«Станет крупнейшим кораблем флота»: в Финляндии заложен киль первого корвета класса Pohjanmaa

Финская компания RMC заложила на своих мощностях киль первого корвета класса Pohjanmaa, предназначенного для эксплуатации ВМС страны в водах Балтийского моря. Его строительство началось в октябре 2023 года; к испытаниям предполагается приступить в 2026 году.Всего к 2030 году должны быть построены 4 корабля данного типа для замены семи вымпелов, которые будут оправлены «на пенсию», – 4 минных заградителей (3 одноименного типа Pohjanmaa и 1 Hämeenmaa) и 3 ракетных катеров класса Rauma.Новый многоцелевой корвет в круглогодичном режиме будет отвечать за установку морских мин, проводить противолодочные операции, обеспечивать безопасность морских коммуникаций и гарантировать устойчивое присутствие в море.Общая длина кораблей класса Pohjanmaa составит 117 м, ширина – 16 м, осадка – 5 м, водоизмещение – около 4300 тонн.- заявили в командовании ВМС.Экипаж будет представлен примерно 70 моряками. В целях круглогодичной эксплуатации в Балтийском море корабли будут иметь усиленный корпус и смогут самостоятельно действовать во льдах. Корабли получат комбинированную силовую установку (CODLAG) общей мощностью 28 мегаватт (38 тыс. л.с.).Вооружение будет состоять из 57-мм универсальной пушки двойного назначения Bofors Mk3 (будет снята с ракетных катеров класса Hamina), дозвуковых ПКР Gabriel 5, ЗУР RIM-162, противолодочных торпед, морских мин, систем ближнего боя (две дистанционно управляемые установки Saab Trackfire) и ложных целей (4 ПУ для MASS от Rheinmetall).

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