечно антиресный . Американцы деньги считать умеют , в любом случае ВПК омерики выиграет .
      3. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        -9
        Вчера, 21:34
        Думаю, надо подходить ко всему философски. Нет худа без добра. Гегемон сам приближает момент своего падения. В этом нет никакого сомнения. А Победа все равно будет за нами!
    3. anjey Звание
      anjey
      +1
      Вчера, 21:07
      В теории и в настоящей идеально-демократической стране (не США) электорат давно бы поднял свое правительство на штыки,за огромные средства честных налогоплательщиков ,потраченные в какую то неизвестную и далекую(Краина) "Черную дыру... laughing
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +5
        Вчера, 21:10
        Чего это? Бабло - без вариантов пойдёт матрасным оружейным корпорациям, а Цэгабонии - выгребут арсеналы от старого железа... Капиталюгам - заказы, чинушам - распилы, гражданам - работа. Все довольны.
        1. anjey Звание
          anjey
          +1
          Вчера, 21:12
          Идеология Бабла сильнее и живучее всех идеологий Мира laughing
        2. Павел_Свешников Звание
          Павел_Свешников
          +1
          Вчера, 21:30
          Видимо до этого вопрос состоял в том, что многие респуликанцы в конгрессе сначала не получили бабла от оружейных корпораций. А теперь, надо думать, этот вопрос с ними утрясли и они проголосовали за.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +4
            Вчера, 21:34
            Ещё Ильич совершенно верно говорил - если вы чего-то не понимаете, всегда ищите финансовые интересы правящего класса. Не ошибётесь.
        3. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +4
          Вчера, 22:19
          Цитата: paul3390
          выгребут арсеналы от старого железа

          Старое железо тоже убивает.
          "Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS."
          И не такое уж оно старое.
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Вчера, 21:08
      Остаётся только ждать понедельника и смотреть как там поведёт себя Китай и Биржы.Хорошего мало,но ожидаемо.Всё не видать Трампу президентского кресла ,старичок ещё имет порох в порохвницах,точнее у него есть команда.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +6
        Вчера, 21:17
        Трамп сам повёл себя как особа лёгкого поведения: то не давать денег усраине, то поддерживает выделение помощи, то снова не поддерживает....
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +9
          Вчера, 21:25
          Трамп сам повёл себя как особа лёгкого поведения: то не давать

          Жить в надежде "трамп придет" признак глупости и предательства....
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Вчера, 21:33
            Даже если в США к власти придёт Иисус Христос ,для нас ничего не изменится.Трамп в свою бытность тоже санкций накидал,вроде он анонсировал - Санкции из Ада.
      2. из_Чехословакии
        из_Чехословакии
        +1
        Вчера, 23:24
        Проблема в том, что Трамп оточил свой пост и стал говорить о помощи для 404.

        https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/112293507314520477
        "Как все согласны, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас!"
    5. Комментарий был удален.
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        -4
        Вчера, 21:12
        не приплетайте и не провоцируйте
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Вчера, 21:24
        Плюс из всей этой истории в том, что теперь наши деньги никто не будет вывозить в США и вообще на Запад,так как с этого момента это равносильно тому,что просто выбросить их на ветер.Неплохой урок нашим почитателям либерализма,свободы перемещения капитала,прав и прочей билеберды.Ага.Ага.А пока на вывезенные наши денежки и украденные у нас Западом с нами будет воевать Украина.
        1. Павел_Свешников Звание
          Павел_Свешников
          -5
          Вчера, 21:40
          На самом деле большая часть денег ЦБ (не олигархов) - это зеркальное отражение западных денег вложенных в нашу экономику. И нам ничего не мешает эти западные активы арестовать и поступить зеркально. Так что не надо убиваться братья.
        2. Андрей Дибров
          Андрей Дибров
          +3
          Сегодня, 00:06
          Фундаментально, вопрос не в "деньгах", это суррогаты.
          Вся ссуть - в эквивалентном обмене российских ресурсов на нероссийскую продукцию. Именно её <а не те "замороженные миллиарды"> и "конфисковывают" - суть, отказываются отдавать производимую продукцию из этих самых российских ресурсов(попадающих всё равно на запад) на эти суммы. И не только западные - привет индиям с китаями.
          Хуже того, вместо, например, 20млн.авто нам на те "наших" 300000000$, обеспеченных нашими же полимерами, в своё время, туда - будут из тех полимеров лепить снаряды.
          Их и вернут обратно вместо замороженных миллиардов - своим ходом.
        3. ник7 Звание
          ник7
          0
          Сегодня, 03:35
          что теперь наши деньги никто не будет вывозить в США и


          Экономика трубы РФ так устроена что вывозить надо иначе эта самая экономика накроет медным тазом.
          Неплохой урок нашим почитателям либерализма,

          Не спешите радоваться урок продолжается.
    6. frruc Звание
      frruc
      +5
      Вчера, 21:10
      Проголосовали ещё и за фактическое изъятие российских активов.

      Пример подали, теперь изъятия начнутся в Европе.
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        -6
        Вчера, 21:15
        ну так у нас тоже есть что изъять, огромное количество западных предприятий которые были заморожены, так же уйдут с молотка
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Вчера, 21:20
          ......западных предприятий которые были заморожены, так же уйдут с молотка

          А где эти предприятия, я не знаю таких. Знаю, что эти западные "инвесторы" скупили в свое время многие торговые марки и ни черта в них не вложили (например, пивные заводы Балтика, кондитерка и др.)
          1. incoggnoto Звание
            incoggnoto
            -5
            Вчера, 21:22
            буквально вчера была информация что мы так же готовимся к зеркальному ответу, поживем увидим, но они явно есть
            1. frruc Звание
              frruc
              +13
              Вчера, 21:25
              incoggnoto
              ......поживем увидим, но они явно есть

              После конфискации в США дипломатической недвижимости России, мы пожили и не увидели ответных мер, или я может еще не в курсе.
              1. incoggnoto Звание
                incoggnoto
                -10
                Вчера, 21:28
                это почему то? я не сильно слежу но если не ошибаюсь в Питере были закрыты посольства
                1. frruc Звание
                  frruc
                  +7
                  Вчера, 21:32
                  incoggnotо
                  ......если не ошибаюсь в Питере были закрыты посольства

