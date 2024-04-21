«У нас хорошие логистические цепочки»: Представитель Пентагона назвал сроки получения Украиной военной помощи от США

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«У нас хорошие логистические цепочки»: Представитель Пентагона назвал сроки получения Украиной военной помощи от США

Первая военная помощь на Украину поступит достаточно быстро, у США налажены логистические цепочки. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Американский генерал выступил на брифинге, где, отвечая на вопросы журналистов в отношении отправки военной помощи Украине, заявил, что первые поставки могут начаться в течение «нескольких дней» после того, как законопроект будет утвержден Сенатом и подписан Байденом. В первую очередь Киеву будут отправлены артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО.



У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали раньше

— заявил Райдер.

Между тем, как считает так называемый Институт изучения войны, отправленная Украине военная помощь не окажет серьезного влияния на ход боевых действий, особенно в ближайшие недели. По мнению аналитиков ISW, ВСУ нужно готовиться к продолжению наступления российской армии и дальнейшему ухудшению ситуации. В то же время американцы надеются, что с помощью США Украина все же сможет сдержать наступление ВС России.

Новая помощь США не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель. Таким образом, ситуация на линии фронта, вероятно, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки

— заявляют эксперты.

В свою очередь, в Киеве вообще не знают, что им отправит Вашингтон, кроме боеприпасов. Единственно, о чем говорят как об уже свершившемся факте — это то, что нынешняя военная помощь будет гораздо меньше прошлогодней, и такого же количества техники Украина не получит.
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    16 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 10:51
      «У нас хорошие логистические цепочки» —

      — Да уж,на цепи у США украина сидит надёжно ...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 10:54
        «У нас хорошие логистические цепочки»

        Вот и нужно в этой цепочке ломать целые звенья... Почему мосты( автотранспортные и железнодорожные) через реки до сих пор стоят и используются... ??? Почему морские порты и аэродромы грузы принимают...??? Всё в труху!!! Нам ничего целым всё равно не достанется... Не мы, так они при отступлении сам взорвут...
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          +2
          Сегодня, 11:00
          Хороший бизнес делают янки.
          Для своей страны. На крови работает их ВПК.

          Конгресс выделяет деньги Украине.
          Они идут заводам в США.
          Далее - бандеровцам.

          Потом наши войска уничтожают технику.

          И по новой - крутится колесо производства долларов на крови и смерти.
          1. sdivt Звание
            sdivt
            +2
            Сегодня, 11:18
            На крови работает их ВПК

            Любой ВПК работает на крови. Назначение любого оружия - убивать
            Сегодня слово "убивать" закамуфлировали туманным термином - "сдерживать"
            Но не надо тешить себя иллюзиями, это всё то же "убивать"
            И если у кого-то есть оружие, рано или поздно оно будет использовано.
            Про чеховское ружьё фразу помните?
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 11:34
          Цитата: Lev_Russia
          Почему мосты( автотранспортные и железнодорожные) через реки до сих пор стоят и используются

          Потому что сам по себе уничтожение мостов не уничтожает технику, оружие, боеприпасы?
          Не говоря о том, что мостов дофига, а уничтожить их не так просто, как кажется с дивана...
    2. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      +3
      Сегодня, 10:53
      Стебается гад! "Логистические цепочки у них безусловно позволяют проецировать силу в любую точку мира". К сожалению.
    3. svp67 Звание
      svp67
      +6
      Сегодня, 10:53
      Да, это у них не отнять, умеют быстро налаживать логистические цепочки... Особенно, когда им не мешают, а уж возможностей у них достаточно.
      И раз "быстро" - значит начнут переброску "воздушным мостом", а остальное, чуть позже подвезут кораблями
      1. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        +3
        Сегодня, 10:59
        Недели две назад автомобилевоз размером с панамакс Минобороны США зашёл в Балтику. Угадайте, что за "машины" он привез?
      2. Арка Звание
        Арка
        +1
        Сегодня, 11:04
        Если только часть запасов уже не складирована у поляко-румын.
        По части возможностей, так логистику они откатывали ещё во времена оны, правда без противодействия. Его и сейчас не будет без угрозы перевода конфликта на уровень "батономахии".
      3. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 11:27
        Цитата: svp67
        умеют быстро налаживать логистические цепочки..

        ) по моему скромному.., буржуи поставки и не останавливали, всё шло тихо в обход конгресса под секретом НАТО и из её прямых ресурсов, поэтому их эксперты и поют про отсутствие быстрых изменений, те увеличению надо накопиться - тогда оно может и где повлияет, а может и не повлияет, наши их поставки натаскались уничтожать, тч поглядим
    4. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      +6
      Сегодня, 10:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Да уж,на цепи у США украина сидит надёжно .


      Они этого и не скрывают. Ставка Пентагона - Украина. Цель - наша цена Победы в которой в общем то и Пентагон не сомневается. Для них важно, чтоб цена победы была максимально большой и разрушительной для России. А "украин" у них не одна, что в Европе, что в странах бывшего СССР.
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 10:58
      Первая военная помощь на Украину поступит достаточно быстро, у США налажены логистические цепочки.
      Действительно логистические цепочки налажены с учетом того, что оружейные хабы в Польше и Румынии, по которым Россия не может ударить. В противном случае чувствовали бы себя не так уверенно и не кичились этим.
    6. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      +1
      Сегодня, 11:01
      США похоже перебрасывают на Украину новую партию тяжелых вооружений: в Балтийское море вошел автомобилевоз Patriot морского транспортного командования
    7. next322 Звание
      next322
      +3
      Сегодня, 11:07
      парадокс......самое главное- об этом знают все.....и через пять дней все оружие и техника - уже на ЛБС....
    8. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 11:19
      У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали раньше — заявил Райдер.
      Через железнодорожные пути из Республики Польша в Львовскую область Украины. А что касается некой "логистической сети" то нельзя сказать определенно, но уверенно можно утверждать что принцип работы некой системы по перемещению ценность "отсюда" "туда" стал нестоль явным сколько очевидным.
      как мы это делали раньше — заявил Райдер
      Это, в свою очередь так же работает как и прежде надеюсь для "граждан" кое что не станет новостью. Лишь бы чья-то "схема" так сказать не подверглась короткому замыканию.
    9. алабурга Звание
      алабурга
      -1
      Сегодня, 11:28
      Вопрос риторический, почему, до сих пор, у понтогона все еще имеется надежная логистическая сеть по доставке оружия, в результате которой несет потери российская армия, инфраструктура и мирное население. Кремль идет по граблям, так любимого им, Николая2, семимильными шагами.

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