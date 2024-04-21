«Последнее китайское предупреждение»: США грозят Китаю «жёсткими мерами» за военную помощь России

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«Последнее китайское предупреждение»: США грозят Китаю «жёсткими мерами» за военную помощь России

Соединенные Штаты не устраивает сотрудничество России и Китая, в Вашингтоне намерены предупредить Пекин о негативных последствиях такого сотрудничества, особенно в военной сфере. Как пишет Financial Times, на следующей неделе глава Госдепа Энтони Блинкен повезет в Китай «последнее предупреждение».

По данным издания, которое ссылается на собственные источники, США планируют предупредить Китай, что за военную помощь России будут приняты «жесткие меры». Вашингтон обвиняет Пекин в якобы поставках России военных технологий, хотя никаких доказательств этому не имеет. Тем не менее в Белом доме заявили, что терпение США кончается, в дальнейшем начнутся репрессии.



Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что США предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием.

- пишет издание.

В качестве «наказания» США рассматривают введение санкций против Китая, в основном в финансовой сфере, но не исключают и против других организаций. Визит Блинкена в Китай состоится 24–26 апреля.

Ранее в Пекине заявляли, что Китай не поставляет России военные технологии и оружие, поскольку у Москвы всё это и так имеется. Кроме того, Китай занимает нейтральную позицию в отношении конфликта и выступает за мирное урегулирование. В то же время Пекин просит Вашингтон не вмешиваться в отношения России и Китая.
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    56 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:03
      «Соединенные Штаты не устраивает сотрудничество России и Китая» —

      — «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица» ...
      1. lisikat2 Звание
        lisikat2
        0
        Сегодня, 09:21
        Хорошо, сказано. Хоть и фривольно
      2. pin_code Звание
        pin_code
        -2
        Сегодня, 10:59
        На хуторах американских много бабочек, а их нужно ловить(конечно китайцы так не ответят..),хотя..кто знает!
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 08:03
      Блинкин видимо попутал Киев,с Пекином. Это хохлатым можно и нужно приказывать. По причине их стадного мышления и умственной недоразвитости. С китайцами такие дела,не проходят.
      1. Аргон Звание
        Аргон
        +10
        Сегодня, 08:05
        Китайцам наверное следует в ответ дать последнее предупреждение, за поддержку Украинский режим американцами?!
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          +2
          Сегодня, 08:34
          Вы наверное хотели сказать "Тайваньский режим"?
      2. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +6
        Сегодня, 08:27
        Китай и дальше будет отрицать , что оказывает нам военную помощь, но микросхемы для ракет и беспилотников поступают по нарастающей. Думаю и информацией со спутников деляться в онлайн режиме. От помощи нам Китай не откажется, потому что если нас завалят - они следуюшие по списку!
        1. ZVOнарь Звание
          ZVOнарь
          +1
          Сегодня, 10:12
          Как нас можно завалить? А зачем нам мир без нашей необъятной? Сарматы, посейдоны...последнее что увидит весь сифилизованный мир. Мы в рай, а они просто сдохнут (с) В.Путин
          1. vasyliy1 Звание
            vasyliy1
            +3
            Сегодня, 10:39
            Примерно так как и СССР изнутри, благодаря предательству элиты, имеющей авуары на западе и не мыслящей жизни без Монте Карло и Лондона.
            1. pin_code Звание
              pin_code
              0
              Сегодня, 11:08
              Ну и кто в СССР имел авуры в монтекарло? Думаю не только мне интересно. Не будет ответа-я могу недельку и в бане посидеть.
              1. vasyliy1 Звание
                vasyliy1
                +2
                Сегодня, 11:14
                Не знаю сколько вам лет и где вы проживаете. Но уже с середины 70-х годов практически все дети и внуки из Политбюро и ЦК КПСС не вылезали из загранки непосильно "работая" в МИД и МВТ. Результатом их работы и стала "перестройка, ускорение и гласность" добившая СССР.
                1. Kotofeich Звание
                  Kotofeich
                  0
                  Сегодня, 11:29
                  Цитата: vasyliy1
                  все дети и внуки из Политбюро и ЦК КПСС не вылезали из загранки непосильно "работая" в МИД и МВТ

