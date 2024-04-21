«Крохи с барского стола»: Депутат Рады раскритиковал принятый законопроект о финансировании Украины

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«Крохи с барского стола»: Депутат Рады раскритиковал принятый законопроект о финансировании Украины

Пока Зеленский радостно заявлял про «спасение Украины» с помощью американских денег, более-менее адекватные украинские политики рассказали, как на самом деле обстоят дела с новым законопроектом. По словам депутата ВРУ Александра Дубинского, Киев получит «крохи с барского стола».

Одобрение выделения финансовой помощи Украине в Киеве подают как «спасение», пришедшее из-за океана. Зеленский заявляет, что теперь все якобы наладится, поступят деньги в бюджет, придет новое оружие, Россия не сможет победить и т. д. и т. п. Но на самом деле все не так. На самом деле Киев получит всего 7,8 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникам и чиновникам, при этом на другие выплаты средств нет, дефицит бюджета составляет более 20 миллиардов долларов.



Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. (...) При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным — около 20 миллиардов долларов

— пишет Дубинский.

В отношении оружия Зеленский также рано радуется, суть нового законопроекта заключается в том, что практически все выделенные Украине деньги территорию США не покинут, их получит американский ВПК. Часть — как компенсацию за уже переданное Киеву оружие, другую — в качестве оплаты будущих поставок. При этом американцы продолжат поставлять старое оружие со складов, оплачивая его как новое.

Таким образом, Украина получила «крохи с барского стола», заплатив за это жизнями украинских военных, своей территорией и разрушенной инфраструктурой. В выигрыше остались США, которым еще и удалось посадить Киев на кредит.
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    44 комментария
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    1. Msi Звание
      Msi
      +4
      Сегодня, 08:27
      Таким образом, Украина получила «крохи с барского стола», заплатив за это жизнями украинских военных,

      Так всё готово на Украине для перечисления средств... Кладбища новые открывают, вон под Киевом для 500 тысяч "жильцов" ...
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +6
        Сегодня, 08:36
        Msi
        (Msi)
        0
        Сегодня, 08:27
        Новый
        Таким образом, Украина получила «крохи с барского стола», заплатив за это жизнями украинских военных,

        Так всё готово на Украине для перечисления средств... Кладбища новые открывают, вон под Киевом для 500 тысяч "жильцов" ...
        А Олэна, которая сподвижница, и по совместительству жена нарика зе, уже в пути в Парыжь, за покупками. Себе то они точно наторговали)) laughing
        1. Msi Звание
          Msi
          +5
          Сегодня, 08:38
          уже в пути в Парыжь, за покупками.

          Кому Париж, кому сыра земля... А украинцы ещё и радуются... wassat "... будем дальше дохнут за хозяина..." уряяяя.... laughing
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +3
            Сегодня, 09:14
            Цитата: Msi
            уже в пути в Парыжь, за покупками.

            Кому Париж, кому сыра земля... А украинцы ещё и радуются... wassat "... будем дальше дохнут за хозяина..." уряяяя.... laughing

            Испокон веков, евреи дурят украинцев. Почитайте Шалом Алейхема, где он описывает как евреи выкупали деревни у равина. Сейчас тоже самое, только уже сами укры отдали страну им в руки.
            1. Арка Звание
              Арка
              0
              Сегодня, 10:49
              Как говорил мой дид:что ( название еврея) , что лях носатый, родня друг другу а чорту братья кровные.
              Так, что некого болванам чубатым винить, кроме тех, что в зеркале видят.
          2. a.s.zzz888 Звание
            a.s.zzz888
            0
            Сегодня, 10:18
            Msi
            (Msi)
            +4
            Сегодня, 08:38
            Новый
            уже в пути в Парыжь, за покупками.

            Кому Париж, кому сыра земля... А украинцы ещё и радуются... wassat "... будем дальше дохнут за хозяина..." уряяяя.... laughing
            им видимо нравиться за наркоту зе в "сыру землЮ". request
          3. фа2998 Звание
            фа2998
            0
            Сегодня, 10:18
            Цитата: Msi
            Кому Париж, кому сыра земля... А украинцы ещё и радуются... "... будем дальше дохнут за хозяина..." уряяяя....