                  Здание и территория посольства это дипломатическая собственность. Закрыто-это не конфисковано.
                  1. incoggnoto Звание
                    incoggnoto
                    -7
                    Вчера, 21:37
                    сотрудник Штатов может туда попасть? думаю что нет, фактически до конфискации остался маленький шаг
        2. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          +3
          Вчера, 21:52
          Цитата: incoggnoto
          огромное количество западных предприятий

          ну.... насчет "огромного количества" явно преувеличение. Да, западный капитал присутствует, но его следы еще откопать надо. У нас же многое в оффшорах, и не факт, что нам дадут возможность докопаться до истинных владельцев. Скорее, наоборот, фигу покажут. Путь только один -- национализировать всё подряд и без разбора. Но власть-то наша буржуазная, уважающая неприкосновенность частной собственности, особенно если собственники не россияне.
          1. incoggnoto Звание
            incoggnoto
            -1
            Вчера, 21:54
            это приведет к большим последствиям, и может спровоцировать нестабильность в обществе, что будет только на руку врагам
        3. Андрей Дибров
          Андрей Дибров
          0
          Сегодня, 00:16
          Эка вы металолом "предприятиями" обозвали ))
      2. ulembeck Звание
        ulembeck
        -7
        Вчера, 21:24
        Ну, Европе похуже придётся после изьятия. Если США слегка усохнут, то Европа сдохнет..
        1. Андрей Дибров
          Андрей Дибров
          -1
          Сегодня, 00:19
          Забудьте.
          Все эти сказки про западные "активы" и прочую мукулатуру на "типа С" - совсем для жертв егэ.
          Там всё давно списали нафик да у себя в компьютерах эквивалент обратно понарисовали. Оставив тут вам на память ваши нолики с единичками и прочие бесполезные пустыри.
          Через пару лет начнут валово вставать насосы и падать те боинги. Которые затем сразу и скопом на прикол. И на этом всё.
    7. kventinasd Звание
      kventinasd
      +5
      Вчера, 21:10
      Проголосовали ещё и за фактическое изъятие российских активов.

      Это ли не казус белли хотя бы для разрыва дип отношений с сша и их шестерками? Сколько ещё будут сопли пускать представители нашего МИДа, когда внаглую нам объявляют экономическую войну?
      1. frruc Звание
        frruc
        +6
        Вчера, 21:15
        kventinasd
        ....когда внаглую нам объявляют экономическую войну?

        М. Захарова этим "партнерам" даст достойный ответ.
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +1
          Вчера, 21:20
          даст достойный ответ.

          Ну держитесь, американцы!
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 00:26
        Не казус, увы.
        По их логике, сейчас прилетает вна по территории - где было полно и ихних бизнесов (!). 21 век. Глобализьм.
        Поэтому, да. Компенсация.
    8. Bulrumeb Звание
      Bulrumeb
      +10
      Вчера, 21:12
      Палата представителей одобрила законопроект о новом пакете военной помощи Украине

      А вот и ответ на намеки о том, что неплохо бы договориться, которые прозвучали от Батьки. Неужели до сих пор невдомек, что никто ни о чем договариваться не собирается, а если и соберется то потом этими соглашениями подотрется как минскими и стамбульскими.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Вчера, 21:29
        Bulrumeb
        ......то потом этими соглашениями подотрется как минскими и стамбульскими.

        Вот именно, эти бумажки и ломаного гроша не стоят . Как-то глупо думать и вспоминать об этом.
        1. ник7 Звание
          ник7
          0
          Сегодня, 04:01
          . Как-то глупо думать и вспоминать об этом.

          Тем не менее огромное количество усилий было потрачено на обсуждение минских соглашений, в том числе здесь обсуждали годами. Похоже что Меркель большой фанат трактата Сунь-цзы что война это путь обмана, а в кремле понятия не имеют о Сунь-цзы .
    9. Комментарий был удален.
    10. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Вчера, 21:18
      Ну вот, а кто-то здесь писал, что не дадут им денег. Говорил и говорю: дровишки Украине будут подбрасывать исправно! И к этому нужно отнестись со всей возможной серьезностью. И готовиться к переводу экономики на военное положение.
      А пока у нас одни гибнут на фронте, а другие заказывают курьером пиццу на дом, о какой победе вообще может идти речь? Надо уже завязывать с этой расслабухой. Каждый человек и каждый станок, которые могут быть задействованы в работе на победу, должны быть задействованы именно так! Как это было в Великую Отечественную.
      А то что деньги остануться в США, нас не должно вводить в заблуждение. В Штатах оружия на складах -- хоть попой кушай. Они себе сделают новое, а ВНА поставят уже готовое со склада. Одних кассетных АТАКМСов там более 2 тысяч ракет, снарядов 155 -- миллионы..
      1. Кронос Звание
        Кронос
        -3
        Вчера, 21:21
        Люди имеют право спокойно жить не надо за них решать как им жить.
      2. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        -3
        Вчера, 21:26
        а причем тут доставка пиццы? не очень понятна ваша логика. боевые действия идут на территории врага, доставка это сектор экономики, который в крупных городах хорошо развит. необдуманные действия могут как раз нам навредить куда больше
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          +2
          Вчера, 21:31
          ncoggnoto Доставку пиццы я привел в качестве примера, как дефицитный человеческий ресурс у нас применяется в военное (фактически) время. Боевые действия идут на территории России. или Вы не считаете ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожску области российскими?
          1. incoggnoto Звание
            incoggnoto
            -2
            Вчера, 21:35
            не нужно цепляться за каждое слово, я имел в виду территорию которую мы раньше не контролировали, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожскую, Харьковскую и надеюсь Одесскую и Николаевскую область я считаю Русскими территориями
          2. Кронос Звание
            Кронос
            -1
            Вчера, 21:35
            Вы наверное забыли как войны ведутся никто в них не бежит всех на фрон отправлять гражданский сектор как работал так и работает обычно и это правильно.
      3. Володин Звание
        Володин
        -1
        Вчера, 21:30
        Про пиццу, конечно, интересно. Не забывайте, что в Великую Отечественную частного "бизнеса" в СССР не было. Ну просто не было. А потому, предлагаете вы чистой воды популизмище. Если взять и в одночасье провести национализацию - навскидку, тех же вами как бы упомянутых пиццерий, то подумайте, как это сделать и к чему это приведёт. Разносчика пиццы можно, конечно, сразу же отправить за станок... Но что он там наточит? Это раз. Есть ли у нас станки на всех "разносчиков" пиццы? Это два. Кто будет обучать "точить на станках" эту ораву лиц, оказавшихся без той работы, которую они умеют делать и за которую платили налоги, которые в том числе шли (пока идут) на военные нужды. Это три. Куда отправить владельцев пиццерий. На фронт, за станок? Кто будет кормить людей. Не пиццей, но пусть хлебом
        . Много ли у нас государственных пекарен? В общем, нужно же иногда и задумываться, а не просто шашку наголо.
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          -2
          Вчера, 21:42
          Володин Ну что ж, тогда будем дожидаться, когда уже сотни (а не единицы, как сейчас) вражеских БПЛА полетят по всем (а не некоторым, как сейчас) российским городам.
          В Татарстане студенты Герани собирают, и (условных) разносчиков пиццы и других МНОГОЧИСЛЕННЫХ работников сферы обслуживания и развлечений можно как-то привлечь к работе на победу. А если у нас курьер зарабатывает 100 т.р., а на заводе рабочий 30 т.р., то это явно ненормально.
          Значит, нужен социализм, если хотим побеждать, а не дожидаться, пока нас медленно сварят, как лягушку, наши партнеры-капиталисты.из НАТО.
          1. Володин Звание
            Володин
            0
            Вчера, 21:47
            По поводу несопоставимости зарплат, я с вами согласен полностью. Только есть и тут одна закавыка. Студенты собирают дроны в том числе на налоги, которые заплатили те же курьеры по доставке пиццы. Даже во время ВОВ кто-то вытачивал снаряды, а кто-то собирал хлопок, кто-то воевал, а кто-то доставлял почту, кто-то строил танки, а кто-то выпекал хлеб. Это я к тому, что печь хлеб - это тоже как бы вклад в победу.

