Отбита атака украинской противокорабельной ракеты по кораблям Черноморского флота в бухте Севастополя

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Отбита атака украинской противокорабельной ракеты по кораблям Черноморского флота в бухте Севастополя

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаки российских кораблей в Севастополе с помощью противокорабельной ракеты, угроза была ликвидирована экипажем одного из кораблей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Утром в Крыму сработали предупреждения о воздушной атаке, было временно перекрыто движение через Крымский мост, ожидалась атака крылатых ракет или беспилотников. Как оказалось, на этот раз враг решил атаковать корабли в бухте Севастополя с помощью противокорабельной ракеты. По крайней мере, в сообщениях фигурирует одна ПКР, возможно, это был украинский «Нептун».



Как сообщили власти Севастополя, экипаж одного из кораблей ракету уничтожил, от упавших осколков произошло небольшое возгорание на одном из кораблей на Северной стороне, но его оперативно потушили. Других подробностей нет.

Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.

— написал Развожаев в своем ТГ-канале, добавив, что доверять необходимо только информации из официальных источников.

В украинских медиа атаку практически не комментируют, имеются заметки о сбитой ракете, и на этом всё. По-видимому, комментировать нечего, нападение не удалось.
    43 комментария
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    1. Alien From Звание
      Alien From
      -2
      Сегодня, 11:41
      Отбились и ладно, есть только вопрос: опять ракета через весь Крым пролетела.....?
      1. Sergey39 Звание
        Sergey39
        +10
        Сегодня, 12:12
        КР заходят с моря. Не зря в небе над Черным морем «пасся» американский беспилотник.
      2. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        +1
        Сегодня, 12:59
        Главное пожар погасили. А так, одна ракета- один корабль. Не очень хорошо
    2. poquello Звание
      poquello
      -2
      Сегодня, 11:42
      одна ракета? к чему бы? чет разглядывают?
      1. geor.tcherniaev Звание
        geor.tcherniaev
        +14
        Сегодня, 12:25
        Это пробная попытка, проверка возможностей ПВО перед возможной массированной атакой.
    3. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +4
      Сегодня, 11:42
      Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаки
      Почему не называть их короче и понятнее -бандеровцы (по аналогии с гитлеровцами в период ВОВ). Тем более, как они поют с детского сада и далее: "Батька наш Бандера..."
      1. SergLv Звание
        SergLv
        +7
        Сегодня, 11:49
        Да как не назови, лупить не перестанут. А от названия суть не меняется, и нам легче не становиться.
      2. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        +6
        Сегодня, 12:03
        Я тоже называл их бандеровцами, а теперь, только фашистами.
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +1
          Сегодня, 12:18
          Цитата: Вольноопределяющийся Марек
          называл их бандеровцами, а теперь, только фашистами

          Когда прилетает такая вот ракета - последствия одинаковы, хоть фашистами их назови, хоть ангелочками
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 12:10
      Интересно девки пляшут в подобных сообщеничх.Атака отбита,на корабле возгорание.От осколков,или от чего еще.Дальшк-туман войны.Можно конечно этим вводить в заблуждение публику,только до поры-времени
      1. ASAD Звание
        ASAD
        +3
        Сегодня, 12:24
        Так и про Джанкой писали что отбились от супостатов.
      2. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        -1
        Сегодня, 13:01
        Джанкой, ранее штаб ЧФ. С одной стороны, с другой С-400 в количестве. Зоны ответственности. Нужно делать выводы и разрабатывать эффективную систему ПВО. Как можно быстрее
      3. sdivt Звание
        sdivt
        -1
        Сегодня, 14:26
        Атака отбита,на корабле возгорание.От осколков,или от чего еще.Дальшк-туман войны.Можно конечно этим вводить в заблуждение публику,только до поры-времени

        Почему именно до поры-до времени?
        Можно и дольше, просто у нас, у всех, свойство такое, забывать всё, переключаться на свежие новости
        Крейсер "Москву" не помните? Тоже начиналось с того, что "все атаки отбиты".
        Кто сейчас вспоминает его? Никто.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +5
          Сегодня, 14:37
          Его ,погибший крейсер,приказано забыть в официальных СМИ..А в душе людей это осталось несмываемым позором в виде никчемышей в МО,флотским руководством.Не забыто это.И думаю,что это аукнется тем,кремлевским.
    5. lisikat2 Звание
      lisikat2
      -4
      Сегодня, 12:20
      "Комментировать нечего" и этим всё сказано .
      Надеюсь, подобная обстановка, продлиться и летом . Я , собираюсь в Крым .
      У меня, там подруга. Значит, буду жить на халяву. .
      На майские праздники, она приедет и повезу ее в горы
    6. Vladlous Звание
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 12:20
      Вот любопытно, что прототипом ракеты "Нептун" стала ещё советская Х -35. Они её, конечно, улучшили, но основу взяли оттуда. Ракета "Нептун" принята на вооружение ВМС Украины в 2021 году. Как видите, как раз накануне войны. А впервые ракета была представлена широкой публике в 2015 году на международной выставке оружия и безопасности в Киеве.