            А мало погибло за 2 года россиян?Военных и мирных.Данные эти строго секретные,но увеличение количество долларовых миллиардеров россиян Форбс отмечает.Да и "старые" хозяева жизни резко увеличили свои состояния. what
          4. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 10:32
            Точно так же ,как и у нас.."Урря"!Война по любому затягивается и так же тысячи русских парней гибнет горниле этой войны..А то что пытаются подсластить эту "горьеую пилюлю"военной,причем реальной помощи...Ибо все равно оружие от ВПК США пойдет не на склады ,а на вна..Лапшу с ушей снимите.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 09:03
        Кладбища новые открывают, вон под Киевом для 500 тысяч "жильцов"
        Земля нынче дорога. Им и крематория хватит
        1. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +1
          Сегодня, 10:00
          Расширяют постоянно, сейчас этот мусор в урнах хоронят, места мало занимает, влезет больше.
        2. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 10:21

          Голландец Михель
          (михель)
          +1
          Сегодня, 09:03
          Новый
          Кладбища новые открывают, вон под Киевом для 500 тысяч "жильцов"
          Земля нынче дорога. Им и крематория хватит
          гейропа и мерикатосы за долги будут захороненных всушников ещё и из могил вытряхивать. Земелька то давно уже не свидомитов.
      3. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 09:12
        Всё таки не совсем крохи. Значительно большую часть долларов Украина получит в виде оружия и главным образом боеприпасов, что для наших ВС не фонтан.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 08:27
      Интересно, ценник на поставленную технику у них по прейскуранту или от "балды"???
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 09:58
        Была инфа, что те-же снаряды уже стоят не 3000, а 8000. В цифрах может и не точно, но то, что цена уже поднялась в разы, от того, что было в начале СВО, это факт. И может всё остальное в цене выросло. Получается, что на эти деньги можно купить уже меньше оружия, чем в 2022 году.
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 08:27
      Киев получит «крохи с барского стола»
      Сегодня должны быть рады и "крохам с барского стола", а они опять недовольны.
      которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты.
      Американцы очевидно не знали, что обязаны содержать украинских пенсионеров, инвалидов и др. Остается попросить у киева прощения и решить этот вопрос. Не зря же в Конгрессе махали украинскими флажками и надевали жовто-блакитную ленточку в петлички.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:29
      «Крохи с барского стола» —

      — А они бы хотели за барский стол (Посади свинью за стол,а она и ноги на стол) ...
    5. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:29
      В выигрыше остались США, которым еще и удалось посадить Киев на кредит.

      Осознают ли США, что тот кредит им никогда не вернут? Или так уверовали в свои силы, что даже мысли об этом не допускают?
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +2
        Сегодня, 08:47
        Пока киевский режим воюет никто и не вспомнит про возврат этих кредитов, а будут ещё давать. Думаю англосаксы всё продумывают и в убытках не остаются.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 09:10
        Егоза hi, я думаю они изночально закладывают эти средства как не возвратные, они как никто в курсе экономики и платежоспособности Украины. А кридиты это чтоб "козырь" у республиканцев выбить перед выборами, республиканцы нагнетали мол хорош кормить без перспективную страну когда у самих проблем выше крыши, и чтоб простой американен не задумывался а зачем он кормит далекую и неизвестную Украину, придумали финт с кридитами.
      3. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 09:14
        В американском законе списание кредита 10 млрд уже оговорено. Остальные 50 млрд- это не кредит.
      4. Аргон Звание
        Аргон
        +1
        Сегодня, 09:25
        Так им плевать на возврат кредитов. Конгрессмены имеют доли в американском ВПК, плюс откаты, а чтоб народ не возникал , преподносят все это под соусом кредита. В итоге налоги граждан освоят, а народ американский будет и дальше платить. Вот и вся схема.
    6. Peter1First Звание
      Peter1First
      +4
      Сегодня, 08:30
      Для таких наглых попрошаек всё что дадут " крохи, ещё давай!!! ". 7,8 млрд$ -это же как 2 кредита, взятых Януковичем у России! А оружие и боеприпасы -это прямая военная помощь, тонкости его оплаты внутри США на результат не влияют!
    7. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 08:33
      Пока Зеленский радостно заявлял про «спасение Украины» с помощью американских денег,..
      Себе то он по любому отстегнёт, с десяток - другой, лямов зелени.
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +1
        Сегодня, 09:20
        Десяток-другой