                  А, ссылочку можно, интересно про это почитать.
        2. pin_code Звание
          pin_code
          0
          Сегодня, 11:05
          Вот все вы врёте, мы сами все(или почти все) выпускаем. Не палитре кантору.
        3. bk0010 Звание
          bk0010
          0
          Сегодня, 11:30
          Цитата: vasyliy1
          но микросхемы для ракет и беспилотников поступают по нарастающей.
          Микросхемы для ракет у нас свои.
      3. pin_code Звание
        pin_code
        -1
        Сегодня, 11:02
        Да нет у них(у большенства) уже стадного мышления. Цены растут на всё, долбят ракетомопедами, мужиков на фронт забирают. Угар уже прошёл, следующая стадия наступает.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 11:13
          Этот " угар" уже лет 300,не проходит. Мазепа,Хатынь, майдан... и все никак они не поумнеют. Имя этому " угару"- рагулизм. Загнать обратно,на хутора и отобрать,паспорта. Там пусть и сидят,безвылазно. И нам и ысему нашему многонациональному народу- спокойней.
          1. pin_code Звание
            pin_code
            +1
            Сегодня, 11:25
            Андрей Николаевич. Пусть пройдут все стадии восприятия реальности сначала, нужно все испытать на своей шкуре, пусть и пытают. И далеко не всем жителям вукраины нравится данный режим. Так что давайте не будем всех равняться под одну гребёнку. Во многих странах граждане хотели бы что-то изменить, не хватает только воли народов и правительств(наверное кроме Африки). Как то так. И моё мнение может отличаться от вашего.
            1. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              0
              Сегодня, 11:28
              Мне жаль людей,мыслящих. Но за глупость политиков разплачивается- нация. Ничего другого и более мягкого,еще не придумали.
    3. igorra Звание
      igorra
      +12
      Сегодня, 08:03
      Интересно кто будет встречать в аэропорту Блинкина? Первый заместитель младшего помощника третьего дворника?
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 08:57
        Интересно кто будет встречать в аэропорту Блинкина?
        Он сам будет искать президентский дворец. По навигатору wink
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          0
          Сегодня, 09:06
          Он сам будет искать президентский дворец. По навигатору

          Боюсь, что не сможет найти, точно не скажу, но GPS навигатор в Китае может не работать...
        2. pin_code Звание
          pin_code
          -2
          Сегодня, 11:11
          Это не дипломатично. Встретит старший помощник младшего помощника дипломата 9го ранга(надо было все слитно написать)
      2. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        +3
        Сегодня, 09:14
        Цитата: igorra
        Интересно кто будет встречать в аэропорту Блинкина? Первый заместитель младшего помощника третьего дворника?

        Ну зачем же так? Встречающий должен быть аналогичного ранга. Так что я думаю, что встречающий будет какой-нибудь секретарь.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:20
        Цитата: igorra
        Интересно кто будет встречать в аэропорту Блинкина?

        По китайской традиции, дежурный диспетчер аэропорта.
    4. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Андрей Николаевич
      С китайцами такие дела,не проходят.

