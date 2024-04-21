Мощная оборонка, инновации и опытные ветераны: в чешской прессе назвали приобретения российских войск

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Мощная оборонка, инновации и опытные ветераны: в чешской прессе назвали приобретения российских войск

«Цивилизованный мир» в начале СВО был уверен, что своими дружными действиями он сможет обескровить экономику РФ благодаря тотальным санкциям, в то время как российские войска будут разгромлены за счет массовых военных поставок ВСУ. После того, как эти планы провалились, на Западе начали с опаской смотреть на усиление оборонной мощи РФ.

Как указывается в чешском издании CZDefence, в настоящее время ЕС ищет по всему миру боеприпасы для украинской армии. В связи с этим автор задается вопросом: готова ли Европа к конфликту высокой интенсивности? Как он поясняет, одно дело – это найти снаряды, и совершенно другое – обеспечить свои армии сложными боевыми системами.



В качестве примера называется Израиль, только авиация которого с октября 2023 года по конец февраля этого года поразила почти 31 тыс. целей, то есть примерно 220-230 целей ежедневно. Сценарий столкновения США с Китаем также предполагает огромный расход боеприпасов, который только за первые недели составит порядка тысячи ракет различного типа. Как подсчитали в SIPRI, столько европейские страны закупили у Вашингтона, начиная с 2000 года.

Достаточно ли мы, европейские члены НАТО, осознаем, насколько масштабными могут быть вооруженные конфликты, бросающие вызов промышленности отдельных государств, и готовы ли мы к потенциальному конфликту высокой интенсивности с Россией?


Как указывается, РФ смогла мобилизовать свою оборонную промышленность, по полной разворачивая ее мощности, и в настоящее время производит подавляющее большинство необходимых средств беспрецедентными темпами. Более того, по окончании войны Россия вынесет с поля боя передовые наработки Запада во многих областях, научившись бороться с ПВО, запускаемыми из РСЗО GMLRS снарядами, крылатыми ракетами, беспилотниками, артиллерией.

Российские вооруженные силы в ходе войны на Украине модернизируются и внедряют инновации на лету

- говорится в чешской прессе.

В качестве примера автор приводит управляемые авиабомбы УМПК, «в принципе аналогичные американским JDAM».

Российская армия также приобретет после окончания войны довольно большое количество опытных ветеранов, которые захотят продолжить службу. А сколько солдат будет у европейских государств-членов альянса?


