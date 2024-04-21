«Мы не можем игнорировать эту угрозу»: в польской прессе обеспокоены массовой модернизацией российских танков Т-80

Неизвестно, сколько экземпляров Т-80Б/БВ осталось еще в стратегических запасах РФ. Мы также не знаем, сколько машин способны отремонтировать и вернуть в строй русские. В то же время было объявлено, что будет предпринята попытка возобновить производство танков семейства Т-80

Как Польша, так и НАТО в целом не могут игнорировать эту угрозу