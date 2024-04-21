Российские войска взяли Новомихайловку, выбитые из села подразделения ВСУ отступили к югу
Хорошие новости приходят с Южно-Донецкого направления, тяжелая операция по взятию Новомихайловки завершилась полной победой российских войск. Накануне морпехи 155-й бригады ТОФ выбили остатки украинских нацистов из населенного пункта. Об этом сообщают российские военкоры.
Новомихайловка перешла под контроль российских войск, штурмовые группы ВС России выбили противника из села, выйдя на его западные окраины. Естественно, впереди еще окончательная зачистка села от остатков украинских подразделений, если они там остались, но основная работа сделана, противник спешно отступил. Украинские военные ресурсы, в частности Deep State, также признают «практически полный» контроль ВС России над Новомихайловкой.
— сообщают морпехи.
Стоит отметить, что в Новомихайловке шли тяжелейшие бои, нашим удалось практически с ходу взять половину села, но в дальнейшем продвижение застопорилось. Отошедшие на западную окраину подразделения ВСУ создали мощный укрепрайон, который удалось взять только накануне. Кроме морпехов 155-й бригады ТОФ, в штурме Новомихайловки принимали участие: 1472-й полк 68-го армейского корпуса, 39-я бригада, 57-й полк и другие части 20-й дивизии, спецназ ВВО, ОБТФ «Каскад», «Барс-22» «Тигры» и другие подразделения.
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