WP: Европе сильно не нравится настойчивость США в вопросе изъятия российских замороженных средств

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WP: Европе сильно не нравится настойчивость США в вопросе изъятия российских замороженных средств

Соединенные Штаты настойчиво подталкивают Европу к принятию решения о конфискации российских замороженных активов, однако европейским чиновникам такая настойчивость сильно не нравится. В Европе предполагают, что в ответ прилетит именно им, не американцам. Об этом пишет The Washington Post.

Главным инициатором изъятия российских средств являются Соединенные Штаты, Европа в этом вопросе занимает противоположную позицию считая, что ответные меры коснутся именно европейских активов, но никак не американских. Конечно, не все страны выступают против фактической кражи российских денег, есть и сторонники США, но в общем Европа против. А американцы давят, причем сильно. Все дело в том, что в самих США замороженных российских активов очень мало, вся основная часть находится в банках Европы.



Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов, и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты

- пишет издание.

В США считают, что они имеют право распоряжаться российскими суверенными активами, которые, по их словам, являются хорошим решением для решения проблемы финансирования Украины. Примером может быть принятый накануне Палатой представителей законопроект, который на уровне закона разрешает США кражу российских денег. Они просто сами себе разрешили изъять чужие деньги, подведя под это законодательную базу. Теперь все будет "законно".
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    27 комментариев
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    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 06:04
      Ответка должна прилететь и им тоже. Пусть потом между собой разбираются.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 06:04
      Соединенные Штаты настойчиво подталкивают Европу к принятию решения о конфискации российских замороженных активов, однако европейским чиновникам такая настойчивость сильно не нравится

      У марионеток нет выбора, кроме как выполнять повеление кукловода...
      1. fif21 Звание
        fif21
        +2
        Сегодня, 06:19
        Цитата: Владимир80
        У марионеток нет выбора, кроме как выполнять повеление кукловода...

        США нужна война ЕС с РФ . Деньги - вот ценность, из за которой эта война может начаться . Фашингтон должен быть уничтожен . hi
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 06:08
      «Конечно, не все страны выступают против фактической кражи российских денег» —

      — Громче всех кричат за конфискацию прибалты,экономику которых можно три раза купить на одни проценты от замороженных российских активов ...
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 06:19
        Они просто сами себе разрешили изъять чужие деньги
        Работники ножа и топора, романтики с большой дороги ! sad
    4. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:10
      законопроект, который на уровне закона разрешает США кражу российских денег.

      Лицемерие зашкаливает. Раз закон есть - можно грабить.
      1. Простой Звание
        Простой
        +1
        Сегодня, 10:04
        Коротко это можно охарактизовть так: в США прошла сходка воров в законе.
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 06:11
      Если ЕС конфискует наши активы ,они в Европе долго не задержатся ,через какое-то время они окажутся в США.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -2
        Сегодня, 07:21
        Цитата: tralflot1832
        Если ЕС конфискует наши активы ,они в Европе долго не задержатся ,через какое-то время они окажутся в США.

        У России давно есть карт-бланш на нанесение США экономического ущерба. Да такого, что мало не покажется...Челябинский метеорит может упасть и в Йеллоустоун...
        А сколько газовозов бороздят по морям и океанам...
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 08:20
          ROSS 42.Рынок урана не политизирован- можно внести сюда Политику,налог для США за стремление нанести нам стратегическое поражение.(его даже объявлять не надо).Росатом в такой ситуации может всё сам порешать.
    6. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 06:13
      США имеют не самое большое количество наших замороженных активов, а претендуют на все. В результате вновь, больше пострадает Европа... Это ж просто исполнение "американской мечты" какое то...
    7. Бережливый Звание
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 06:15
      Какой такой ответ "будет "?Они спокойно проценты с прибыли от того бабла сняли и потратили,а с нашей стороны-молчание!Заберут "наши "ЗВР,потратят якобы на ук-роину,а проще говоря,разворуют по карманам,а власть и эту "хулиганскую выходку партнёров "проглотит!
    8. Грац Звание
      Грац
      +4
      Сегодня, 06:21
      я считаю РФ как МИНИМУМ должна понизить с США уровень дипломатического представительства, и заблокировать линии связи с лицами из администрации президента сША, Пентагона и американских спецслужб
    9. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 06:28
      Нравится / не нравится - спи моя красавица . Европа это как проститутка , если раз легла под клиента за деньги то всё , клеймо на всю жизнь. Что им американцы скажут то и будут они делать . Без разговоров и вихляний.
    10. baza1 Звание
      baza1
      +2
      Сегодня, 06:29
      Наверное правильно где-то прочитал: эти деньги это был залог для России чтобы получить возможность крутиться среди "европейской элиты". Их нам и так, и так не вернули бы.
    11. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:30
      В Европе предполагают, что в ответ прилетит именно им, не американцам
      Так и большая часть замороженных активов находится в Европе - порядка $210 млрд (по подсчетам Евросоюза). Поэтому при ответных мерах с российской стороны европейцам будет больнее чем американцам. Вот и переживают болезные, хотя самые горячие европейские головы криком орут призывая передать эти деньги украине.
      сами себе разрешили изъять чужие деньги, подведя под это законодательную базу
      Американцы сами правила пишут, сами при необходимости их меняют в своих интересах. Как были бандитами на заре создания этой страны, так ими и остались.
    12. Kapany3
      Kapany3
      +4
      Сегодня, 06:36
      Автор графоман? Это из серии "Пеши исчё!" Где доказательства недовольства Европы? Переливать из пустого в порожнее стало хорошим тоном у авторов "военного обозрения". Как такие "пустые" тексты, не несущие смысловой нагрузки, не дающие какой-либо новой информации, не соответствующие заявленному заголовку, вообще , редакция допускает к публикации?
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 07:11
        Где доказательства недовольства Европы

