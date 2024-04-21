Повторным ударом по авиабазе ВСУ «Авиаторское» уничтожен истребитель МиГ-29 и пусковая установка ЗРС С-300
ВС России накануне нанесли повторный удар по авиабазе Воздушных сил ВСУ «Авиаторское» в Днепропетровской области, окончательно добив находящуюся на ней авиационную технику и средства ПВО, базу прикрывающие. Об этом сообщил ТГ-канал Fighterbomber.
18 апреля наши ударили по «Авиаторскому», накрыв три боевых истребителя МиГ-29, а заодно и стоящие рядом четыре военно-транспортных Ан-26 Воздушных сил ВСУ. Также был уничтожен прикрывающий аэродром комплекс ПВО С-300. Удары наносились ракетами ОТРК «Искандер» с кассетной и обычной боевой частью. Еще один украинский истребитель МиГ-29 на «Авиаторском» остался и даже совершил вылет.
19 апреля ВС России нанесли повторный удар по данной авиабазе, добив оставшийся истребитель МиГ-29, а также еще одну пусковую установку ЗРС С-300ПТ и новейшую РЛС «Пеликан». Как сообщают наши ресурсы, самолет и зенитный комплекс накрыли ракетами «Искандера», а по РЛС отработали противокорабельной Х-35У. Наведение осуществлялось разведывательным беспилотником, в последнее время наши дроны спокойно залетают вглубь Украины, удаляясь от фронта на дальность свыше ста километров.
Таким образом, авиабаза «Авиаторское», доставлявшая нашим много проблем, вышла из строя. ВСУ за два дня потеряли сразу четыре боевых истребителя МиГ-29, два комплекса С-300 и РЛС «Пеликан». И это на фоне рыданий Зеленского о нехватке авиации и средств ПВО. Отмечается, что в марте и апреле резко возросло количество результативных ракетных ударов, причем точечных. Нашим удалось уничтожить несколько комплексов ПВО, в том числе западных.
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