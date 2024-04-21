«В боях участвовать не будут»: США приняли решение значительно нарастить число военных советников на Украине

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«В боях участвовать не будут»: США приняли решение значительно нарастить число военных советников на Украине

Соединенные Штаты намерены нарастить количество военных советников на Украине, решение об этом практически принято. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

США расширяют штат военных советников на Украине, хотя в Пентагоне и не называют количество планируемых к отправке в Киев человек, но, по имеющимся данным, речь может идти о группе в 60 советников. По предварительной информации, они будут не только координировать действия ВСУ на фронте, но и отслеживать поставки американского оружия, которые должны возобновиться в ближайшее время. В общем, американская миссия на Украине решила расшириться.



На протяжении всего конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве

— заявил Райдер, добавив, что «советники» ни при каких условиях не будут участвовать в боевых действиях, США не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, предпочитая действовать через Украину.

По мнению некоторых экспертов, расширение количества американских военных советников может означать планирование каких-либо военных операций, например, нового контрнаступления, о котором неоднократно заявлял Зеленский. С другой стороны, США устанавливают дополнительный контроль над киевской хунтой, которая стала уж совсем самостоятельной и начала кусать руку хозяина.
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    30 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +11
      Сегодня, 06:27
      «В боях участвовать не будут» —

      — Будут в виде "законных военных целей" ...
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +6
        Сегодня, 07:13
        А почему не 600? Маловато будет...На один удар ФАБом. Или Искандером.

        Если серьезно, у меня следующая версия, зачем нужны советники.

        Для контроля выделенных миллиардов! Понятно, что все деньги на Украину не пойдут.\
        Будут освоены ВПК в США. Но то, что достанется бандеровцам, должен проконтролировать белый человек)))
        1. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +1
          Сегодня, 08:19
          Согласен с Вами, под этих вояк и технику конгресс и выдал кредит. Фронт на окраине долго не удержится без их поддержки. Ну что же станут теперь очередным грузом 200.
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +8
        Сегодня, 07:41
        Ждём новых некрологов о смертях этих американских советников в горах Колорадо или Альп.
        Думаю скорее всего с вертолётов выпадут во время экскурсий...по официальной версии смерти...во избежания опознания останков.
      3. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +4
        Сегодня, 07:53
        Будут в виде "законных военных целей"
        Хотя бы одного отловить для показательного мероприятия wink
      4. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +2
        Сегодня, 08:24
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «В боях участвовать не будут» —

        — Будут в виде "законных военных целей" ...

        Наши прекрасно знают где все эти цели сидят, только бьют по ним когда по нам прилетит прилично и с большими жертвами.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +8
      Сегодня, 06:31
      Врут как дышат. Это "официальные" советники. А не официальные контрактники, волонтеры и прочие, занятые в обслуживании американской техники, вроде стали невидимками.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 09:45
        так это отпускники и пингвиновские ихтамнеты все по понятиям
    3. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +8
      Сегодня, 06:35
      Надеюсь для каждого из них найдется яма в бескрайних русских чернозёмах. Полям нужны удобрения
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -10
        Сегодня, 06:50
        Цитата: FoBoss_VM
        в бескрайних русских чернозёмах.

        Где это у нас "бескрайние чернозёмы"? У нас "бескрайняя зона рискованного земледелия"...
        Цитата: FoBoss_VM
        Полям нужны удобрения

        Трупный яд так себе удобрение...
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Сегодня, 09:47
          Цитата: AllX_VahhaB
          Трупный яд так себе удобрение...

          Неужели вы думаете, что если на "бескрайних" морковных полях, возле 10 морковок внезапно умрёт 10 червяков, то 10 человек употребивших эти морковки непременно отравятся?
          Это нестойкое соединение под воздействием земляных бактерий распадается весьма быстро и просто является такой же органикой, что и навоз.
          Или вас смущает этическая сторона вопроса? winked
    4. Владимир Нижегородский Звание
      Владимир Нижегородский
      +5
      Сегодня, 06:42
      Ямы им 2 метра глубиной достанутся не всем.
      Многих поглотит земля русская.
      Уедут домой в цинке самые удачливые.
      Кого-то будут отскребать на ДНК в уничтоженных командных центрах ВСУ.
      Кто с мечом к нам придёт????
      Тот от меча и погибнет.
      ©©А.Невский
      Работайте братья!!!
      С нами Бог!!!
      Победа будет за нами!!!!
      Боже, Храни воинов наших от пули врагов!!
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 06:44
      Соединенные Штаты намерены нарастить количество военных советников на Украине
      Заверения американцев о том, что советники не будут участвовать в боевых действиях полная брехня. Военные советники принимающие участие в разработке планов ВСУ разве не участники боевых действий даже находясь в штабах? А куда денут инструкторов и "специалистов", которые сегодня принимают прямое участие и зачастую на передовой? Неужели отзовут? Конечно нет. Поэтому ответ должен быть один - западные советники и "спецы" являются важной целью российской армии. Чем больше гробов поедет по странам запада, тем меньше будет у них желания увеличивать свой контингент на украине. Но ситуация с вояками НАТО начинает развиваться в ускоренном темпе. Так и до ввода воинского контингента НАТО рукой подать.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 08:25
        Цитата: rotmistr60
        Военные советники принимающие участие в разработке планов ВСУ разве не участники боевых действий даже находясь в штабах?

