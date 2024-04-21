«Мы не можем игнорировать эту угрозу»: в польской прессе обеспокоены массовой модернизацией российских танков Т-80

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«Мы не можем игнорировать эту угрозу»: в польской прессе обеспокоены массовой модернизацией российских танков Т-80

Завод «Омсктрансмаш», отвечающий, в частности, за ремонт и модернизацию танков семейства Т-80Б/БВ, подготовил для передачи в войска очередную партию машин этого типа.

Модернизированные до уровня Т-80БВМ танки, среди прочего, имеют броню, усиленную модулями ДЗ «Реликт», хотя на некоторых поверхностях техники устанавливаются меньшие модули более старого типа «Контакт-1». Верхняя полусфера башни защищена козырьком (также со встроенными модулями ДЗ) и сетчатыми экранами.



Улучшается система управления огнем. Вместо старого комплекса 1А33 «Обь» с дневным прицелом с лазерным дальномером 1Г42 и ночным прицелом ТПН-3-49 устанавливается новая СУО с прицелом «Сосна-У» или ПНМ-Т, которые имеют дневной и тепловизионный каналы и лазерный дальномер. Имеется простой дневной вспомогательный прицел «Дубль».

Позиция командира не изменилась. Это по-прежнему простой вращающийся наблюдательный пост с дневным и ночным прибором наблюдения ТКН-3М «Кристалл» и боевой станцией ЗУ-80 с крупнокалиберным пулеметом НСВТ, хотя в распоряжении командира появился прибор, с помощью которого он может управлять башенной системой и основным вооружением, а также дисплей с просмотром картинки с ИК-канала прицела «Сосна-У» или ПНМ-Т.



Танк снаряжен новой пушкой 2А46М-4 с новой системой стабилизации 2Э58. ОБТ также получает модернизированную силовую установку, в которой газовая турбина ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л.с. заменяется более современной ГТД-1250 на 1250 л.с. Ранее она устанавливалась на версию Т-80У. В прошлом году представители Калужского моторного завода сообщили о планах возобновить производство двигателей, в том числе модификации ГТД-1250, а также модернизированных ГТД-1400 и 1500. Как пишет автор, трудно судить, реализовались ли эти планы [хотя в ходе недавнего визита Сергея Шойгу на «Омсктрансмаш» было сделано заявление о восстановлении выпуска силовых установок на Калужском заводе].

Неизвестно, сколько экземпляров Т-80Б/БВ осталось еще в стратегических запасах РФ. Мы также не знаем, сколько машин способны отремонтировать и вернуть в строй русские. В то же время было объявлено, что будет предпринята попытка возобновить производство танков семейства Т-80

- отмечается в польской прессе.

Как указывается, Россия по-прежнему обладает большими запасами военной техники, унаследованными от СССР, а также значительным промышленным потенциалом, способным массово выпускать боевую технику, что должно вызывать беспокойство.

Как Польша, так и НАТО в целом не могут игнорировать эту угрозу

- делается вывод в издании.

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    27 комментариев
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 08:44
      Верхняя полусфера башни защищена козырьком (также со встроенными модулями ДЗ) и сетчатыми экранами.

      Наконец то! "Мангалостроение" стало серийным, кустарщина закончилась....
      Значит к вопросу подошли основательно, и это радует!
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +3
        Сегодня, 08:50
        Интересно, как скоро поверх мангала установят дистанционно управляемый пулемёт, с возможностью ведения зенитного огня.
        Пулёмёт ведь на башне для танка нужен. А мангал ему мешает. Разместить повех - очевидное решение.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 09:01
        "Мангалостроение" стало серийным, кустарщина закончилась....
        Это, скорее, было "кроватестроение". Из сетки кроватей делали защитные козырьки wink
      3. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +2
        Сегодня, 10:15
        Так третий год войны идет ... Пора бы уже . На корабли стали кпвт ставить по бортам на барбеты и ночники верхней вахте выдавать, для этого надо было семь кораблей потерять пока до мо рф дойдут простые истины
      4. svp67 Звание
        svp67
        +1
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Nexcom
        Наконец то! "Мангалостроение" стало серийным, кустарщина закончилась....
        Значит к вопросу подошли основательно, и это радует!