            А социализм - это отлично, здорово и прекрасно. Только имеем пока то, что имеем.
            1. invisible_man Звание
              invisible_man
              -1
              Вчера, 22:02
              А социализм - это отлично, здорово и прекрасно.

              В Швеции.
            2. МБРШБ Звание
              МБРШБ
              -2
              Вчера, 22:40
              Цитата: Володин
              Студенты собирают дроны в том числе на налоги, которые заплатили те же курьеры по доставке пиццы.

              я говорил о человеческом ресурсе. Чем больше людей задейсвовано в непроизводственной сфере, тем меньше -- в производственной. В мирное время, особенно при наличии таких природных богатств, как в России, да еще при массовом завозе мигрантов, этот перекос не так заметен, и жить вроде не мешает. Но стоит начаться какой-нибудь серьёзной заварухе, как "внезапно" оказывается, что у нас: нет кадров, нет станков, нет нужных технологий, и еще много чего нет.
              Пора уже властям понять, что нынешняя заваруха -- это надолго, если не навсегда. И думать надо хоть на пару десятилетий вперед, а не надеяться на Трампа, или на то, что украинцы скоро кончатся.
              Это я к тому, что печь хлеб - это тоже как бы вклад в победу.

              Разумеется.
              Много ли у нас государственных пекарен? В общем, нужно же иногда и задумываться, а не просто шашку наголо.

              Вы невнимательно читали мой пост. Я не против частного производства хлеба или пушек, а против непомерно раздувшейся СФЕРЫ УСЛУГ, тем более в условиях фактически военного времени. Это дело нужно будет кардинально менять, пусть даже непопулярными мерами. И хотя бы налог на доходы сделать по-настоящему прогрессивным, 00-40%, а не 12-15%. Но это уже другая тема...
              1. ник7 Звание
                ник7
                0
                Сегодня, 04:09
                против непомерно раздувшейся СФЕРЫ УСЛУГ

                Сфера услуг это основа богатых стран, если её упразднить мы станем Нигерией. Хорошо что вы не имеете власти иначе стране придёт капут.
            3. ВЗЭМ100 Звание
              ВЗЭМ100
              -1
              Сегодня, 01:29
              хлеб это хлеб а "пица" это обжираловка со свинятиной для наращивания задницы
          2. incoggnoto Звание
            incoggnoto
            -3
            Вчера, 22:01
            никто этого делать не будет, ваши идеи очень радикальны, общество другое и это приведет к тому что возможны очень нежелательные последствия для нашей страны, как альтернатива увеличения
            налогов для определенных секторов экономики, и вывод их из тени
        2. Electrical Звание
          Electrical
          -5
          Вчера, 22:22
          Кто будет обучать "точить на станках" эту ораву лиц, оказавшихся без той работы,
          Я могу взяться за обучение. Дайте мне маузер с полной обоймой и 10 разносчиков пиццы. И один из 10 через неделю научится. И точить, и быстро закапывать необучаемых. Вопрос обучения сугубо в правильной мотивации.
          1. Кронос Звание
            Кронос
            +3
            Вчера, 22:50
            Вероятно вы не в курсе современные станки не станки 40 годов чтобы с ними работать нужно иметь специальное образование техническое.
            1. Electrical Звание
              Electrical
              +1
              Вчера, 23:28
              То то я смотрю, в интернете сидят сплошь инженеры-электронщики и прогаммисты.
              Это раньше нужно было иметь руки не из нижней части тела. А кнопки тыкать и с тазово-плечевой аномалией можно. Особенно если кто-то скажет какие и в каком порядке.
            2. ВЗЭМ100 Звание
              ВЗЭМ100
              0
              Сегодня, 01:32
              в впк полно вакансий попроще только эти бездельники на них идти не хотят и добровольно никогда не пойдут
              1. ASAD Звание
                ASAD
                0
                Сегодня, 03:36
                Ну я бы не стал называть их бездельниками, работа тяжёлая.
    11. cmax Звание
      cmax
      +3
      Вчера, 21:20
      Какая "неожиданность" ! Теперь и Европа подтянется - конфискация + планируемые 50 млрд.€ на нужды краины от " благодарной" гейропы. На наши деньги и будут воевать дальше. Все по плану.
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        -10
        Вчера, 21:31
        вы провокатор, может быть не многие видят какой посыл вы пытаетесь заложить в этом сообщении, но я умею читать между строк
        1. cmax Звание
          cmax
          +2
          Вчера, 22:18
          Вы наверное утомились любитель ярлыков. Я насчитал у вас в этой теме больше десятка комментариев, семнадцать.. Отдохните, расслабьтесь, выдохните!
          1. incoggnoto Звание
            incoggnoto
            -2
            Вчера, 22:24
            интересная тема, почему бы не пообщается
    12. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Вчера, 21:25
      Было понятно, что дадут, тем или иным образом... как и сколько, но это уже детали.
      Как раз, под татальную мобилизацию, иначе их не оснастить вообще никак и нечем.
    13. Дес Звание
      Дес
      -1
      Вчера, 21:29
      Из новости(статьи)): "Сегодня же палата представителей США лишний раз доказала, что ни о какой свободе слова в современных США не может быть и речи. Доказательством этого факта стало то, что конгрессмены приняли законопроект, согласно которому китайская компания должна продать «за цену не выше установленной» TikTok, либо (в противном случае) в США эта популярная соцсеть будет заблокирована. Проголосовали ещё и за фактическое изъятие российских активов. Полная деградация правовой составляющей в государстве под названием Соединённые Штаты Америки."
      Их страна - их правила. Как и у нас. Но у них гораздо больше всего), что бы диктовать свои правила другим и не только в своей стране.
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Вчера, 21:40
        Губу подкрутите. Ну, что бы не очень сильно впасть в ступор, когда поймете, что всё не так как Вам казалось. sad
        1. Дес Звание
          Дес
          -1
          Вчера, 21:43
          Вам - взаимообразно))), чтобы сильно не разочароваться в жизни.
      2. ник7 Звание
        ник7
        0
        Сегодня, 04:13
        Штаты просто хотят забрать прибыльную компанию и пропагандийский ресурс себе, к свободе слова это не относится это рейдерство.
    14. Пленник Звание
      Пленник
      -3
      Вчера, 21:30
      "Жила- была девочка, сам дура и виновата"(с) Фантики можно печатать пока соседские девочки готовы их менять на печеньки. Но дур становится всё меньше и меньше.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +1
        Вчера, 21:44
        Но дур становится всё меньше и меньше.

