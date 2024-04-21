Отбита атака украинской противокорабельной ракеты по кораблям Черноморского флота в бухте Севастополя
Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаки российских кораблей в Севастополе с помощью противокорабельной ракеты, угроза была ликвидирована экипажем одного из кораблей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Утром в Крыму сработали предупреждения о воздушной атаке, было временно перекрыто движение через Крымский мост, ожидалась атака крылатых ракет или беспилотников. Как оказалось, на этот раз враг решил атаковать корабли в бухте Севастополя с помощью противокорабельной ракеты. По крайней мере, в сообщениях фигурирует одна ПКР, возможно, это был украинский «Нептун».
Как сообщили власти Севастополя, экипаж одного из кораблей ракету уничтожил, от упавших осколков произошло небольшое возгорание на одном из кораблей на Северной стороне, но его оперативно потушили. Других подробностей нет.
— написал Развожаев в своем ТГ-канале, добавив, что доверять необходимо только информации из официальных источников.
В украинских медиа атаку практически не комментируют, имеются заметки о сбитой ракете, и на этом всё. По-видимому, комментировать нечего, нападение не удалось.
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