      Уверены? Китайцы умные, хитрые, и достаточно суверенные. Скорее всего они сделают выбор в свою пользу. Перекроют большинство каналов торговли, а по оставшимся - поднимут цены....
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +3
        Сегодня, 08:40
        Скорее всего, ничего перекрывать они не будут, по крайней мере то, что делается из китайских полупроводников, Байден уже несколько раз пытался заставить Китай свернуть продажу опиоидной химии (прекурсоров) в страны центральной Америки, однако поток фентанила из Мексики в США становится только шире...
      2. pin_code Звание
        pin_code
        -1
        Сегодня, 11:13
        При условии, что избавились от облигаций займа ФША)).
    5. Mike777 Звание
      Mike777
      +5
      Сегодня, 08:09
      Funny clown Biden, you pump weapons to Chinese backyard and threaten and blackmail them for there support to Russia, this is the most stupid era of western and Washington politicians, i have ever seen.
    6. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +3
      Сегодня, 08:09
      на следующей неделе глава Госдепа Энтони Блинкен повезет в Китай «последнее предупреждение».
      Если Китай прогнется, проявит слабость, то в итоге хуже будет ему - его снова низведут до уровня "мировой мастерской", а не глобальной державы. Не думаю, что это произойдет - у Си есть амбиции, а США и Европа сильно зависят от продукции Китая.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +4
        Сегодня, 08:46
        Опыт Хуавей и др. китайских производителей говорит о том, что как ты ни прогибайся перед США -в итоге всё равно тебя кинут! Поэтому сейчас Китай вряд ли будет метаться и уменьшать свою торговлю! Юань последний год сильно подвинул доллара в мире -и дальше пойдёт ещё быстрее! Недавно Китай отшил немцев, пытавшихся заставить его снизить выпуск электромобилей в угоду немецким производителям...
    7. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 08:17
      США предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием.
      И такое заявление Блинкен делает перед визитом в Китай очевидно не опасаясь его провала. Ну, что же будет интересно посмотреть чем все это закончится. Как американцы уже достали всех своими "карательными мерами" считая, что только они имеют право распоряжаться, что и как делать другим странам.
    8. Сергей Колтаков Звание
      Сергей Колтаков
      +5
      Сегодня, 08:19
      Очень смешно, США не устраивает, да кто вы такие для Китая пугать вздумали )))
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        +2
        Сегодня, 08:47
        США для Китая главный торговый партнёр, а так же страна, которая держит Тайвань.
        Игнорировать мнение США Китаю сложно.
        Но это работает в обе стороны.
        1. SEVERIN Звание
          SEVERIN
          0
          Сегодня, 11:13
          США для Китая конечно главный торговый партнёр, но Китай, думается мне, дело с Тайванем хочет решить бескровно - тихой сапаю, что вполне логично.
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:27
      Блинкин бессмертный
      .Ждём понедельника - реакции КНР.Могут просто объявить визит блинкина не желательным.Это очень слабый ответ.Лучший вариант ,принять блинкина и поиметь его дипломатическими протоколами.КНР знают блинкена как облупленную собаку.Не спроста Захарова объявила- финансирование Тайваня в военной сфере это вмешательство во внутренние дела КНР,а она такого права не имела.Значит всё уже договорено и оговорено.Американцы предсказуемы.
    10. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      +1
      Сегодня, 08:28
      Китаю не выгодно,если в РФ придут ко власти проамериканские проститутки,им не нужны американские базы у своих границ,потому,блинкин идёт лесом к своим трансам-папуасам и делает им мозги...
    11. LeutnantTom Звание
      LeutnantTom
      +2
      Сегодня, 08:34
      Одна вещь поразит самых больших пацифистов
      Поджигатели войны – США и Запад – теперь будут пытаться подстраховаться со всех сторон.
      Иран-Израиль с самого начала был спектаклем, шоу, по крайней мере, Иран вовлечен в этот конфликт. Даже если Ирану это не понравится, Израиль продолжит действовать против Ирана.
      Что ж, вчера было официально подтверждено, что НАТО снова получает поставки из США для войны на Украине. Большая часть этого нового оружия уже давно находится в Украине, Польше и Румынии.можно предположить.
      В конце мая, июне, а точнее, когда сезон грязи закончится, все будет действительно интересно и России будет полезно как следует подготовиться к этой ситуации.
      Steadfast Defender- В Финляндии, Польше, странах Балтии и Румынии дислоцируются 90 000 солдат НАТО. Прямо на границе России!
      Если кто-то до сих пор думает, что это всего лишь маневр, то он действительно ничему не научился из истории Запада, истории НАТО.
      Уничтожение украинской нацистской инфраструктуры и энергетической структуры было правильным и важным шагом. Не всё было уничтожено, но многое.
    12. Mamkin Batya Звание
      Mamkin Batya
      +3
      Сегодня, 08:40
      Китай может и прогнуться, но по совему, по-азиатски, торговать не перестанет, а цену на продукции поднимет. Это очень опасные партнеры, им чуждо сострадание, помощь, только выгода, только бизнес.
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        +1
        Сегодня, 09:01
        а цену на продукции поднимет.


