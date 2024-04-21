ВМС Японии подняты по тревоге из-за потери двух вертолетов SH-60K
Два морских патрульных вертолета Mitsubishi SH-60K, принадлежащих ВМС Японии, потерпели крушение в Тихом океане по пока неустановленной причине.
Согласно сообщению Минобороны страны, два вертолета, на борту каждого из которых находилось по 4 военнослужащих японского флота, упали в воды Тихого океана во время ночного тренировочного полета. Связь с машинами модели SH-60K была прервана у острова Торисима к юго-востоку от столицы Токио. Глава военного ведомства сообщил, что причина крушения пока не установлена.
После инцидента японский флот был поднят по тревоге; в предполагаемом районе падения машин ведутся поисково-спасательные работы.
SH-60K является многоцелевым вертолетом, разработанным и изготовленным для Морских сил самообороны Японии (JMSDF). Данная машина предназначена для выполнения широкого спектра задач, таких как противолодочная борьба, морское патрулирование, поисково-спасательные операции.
Mitsubishi SH-60K основан на американском вертолете SH-60 Seahawk от Sikorsky. Однако был внесен ряд изменений, в частности корпус машины был усилен, она оснащена авионикой и системами вооружения в соответствии с потребностями ВМС Японии.
SH-60K оборудован усовершенствованной системой обнаружения целей (как субмарин, так и надводных кораблей) и снаряжен современными боевыми системами (торпедами и ракетами). Данная машина является основой вертолетного парка JMSDF.
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