        Если честно, то не заметно пока...
    15. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Вчера, 21:32
      Ожидаемо, 61 лярд амеры + 50 лярдов ЕС, конечно нацистом чистыми на разворовывание попадет порядка 20 лярдов, но остальные то пойдут прямиком на милитаризацию ВСУк.
      И заметьте, это фактическиичисто военный бюджет Украины.
    16. vsoltan Звание
      vsoltan
      -4
      Вчера, 21:40
      Думаю, до страны 404дойдут лишь крохи обещанного, все растащат америкосовские ВПК и вороватые чиновники
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +2
        Вчера, 22:25
        Да это понятно что реальные деньги туда пойдут минимальные, остальное пойдёт под видом оружия и боеприпасов, деньги останутся в сша. Но это тоже как бы плоховато для нас.
    17. Андрей Андреев_2 Звание
      Андрей Андреев_2
      -2
      Вчера, 21:41
      Самое парадоксальное, что конгресс сша принял закон о направлении замороженных российских активов на украину... Но еще более парадоксальным является то, что это действо может пойти только на благо россиянам, если начнется национализация зарубежных активов и иностранно подданные пойдут куда подальше от России, гнать всех инвесторов из недружественных стран ссаными тряпками.. и никаких продаж их бизнесов с дисконтами!
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        -4
        Вчера, 21:50
        всех не нужно, нужно понимать что страна должна быть интересна для инвесторов, просто нужно доработать законы которые будут защищать нашу экономику от подобных вариантов
    18. kvv Звание
      kvv
      -4
      Вчера, 21:49
      с одной стороны это хреново, а с другой это означает что Путину теперь точно не дадут уйти в блуд и заключить договорняк, а это означает что окраину придется все же добивать
      1. ugos Звание
        ugos
        +1
        Вчера, 22:18
        Наоборот они этим давят на него, показывая что не отступятся, и будут давить до последнего, сначала украинца потом европейца ,и нужно очень много решительности от Путина, чего последнее время не замечается, всё больше про мир и про договор, особенно нехорошо пахнет упоминания Стамбула.
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        -1
        Сегодня, 00:35
        Это всего лишь значит, что на hh.ru появится еще пара сотен вакансий охранников - угадайте куда ;0/
    19. Tim666
      Tim666
      -5
      Вчера, 22:04
      Цитата: А. Эверт
      Трамп сам повёл себя как особа лёгкого поведения: то не давать денег усраине, то поддерживает выделение помощи, то снова не поддерживает....

      В 2022 вся надежа была на Ртуть, Краснуху и Искандер, 2024 год- надежа Трамп придет))) Нет мил человек вся наша надежда ты, возьмеш АК и пойдеш побеждать и дети твои и внуки пойдут, ты же патриот? Почему ещё не на СВО?
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        -1
        Вчера, 22:07
        вы как раз все напутали ну или специально все перепутали, надежды на Трампа были в самом начале его Президентского срока, а это если не ошибаюсь 16 год, в 2024 на Трампа мало кто ставит
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +2
          Вчера, 22:09
          на Трампа мало кто ставит

          А что ж так много лгуны соловей-тв его обсуждали этой весной?
          1. incoggnoto Звание
            incoggnoto
            +2
            Вчера, 22:09
            а что по вашему делать на политических шоу?
      2. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        -1
        Вчера, 23:46
        Я-то как раз там. И с 2014. А вот где ты -вопрос.
    20. Tim666
      Tim666
      -1
      Вчера, 22:10
      Цитата: incoggnoto
      вы как раз все напутали ну или специально все перепутали, надежды на Трампа были в самом начале его Президентского срока, а это если не ошибаюсь 16 год, в 2024 на Трампа мало кто ставит

      Достаточно глянуть ТВ))) Трамп, Трамп наш!
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        +2
        Вчера, 22:14
        для большинства людей которые интересуются геополитикой уже давно понятно, что Трамп далеко не наш, у него просто другая стратегия направленная против Китая
    21. алабурга Звание
      алабурга
      -2
      Вчера, 22:10
      Трамп, уже окончательно, пролетает, как фанера, мимо Белого дома престарелых. Байдауну надо дать героя России, снова спас Россию от стамбульского Хасавюрта. Значит, как и мриял просроченный еврейский наркофюрер, наступу 2 быть. Сейчас намогилизуют пушечного сала, западные хозяева подгонят вооружений и снова дранг нах остин до последнего дУкраинца. Есть немалая вероятность, что попрут на Приднестровье, чтобы осложнить ситуацию для российской армии. Интересно как там Лукашенко, еще хочет из мусорного ведра достать стамбульские соглашения.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +1
        Вчера, 22:12
        Байдауну надо дать героя России, снова спас Россию от стамбульского Хасавюрта. Значит, как и мриял просроченный еврейский наркофюрер, наступу 2 быть.