        Еще в 2022 поднял + усложнение транзакционных платежей. Уход Union Pay, запреты на поставки дронов и пр. пр. пр.

        Американское лобби очень сильно в КНР. И оно прекрасно понимает, что своим взлетом экономика КНР обязанная именно США
    13. андрей мартов Звание
      андрей мартов
      -1
      Сегодня, 08:49
      А что по этому поводу скажет начальник транспортного цеха?. . . winked
    14. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:54
      Визит Блинкена в Китай состоится 24–26 апреля.
      Ещё один пугальщик? Может ему сразу на трапе, пинка наладить? laughing
    15. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 08:59
      Если китайцы считают себя независимым и суверенным государством,то они отложат визит к себе блинкина до навсегда!Или же запретят самолету с ним на борту посадку на своей территории!
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        0
        Сегодня, 09:09
        Если китайцы считают себя независимым и суверенным государством,

        они давно бы уже провели референдум на Тайване, до того как там приземлился самолет с Нэнси Пелоси на борту в 2022 году, а не смешили весь мир своми "угрозами".
    16. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 09:17
      Это уже не смешно...
      Полтора миллиарда китайцев должны слушать возомнивших себя бессмертными?
      Этим янкам кто-нибудь укажет их законное место возле параши?
    17. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 09:19
      На Китай они и так санкции наложили. Хуавей тот же.
      Китай может захватить тайвань, там все заводы находятся по производству микроэлектроники.
      Китайцы большую часть производства в Россию перевели, им это не выгодно будет
    18. lisikat2 Звание
      lisikat2
      +1
      Сегодня, 09:19
      Всем доброго здоровья "последнее китайское предупреждение" знаете,откуда такое выражение?
      Когда, в Пекине, утвердилсЯ режим Мао . Чан Кайши и американцы. Перебирались на остров Тайвань.
      Оттуда, они использовали дальнебойную артиллерию
      ,Пекин, не имел подобных орудий и каждый раз посылали :, ноту протеста. В таком духе "последний раз обращаем внимание на ..* Тайбее с нотами, ходили в туалет.
      Потом, из Советского Союза, привезли:морские дальнобойные орудия.
      И начали "дуэли"
      В конце концов, разум возобладал и обстрелы прекратились.
      Тайваньские кузнецы, из осколков, русских снарядов, изготовляли ножи . Теперь подобные ножи, стоят, как хороший южнокорейский холодильник
    19. lisikat2 Звание
      lisikat2
      0
      Сегодня, 09:28
      Муж говорит, что китайцы, нам основательно помогли чипами+
      "Бумажный барашек" договорился с нейтралами .
      У нас, например: сплошь тайваньские и южнокорейское оборудование в поликлинике.
      Наш филиал, неофициально, называют:молодёжный, старые не умеют им пользоваться
    20. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 09:35
      Дожмут они китайцев. И, тем деваться некуда. Выгода и потери- несоизмеримы. Так, что- сами, сами. И, надеяться не на кого. Только на себя. Но, самим себя обеспечить... Ресурсы есть, мозги еще остались, а вот направляющей и руководящей силы- нет.
    21. Север35 Звание
      Север35
      +1
      Сегодня, 09:44
      Китай работает , зарабатывает на обе стороны. Интересно как увеличился обьем продаж электроники, запчастей бпла, и кто контролирует и получает выгоду с крупнейших заводов Китая.
    22. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 09:48
