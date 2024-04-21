Повторным ударом по авиабазе ВСУ «Авиаторское» уничтожен истребитель МиГ-29 и пусковая установка ЗРС С-300

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Повторным ударом по авиабазе ВСУ «Авиаторское» уничтожен истребитель МиГ-29 и пусковая установка ЗРС С-300

ВС России накануне нанесли повторный удар по авиабазе Воздушных сил ВСУ «Авиаторское» в Днепропетровской области, окончательно добив находящуюся на ней авиационную технику и средства ПВО, базу прикрывающие. Об этом сообщил ТГ-канал Fighterbomber.

18 апреля наши ударили по «Авиаторскому», накрыв три боевых истребителя МиГ-29, а заодно и стоящие рядом четыре военно-транспортных Ан-26 Воздушных сил ВСУ. Также был уничтожен прикрывающий аэродром комплекс ПВО С-300. Удары наносились ракетами ОТРК «Искандер» с кассетной и обычной боевой частью. Еще один украинский истребитель МиГ-29 на «Авиаторском» остался и даже совершил вылет.



19 апреля ВС России нанесли повторный удар по данной авиабазе, добив оставшийся истребитель МиГ-29, а также еще одну пусковую установку ЗРС С-300ПТ и новейшую РЛС «Пеликан». Как сообщают наши ресурсы, самолет и зенитный комплекс накрыли ракетами «Искандера», а по РЛС отработали противокорабельной Х-35У. Наведение осуществлялось разведывательным беспилотником, в последнее время наши дроны спокойно залетают вглубь Украины, удаляясь от фронта на дальность свыше ста километров.

Таким образом, авиабаза «Авиаторское», доставлявшая нашим много проблем, вышла из строя. ВСУ за два дня потеряли сразу четыре боевых истребителя МиГ-29, два комплекса С-300 и РЛС «Пеликан». И это на фоне рыданий Зеленского о нехватке авиации и средств ПВО. Отмечается, что в марте и апреле резко возросло количество результативных ракетных ударов, причем точечных. Нашим удалось уничтожить несколько комплексов ПВО, в том числе западных.

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    30 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:20
      «ВС России накануне нанесли повторный удар по авиабазе Воздушных сил ВСУ "Авиаторское" в Днепропетровской области» —

      — "Повторение мать учения!" ...
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +8
      Сегодня, 10:24
      Самолеты и аэродромы- " позорное" наследие коммунистической аккупации! Оставить на нЭзалЭжной только загоны для скота и парковки для волов.
    3. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 10:25
      Таким образом, авиабаза «Авиаторское», доставлявшая нашим много проблем, вышла из строя. ВСУ за два дня потеряли сразу четыре боевых истребителя МиГ-29, два комплекса С-300 и РЛС «Пеликан».
      good good good Классные заходы наших ракет!!!
      знаю, что комет короткий, но ёмкий!
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 10:42
        В Сети появились кадры объективного контроля ракетной атаки с применением ОТРК «Искандер» и Х-35У в Днепропетровской области.За несколько последних суток уничтожили 4 единицы истребителей МиГ-29 украинцев, находившихся на месте базирования в Авиаторском.

        Нужно отметить, что в ходе упомянутого огневого воздействия россияне поразили еще один истребитель МиГ-29, пусковую установку ЗРК С-300ПТ (в районе соседнего села Николаевка), а также новую украинскую подвижную трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой79К6 «Пеликан» в Днепропетровской области. По самолету и ЗРК отработали из ОТРК «Искандер», а против РЛС задействовали унифицированную противокорабельную ракету Х-35У (дальность действия 260 км и 500 км в зависимости от года выпуска).


        https://topcor.ru/46632-opublikovany-kadry-unichtozhenija-istrebitelja-mig-29-zrk-s-300pt-i-rls-79k6-pelikan-pod-dnepropetrovskom.html
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 10:26
      А почему сразу не нанесли повторный удар?Там же явно не один наш дрон мониторил ситуацию и короектировал удар!!!
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +3
        Сегодня, 10:48
        А почему сразу не нанесли повторный удар?

        Ну наверное подождали пока всуки сбегутся в кучу для ликвидации последствий первого прилёта. А им нате толстый болт из под кровати второй прилёт.
    5. svp67 Звание
      svp67
      +4
      Сегодня, 10:26
      Возможно это тот МиГ, который недобили в прошлый раз, так как уничтожили его на площадке около бывшего РемЗавода...
      1. Sofievka Звание
        Sofievka
        0
        Сегодня, 11:08
        Кайдаки? Ремзавод давно бомбят, что там могло остаться? Авиаторское- это где?
        1. svp67 Звание
          svp67
          0
          Сегодня, 11:10
          Цитата: Sofievka
          Кайдаки?

          Ну да...
          Цитата: Sofievka
          Ремзавод давно бомбят, что там могло остаться?

          Кто ж его знает, ну судя по кирпичному зданию около самолета, еще что то оставалось нетронутым
          Цитата: Sofievka
          Авиаторское- это где?

          А это сейчас так называется бывший гарнизон бывшей авиабазы "Кайдаки"
          1. Sofievka Звание
            Sofievka
            0
            Сегодня, 11:22
            933ИАП-славный полк, был до 1996, потом все МИГи перегнали в Краматорск, где и почили, но ремзавод остался, по крайней мере до 2015?
            1. svp67 Звание
              svp67
              0
              Сегодня, 11:26
              Цитата: Sofievka
              933ИАП-славный полк

              Отец в нем служил
              Цитата: Sofievka
              все МИГи перегнали в Краматорск,

              Не все, часть резали на месте...(((
              Цитата: Sofievka
              но ремзавод остался, по крайней мере до 2015?