        Вы прям словами Ильича говорите : "чем хуже, тем лучше... "
    22. Tim666
      Tim666
      -4
      Вчера, 22:14
      Цитата: Володин
      По поводу несопоставимости зарплат, я с вами согласен полностью. Только есть и тут одна закавыка. Студенты собирают дроны в том числе на налоги, которые заплатили те же курьеры по доставке пиццы. Даже во время ВОВ кто-то вытачивал снаряды, а кто-то собирал хлопок, кто-то воевал, а кто-то доставлял почту, кто-то строил танки, а кто-то выпекал хлеб. Это я к тому, что печь хлеб - это тоже как бы вклад в победу.

      А социализм - это отлично, здорово и прекрасно. Только имеем пока то, что имеем.

      Какая ещё нескрепная пицца, деды лебеду и кору хавали, давно пора эти пиццы запретить, шавермы тока оставить можно они все же от среднеазиатских братьев.
    23. Tim666
      Tim666
      -1
      Вчера, 22:16
      Цитата: алабурга
      Трамп, уже окончательно, пролетает, как фанера, мимо Белого дома престарелых. Байдауну надо дать героя России, снова спас Россию от стамбульского Хасавюрта. Значит, как и мриял просроченный еврейский наркофюрер, наступу 2 быть. Сейчас намогилизуют пушечного сала, западные хозяева подгонят вооружений и снова дранг нах остин до последнего дУкраинца. Есть немалая вероятность, что попрут на Приднестровье, чтобы осложнить ситуацию для российской армии. Интересно как там Лукашенко, еще хочет из мусорного ведра достать стамбульские соглашения.

      Батьку не трогать, он умный, знает что договариваться лучше чем своих людей хоронить.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        -1
        Вчера, 22:44
        Один умный, уже тоже, хотел договориться и получил СВО. Надо не договариваться, а бить, чтобы своих людей не хоронить.
    24. JÜRGEN WEGNER Звание
      JÜRGEN WEGNER
      +3
      Вчера, 22:21
      Пока в России разрешено хранить средства за "бугром", так будет всегда.

      "На дружили" миллиарды российских денег, вывели за рубеж, и радости полные штаны.

      Ничему история не учит. Во время революции в Японии разместили капитал, так и не вернули. Советские времена, после распада сколько денег проспали, и современная Россия - те же грабли.
    25. Tim666
      Tim666
      -3
      Вчера, 22:26
      Цитата: МБРШБ
      Володин Ну что ж, тогда будем дожидаться, когда уже сотни (а не единицы, как сейчас) вражеских БПЛА полетят по всем (а не некоторым, как сейчас) российским городам.
      В Татарстане студенты Герани собирают, и (условных) разносчиков пиццы и других МНОГОЧИСЛЕННЫХ работников сферы обслуживания и развлечений можно как-то привлечь к работе на победу. А если у нас курьер зарабатывает 100 т.р., а на заводе рабочий 30 т.р., то это явно ненормально.
      Значит, нужен социализм, если хотим побеждать, а не дожидаться, пока нас медленно сварят, как лягушку, наши партнеры-капиталисты.из НАТО.

      Коммуняк на кол давно пора, вон сколько оружия Украине оставили, одних С-300 под 200 штук, геноцид русских устроили, нациков расплодили, собственность у элиты отжали и раздали алкашам.
    26. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Вчера, 22:27
      Нет, ну это все было понятно изначально. Фарс- не фарс... Меня волнует, как было использовано отпушенное время. Наверное- недостаточно продуктивно. Очень хочется ошибаться.
    27. Tim666
      Tim666
      -1
      Вчера, 22:29
      Цитата: Electrical
      Кто будет обучать "точить на станках" эту ораву лиц, оказавшихся без той работы,
      Я могу взяться за обучение. Дайте мне маузер с полной обоймой и 10 разносчиков пиццы. И один из 10 через неделю научится. И точить, и быстро закапывать необучаемых. Вопрос обучения сугубо в правильной мотивации.

      Точики тебе уважаемый этот Маузер запихнут в анал и провернут раз 10, так что мушку лучше спили заранее)))
    28. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      0
      Вчера, 22:31
      Именно так падают империи, тратя свои силы на далеких аренах. Тем временем Китай продолжает наращивать свой флот и вооруженные силы в целом.
    29. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      -1
      Вчера, 22:32
      Де Факто нам объявили войну; пора; в качестве минимальной ответной меры, стереть нацистскую Украину с лица планеты Земля.
    30. helilelik Звание
      helilelik
      +1
      Вчера, 22:36
      И на этом фоне начал козлить Китай.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        -1
        Вчера, 23:05
        Ничего, к ним сейчас блинкен скачет. Будет грозить карами небесными за поддержку России, после того, как фашингтон выделил 8 млрд на вооружение Тайваню и тик-ток запретил. Будем посмотреть, китайцы щеки будут подставлять или с ноги блинкену в лицо гостеприимно двинут.
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        -1
        Сегодня, 00:41
        Козлить он начал сразу еще позапрошлой весной - когда культурно-настойчиво намекнул уже через пару недель что "увидел то, что не хотелось бы видеть".
        Т.е., тупо и вслух озвучил очевидное - одна неядерная страна принципиально, на народном уровне причем, послала другую ядерную ***. Давайте закругляйтесь там ...
        Но, увы ...
      3. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        -2
        Сегодня, 00:48
        Козлить он начал сразу еще позапрошлой весной - когда культурно-настойчиво намекнул уже через пару недель что "увидел то, что не хотелось бы видеть".
        Т.е., тупо и вслух озвучил очевидное - одна неядерная страна принципиально, на народном уровне причем, послала другую ядерную ***. Давайте закругляйтесь там ...
        Т.е., "на международном уровне" никто там них-рена ниразу особо-то и не проникся "проблемами российской безопасности". Что как бэ логичней некуда. Какую, по их логике, ещё "безопасность" нужно ядерной стране - которая вообще-то сама себе её и обеспечивает, априори, самим наличием этого самого собственного ядерного ресурса.
        Но, увы ...
        1. алабурга Звание
          алабурга
          0
          Сегодня, 01:56
          Как видим, наличие ядерного ресурса не обеспечивает безопасности от войны обычным вооружением. А китайцы пуская о своей безопасности переживают. Потому как, если бы не Россия, то прошлые опиумные войны показались бы им просто релаксом. Пока что, неядерный Тайвань также шлет Китай в пешее эротическое, и китайцы, только, грозно сжимают булки.
    31. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      -1
      Вчера, 22:43
      Я так понимаю что базар начинает идти кто за кого в итоге впишется? Ну Россия и 404 понятно, сыны земли обетованной упорно думают как от персов не огрести, Тайвань реально сжимает Фаберже с Пекином. И пинамерикнцы уверенно идут к тому что они родят 3 мировую и опять скажут мы не при делах. А не вылезет. Слишком много по миру нагадили.
      1. Кронос Звание
        Кронос
        +1
        Вчера, 22:52
        В лучшие врена арабы не смогли победить Израиль не смогут и сейчас.
    32. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Вчера, 22:53
      Ничего хорошего
      Единственная надежда, что ВС РФ сможет как-то поднять темп
      Не знаю, как, но хотя бы дойти до границ новых областей
      1. Orkraider Звание
        Orkraider
        -3
        Вчера, 23:13
        Единственная надежда, что ВС РФ сможет как-то поднять темп
        Не знаю, как, но хотя бы дойти до границ новых областей