      Иными словами, разрабатывать её начали ещё раньше. То есть где-то в 2013, учитывая, что это в принципе можернизированная Х-35. Таким образом, получается, что Киев изначально планировал расширение конфликт и на море. Да, можно сказать, что это всё домыслы, но противокорабельная ракета очень серьёзное оружие, чтобы её просто так создавать. Она делалась под войну с Россией, причём под большую войну. Мне просто вспомнились сразу ракеты "Голубое копьё", противокорабельные, которые доставили в Эстонию. Аналаогичные ракеты Gabriel MK 5 (оригинальное израильское название того же "Голубого копья") приняты на вооружение Финляндии. Так что всё очень серьёзно.

      Эти деятели будут пытаться с Кронштадтом, Балтийском и Калининградом делать то же самое, что сейчас делают с Севастополем. И это будет очень скоро. Поэтому нечего тянуть, надо заранее дать в зубы так, что голова из одного места вылетела.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 12:38
        получается, что Киев изначально планировал расширение конфликт и на море

        Думаете, до этого конфликт моря не касался, только вот сейчас началось?
      2. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 15:22
        Укры планировали на международный рынок с этой ракетой выйти.
    7. Deon59 Звание
      Deon59
      +4
      Сегодня, 12:39
      От осколков возгорание на корабле , чему там возгорать
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: Deon59
        От осколков возгорание на корабле , чему там возгорать

        Самое страшное для боевого и любого корабля -судна гореть . Гореть в открытом море .
        1. Victor19 Звание
          Victor19
          +3
          Сегодня, 12:57
          Он не в открытом море, а в бухте Севастополя. Там есть пожарные буксиры
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            +3
            Сегодня, 13:38
            Цитата: Victor19
            Он не в открытом море, а в бухте Севастополя. Там есть пожарные буксиры

            О том и речь . Возгорание на самом деле незначительное . Быстро потушили . Атаку отбили . Сегодня в Севастополе пасмурно , ветер . лёгкий дождь ... Наша авиация не летает . Бандерьё по команде Пи н досов и пульнули ракету по разведанным омэрыгой координатам ... Бл ... злость и всё ....
      2. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 13:45
        Что с кораблём, что с НПЗ всякими. Ощущение, что вперёдсмотрящий с мачты в последнюю секунду ракету увидел и "Полундра! " заорал. Обломки на палубу упали...
      3. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 17:05
        От осколков возгорание на корабле , чему там возгорать
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        Смешно, если бы не было так грустно. Осколки упали на боевой металлический корабль и на нем началось возгорание? А может корабль был деревянный?
    8. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 13:13
      Почти все ценные корабли давно выведены из Крыма.
      Базировались главным образом спасатели и вспомогательные суда.
      Старейшее судно-спасатель "Коммуна" где-то там должно находится.
    9. km-21 Звание
      km-21
      +11
      Сегодня, 13:17
      Ощущается какая-то унылая беспомощность. Пока фронт практически стоит на месте, российская армия, авиация и флот несут существенные потери. А также методично выбиваются объекты российской тыловой инфраструктуры. При этом воюющий против нас Коллективный Запад вообще не несет никаких потерь (подразумевается, что потери Украины для Запада никакого значения не имеют).
      1. Mirakuru Звание
        Mirakuru
        +2
        Сегодня, 13:32
        Таков 21 век. Конкретно поменять ситуацию с поставками можно только объявлением войны Украине. После чего сразу сказать что все внешние поставки вооружения будет считаться актом войны, за что удары будут наноситься не только по Украине, а и по впк страны поставившей вооружение.
        1. km-21 Звание
          km-21
          +3
          Сегодня, 14:10
          Никакие объявления или декларации уже ничего не изменят. Запад автоматически наплюет на любую нашу декларацию и продолжит гнуть свою линию по намеченному плану. Остановить Запад сможет только убедительный удар по территории НАТО. Поэтому мы либо наносим наконец этот удар, либо проигрываем войну, признаем себя тварью дрожащей и отдаемся в рабство.
          1. Mirakuru Звание
            Mirakuru
            0
            Сегодня, 14:51
            При всех вышеупомянутых факторах, достаточно будет нанести удар по крупнейшим хранилищам газа, и это сразу поменяет все условия игры
          2. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Сегодня, 17:10
            Остановить Запад сможет только убедительный удар по территории НАТО.

