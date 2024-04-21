Российские войска взяли Новомихайловку, выбитые из села подразделения ВСУ отступили к югу

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Российские войска взяли Новомихайловку, выбитые из села подразделения ВСУ отступили к югу

Хорошие новости приходят с Южно-Донецкого направления, тяжелая операция по взятию Новомихайловки завершилась полной победой российских войск. Накануне морпехи 155-й бригады ТОФ выбили остатки украинских нацистов из населенного пункта. Об этом сообщают российские военкоры.

Новомихайловка перешла под контроль российских войск, штурмовые группы ВС России выбили противника из села, выйдя на его западные окраины. Естественно, впереди еще окончательная зачистка села от остатков украинских подразделений, если они там остались, но основная работа сделана, противник спешно отступил. Украинские военные ресурсы, в частности Deep State, также признают «практически полный» контроль ВС России над Новомихайловкой.



Товарищи. Официально заявляю. Морпехи 155 взяли Новомихайловку. Немец держался за каждый дом, упирался как мог. 79 ДШБ ВСУ знатно получила, отошла, потом пыталась вернуться, но тщетно.

— сообщают морпехи.


Стоит отметить, что в Новомихайловке шли тяжелейшие бои, нашим удалось практически с ходу взять половину села, но в дальнейшем продвижение застопорилось. Отошедшие на западную окраину подразделения ВСУ создали мощный укрепрайон, который удалось взять только накануне. Кроме морпехов 155-й бригады ТОФ, в штурме Новомихайловки принимали участие: 1472-й полк 68-го армейского корпуса, 39-я бригада, 57-й полк и другие части 20-й дивизии, спецназ ВВО, ОБТФ «Каскад», «Барс-22» «Тигры» и другие подразделения.
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    13 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:57
      «Впереди ещё окончательная зачистка» —

      — Много ещё что предстоит зачистить и "продезинфицировать" ...
    2. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +15
      Сегодня, 06:57
      Привет мужикам 155 гвбр и 389 рпсн из Владивостока !! Желаю всем фарта военного и всем вернуться домой живыми и здоровыми .. Победа будет за нами !
      1. Елис_С Звание
        Елис_С
        0
        Сегодня, 09:47
        Кроме морпехов 155-й бригады ТОФ, в штурме Новомихайловки принимали участие: 1472-й полк 68-го армейского корпуса, 39-я бригада, 57-й полк и другие части 20-й дивизии, спецназ ВВО, ОБТФ «Каскад», «Барс-22» «Тигры» и другие подразделения.

        Молодцы ВСЕ НАШИ БОЙЦЫ! Так держать!
        Разгромим укрохунту до полной НАШЕЙ ПОБЕДЫ !
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 07:01
      Российские войска взяли Новомихайловку, выбитые из села подразделения ВСУ отступили к югу

      То что отступили не совсем хорошо, лучше бы уничтожили...
    4. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +8
      Сегодня, 07:15
      Цитата: AllX_VahhaB
      То что отступили не совсем хорошо, лучше бы уничтожили..
      На земле виднее, как действовать с учетом своих сил и средств. Выбивая из домов уничтожали, да еще отразили их контратаку, что естественно не обошлось без потерь со стороны ВСУ. Морпехи молодцы, последующих военных удач и побед!
    5. Романенко Звание
      Романенко
      +2
      Сегодня, 07:32
      Молодцы ребята! Бейте фашистов так, чобы мокрого места от них не осталось!
    6. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 07:34
      Интересно,в Новомихайловку зеля раньше не приезжал? wassat А то уже "традиция"куда он свой пейсонос сунул,тот населённый пункт наши войска и забирают! good
    7. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 08:23
      Товарищи

      Немец держался за каждый дом

      Мододцы ребята.
      А так хорошо, что в армии осталось подобное обращение. Товарищ. Приемственность поколений сохраняется.
      И немцами очень верно украинцев называют...
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        -1
        Сегодня, 09:20
        И немцами очень верно украинцев называют...

        А вот как раз и нет.
        немецкой дисциплины, педантичности даже близко не и никогда не будет в ВСУ.
    8. Сангвиний Звание
      Сангвиний
      0
      Сегодня, 10:24
      Не хотелось бы портить момент взятия Новомихайловки, однако фотография, которую называют поднятием флага на западной окраине села, снята на братской могиле в центре населенного пункта.

      Координаты: 47.85424430453398, 37.48590904419527

      Бойцы движутся на восток населенного пункта из центра. Да и по нашим данным, на западной окраине населенного пункта все еще идут бои.

      Подтверждения со стороны противника, обычно замалчивающего продвижение ВС РФ на несколько дней, выглядят закладкой для медийной перемоги с контратакой и занятием части крайних домов.
      #Новомихайловка #Россия #Угледар #Украина
      @rybar
    9. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 10:26
      Селу Парасковиевке приготовиться.
    10. Товарищ И Звание
      Товарищ И
      0
      Сегодня, 10:41
      С начала года, если не с прошлого, бились лбом в эту деревню.
    11. DvaParovoza Звание
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 11:24
      "подразделения ВСУ отступили к югу"... Весь ЮГ относительно Новомихайловки - это деоккупированные территории России. Восток и Юго Восток - да, но не ЮГ!

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