        Не надо. Поднять темп, это увеличить потери. Сейчас берегут нас, пусть и идет так, а вот все остальное пусть увеличат. Особенно вынос тылов врага
    33. Tim666
      Tim666
      -1
      Вчера, 23:10
      Цитата: Кронос
      В лучшие врена арабы не смогли победить Израиль не смогут и сейчас.

      Точняк, как бы израилетяне не расслабились но у них есть воля к победе, немелкие бизнесмены и их дети солдатскую лямку готовы тянуть и тянут, это достойно уважения, сравнить их с 404 или с РФ...
    34. nectarkill
      nectarkill
      0
      Вчера, 23:14
      Это значит крах ВСУ отсрочен либо вообще отменен. Тотальная военная безнадёга для обеих сторон, позиционные бои с минимальным продвижением, увизание в многолетней воине России. это именно то что нужно США, чем дольше воина тем хуже для нас. Настало время ядерного ультиматума, надеюсь у Путина хватит сил на это, иначе мы просто увязнем в этой бесконечной воине, экономически и в военном плане на дальнем горизонте мы проиграем. Удар по полигонам, по аэродромам западной украины должен быть нанесен тактическим яо уже сейчас, показав решительность. Надо беречь наших солдат и страну
      1. алабурга Звание
        алабурга
        -1
        Сегодня, 01:59
        Что за бред. Зачем бить яо по своей земле, загрязняя ее на годы. Если бить, то хотя бы по туманному поганому острову, его все равно никому не жалко.
    35. LeutnantTom Звание
      LeutnantTom
      0
      Вчера, 23:15
      Иран-Израиль был и остается всего лишь шоу.
      Трампу нельзя доверять, давление со стороны оборонной промышленности США, вероятно, достаточно велико.
      В конце мая/июне будет очень интересно!
      Теперь, когда НАТО снова получает припасы для войны в Украине, часть которых уже давно находится в Украине, а 90 000 солдат НАТО находятся на границе с Россией, это выглядит как нападение НАТО на Россию.
    36. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 00:32
      Цитата: Kotofeich
      Цитата: paul3390
      выгребут арсеналы от старого железа

      Старое железо тоже убивает.
      "Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS."
      И не такое уж оно старое.

      Таких ракет в модификация Блок1 и Блок2 на складах Пентагона ни одна тысяча лежит.
      Все под выброс - кончился срок хранения.
      А утилизация такого оружия это утилизация твердого топлива и взрывчатки что сложная дорогая процедура.
      Конечно американцам будет проще это куда-то сунуть.
      Даже если будут по паре десятков в месяц давать то лет на 10 войны хватит.
      И ущерб эти ракеты причинят очень большой.
      Особенно когда начнут их использовать массово.
    37. osp Звание
      osp
      +1
      Сегодня, 00:48
      Цитата: nectarkill
      Это значит крах ВСУ отсрочен либо вообще отменен. Тотальная военная безнадёга для обеих сторон, позиционные бои с минимальным продвижением, увизание в многолетней воине России. это именно то что нужно США, чем дольше воина тем хуже для нас. Настало время ядерного ультиматума, надеюсь у Путина хватит сил на это, иначе мы просто увязнем в этой бесконечной воине, экономически и в военном плане на дальнем горизонте мы проиграем. Удар по полигонам, по аэродромам западной украины должен быть нанесен тактическим яо уже сейчас, показав решительность. Надо беречь наших солдат и страну

      Вы серьезно ?
      Да Вы не знаете многих вещей даже тех что есть в открытом доступе и тех которые можно
      понять по элементарным фактам.

      Последний сибирский реактор по наработке оружейного плутония в России был закрыт в 2009 году в присутствии американского посла.
      До этого он много лет работал на минимуме в режиме АЭС, так как надо было обогревать закрытые городки пока там не построили другие источники.
      Теперь далее.
      По указу Б. Ельцина еще в 1995 году закупки оружейного плутония для военных целей были прекращены.
      Хотя они и так существенно сокращались еще по указанию Горбачева когда подписали ДРСМД.

      Да, что-то в 2000-е годы могли наработать на последнем реакторе и положить на склад.
      Но возможно этот запас сожгли в реакторах Белоярской АЭС по программе утилизации плутония подписанной с США.

      Что на выходе ?
      То что никакого другого оружейного плутония кроме как советского в России нет.
      40-летней давности из старых зарядов.
      Но если его за это время никто не чистил от осколков распада и нейтронных ядов то его свойства
      могли сильно упасть.
      Ведь ядерные испытания давно не проводили - нет возможности проверить.

      Добавим сюда сделку Черномырдина ВОУ-НОУ по утилизации 500 тонн оружейного урана извлеченного из списываемых зарядов с целью производства из него топлива для американских АЭС и продаже в США по символической стоимости.