            Убедительный удар - это что? Я так думаю, что ядерный удар. Но, для начала, что б без Третьей мировой можно бахнуть по Украине, например по военному объекту на западе Украины.
      2. Victor19 Звание
        Victor19
        -1
        Сегодня, 16:31
        Что за бред несёте? Только за сегодня взяли Новомихайловку и Богдановку. За Новомихайловку боевые действия шли полгода.
    10. bleksia1477 Звание
      bleksia1477
      +4
      Сегодня, 13:20
      "Хлопнуло" знатно ,хотя сигнала "ВТ" не было,думал вначале,что на полигоне уничтожали старые боеприпасы времён ВОВ(город строится активно и земля постоянно выдавливает ржавые болванки из себя ) ....Севастополь привык к обстрелам.Ежедневные учебные стрельбы и пуски притупляют чувство опасности,да и коренные жители(многие "ньюсевастопольцы" сдрыснули из города) это или военные,либо работают на флот и армию в какой то степени уже порой не обращают на хлопки внимания.Шутят! Есть своя -Севастопольская музыка-"7-40",под звуки сирены гимны поют дети...и стишки сочиняют про обстрелы тип-С вражьей страны к нам ракеты летят,но мы не боимся,на них нам нас....ь!
    11. Taskhyl
      Taskhyl
      +2
      Сегодня, 13:38
      Одна ракета-это не атака! Так, пробничек на прощупывание, тестирование
    12. osp Звание
      osp
      +2
      Сегодня, 13:54
      Цитата: km-21
      Ощущается какая-то унылая беспомощность. Пока фронт практически стоит на месте, российская армия, авиация и флот несут существенные потери. А также методично выбиваются объекты российской тыловой инфраструктуры. При этом воюющий против нас Коллективный Запад вообще не несет никаких потерь (подразумевается, что потери Украины для Запада никакого значения не имеют).

      Были времена еще 15-20 лет назад когда на Северном Кавказе боевики посылали террористов-смертников подрывать блок-посты, военные и гражданские объекты.
      Аэропорты, самолеты, метро в России взрывали.

      А теперь бомба может самостоятельно поплыть, полететь , поехать.
      И оператор будет в любой точке мира ей управлять.
      И никто не узнает кто заказчик взрыва - государства , военные блоки или группировка террористов.

      Таковы современные технологии.
    13. DenVB Звание
      DenVB
      +4
      Сегодня, 13:55
      от упавших осколков произошло небольшое возгорание на одном из кораблей на Северной стороне

      В переводе с руководящего на русский это означает, что ракета в корабль все-таки попала.
      1. Mедвежонок Звание
        Mедвежонок
        +2
        Сегодня, 14:12
        Это выглядит. Мужчина, записавший видео, утверждает, что в корабль попала ракета и он загорелся. Ведь ничего ценного там уже не было, все, что могло плавать, уже эвакуировано.
    14. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Сегодня, 14:11
      Это не нападение, это тест маршрута и времени реакции. А "нападение" будет в несколько волн и изрядным количеством средств, сразу после очередного рейса P-8A с RQ-4B..
    15. Savage3000 Звание
      Savage3000
      +5
      Сегодня, 14:28
      Отбита? Точно? А что там горит на видео тогда?
    16. AdAstra Звание
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 14:51
      А осколки были из напалма или белого фосфора? Ох уж эти современные выверты - "отбита, но загорелось".
    17. Rom8681 Звание
      Rom8681
      0
      Сегодня, 15:01
      Цитата: DenVB
      В переводе с руководящего на русский это означает, что ракета в корабль все-таки попала.

      да.одна ракета и поразила наш корабль.
      я.так понял с прочитанного
    18. helilelik Звание
      helilelik
      +1
      Сегодня, 16:10
      У коалиции корабли болтались на открытой воде и всë посбивали. Что с нашим ПВО? Одну ракету перехватить не могут. А Джанкой? Слов нет,...
    19. алабурга Звание
      алабурга
      -2
      Сегодня, 16:12
      Сосем недавно сменили главного по флоту. Результат снова нулевой и печальный.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 17:17
        Сосем недавно сменили главного по флоту.

        Главный по флоту не сидит на КП и на пульте. Результаты его руководства видны не сразу, да и технические возможности флота не зависят от него. Только грамотное применение, что не есть гарантией от ракет.