        А "омичи" вообще ко всему относятся очень серьезно...
        «Мы не можем игнорировать эту угрозу»: в польской прессе обеспокоены массовой модернизацией российских танков Т-80
        В былые времена ОВД в Северной Группе Войск была целая дивизия на Т-80, так что поляки имеют представление о возможностях этого танка
    2. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 08:45
      Да вы вечно чем-то обеспокоены , впрочем как и ваш хозяин дегенерат.
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 09:13
        В России за что ни возьмёшься, сразу в мире кто-нибудь кричит о невозможности игнорировать нависшую угрозу.
      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 10:35
        «Мы не можем игнорировать эту угрозу»: в польской прессе обеспокоены массовой модернизацией российских танков Т-80
        Это фигня, я вот скоро модернизирую..., ремонт в туалете закончу, чего тогда делать будете? laughing tongue
    3. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 08:48
      . Как Польша, так и НАТО в целом не могут игнорировать эту угрозу

      Стирайте зубы до дёсен.
    4. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:52
      А пшечне чего дёргаться? Они то пойдут до Ла Манша! -
      И тут стоит вспомнить, почему Т-80 прозвали «Танком Ла-Манша». В начале 1980-х годов танки Т-80 появились в ГДР и стали головной болью НАТО, так как при необходимости они могли всего за 5 дней дойти до Ла-Манша – а это более 1100 км.
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        -6
        Сегодня, 08:58
        Слабоумие и отвагу всё-таки лучше друг от друга отделять.
    5. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +3
      Сегодня, 08:55
      было объявлено, что будет предпринята попытка возобновить производство танков семейства Т-80
      Все это хорошо, ремонт Т-80 необходим, но стоит ли восстанавливать производство Т-80? СССР был единственной страной в мире, выпускавшей сразу 3 разных ОБТ. У нас сейчас используются новые модификации Т-72, Т-80, Т90, а это разные запчасти: двигатели, КПП, ходовая и прочее. А еще на хранении немало Т-62 и, подозреваю, Т-54/55. Как-то надо стремиться к уменьшению ассортимента.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 09:26
        А у нас выхода другого нет.Имелась бы возможность выпускать 1500 новых Т-90М в год,то возможно,что никто бы этим зоопарком и не заморачивался,но танки нужны в больших количествах и одних только Т-90М явно не хватает.Вот и приходится заниматься модернизацией пока ещё имеющихся на складах танков уже задумываясь о производстве новых Т-80,когда старые танки на складах закончатся.

        Сейчас в планах завода начать выпуск двигателей мощностью 1500 л.с к 2025 году. Танкисты любят управлять танками Т-80, так как они мощны, легко заводятся и позволяют тихо подобраться к противнику на расстояние от 100 до 200 метров. Противников производства газотурбинных двигателей для танков достаточно много, но газотурбинные двигатели ставят и на американские танки M1 Abrams. Дело в том что при одинаковой мощности с дизельным двигателем, газотурбинный двигатель обладает меньшей массой, надежен и менее шумен, лучше запускается при низких температурах. Так же стоит отметить в десятки раз меньший расход масла и меньшую тепловую заметность танка. Минусы этих двигателей, дороговизна, сложность обслуживания и высокий расход топлива. По результатам испытаний, у танка Т-80 расход топлива был больше на 60-80%, чем у танков Т-64 и Т-72. С момента появления первых танков Т-80 в 1976 году, на них ставились двигатели ГТД-1000Т мощностью 1000 л.с., с 1980 года по 1986 год выпускались модификации двигателей ГТД-1000ТФ для танков Т-80Б и Т-80БВ мощностью 1100 л.с., с 1986 года пошла в серию модификация ГТД-1250 для танков Т-80У мощностью 1250 л.с., эта модификация сейчас является основной и ставится на все танки Т-80. Так же были двигатели ГТД-1400, это серийный двигатель ГТД-1250 с кратковременным форсированием мощности до 1400 л.с.. И двигатель ГТД-1500 "изделие 39" мощностью 1500 л.с., созданный с применением новейших материалов. Всего выпущено более 10 000 танков с двигателями ГТД-1000Т/1250


        https://m.vk.com/wall-114390361_45810
        1. pyagomail.ru Звание
          pyagomail.ru
          -1
          Сегодня, 10:11
          Цитата: OrangeBigg
          А у нас выхода другого нет.