        Мне кажется, для него это уже не суммы.
    8. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 08:38
      Лучше было бы, если бы вообще ничего не давали. Но увы....
    9. Ирек Звание
      Ирек
      +2
      Сегодня, 08:48
      Каждый поимеет свой нехилый гешефт, а дохнуть будет хохлота.
    10. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:55
      Статейка написана для введения нас в заблуждение, тип "в Багдаде все спокойно".
      А реально деньги просто трансформируются в оружие на территории США и будет отправлено на Украину для своего черного дела, непосредственно "наличные крохи" дадут нацистам для разграбления.
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 09:27
        Вы не знаете схем всех. Оружие для Украины будет продаваться на мировом рынке, через Зеленского. Отсюда тоже не малый доход ибо напрямую деньги украсть не удается.
        1. 75Сергей Звание
          75Сергей
          0
          Сегодня, 09:30
          Вы знаете все.
          Логистика усложняется, возит туда-сюда, это лишние затраты, да и светиться лишний раз.
          1. Аргон Звание
            Аргон
            0
            Сегодня, 09:34
            Не обязательно орудие все должно попадать на территорию Украины! Главное отправить из страны производства, а там часть разьедет по миру. Главное мистер Зе подпишет , что получил. Это одна из схем, а их ещё тысяча, начиная от крупных до мелких.
    11. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +4
      Сегодня, 08:57
      Зеленский радуется, а Дубинский негодует - в этом нет никакого несоответствия. Каждый прав. Дубинский понимает, что в карман народа и армии ничего не попадёт, а Зеленский понимает, что его собственный карман вновь щедро наполнился.
    12. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 09:03
      Плохо что в конгрессе и сенате сша нету пророссийского лобби,это результаты недальновидной внешней политики Путина и его окружения!А ведь могли бы воздействовать на решения правительства сша изнутри самих сша!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 09:13
        Бережливый hi, это как? Как создать лобби на территории страны которая уже два века относиться к нам как к противнику?
        1. Бережливый Звание
          Бережливый
          -1
          Сегодня, 09:17
          Ропот55-этнические русскоязычные люди есть в сша,нужно было помочь им обработать нейтральных сенаторов и конгрессменов так,чтобы они были лояльны к России,и самим купить в конгрессе и в сенате сша места,тем самым создав и там и там пророссийское лобби!Потратили бы с умом десятки миллионов долларов,согласен,но могли бы и активно мешать финансированию и поставкам оружия ук-роине!
          1. Mazunga Звание
            Mazunga
            0
            Сегодня, 09:42
            Бутина с Чапман как раз над этим там и работали но спалились)))
          2. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 10:13
            Бережливый, нашим богатеям не дали бы набрать веса в полит кругах, а их лояльных объявили бы нац. предателями и закрыли бы на 5 пожизненных, чтоб появилось лобби в верхах США нужно чтоб страна была в союзниках.
    13. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 09:12
      По словам депутата ВРУ Александра Дубинского...

      В Штатах против него ввели санкции. Известен тем, что в своё время имел контакты с Трампом через его адвоката. На Украине его обвиняют в работе на Россию, был под арестом в прошлом году. Забавная личность :))
    14. AlexWar
      AlexWar
      +2
      Сегодня, 09:14
      Россия сколько хочет вложит в Военно промышленный комплекс. Сколько смогут. Так сейчас и выпускается военная продукция. 24/7 с постоянным расширением производство.
    15. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      +2
      Сегодня, 09:17
      Не знаю почему укровермахт возмущается, не нравится - не ешь!
    16. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      -1
      Сегодня, 09:20
      В общем, америка добилась, чего хотела. Урезала транши, предназначенные усраине, и получила возможность отправлять туда старые вооружение и боеприпасы, чтобы их у себя не утилизировать. Холопам сойдёт.
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        0
        Сегодня, 10:16
        ФЩА не добилась ни фига, главной целью было ослабление и подчинение России, а списание старых боеприпасов, это уже называется "с паршивой овцы, хоть шерсти клок".
    17. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 09:40
      там бабос выделили серьезный основной пакет на собственное перевооружение пингвинщины но и шумерам перепадает не кисло даже как то разочарован я пингвиновским электоратом такой бабос шлют правда в кредит теперь но его может президент ихний и списать в ноль что то мне пингвиновский стиль управления сильно кого то напоминает
    18. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 09:51
      Ну так свиньям всегда объедки дают, после зельки и хунты останется еще меньше.
    19. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 10:07
      Им зашлют на 50 лярдов оружия, эт нифига не "крохи с барского стола". Хорошо бы хоть какую-то часть его уничтожить на этапе доставки.

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