        Как по мне, так конечно же - участники. Но, сдается мне, что эти "советники" суть - пополнение. Пополнение взамен тех, которые прописались в местах вечного упокоения.
        Скорее всего это спецы по амерской технике. Может ПВОшные операторы, а может и летчики для ФУ-16-х, которые, скорее всего, скоро прибудут на Окраину, для ознакомления с театром военных действий. Вряд ли это будут советники командиров бригад (рот, взводов laughing )
    6. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +1
      Сегодня, 06:46
      Да это обычные сердечники, инсультники, ну или просто невезунчики. У которых будут инфаркты, инсульты, ну или вертолеты падать. Интересно понимают куда едут, или дух капитана Америки в крови блуждает?
    7. юрий Л Звание
      юрий Л
      +3
      Сегодня, 06:54
      Тут только один вопрос возникает.Созданы ли у нас специальные подразделения по встрече дорогих гостей? Имени П.Судоплатова ,разумеется.И орден Судоплатова тоже должен быть.Таким образом будет решена серьезная аграрная проблема понижения урожайности украинских земель вследствие постоянного внесения в нее одного и того же салосодержащего компоста .В срочном порядке необходимо к данному виду компоста добавлять макбургерсодержащие, лягушкосодержащие и сосискосодержащие виды компоста.Только так можно добиться устойчивого повышения урожайности украинских почв.
    8. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 07:14
      США приняли решение значительно нарастить число военных советников на Украине

      Участвуют в войне против России. Может быть, пора выплюнуть сопли и тоже нарастить «число военных советников» там, где против США воюют конкретные люди?
      Голова в песке не болит? Песок глаза не раздражает?
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 08:35
        Может быть, пора выплюнуть сопли и тоже нарастить «число военных советников» там, где против США воюют конкретные люди? а где против США воюют?
        В Мексике само по себе хорошо всё идет- граница трещит...
        К хуситам нельзя- там тоже всё нормально.
        А всё остальные - борьбу против США- имитируют
    9. Село Звание
      Село
      +3
      Сегодня, 07:28
      Я конечно не специалист,но тут прослеживается определенная причинно следственная связь. Хранцузов с Нигера поперли, оп, и они на украине. амеров оттуда же попросили, и вот результат. Эт чо, их жестокая мстя?
    10. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 07:30
      Минимум 60 потенциальных жмуров прибудут на сафари на самих себя.
    11. Романенко Звание
      Романенко
      +3
      Сегодня, 07:33
      «В боях участвовать не будут»: США приняли решение значительно нарастить число военных советников на Украине

      И я очень надеюсь, что их накроют Искандерами в местах базирования, до выхода в поле дело не дойдет.
    12. БорзРио Звание
      БорзРио
      -3
      Сегодня, 08:26
      Ничего, у нас есть телеграм спецназ "ОнВамНеДимон", который разнесет и выжгет этих "уродов" одной левой на экране своего Айфона.
    13. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 08:46
      Надеюсь гробы для возвращени тоже с собой возьмут.
    14. Андрей Андреев_2 Звание
      Андрей Андреев_2
      0
      Сегодня, 10:10
      Эх, спецназ ГРУ сейчас бы призвать на работу, с этими амерами да прочими натовцами разобраться ... Но его уничтожили нерадивые http://www.specnaz.ru/articles/190/18/1657/htm
    15. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 10:19
      «В боях участвовать не будут»: США приняли решение значительно нарастить число военных советников на Украине

      Вы думаете, что это заявление спасёт их жизни? Вы серьёзно?
      России по барабану, воюют они или нет, чужих войск и военнослужащих не должно быть в зоне интересов России, в противном случае это цели для ударов.
      Так что готовьте гробики и флажки.
      России вы на окраине не нужны ни живыми, ни коцанными, ни в виде удобрения. request
    16. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:36
      По предварительной информации, они будут не только координировать действия ВСУ на фронте,
      С перевода на русский язык - прямое и непосредственное участие в конфликте. Мешки с собой привели?
    17. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:13
      «советники» ни при каких условиях не будут участвовать в боевых действиях

      Кто и когда признавался в прямом вмешательстве?
      Про лётчика Ли Си Цин никто не помнит, что ли?)
    18. DvaParovoza Звание
      DvaParovoza
      +1
      Сегодня, 11:16
      "США приняли решение значительно нарастить число военных советников на Украине"...
      Напрашивается вполне очевидный ответ от МО РФ: "Россия решила нарастить интенсивность нанесения ударов с расширением средств поражения по геолокациям с дислокацией военных советников на Украине. Данные меры не считать боевыми и отнести их к санитарным мероприятиям по борьбе с проникающей инфекцией из третьих стран" с официальной презентацией данных мер через информационные площадки МИД России.
    19. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 11:21
      Ну это всем тем новость кто говорит что амеры сливают киевский режим.
    20. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 11:30
      «В боях участвовать не будут»: США приняли решение значительно нарастить число военных советников на Украине

      Будут они участвовать в боях или нет не важно, они все должны вернутся в гробах.

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