        Хотите более менее серьёзных статей - вам в другие разделы (мнения, аналитика), хотя и там есть ряд авторов из "параллельной реальности "
      2. Олег Апушкин Звание
        Олег Апушкин
        +1
        Сегодня, 07:12
        Вот лови если интересно.
        https://www.m24.ru/news/politika/20042024/685604
      3. ubfar1 Звание
        ubfar1
        0
        Сегодня, 07:55
        Хоть один разумный комментарий.
    13. V.B. Звание
      V.B.
      +2
      Сегодня, 07:10
      Большое спасибо надо сказать работникам фрс сша- набиулиной и силуанову, за отлично проведённую операцию по отъёму денег у Русских стариков, народа. Отдельное спасибо назначивших их и поддерживающих Путину! А губернатор чибис, о котором так печётся Путин, ответил за миллиард, потраченный на постройку больницы, которую пришлось сносить из-за негодных материалов для постройки, кстати?
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 09:23
        V.В-вы бы спросили ответил кто-нибудь за дамбу из песка и земли,стоимостью в миллиард рублей,которую сейчас активно вода подмывает?????
        1. Простой Звание
          Простой
          0
          Сегодня, 10:13
          На лис и сусликов все спишут.
    14. юрий Л Звание
      юрий Л
      0
      Сегодня, 07:18
      Ответ тут может быть только один- немедленный выход РФ как наследницы СССРиз соглашения об испытании ядерного оружия в трёх средах от 1963 г.немедленное испытание воздушной среде того же ядрен батона мощностью мегатонн 100 на Чукотке ,чтобы с Аляски было все видно ,слышно и вдыхалось приятно,внесение в ядерную Доктрину РФ поправок о возможности применения ЯО при необходимости по решению ВГ,оснащение всех боеголовок РФ,направленными против США в обязательном порядке кобальтовыми оболочками,объявление АЭС США приоритетными целями ядерных ударов России.И доведение этого до сведения американского народа в любой форме.Сейчас среднему американцу абсолютно неинтересно,что в мире,в частности на Украине делается,интересно только ,что творится максимум в его штате.Но когда объявят,что надо опять залезать под столы,это будет ему крайне невесело.А когда объявят,что спастись даже в дорогом установленном тобой у своего особняка убежище смогут только тараканы,а территория США на 20000 лет освободится от всех форм жизни,то тогда все тут же пойдут на местных власть имеющих с требованием уважать Россию,вернуть все деньги,делать все для примирения.Потому что комфортная жизнь для амера uber alles.И быстро своего добьются.Увы,а экономического способа заставить уважать нас у нас нет.В отличие от того же Китая.
    15. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 07:33
      Соединенные Штаты настойчиво подталкивают Европу к принятию решения о конфискации российских замороженных активов

      Я вот тут подумал, а эта отсрочка в 5 месяцев в принятии закона не была специально сделана для выборов в одной большой стране???
    16. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 08:36
      Встречаются мнения что ЕС не пойдёт на изъятие активов по причине что это удар по имиджу и все заберут оттуда денег. Но почему никто не вспоминает что там давно практикуют отъём денег у "провинившихся режимов".
    17. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 10:10
      Что такое активы? Это запах от плова или беляша как говорил Ходжа Насреддин. Ничего за ними материального нет. Вот объявим рубль стоимостью 100 долларов и не куда они не денутся, визжать будут как свиньи перед убоем но смирятся. В советское время сколько стоил доллар? 80 копеек. Запад зубами скрежетали но соглашались. tongue hi

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