          Когда-то на ВО прочел, что у нас на базах хранения тысячи танков - надо их ремонтировать, модернизировать - будет по-хозяйски и дешевле. А, например, Израиль из захваченных у Египта Т-54 делал тяжелые БТРы - почему мы не можем? Когда я служил в КДВО, у нас в полку был батальон Т-54. Ездили периодически 3 танка - учебные, остальные стояли, обслуживались, иногда заводились. Думаю, ресурс у них до сих пор не выработан. А насчет Т-80 - нужно, видимо, решить, какой танк лучше, Т-80БВМ или Т-90М и остановиться на одном.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 10:55
            . А насчет Т-80 - нужно, видимо, решить, какой танк лучше, Т-80БВМ или Т-90М и остановиться на одном.


            В условиях СВО какого то одного танка будет слишком мало.
            1. pyagomail.ru Звание
              pyagomail.ru
              0
              Сегодня, 11:26
              Цитата: OrangeBigg
              В условиях СВО какого то одного танка будет слишком мало.

              Я на будущее - после окончания СВО противостояние с Западом не прекратится.
      2. Lptsk Звание
        Lptsk
        0
        Сегодня, 09:28
        Башни разные у 80у и бв. Посмотрим.
      3. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +1
        Сегодня, 10:12
        80 на хранении тыс 3 было пусть пока этими занимаются.
    6. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 09:08
      Ставить на танк Контакт1 это преступление!Эта динамическая защита уже неэффективна и безнадёжно устарела!Сажать нужно беспощадно за её установку на боевую технику!Контакт5 уже малоэффективна в бою,а тут ставят вообще старьё!
    7. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:20
      Россия по-прежнему обладает большими запасами военной техники, унаследованными от СССР, а также значительным промышленным потенциалом, способным массово выпускать боевую технику
      Ну наконец начало доходить. Так может скоро начнут понимать, что зря влезли в эту авантюру?
      Как Польша, так и НАТО в целом не могут игнорировать эту угрозу
      Какая по счету угроза, которую НАТО по подсказке Польши не следует игнорировать? А сколько ждет еще впереди считать устанете.
    8. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 09:24
      Вот лицемеры, понятно, что они из мухи делают слона для увеличения, военного бюджета, но какие же лживые твари, ведь нам приходится наращивать свой ВПК в ответ на их угрозы, еще-бы написали, что "Россия вышла к границам NATO", а ведь конченные западные debилы в это и поверят.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 09:35
        Цитата: 75Сергей
        еще-бы написали, что "Россия вышла к границам NATO", а ведь конченные западные debилы в это и поверят.

        Обязательно напишут и в доказательство покажут на карте, как РФ придвинулась вплотную к Финляндии. Причём многие западные обитатели увидят это место на карте впервые и придут в ужас. yes
    9. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 09:28
      «Мы не можем игнорировать эту угрозу»: в польской прессе обеспокоены массовой модернизацией российских танков Т-80

      Модернизация оружия, это как чистка.
      Но, вы можете не чистить оружие, вам и так сойдёт. lol
    10. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 09:40
      Старого танка испугались, на который поставили газотурбинный двигатель
      Видимо Абрамсы не такие подвижные на поле боя.
      А что польша лезет не в свое дело то? Я не думаю что Польша будет как украина сражаться.
      Т80 Новый и есть Т90 но с новым более мощным двигателем.
    11. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 10:05
      90 м побронированнее будет думаю но у этих 80 бвм хоть задний ход вменяемый.
      1. Пуз Большой Звание
        Пуз Большой
        +1
        Сегодня, 10:56
        Ну, 12 км/ч это конечно не 4, но я думаю что все равно хотелось чтоб побыстрее. Почему не хотят этот косяк исправлять - загадка. Стрёмно смотреть как наши танки вынуждены на передке кормой к противнику разворачиваться.
    12. Пуз Большой Звание
      Пуз Большой
      0
      Сегодня, 10:53
      Ему бы башню от Т-90М...

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