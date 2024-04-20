«Станет крупнейшим кораблем флота»: в Финляндии заложен киль первого корвета класса Pohjanmaa

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«Станет крупнейшим кораблем флота»: в Финляндии заложен киль первого корвета класса Pohjanmaa

Финская компания RMC заложила на своих мощностях киль первого корвета класса Pohjanmaa, предназначенного для эксплуатации ВМС страны в водах Балтийского моря. Его строительство началось в октябре 2023 года; к испытаниям предполагается приступить в 2026 году.

Всего к 2030 году должны быть построены 4 корабля данного типа для замены семи вымпелов, которые будут оправлены «на пенсию», – 4 минных заградителей (3 одноименного типа Pohjanmaa и 1 Hämeenmaa) и 3 ракетных катеров класса Rauma.



Новый многоцелевой корвет в круглогодичном режиме будет отвечать за установку морских мин, проводить противолодочные операции, обеспечивать безопасность морских коммуникаций и гарантировать устойчивое присутствие в море.

Общая длина кораблей класса Pohjanmaa составит 117 м, ширина – 16 м, осадка – 5 м, водоизмещение – около 4300 тонн.

При таких размерах новые многоцелевые корветы станут крупнейшими финскими надводными боевыми кораблями со времен 1930-х годов

- заявили в командовании ВМС.

Экипаж будет представлен примерно 70 моряками. В целях круглогодичной эксплуатации в Балтийском море корабли будут иметь усиленный корпус и смогут самостоятельно действовать во льдах. Корабли получат комбинированную силовую установку (CODLAG) общей мощностью 28 мегаватт (38 тыс. л.с.).

Вооружение будет состоять из 57-мм универсальной пушки двойного назначения Bofors Mk3 (будет снята с ракетных катеров класса Hamina), дозвуковых ПКР Gabriel 5, ЗУР RIM-162, противолодочных торпед, морских мин, систем ближнего боя (две дистанционно управляемые установки Saab Trackfire) и ложных целей (4 ПУ для MASS от Rheinmetall).

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    12 комментариев
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    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Вчера, 22:12
      У этой финской лоханки ледовый класс 1 А ,однако ледокол нужен будет. wassat
    2. Buyan Звание
      Buyan
      +5
      Вчера, 22:12
      Желаю ему 7 футов НАД килем... нечего больше сказать
      1. Borik Звание
        Borik
        +4
        Сегодня, 00:43
        Желаю ему 7 футов НАД килем... нечего больше сказать

        Неправильное выражение. Это всего-то два метра воды при осадке в 5 метров по другому корабль сел на мель,. а вот 7 футом над клотиком, это уже корвет утоп и над его самой наивысшей точкой два метра воды Чего мы и желаем.
    3. Фаталист Звание
      Фаталист
      -2
      Вчера, 22:34
      И эти "счастливые" идиоты туда же_ пенсии сокращают ради КОРВЕТА!!! Работают в общую копилку НАТО_ с каждой твари железяк по паре_ и всё против нас.
    4. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +3
      Вчера, 23:11
      По водоизмещению скорее фрегат, по вооружению - корвет
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        -6
        Вчера, 23:15
        Цитата: Glagol1
        По водоизмещению скорее фрегат

        Только непонятно на кой он там нужен. СВО ясно показала, что во время боевых действий, в замкнутых акваториях корабли нужны только как ракетные батареи, которые будут стоять на своих базах, а чтобы демонстрировать флаг хватит и вдвое меньшего водоизмещения.
    5. антивирус Звание
      антивирус
      -5
      Вчера, 23:15
      Красота - страшная сила.
      Красные линии надо было чертить за 10 - 20лет до.
      А сейчас надо армии ставить в карелии и коле. И боржоми пить.
      А 5 млрд сша украдут:какой ответ будет? - рэб желтуха подавит управление ауг и уведем в компкнсацию. Рональд рейган во владике стоять будет....под нашим флагом.... Или под сша?
    6. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
      Р_С_Ф_С_Р_
      +2
      Сегодня, 00:02
      Сколько сколько? Всего 4300 тонн?
      Да только у нашего российского предпринимателя Алишера Усманова яхта на 16 000 тонн, как "Граф Шпее", он переедет эту вашу "Каккалу Пуккалу" и не заметит.
      А наши новейшие ракетные боевые корабли, проекта 22800, с водоизмещением 800 тонн, добьют спасающихся финов на шлюпках.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 02:45
        И что, нам за этого "трудягу" порадоваться нужно, что у него яхта под лярд зелени стоит и по водоизмещению, как крейсер? Лучше бы его яхту кто нибудь переехал и на дно пустил, не жалко.
    7. solar Звание
      solar
      +3
      Сегодня, 00:06
      Скорее фрегат, чем корвет. С явным уклоном в противолодочный- три ГАС, электродвижение при патрулировании.
    8. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 00:17
      Размеры никак не помогли крейсеру "Москва". Кто не согласен - может минусовать.
    9. Aleksandral Звание
      Aleksandral
      0
      Сегодня, 02:19
      Вот только вопрос А зачем???????

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