      Так что неизвестно какое количество кондиционных ядерных зарядов осталось в России.
      Как тактических так и стратегических.
      Может 400 , может 800. Может больше.
      Крайне мало даже для уничтожения баз США и НАТО по всему миру.
      И поражения критически важных военных целей на территории США которые прикрыты ПРО.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        0
        Сегодня, 02:03
        Хватит бредить, ципсота. С ЯО в России все в порядке, и если твои фашингтонские хозяева таки его выпросят, то получат по самый Йеллоустоун.
    38. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 00:57
      Цитата: Tim666
      Цитата: МБРШБ
      Володин Ну что ж, тогда будем дожидаться, когда уже сотни (а не единицы, как сейчас) вражеских БПЛА полетят по всем (а не некоторым, как сейчас) российским городам.
      В Татарстане студенты Герани собирают, и (условных) разносчиков пиццы и других МНОГОЧИСЛЕННЫХ работников сферы обслуживания и развлечений можно как-то привлечь к работе на победу. А если у нас курьер зарабатывает 100 т.р., а на заводе рабочий 30 т.р., то это явно ненормально.
      Значит, нужен социализм, если хотим побеждать, а не дожидаться, пока нас медленно сварят, как лягушку, наши партнеры-капиталисты.из НАТО.

      Коммуняк на кол давно пора, вон сколько оружия Украине оставили, одних С-300 под 200 штук, геноцид русских устроили, нациков расплодили, собственность у элиты отжали и раздали алкашам.

      Я никогда не пойму зачем в советские времена на территории УССР практически повсеместно
      насаждали украинский язык.
      В Крыму его насаждали зачем ?
      Это во все времена была российская территория , его никто там не знал!

      Даже в Киеве тогда украинский язык практически никто не знал.
      При его использовании на человека смотрели как на неграмотного , значит из сельских районов приехал
      коль не знает русского.

      Так в 70-е и 80-е было.
      Родители мои не раз бывали и в Киеве тогда, и в других городах УССР.
      Не могли понять зачем в русский Харьков или Донецк присылают сверху книги на украинском.
      Его никто не знал там!
      1. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        0
        Сегодня, 01:40
        потому что стелились перед хохла ми которых было большинство по переписи
        шли на поаоду у замаскированных националистов типа всяких щербицких хотя большинству самих хохл ов на телячью уже насрать было вот и доигрались.
      2. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        0
        Сегодня, 01:58
        Цитата: osp
        Его никто не знал там

        правильнее будет сказать - знать не хотел.... а его навязывали
        школьники вели войну с преподавательницами телячьей отличавшихся бараньим упрямством
        1. osp Звание
          osp
          0
          Сегодня, 02:51
          Я Вам больше скажу - даже в регионах Западной Украины кто в советское время возводил АЭС или работал на производстве украинский язык вообще использовать не хотели!
          Говорили на русском.

          Начальство требовало - выполните технический перевод инструкции на станок ЧПУ с русского на украинску мову.
          И что ?
          Переводчик из университета , "эксперт" по той-самой украинской мове за день не перевел на нее ни одного термина!!!
          Ни одного предложения.
          Их просто нет в украинском языке.
          Нет там такого словарного запаса по научной и технической части.
          Проще было на испанский или английский язык с русского перевести.

          Но его все равно навязывали.
          Делали вывески на нем, надписи на памятниках героям ВОВ на украинском языке.
          Просто уму не постижимо зачем.
    39. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 01:02
      Цитата: Tim666
      Цитата: алабурга
      Трамп, уже окончательно, пролетает, как фанера, мимо Белого дома престарелых. Байдауну надо дать героя России, снова спас Россию от стамбульского Хасавюрта. Значит, как и мриял просроченный еврейский наркофюрер, наступу 2 быть. Сейчас намогилизуют пушечного сала, западные хозяева подгонят вооружений и снова дранг нах остин до последнего дУкраинца. Есть немалая вероятность, что попрут на Приднестровье, чтобы осложнить ситуацию для российской армии. Интересно как там Лукашенко, еще хочет из мусорного ведра достать стамбульские соглашения.

      Батьку не трогать, он умный, знает что договариваться лучше чем своих людей хоронить.

      Ну какой бы он не был но свою республику от бесконечного нашествия таджиков защитил.
      Те кто туда ездил из России удивляются что строят местные , убирают местные , продают местные.

      Потом, то что происходит это для него вообще чужая война.
      И ему статус-кво удерживать лучше.
      Не летят туда с Украины дроны и ракеты так уже хорошо.
    40. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 01:06
      Цитата: алабурга
      Трамп, уже окончательно, пролетает, как фанера, мимо Белого дома престарелых. Байдауну надо дать героя России, снова спас Россию от стамбульского Хасавюрта. Значит, как и мриял просроченный еврейский наркофюрер, наступу 2 быть. Сейчас намогилизуют пушечного сала, западные хозяева подгонят вооружений и снова дранг нах остин до последнего дУкраинца. Есть немалая вероятность, что попрут на Приднестровье, чтобы осложнить ситуацию для российской армии. Интересно как там Лукашенко, еще хочет из мусорного ведра достать стамбульские соглашения.

      Безусловно ошибки и провал прошлого контрнаступления ВСУ в западных штабах учтены.
      И если новое спланируют с массовым применением ATACMS и F-16 то его результат может быть непредсказуем.

      И не обязательно что будет оно на Юге.
      Они могут попытаться атаковать Луганск со стороны Харькова.
      Или крупный заход в Белгородскую область сделать.
      1. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        0
        Сегодня, 01:47
        и то что до сих пор не разрушены мосты через днепр - предательство
    41. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 01:14
      Там помимо 60 млрд хохлам они еще приняли закон о конфискации активов РФ в свою пользу. Открыли ящик пандоры по сути ... С учетом нового закона о могилизации на Украине , складываем пазл. Объединенный запад готовится к большой войне , отката назад уже не будет . Нетвойнистам и партиям мира надо придумывать что то новое
    42. Луенков Звание
      Луенков
      0
      Сегодня, 01:23
      Цитата: Владимир80
      Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

      Беда

      Отрезвление наших экономистов"". А посмотреть теперь на их компетентность и пригодность исполнять служ.обязанности.
    43. Комментарий был удален.
    44. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Сегодня, 01:29
      Полная деградация правовой составляющей в государстве под названием Соединённые Штаты Америки

      Из той же оперы, что и "внешний долг" в 35 триллионов или "старый маразматик" Байден. Сопли зависти. Ведь Штаты субъектны, а остальные нет. Вот и остается только обсуждать - что ОНИ сказали, что решили, что сделали. И переживать за их деградацию :)
    45. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      -1
      Сегодня, 01:45
      Это не новость, а реальность нашего времени. Где и когда было такое что - бы полосатые не вцепились зубами, в то что лежит без контроля или при ослаблении такового. Теперь стоит вопрос, сможем ли мы сломать эти зубы, если нет дадим слабину будет Корея. И всё благодаря Иуде Ельцину и кремлёвским аппаратчикам.
    46. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      -1
      Сегодня, 02:07
      Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

      Собственно, сомнений не было.
      Проголосовали ещё и за фактическое изъятие российских активов.