      Také by Čína mohla varovat USA za podporu fašistické Ukrajiny ve válce. Kdyby Čína a Rusko chtěli, tak USA zbankrotuje už zítra, raději ať neprovokují.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        0
        Сегодня, 09:49
        Также Китай мог бы предупредить США за поддержку фашистской Украины в войне. Если бы Китай и Россия захотели, США завтра обанкротились бы, лучше бы им не провоцировать.
    23. дядя влад Звание
      дядя влад
      0
      Сегодня, 10:10
      На Китай наехали бы по любой причине ,даже за экспорт и поставке нам носков для армии РФ. Нужен повод для войны ,Китай один раз дал слабину,ребята решили что теперь можно отрываться. Старикам пофигу ,скоро на кладбище.
    24. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:01
      У США много экономических рычагов давления на Китай. И прямых, и косвенных, через экономики стран-саттелитов.
      Но есть проблема - многие рычаги действуют на обе стороны, ударив по экономике Китая, они отзываются и на экономике самих же Штатов. И тут всё зависит от того, насколько далеко захотят Штаты зайти - на точечные уколы, чтобы минимизировать собственные потери, или захотят сыграть ва-банк, обрушить чужую экономику ценой собственного благополучия
      В общем, поглядим, что они включат, и как Китай будет реагировать
    25. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 11:02
      Что будет делать Блинкин, если в Китае его примут так же как шольца? Лицо будет потеряно и невосполнимо.
    26. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 11:19
      "... Antony Blinken, adressera un « dernier avertissement » à la Chine. .."!?
      Dans quel monde vit ce "Blinded" ? Il semble ignorer que la Chine c'est la première économie mondiale et qu'il ne peuvent ni la menacer, ni la boycotter... sinon demain il n'y aura quasiment plus rien dans leurs supermarchés, plus d'ordinateur, plus de téléviseurs, plus de gadgets, plus d’électroménager...plus rien (ou presque).
      La Chine contrairement aux USA n'a pas 35000 milliards de dette.
      La Chine, même si elle a subit de nombreuses défaites militaires par le passé , cela peut être une foule si nombreuse et une capacité de production militaire ( en cas de passage en "economie de guerre") que tous le reste du monde réunis ne pourrait égalé...
      Et ce Blinken blinded veut la "menacer" !! ??:-)
      Il n'a toujours pas compris que dorénavent lorsque la Chine "éternue" le monde entier s'enrhume...


      "... Энтони Блинкен выступит с «последним предупреждением» Китаю..."!? В каком мире живет этот «Ослепленный»? Он, похоже, не знает, что Китай является крупнейшей экономикой мира и что он не может ни угрожать, ни бойкотировать его. Иначе завтра в их супермаркетах почти ничего не останется, ни компьютеров, ни телевизоров, ни гаджетов, ни бытовой техники... Ничего (или почти). Китай, в отличие от США, не имеет долга в 35 триллионов. Китай, несмотря на то, что в прошлом он потерпел немало военных поражений, может быть такой большой толпой и военным производственным потенциалом (в случае перехода к «военной экономике»), с которым весь остальной мир вместе взятый не мог сравниться. И этот ослепленный Блинкен хочет ей "угрожать"!!??:-) Он до сих пор не понял, что отныне, когда Китай «чихает», весь мир простужается...
    27. Комментарий был удален.
    28. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:33
      Тем не менее в Белом доме заявили, что терпение США кончается, в дальнейшем начнутся репрессии.

      В то же время Пекин просит Вашингтон не вмешиваться в отношения России и Китая.

      Один репрессиями грозит, другой просит... request

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