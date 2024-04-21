WP: Европе сильно не нравится настойчивость США в вопросе изъятия российских замороженных средств

Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов, и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты

Соединенные Штаты настойчиво подталкивают Европу к принятию решения о конфискации российских замороженных активов, однако европейским чиновникам такая настойчивость сильно не нравится. В Европе предполагают, что в ответ прилетит именно им, не американцам. Об этом пишет The Washington Post.Главным инициатором изъятия российских средств являются Соединенные Штаты, Европа в этом вопросе занимает противоположную позицию считая, что ответные меры коснутся именно европейских активов, но никак не американских. Конечно, не все страны выступают против фактической кражи российских денег, есть и сторонники США, но в общем Европа против. А американцы давят, причем сильно. Все дело в том, что в самих США замороженных российских активов очень мало, вся основная часть находится в банках Европы.- пишет издание.В США считают, что они имеют право распоряжаться российскими суверенными активами, которые, по их словам, являются хорошим решением для решения проблемы финансирования Украины. Примером может быть принятый накануне Палатой представителей законопроект, который на уровне закона разрешает США кражу российских денег. Они просто сами себе разрешили изъять чужие деньги, подведя под это законодательную базу. Теперь все будет "законно".