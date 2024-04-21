Литва передала Украине списанный «лёгкий штурмовик» L-39ZA Albatros
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Анонсированная еще в январе 2022 года передача Киеву последнего литовского учебно-тренировочного самолета L-39ZA Albatros все же состоялась, пусть и с задержкой в более чем два года. Об отправке самолета на Украину сообщает Минобороны Литвы.
Вильнюс отправил Киеву учебно-тренировочный самолет L-39ZA Albatros, летательный аппарат разобрали и в таком виде отправили на Украину автотранспортом. Поставка состоялась в рамках отправки очередного пакета военной помощи. В Киеве уже начали благодарить литовцев, в составе Воздушных сил ВСУ появился еще один самолет.
Сегодня на Украину прибыла очередная партия литовской военной помощи. Мы передали украинским Вооруженным Силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде
— говорится в сообщении.
Данный самолет был закуплен в Чехии в 1998 году и списан в ноябре 2021 года из-за неисправной силовой установки, на ремонт которой Литва просто не смогла найти денег. В воздух этот L-39ZA Albatros не поднимался с 2019 года. Украине самолет достается совершенно бесплатно, в качестве «легкого штурмовика». Возможности отремонтировать самолет у Украины есть, на Одесском авиазаводе имеют опыт переделки таких самолетов.
Что еще вошло в пакет военной помощи, в литовском Минобороны не сообщили, но напомнили, что за все время Литва передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, генераторы, необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи противотанковых гранатометов Carl Gustaf и тому подобное.
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