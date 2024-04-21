Мощная оборонка, инновации и опытные ветераны: в чешской прессе назвали приобретения российских войск

Достаточно ли мы, европейские члены НАТО, осознаем, насколько масштабными могут быть вооруженные конфликты, бросающие вызов промышленности отдельных государств, и готовы ли мы к потенциальному конфликту высокой интенсивности с Россией?

Российские вооруженные силы в ходе войны на Украине модернизируются и внедряют инновации на лету

Российская армия также приобретет после окончания войны довольно большое количество опытных ветеранов, которые захотят продолжить службу. А сколько солдат будет у европейских государств-членов альянса?