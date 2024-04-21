ВМС Японии подняты по тревоге из-за потери двух вертолетов SH-60K

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ВМС Японии подняты по тревоге из-за потери двух вертолетов SH-60K

Два морских патрульных вертолета Mitsubishi SH-60K, принадлежащих ВМС Японии, потерпели крушение в Тихом океане по пока неустановленной причине.

Согласно сообщению Минобороны страны, два вертолета, на борту каждого из которых находилось по 4 военнослужащих японского флота, упали в воды Тихого океана во время ночного тренировочного полета. Связь с машинами модели SH-60K была прервана у острова Торисима к юго-востоку от столицы Токио. Глава военного ведомства сообщил, что причина крушения пока не установлена.



После инцидента японский флот был поднят по тревоге; в предполагаемом районе падения машин ведутся поисково-спасательные работы.

SH-60K является многоцелевым вертолетом, разработанным и изготовленным для Морских сил самообороны Японии (JMSDF). Данная машина предназначена для выполнения широкого спектра задач, таких как противолодочная борьба, морское патрулирование, поисково-спасательные операции.

Mitsubishi SH-60K основан на американском вертолете SH-60 Seahawk от Sikorsky. Однако был внесен ряд изменений, в частности корпус машины был усилен, она оснащена авионикой и системами вооружения в соответствии с потребностями ВМС Японии.

SH-60K оборудован усовершенствованной системой обнаружения целей (как субмарин, так и надводных кораблей) и снаряжен современными боевыми системами (торпедами и ракетами). Данная машина является основой вертолетного парка JMSDF.

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    15 комментариев
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    1. svp67 Звание
      svp67
      +7
      Сегодня, 06:26
      Два морских патрульных вертолета Mitsubishi SH-60K, принадлежащих ВМС Японии, потерпели крушение в Тихом океане по пока неустановленной причине.
      А не че было радиоактивную водичку из Фукусиму в Океан сливать..., так , что ищите Годзиллу...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +4
        Сегодня, 08:33
        ричина крушения пока не установлена

        Сразу два исчезли.
        95% за то, что столкнулись, либо 5% - что действительно нашли "Годзилу", что шпионила в их водах.
        Северная Корея, вероятно, или Китай.
        Россия бы сбивать не стала.
        1. svp67 Звание
          svp67
          -1
          Сегодня, 10:34
          Цитата: Shurik70
          Россия бы сбивать не стала.

          Ну если только "случайно", залив горючим )))
    2. AUSSIE Звание
      AUSSIE
      +5
      Сегодня, 06:35
      I reckon that they may have collided with one another. It would not be the first time choppers have collided during night ops.
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +9
      Сегодня, 06:47
      Раз упали сразу два да еще ночью, то большая вероятность, что столкнулись. Бывает.
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 06:52
      по 4 военнослужащих японского флота

      Может японских сил самообороны?
      1. Светлан Звание
        Светлан
        +1
        Сегодня, 07:49
        В оригинале: вертолёты морских сил самообороны. Один погиб, семь признаны пропавшими без вести.


        Но это не оригинал, это калька.
    5. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 07:29
      Хорошо,но мало!Каждый день бы у них чтобы минимум пара вертушек и боевых самолётов падала,глядишь и градус русофобии стал бы поменьше!
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 08:03
        Хорошо,но мало!
        И на самом деле мало! Им бы ещё цунами, да землетрясения! И, желательно, побольше wink
    6. Романенко Звание
      Романенко
      +1
      Сегодня, 07:35
      Видать обнаружили подводную лодку и нырнули, чтобы убедиться в ее нац принадлежности.
    7. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +2
      Сегодня, 07:42
      В новостях пишут, что с начало пропал один, на его поиски отправили другой, но причина крушения - столкновение wassat У меня от таких новостей несварение мозга начинается. Но в целом, утро началось замечательно drinks Минус 2 единицы техники врага - это всегда радует!
    8. ISKANDER_61 Звание
      ISKANDER_61
      +1
      Сегодня, 08:53
      Долетались камикадзе, в гробину их мать.
    9. К-50 Звание
      К-50
      +2
      Сегодня, 09:31
      два вертолета, на борту каждого из которых находилось по 4 военнослужащих японского флота, упали в воды Тихого океана во время ночного тренировочного полета. Связь с машинами модели SH-60K была прервана у острова Торисима к юго-востоку от столицы Токио. Глава военного ведомства сообщил, что причина крушения пока не установлена.

      Скорее всего столкнулсиь. what
      Потому как два сразу и в одном месте. Маловероятно, что технический отказ произошёл сразу у двух одновременно.
    10. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      -1
      Сегодня, 10:32

      Согласно сообщению Минобороны страны, два вертолета, на борту каждого из которых находилось по 4 военнослужащих японского флота, упали в воды Тихого океана во время ночного тренировочного полета. Связь с машинами модели SH-60K была прервана у острова Торисима к юго-востоку от столицы Токио.
      неизвестные хакеры)) laughing поработали?
    11. Kolin Звание
      Kolin
      0
      Сегодня, 11:08
      Годзилла разбушевалась и идет к Фукусиме! Где Селор Мун когда она так нужна...

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