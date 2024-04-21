«В боях участвовать не будут»: США приняли решение значительно нарастить число военных советников на Украине
Соединенные Штаты намерены нарастить количество военных советников на Украине, решение об этом практически принято. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
США расширяют штат военных советников на Украине, хотя в Пентагоне и не называют количество планируемых к отправке в Киев человек, но, по имеющимся данным, речь может идти о группе в 60 советников. По предварительной информации, они будут не только координировать действия ВСУ на фронте, но и отслеживать поставки американского оружия, которые должны возобновиться в ближайшее время. В общем, американская миссия на Украине решила расшириться.
— заявил Райдер, добавив, что «советники» ни при каких условиях не будут участвовать в боевых действиях, США не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, предпочитая действовать через Украину.
По мнению некоторых экспертов, расширение количества американских военных советников может означать планирование каких-либо военных операций, например, нового контрнаступления, о котором неоднократно заявлял Зеленский. С другой стороны, США устанавливают дополнительный контроль над киевской хунтой, которая стала уж совсем самостоятельной и начала кусать руку хозяина.
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