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    16 комментариев
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    1. Ирек Звание
      Ирек
      0
      Сегодня, 09:47
      На Западе есть умные люди , которые всё понимают , только их к сожалению очень мало.
      1. cytadell Звание
        cytadell
        +1
        Сегодня, 10:42
        Да бросьте вы - "умные люди"!? Просто они десятилетиями вели себя в стиле "как скажем, так и будет". А сейчас их сознание начинает воспринимать объективные реалии, приходит отрезвление. Но не у всех и не до конца. Это так, первые проблески сознания. Умные бы всё уже поняли, и начали бы искать компромис и диалог с Россией ещё вчера. А так, та степень самоуверенности в которой они пребывают в настоящий момент позволяет им пока ещё разглагольствовать об "высокой интенсивности военных действий" и т.д. и т.п. Умный человек взглянув мельком на ВПК России, Китая и свой, а также сравнив людские и ресурсные возможности всё бы понял. Умные!? Тупые и ох.евшие вкрай, я бы сказал. Беспредельщики, прикрывающиеся демократией и какими-то там ценностями. Россия должна поставить их на место. Тогда и уважение и отрезвление придёт. Уважение всех наций на земле - это правило они зазубрят. Русские на порядок порядочнее, дружелюбнее и уважительнее ведут себя в любой стране. Запад пожалеет за всё своё бл..ство на ближнем Востоке, в Африке, на Украине!
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 09:50
      Я не военный, но много интересуюсь тематикой. Мне интересно ,а есть ли у нас бомбы типа ракет солнцепёка? .... И можно ли подвешивать под крылья те самые снаряды от солнцепёка , чтоб увеличить дальность??
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        +2
        Сегодня, 10:18
        есть же ОДАБы. Зачем нужно подвешивать что-то от Солнцепёка?
      2. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        +3
        Сегодня, 10:20
        Конечно есть. Называется ОДАБ (Объёмно-Детонирующая Авиа Бомба). Уже довольно давно применяются ОДАБ-500 и ОДАБ-1500 с УМПК. Применяются в основном истребителями-бомбардировщиками СУ-34 с дистанций около 50км (+/-).
        В интернете куча видео применения.
      3. Землекоп Звание
        Землекоп
        +2
        Сегодня, 10:55
        Есть. Они имеют обозначение ОДАБ - объемно-детонирующие авиабомбы то есть термобарические или как их называют в народе ваккумные. Реактивные 220 мм снаряды Солнцепека такие же....как вид реактивных 300 мм снарядов Смерча тоже иметтся...даже один из видов грантат в ГМ-94 (гранатомет магазинный0 имеет такие же термобарические заряды \ гранаты.
        Так что ОДАБ-500 и ОДАБ-1500 никто не отменял...да и вообще Папа всех бомб ОДАБ-9000 имеющий вес ВВ 7 тонн но мощность взрыва в тротиловом 44 тонны.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:51
      Я любимую узнаю по походке,ой по " мангалу". laughing
    4. PN Звание
      PN
      +2
      Сегодня, 09:54
      Проблема в том, что и западные конструктора из этой заварушки делают выводы. Наработки с их стороны для нас тоже могут проблемой быть.
    5. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      -4
      Сегодня, 10:07
      Не надо заниматься самоуспокоением публикуя подобные статейки! Всего у них достаточно. А, чего недостаточно, они наклепают. В большом количестве и прекрасного качества. Наша задача- закончить эту войну полным разгромом фашизма в максимально короткие сроки. А, вот с этим- проблема. Важно помнить- время работает на наших врагов.
    6. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:12
      В качестве примера называется Израиль, только авиация которого с октября 2023 года по конец февраля этого года поразила почти 31 тыс. целей, то есть примерно 220-230 целей ежедневно.
      Для террористов исравулЯ, чтобы разбирать жилые дома палестинцев много ума не надо.
    7. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 10:15
      Потребовалось начать войну,чтобы понять что у нас много чего нету,в первую очередь это индивидуальных средств защиты,аптечек,высокозащещенных средств связи....
    8. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:19
      на Западе начали с опаской смотреть на усиление оборонной мощи РФ.
      И им есть над чем задуматься. Опять у западного "содружества" пошло, что-то не так, как планировали и предполагали. В то время когда у них с высоких трибун продолжают звучать лозунги о немедленной помощи украине и "победе над Россией", а их эмиссары рыскают по всему миру в поисках снарядов и вооружения, наша страна сама, практически без посторонней помощи наращивает свое производство и укрепляет свои ВС.
      Российская армия также приобретет после окончания войны довольно большое количество опытных ветеранов, которые захотят продолжить службу
      А такой солдат стоит нескольких заэкипированных по горло НАТОвцев, которые либо не воевали, либо имели дело со слабым противником. Есть над чем подумать тем кто еще не потерял чувство реальности.
    9. Denis812 Звание
      Denis812
      -3
      Сегодня, 10:22
      Я бы очень был бы рад если бы всё вышесказанное было правдой. Но, к сожалению, ЕС реально начинает развертывать военку. В Жешуве строят цеха авиаремонтного завода, к примеру.
      В Велька-Весь останавливался недавно, купить водички, так там на столбах объявления о найме на патронный завод.
      Не надо думать, что только в РФ внезапно все проснулись и начали ВПК обновлять.
      ВОн, в Штатах, уран свой получили, хотя десятки лет на нашем жили. Почему? Потому что поняли, что война близко.
      А против мощи США+ЕС нам единственное что можно сделать это с Китаем поручкаться.
      Без этого тяжко будет. Опять будут десятки миллионов погибших
    10. staer-62 Звание
      staer-62
      +1
      Сегодня, 10:33
      Высокой эффективности? Европа должна быть уничтожена ядерным оружием
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 10:36
        Европа должна быть уничтожена ядерным оружием
        Европу уничтожит не ядерное оружие, а стала мигрантов, прибывающих туда сотнями тысяч
    11. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 11:00
      ...кажется, в европе, стали что-то подозревать...

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