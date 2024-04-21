Войска группировки «Днепр» поразили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении
Мощный взрыв прогремел на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, на воздух взлетел склад боеприпасов украинской группировки. Кадры удара распространили ТГ-канал Херсонский вестник.
По данным ресурса, удар по складу боеприпасов нанесли подразделения группировки "Днепр", другие подробности не сообщаются. Возможно, что это отработала авиация, нанеся удары авиабомбами с УМПК, в последне время бомбардировщики заметно активизировались на данном направлении. Кроме склада, также уничтожены две украинские самоходные гаубицы.
Где именно нанесен удар, также не сообщается. По информации, склад поразили в районе Херсона, местные ресурсы сообщают о нескольких взрывах, прозвучавших в самом городе, но воздушная тревога не объявлялась. Утром также было несколько взрывов, местные власти никакой информации не дают. По данным российских ресурсов, накануне вечером по Херсону также наносились удары. Так что возможно все.
По данным Минобороны, за минувшие сутки группировка "Днепр" нанесла удары в районах Никополя Днепропетровской области, Михайловки и Золотой Балки Херсонской области. Уничтожены живая сила и техника 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны ВСУ. Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.
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