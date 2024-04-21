В Сети появились кадры эвакуации в тыл российской армии очередного немецкого танка Leopard 2
Очередной немецкий трофей, доставшийся нашим бойцам, отправился в тыл российских войск, специалисты группировки войск «Центр» эвакуировали Leopard 2 из зоны боев. Об этом сообщают российские ресурсы.
В Сети появились кадры эвакуации немецкого танка Leopard 2, стоящего на вооружении ВСУ, в тыл российских войск. Как сообщается, с поля боя в тыл танк эвакуировали специалисты ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск «Центр». В описании к видео говорится, что для эвакуации танка с Авдеевского направления (точное место не называется) пришлось разработать целую операцию.
— пишут российские ресурсы.
Как видно по кадрам, немецкий танк эвакуируют без гусениц, он идет за российской БРЭМ на катках. Подробности поражения данного танка не сообщаются, но отмечается, что это не первый уничтоженный на Авдеевском направлении Leopard 2. Как сообщалось ранее, немецкие танки стоят на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» ВСУ, переброшенной на данное направление для затыкания дыр в обороне, когда российские войска взяли Авдеевку и начали развивать наступление на Бердычи.
Какое количество немецких танков потеряли ВСУ на данный момент, неизвестно, об этом лучше спросить самих немцев, они очень внимательно отслеживают судьбу переданных Киеву «Леопардов».
Информация