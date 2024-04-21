«Крохи с барского стола»: Депутат Рады раскритиковал принятый законопроект о финансировании Украины
Пока Зеленский радостно заявлял про «спасение Украины» с помощью американских денег, более-менее адекватные украинские политики рассказали, как на самом деле обстоят дела с новым законопроектом. По словам депутата ВРУ Александра Дубинского, Киев получит «крохи с барского стола».
Одобрение выделения финансовой помощи Украине в Киеве подают как «спасение», пришедшее из-за океана. Зеленский заявляет, что теперь все якобы наладится, поступят деньги в бюджет, придет новое оружие, Россия не сможет победить и т. д. и т. п. Но на самом деле все не так. На самом деле Киев получит всего 7,8 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникам и чиновникам, при этом на другие выплаты средств нет, дефицит бюджета составляет более 20 миллиардов долларов.
— пишет Дубинский.
В отношении оружия Зеленский также рано радуется, суть нового законопроекта заключается в том, что практически все выделенные Украине деньги территорию США не покинут, их получит американский ВПК. Часть — как компенсацию за уже переданное Киеву оружие, другую — в качестве оплаты будущих поставок. При этом американцы продолжат поставлять старое оружие со складов, оплачивая его как новое.
Таким образом, Украина получила «крохи с барского стола», заплатив за это жизнями украинских военных, своей территорией и разрушенной инфраструктурой. В выигрыше остались США, которым еще и удалось посадить Киев на кредит.
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