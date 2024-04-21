Литва передала Украине списанный «лёгкий штурмовик» L-39ZA Albatros

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Литва передала Украине списанный «лёгкий штурмовик» L-39ZA Albatros

Анонсированная еще в январе 2022 года передача Киеву последнего литовского учебно-тренировочного самолета L-39ZA Albatros все же состоялась, пусть и с задержкой в более чем два года. Об отправке самолета на Украину сообщает Минобороны Литвы.

Вильнюс отправил Киеву учебно-тренировочный самолет L-39ZA Albatros, летательный аппарат разобрали и в таком виде отправили на Украину автотранспортом. Поставка состоялась в рамках отправки очередного пакета военной помощи. В Киеве уже начали благодарить литовцев, в составе Воздушных сил ВСУ появился еще один самолет.



Сегодня на Украину прибыла очередная партия литовской военной помощи. Мы передали украинским Вооруженным Силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде

— говорится в сообщении.


Данный самолет был закуплен в Чехии в 1998 году и списан в ноябре 2021 года из-за неисправной силовой установки, на ремонт которой Литва просто не смогла найти денег. В воздух этот L-39ZA Albatros не поднимался с 2019 года. Украине самолет достается совершенно бесплатно, в качестве «легкого штурмовика». Возможности отремонтировать самолет у Украины есть, на Одесском авиазаводе имеют опыт переделки таких самолетов.

Что еще вошло в пакет военной помощи, в литовском Минобороны не сообщили, но напомнили, что за все время Литва передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, генераторы, необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи противотанковых гранатометов Carl Gustaf и тому подобное.
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    20 комментариев
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    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 07:22
      Анонсированная еще в январе 2022 года передача Киеву последнего литовского учебно-тренировочного самолета L-39ZA Albatros все же состоялась
      Теперь Литва с гордостью может заявить, что "значительно укрепила" ВВС украины.
      на Одесском авиазаводе имеют опыт переделки таких самолетов
      Значит необходимо устранить эту возможность коль этот завод до сих пор функционирует.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:26
      «Передача Киеву последнего литовского учебно-тренировочного самолета L-39ZA Albatros всё же состоялась, пусть и с задержкой в более чем два года» —

      — "Обещанного три года ждут"- поторопились прибалты - торопыги ...
    3. abacus66 Звание
      abacus66
      +3
      Сегодня, 07:37
      Ну теперь всё, контроль неба Окраины обеспечен. Им теперь ни F-16, ни A-10 просто без надобности bully
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 07:37
      Почему его ещё в Литве местные "партизаны "не сожгли,и посему в вымиратах" не горят сами по себе "склады с боеприпасами и боевой техникой?
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 09:24
        Цитата: Бережливый
        Почему его ещё в Литве местные "партизаны "не сожгли,

        Я думаю, им и в голову не пришло эту полувековую рухлядь жечь... да еще которая в разобранном состоянии находится. Возможно, они даже не поняли, что это самолёт :))
    5. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 07:44
      Кошмарим авиазавод в Одессе значит...десант ударных БПЛА закроют проблему ремонта этого легкого штурмовика.
    6. Село Звание
      Село
      +3
      Сегодня, 07:47
      Прибалты, впереди планеты всей, в вопросе нагадить Русскому человеку am
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 08:00
        Прибалты, впереди планеты всей, в вопросе нагадить Русскому человеку
        А если вся 140-миллионная Россия нагадит на Прибалтику? Да ещё и Белоруссия присоединится? wink
    7. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +5
      Сегодня, 07:52
      .Данный самолет был закуплен в Чехии в 1998 году и списан в ноябре 2021 года из-за неисправной силовой установки

      Движок новый чехи конечно же пришлют, только вот пользы от самолёта будет не больше, чем от блока НУРСов установленных на пикап. Надеюсь вылетов будет не больше чем один.
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        +1
        Сегодня, 09:34
        Цитата: Южноукраинец
        Надеюсь вылетов будет не больше чем один.

        Скорее всего. Самолет, скорость маневрирования у которого - на уровне кукурузника, просто не имеет шансов.
      2. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 10:48
        Движок новый чехи конечно же пришлют

        На Л-39 используется двигатель АИ-25ТЛ запорожского производства.
    8. bambr731 Звание
      bambr731
      +4
      Сегодня, 07:59
      Сегодня на Украину прибыла очередная партия литовской военной помощи. Мы передали украинским Вооруженным Силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде

      Впечатляющий вклад в борьбу с РФ. Прибалтийской спеси и руссофобии на весь мир хватит. Давно пора этим поганцам начать основательно жизнь портить любыми средствами и на любом уровне.
    9. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:37
      Перемога у какелов. Списанные самолёты и вооружение, пользованные каски и броники (писали об этом)....
      Как помойники рады всему пользованному....
    10. usr01 Звание
      usr01
      +1
      Сегодня, 08:42
      ...на Одесском авиазаводе имеют опыт..

      ага.. значит ждем прилета на Школьный аэродром.. а то давно не было... wink
    11. usr01 Звание
      usr01
      0
      Сегодня, 08:49
      Из Каунасского музея Авиации, что ли? Вот этот -
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aero_L-39C_Albatros_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B.jpg
    12. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 08:54
      Вильнюс отправил Киеву учебно-тренировочный самолет L-39ZA Albatros, летательный аппарат разобрали и в таком виде

      Первый не Российский самолет пошел. Россия промолчит, после этого пойдут любые в любых количествах.
      Не зря мелочь, которую не жалко, выбрали в качестве подопытного кролика, для проверки реакции России
    13. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 09:16
      Давно поднимают вопрос о возможности использования легких учебных самолетов для борьбы с БПЛА дальнего действия. Но, насколько я знаю, пока нигде для этого их не использовали.
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        +1
        Сегодня, 09:56
        Цитата: solar
        Давно поднимают вопрос о возможности использования легких учебных самолетов для борьбы с БПЛА дальнего действия. Но, насколько я знаю, пока нигде для этого их не использовали.

        Для этого нужно какое-никакое количество, для сменяемости. А одинокий, дышащий на ладан альбатрос - вряд ли сможет стать легендарным истребителем дронов. Тем более, что висеть долго в небе в качестве патрульного самолета он не сможет (даже в глубине территории укрорейха) - запас хода у него как у штурмовика: взлетел, долетел, ударил, вернулся. Болтаться полдня в небе, как Ил-38 на охоте за лодками, он не сможет.
        1. solar Звание
          solar
          -1
          Сегодня, 10:49
          На самом деле их много, в том числе на Украине. Это был основной учебно- тренировочный самолет стран Варшавского договора, тысячами выпускался.
        2. solar Звание
          solar
          -1
          Сегодня, 10:59
          Тем более, что висеть долго в небе в качестве патрульного самолета он не сможет

          Ему и не нужно висеть, тем более что средств обнаружения БПЛА у него нет. Его предлагается рассредоточить по площадкам (самолет относительно простой и сложного обслуживания не требует) и поднимать в воздух при обнаружении БПЛА. За счет высокой максимальной скорости до 760 км в час он способен перехватить БПЛА достаточно быстро, а за счет того, что скорость сваливания у него невысокая (160 км в час), он может лететь на скорости БПЛА с возможностью атаки, например, пулеметами.

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