      Надеюсь мы не останемся в долгу?
    47. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 02:41
      ожидаемо..... надо перенимать передовой опыт снабжения всем чем можно врагов моего врага...... есть великолепные мексиканские наркокартели например, которые добавляют огня даже не территории США...надо помочь, вооружить, обучить и направить....мало наркота уничтожает граждан США.....надо углубить..... и все в таком плане и далее
    48. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 02:45
      Это уже было понятно давно что примут, вопрос был во времени когда в сша партии договорятся. Запад ещё не намерен сливать киевский режим, готов всё и дальше продолжать.
      Изъятие активов может быть сигналом для ес, что бы и те тем же занялись.
    49. osp Звание
      osp
      -1
      Сегодня, 03:17
      Цитата: алабурга
      Хватит бредить, ципсота. С ЯО в России все в порядке, и если твои фашингтонские хозяева таки его выпросят, то получат по самый Йеллоустоун.

      У Вас или богатые фантазии или полный разрыв с реальностью.
      Что больше двух лет не хватило для понимания элементарных вещей.
      Не знаю сколько лет нужно чтобы их понять.

      Российскую верхушку Запад взял на кон с этой войной и Украиной не 10 лет назад а гораздо раньше.
      Лет 20 назад, во время первого майдана все это было заложено.
      И это была часть большого плана Запада по развалу России как государства.

      Пробой пера была война 08.08.08.
      После того как российское руководство отказалось снести откровенно враждебным нам режим Саакашвили и задержать его для суда в России по делу о геноциде российских граждан и убийстве миротворцев.
      На Западе уже тогда быстро поняли с кем имеют дело и что идут верной дорогой.

      Потом был 2014 год.
      Запрос законного президента Украины Януковича о помощи из России для наведения порядка и подавления бандеровского мятежа в стране.
      Были массовые выступления по Юго-Востоку Украины в поддержку России.
      и российское руководство снова все это смыло в унитаз , дабы эйфорию сочинской олимпиады не портить.
      Признали Турчинова , а потом и олигарха Порошенко имевшего связи в Кремле и бизнес в России.
      В надежде что он Крым российским признает и Донбасс как-то обратно в Украину затолкнет.

      Потом на Донбасс полетели бомбы и снаряды.
      Но народ там героически отстаивал свой выбор быть с Россией.
      Притом так , что украинским карателям там дважды устраивали котлы.
      И фактически там разгромили ее , очистив донецкий аэропорт.
      Мариуполь можно было взять без сопротивления...

      И тут последовали минско-свинские соглашения.
      Абсурдные по своей сути.
      Давшие Западу время на качественную подготовку к войне.
      Теперь даже бывшие главы Германии и Франции об этом не скрывают.
      Возможно Порошенко имевший бизнес в России и связи в Кремле как мог так и пытался
      оттянуть эту войну, заморозить ее , или чтобы она была вялотекущей.
      И Запад это не устраивало.
      Его заменили на Зеленского.

      И надо сказать тут Запад не ошибся - этот выбор даже превзошел их ожидания.
      Никто не мог предположить что страна без флота и авиации больше двух лет сможет так
      сопротивляться второй армии мира.
      Вооруженная огрызками западного оружия и еще советской техникой.
      Выключить из боевых действий Черноморский флот потопив значительную часть вымпелов.
      Безнаказанно и беспрепятственно наносить удары по базам российской стратегической авиации.


      Справедливый вопрос:
      Где была разведка, спецслужбы ?
      Где были МИД, профильные комитеты ГД и СФ отвечающие за международные дела ?
      За эти 20 лет.
      Кто-то вел двойную игру.
      А кто-то государственный интересы разменял на интересы Газпрома.
      В основном те кто работали в российском посольстве в Киеве.
    50. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 03:24
      Цитата: a.s.zzz888
      Палата представителей США одобрила законопроект о новом крупном пакете военной помощи Украине

      Собственно, сомнений не было.
      Проголосовали ещё и за фактическое изъятие российских активов.

      Надеюсь мы не останемся в долгу?

      Конечно в долгу не останемся.
      Давно не остались.

      Поинтересуйтесь за какие деньги еще осенью 2022 года "Лукойл" выкупил у итальянцев активы
      "Энел Россия" на фоне санкций и на фоне того что итальянцы ничего существенного не вложили в эту компанию.
      И Путин дал на это добро!
      Вдумайтесь только.

      Хотя он мог поставить условие итальянцам - либо как раньше работаете дальше , либо мы национализируем ваши активы и идите лесом.
      И никаких денег им.
      За то что им распродал Чубайс.
    51. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 03:33
      Цитата: Олег Апушкин
      Это не новость, а реальность нашего времени. Где и когда было такое что - бы полосатые не вцепились зубами, в то что лежит без контроля или при ослаблении такового. Теперь стоит вопрос, сможем ли мы сломать эти зубы, если нет дадим слабину будет Корея. И всё благодаря Иуде Ельцину и кремлёвским аппаратчикам.

      Корея по Днепру это еще не самый плохой вариант для России.
      Но и он не просматривается в обозримом будущем.
      Да и там на том берегу уже полтора года как российский Херсон остался.
      И сейчас даже возврат на позиции 23.02.22 уже не устроит никого.

      Ни Запад, ни россискую верхушку.

      Потому что на Западе давно оценили военные возможности России.

      А в России оценили гипотетические последствия пригожинского восстания в прошлом году.
      Прекрасно понимая что поражение на Украине это смута и революция в стране.
      Это слом всей политической системы в России.
      С непредсказуемыми последствиями.

      Этот конфликт будет минимум до исчерпания мобилизационного потенциала в Украине.
      А также расшатывания экономики России.
      Пока не станет уже совсем плохо.
    52. yo-yo Звание
      yo-yo
      0
      Сегодня, 03:48
      Постепенно, руководство Украины пополняется миллионерами и миллиардерами

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

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