              Как ремзавод, он давно не работал, что то там налаживали к выпуску, даже железную дорогу к нему провели, но что я особо не интересовался...не до этого было
              1. Sofievka Звание
                Sofievka
                0
                Сегодня, 11:30
                Да нет, дочка в гражданке работала, говорила, что МИГи выруливали перед ней
                1. svp67 Звание
                  svp67
                  0
                  Сегодня, 11:32
                  Цитата: Sofievka
                  Да нет, дочка в гражданке работала, говорила, что МИГи выруливали перед ней

                  Не буду спорить, это уже дела давно минувших дней, да и нет тех МиГов давно...
    6. Electrical Звание
      Electrical
      -9
      Сегодня, 10:28
      Вот так вот и получается сто уничтоженых мигов больше чем их вообще выпустили. Было на базе всего 3 мига. Их уничтожили, за что не приминули громогласно отчитаться. Потом оказалось что один миг не только не уничтожен, но даже и не поврежден. Тогда пришлось уничтожить и 4 миг из 3. Правда куда делись еще 2 непонятно. Но они явно еще в каком то отчете всплывут. Может даже не раз.
      1. Tochilka Звание
        Tochilka
        -9
        Сегодня, 10:38
        все Очень просто: что у противника ЦИПСО, что тут его аналог, развешиватель лапши на уши читателей.
        И главное чтоб тубопотреоты-эксперты диванные по всем вопросам мнение выписали и минусов накидали.
        1. Бережливый Звание
          Бережливый
          +3
          Сегодня, 10:41
          Точилка-то есть,вам нравится собирать минуса на сайте???
        2. 72jora72 Звание
          72jora72
          +3
          Сегодня, 11:01
          И главное чтоб тубопотреоты-эксперты диванные по всем вопросам мнение выписали и минусов накидали.
          Крымский желудь будете?
      2. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        +5
        Сегодня, 10:58
        Интересно ты рассуждаешь. Человек предположил, что возможно это МиГ, по которому уже наносился удар, что далеко не факт. Ибо прилёт кассетами по трём МиГам был неплохим, а с учётом дюралевости корпуса - там не корпуса, а решето.
        Но нет же - ты сразу принял за факт, что МиГ - тот же самый. Может ещё и С-300 та же самая была?
        Так-то этот МиГ, как вариант, мог быть на боевом вылете, когда били по трём кассетой. Вернулся и от греха поставили на другую площадку, ибо та уже пристреляна.
        1. 72jora72 Звание
          72jora72
          +2
          Сегодня, 11:06
          Интересно ты рассуждаешь. Человек предположил, что возможно это МиГ, по которому уже наносился удар, что далеко не факт.
          А может этот МиГ был там размещен после удара, в надежде что в ближайшее время мы не будем наносить удары туда куда били недавно......
          1. DirtyLiar Звание
            DirtyLiar
            0
            Сегодня, 11:09
            Да всё может быть. Но наверняка мы этого знать не можем.
            К тому же, если предположить, что МиГ тот же самый, то его не случайно поставили (как говорит предыдущий комментатор) на ремонтную площадку. Значит его будут долго и упорно "штопать". Дырок в нём, я так думаю, немало (если это не тот). Или было немало (если всё же был тот).
      3. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 11:07
        Цитата: Electrical
        Вот так вот и получается сто уничтоженых мигов больше чем их вообще выпустили.

        А сколько их вообще выпустили, не подскажите?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 11:23
          Цитата: Dart2027
          Цитата: Electrical
          Вот так вот и получается сто уничтоженых мигов больше чем их вообще выпустили.

          А сколько их вообще выпустили, не подскажите?

          Не подскажет, он не для этого комменты здесь постит. Уже примелькался со своими примитивными набросами.
    7. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 10:40
      После выделения новой помощи от США такие удары надо утроить, а то и удесятерить, чтобы помогать стало некому.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 10:53
        такие удары надо утроить, а то и удесятерить,

        Надо то конечно надо только вот запас ракет не бесконечный и пополняется он не по мгновению "волшебной палочки".
    8. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 10:44
      ВСУ за два дня потеряли сразу четыре боевых истребителя МиГ-29, два комплекса С-300 и РЛС «Пеликан»
      Хороший результат наших ракетчиков.
      1. Арка Звание
        Арка
        0
        Сегодня, 11:09
        И разведки. Парни за это дело взялись всерьёз.
    9. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +2
      Сегодня, 11:11
      Кому-то кажется реальным, что на третий год войны ВСУ выставили кучно и открыто несколько боевых самолетов в одном месте, как на параде?
      Про активное использование макетов в ВСУ неоднократно были статьи на ВО.
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        0
        Сегодня, 11:24
        Цитата: voyaka uh
        Кому-то кажется реальным, что на третий год войны ВСУ выставили кучно и открыто несколько боевых самолетов в одном месте, как на параде?
        Про активное использование макетов в ВСУ неоднократно были статьи на ВО.

        good Эту версию активно уже обсуждали в тлг. Удивительно, что в бодром отчёте ВО никто не усомнился в странности информации.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:34
        Цитата: voyaka uh
        Кому-то кажется реальным, что на третий год войны ВСУ выставили кучно и открыто несколько боевых самолетов в одном месте, как на параде?
        Про активное использование макетов в ВСУ неоднократно были статьи на ВО.

        Ага, ага, четыре макета истребителей, четыре макета транспортников, два макета С-300, макет радиолокатора. Осталось только предположить про макет аэродрома для полной картины. laughing У нас операторы беспилотников уже тоже опыта поднабрались, не лыком шиты, могут подделку от оригинала отличить.
    10. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      +2
      Сегодня, 11:17
      Необыкновенная новость, я видел видео нападения. Очень впечатляет. Те, кто разработал и осуществил нападение, должны быть вознаграждены.

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