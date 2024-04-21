В Сети появились кадры эвакуации в тыл российской армии очередного немецкого танка Leopard 2

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В Сети появились кадры эвакуации в тыл российской армии очередного немецкого танка Leopard 2

Очередной немецкий трофей, доставшийся нашим бойцам, отправился в тыл российских войск, специалисты группировки войск «Центр» эвакуировали Leopard 2 из зоны боев. Об этом сообщают российские ресурсы.

В Сети появились кадры эвакуации немецкого танка Leopard 2, стоящего на вооружении ВСУ, в тыл российских войск. Как сообщается, с поля боя в тыл танк эвакуировали специалисты ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск «Центр». В описании к видео говорится, что для эвакуации танка с Авдеевского направления (точное место не называется) пришлось разработать целую операцию.



Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом

— пишут российские ресурсы.


Как видно по кадрам, немецкий танк эвакуируют без гусениц, он идет за российской БРЭМ на катках. Подробности поражения данного танка не сообщаются, но отмечается, что это не первый уничтоженный на Авдеевском направлении Leopard 2. Как сообщалось ранее, немецкие танки стоят на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» ВСУ, переброшенной на данное направление для затыкания дыр в обороне, когда российские войска взяли Авдеевку и начали развивать наступление на Бердычи.

Какое количество немецких танков потеряли ВСУ на данный момент, неизвестно, об этом лучше спросить самих немцев, они очень внимательно отслеживают судьбу переданных Киеву «Леопардов».

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    15 комментариев
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    1. Ирек Звание
      Ирек
      +10
      Сегодня, 09:45
      Поставить его в Москве у ворот немецкого посольства , пусть немчура любуется.
      1. Ярик Звание
        Ярик
        +4
        Сегодня, 09:48
        Лучше с Абрашой по паре у немцев и затем также парой и у пин_досо_в
      2. Андрей Андреев_2 Звание
        Андрей Андреев_2
        +8
        Сегодня, 09:59
        Не поставить, а постоянно возить около немецкого посольства...пусть скрипит, как на видео))
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 10:42
          а постоянно возить около немецкого посольства...пусть скрипит, как на видео
          Топлива жалко. Лучше перед посольством выставить
      3. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +4
        Сегодня, 10:07
        Ирек
        (Paparazzi Kazan)
        +3
        Сегодня, 09:45
        Новый
        Поставить его в Москве у ворот немецкого посольства , пусть немчура любуется.
        Да, такое предложение проскакивало и ранее. И по всей вероятности большинство людей будет "за". По крайней мере пока идёт могилизация ненужной.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 10:32
          В Сети появились кадры объективного контроля ракетной атаки с применением ОТРК «Искандер» и Х-35У в Днепропетровской области.За несколько последних суток уничтожили 4 единицы истребителей МиГ-29 украинцев, находившихся на месте базирования в Авиаторском.

          Нужно отметить, что в ходе упомянутого огневого воздействия россияне поразили еще один истребитель МиГ-29, пусковую установку ЗРК С-300ПТ (в районе соседнего села Николаевка), а также новую украинскую подвижную трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой79К6 «Пеликан» в Днепропетровской области. По самолету и ЗРК отработали из ОТРК «Искандер», а против РЛС задействовали унифицированную противокорабельную ракету Х-35У (дальность действия 260 км и 500 км в зависимости от года выпуска).



          https://topcor.ru/46632-opublikovany-kadry-unichtozhenija-istrebitelja-mig-29-zrk-s-300pt-i-rls-79k6-pelikan-pod-dnepropetrovskom.html
        2. loha Звание
          loha
          +1
          Сегодня, 10:45
          И немцы, и лабусы с финами такое уже делали, Зачем уподобляется обезьянам.
      4. corrado Звание
        corrado
        +3
        Сегодня, 10:18
        Какое количество немецких танков потеряли ВСУ на данный момент, неизвестно, об этом лучше спросить самих немцев, они очень внимательно отслеживают судьбу переданных Киеву «Леопардов».

        Вчера читал немцев. Они признают потерю как минимум 38 машин из 78. Это те 38, уничтожение которых проверенно мониторингом на фронте. С остальными судьба неизвестна. Сколько сломанных в ангарах сколько на передовой, даже им неизвестно. Они ооочень опечалены тем фактом, что Лео(как они его называют) не оправдал ожидания.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 09:49
      Если ранее в МТО этого Лёпы не было попадания нам досталась неповреждённая трансмиссия.Кто то с удовольствием в ней покапается.
    3. Tochilka Звание
      Tochilka
      -4
      Сегодня, 10:17
      Отчего же вдруг "неизвестно" количество потерянных машин?
      На Лостармор доказательно обозначено 27 штук.
      Наверняка еще подобные аппараты накрывали в местах ремонта на различных предприятиях.
      Трофеев, как ни странно нет. Хотя в новостях было несколько раз, что затрофеили.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 10:40
        Цитата: Tochilka
        Трофеев, как ни странно нет. Хотя в новостях было несколько раз, что затрофеили.

        Вам кто то официально докладывает обо всех захваченных трофеях? Или вы в "трофейной команде" учетом заведуете? А Лостамор также, как и вы питается из сообщений СМИ и блогеров, а не из документов МО. Что Конашенков озвучит, то Лостамор и напечатает.
    4. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 10:17
      Вроде как 2А6,более менее современный. Это дас ист гуд.)) И к немецкому посольству его.
    5. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 10:20
      Население многих крупных городов России хочет увидеть эти трофеи вживую!Почему бы не повозить на тралах по городам страны эту технику,прежде чем она станет в музеи?Чего я должен буду переть в Москву,когда по железке мимо меня трофейную технику возят?
    6. Елис_С Звание
      Елис_С
      +3
      Сегодня, 10:24
      немецкие танки стоят на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» ВСУ, переброшенной на данное направление для затыкания дыр в обороне

      Дозатыкались укры?!- немчура с вас спросит!
      А нам вполне сгодится металлоломчик!
    7. 72jora72 Звание
      72jora72
      0
      Сегодня, 11:15
      Как видно по кадрам, немецкий танк эвакуируют без гусениц,
      Потому что траки нашим пришлось сбить, ибо эту "корову" иначе нельзя было транспортировать.

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