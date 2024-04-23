Самоубийство Польши: Барская конфедерация и Первый раздел
Стычка барских конфедератов с русскими войсками. Худ. Вацлав Павлищак
Польские конфедераты имели сразу до десятка независимых вождей, интригующих друг против друга, грабили друг друга. Генерал Дюмурье отмечал: «Изумительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды, игра и пляска – вот их занятия!»
Проблема диссидентов и Репнинский сейм
5 октября 1763 года польский король Август III скончался. Под военно-дипломатическим давлением России и Пруссии первым кандидатом на престол стал Станислав Понятовский. Его противники магнаты Радзивилл и Браницкий потерпели поражение и бежали из Польши (Как паны погубили Речь Посполитую).
В августе 1764 года спокойно прошёл избирательный сейм. Графа Понятовского единогласно избрали королём под именем Станислав II Август Понятовский. Таким образом Речь Посполитая оказалась под контролем России и Пруссии.
Поводом для постоянного вмешательства в дела Речи Посполитой были польские диссиденты. Императрица Екатерина II и король Фридрих II взяли под защиту протестантов и православных в Польше. Их поддержали в этом вопросе Англия, Швеция и Дания. Фактически это был один из первых случаев использования приема «прав человека» в истории. В XX–XXI вв. этот приём будут активно использовать США, чтобы вмешиваться во внутренние дела СССР-России и других государств.
Русский посол Николай Репнин потребовал равных прав для православных и получил отказ. Поначалу Репнин попытался воздействовать на польские власти чисто местным методом – создать диссидентскую конфедерацию. Однако тут выяснилось, что православной шляхты в Речи Посполитой почти нет. Польские власти об этом позаботились – практически вся русская верхушка за предшествующие столетия была обращена в католичество и ополячена.
В результате православную конфедерацию, учреждённую 20 марта 1767 года в Слуцке, возглавил кальвинист генерал-майор Я. Грабовский. Одновременно в Торне создали протестантскую коалицию во главе с маршалом Генрихом фон Гольцем.
23 сентября 1767 года в Варшаве начал работу внеочередной сейм (его назвали «Репнинским сеймом), который должен был хотя бы частично уравнять в правах права католиков и диссидентов. Репнин склонил на свою сторону короля Станислава Понятовского. К Варшаве стянули русские войска.
Однако ситуация была сложной. Против уравнения прав резко выступали влиятельные лица, особенно выделялись религиозные фанатики – краковский епископ Солтык, шведский епископ Залусский и краковский воевода Ржевусский. Их поддерживал представитель папы Римского Бенедикта XIII, призвавший не уступать требованиям России.
Репнин принял решение действовать жестко – все три фанатика были арестованы и высланы в Калугу. В имения других оппозиционеров ввели русские отряды. В результате 27 февраля 1768 года российско-польский трактат и два сепаратных акта о правах диссидентов и российской гарантии польской конституции были утверждены сеймом.
Православные и протестанты получили свободу совести и богослужения, избавились от юрисдикции католических судов, получили частичное уравнение в гражданских правах. Католицизм по-прежнему остался государственной религией. В частности, переход из католицизма в другую религию считался уголовным преступлением.
Преследования православных продолжались. Местные власти не могли, да и не желали менять столетние установки, направленные на борьбу с православием. Так, игумен и правитель всей церковной организации на Правобережной Украине Мелхиседек (в миру Значко-Яворский) не раз подвергался пыткам и издевательствам. Мелхиседек побывал в Петербурге и, заручившись поддержкой русской императрицы, отправился к послу Репнину, передав ему документы, где перечислялись изуверства, которые совершали поляки.
Под нажимом Репнина и на основе документальных свидетельств насилия польский король потребовал передать униатскому митрополиту приказ прекратить насилие и наказать преступников. Такие же требования получили польские паны, которые владели западнорусскими землями. Также король Станислав Понятовский подтвердил все документы, которые его предшественники дали в пользу православной церкви.
Князь Николай Васильевич Репнин (1734–1801) – русский дипломат и военачальник екатерининской эпохи, генерал-фельдмаршал (1796). В качестве посла в Речи Посполитой (1764–1768) внёс весомый вклад в разрушение польско-литовской государственности.
Польский террор
Королевские указы дали обратный эффект, они только разворошили «осиное гнездо». Польская знать не собиралась отказываться от своих многовековых принципов, направленных против русских и православия. Началась волна новых жестоких преследований.
Польская государственность находилась в стадии полного разложения (вроде нынешней Украины), и королевская власть была бессильна сломить панскую вольницу, которая опиралась на католическое и униатское духовенство. Распущенная шляхта откровенно глумилась над королевскими указаниями. Некоторые шляхтичи пообещали самому королю отрубить голову, за то, что он «схизматикам выдал привилей».
Шляхта, польское духовенство ответили на постепенное уравнивание некатоликов в правах репрессиями. Отпавших от унии священников лишали мест, налагали телесные наказания, непокорные селения облагали огромными штрафами, заставляли строить миссионерские дома и содержать униатов-миссионеров. Самого Мелхиседека схватили, избили, увезли на Волынь и замуровали в каменной тюрьме, где он едва не умер.
На западнорусские земли ввели польские войска, которые устроили террор. Начался грабеж селений (поборы на содержание войска), «бунтующих», то есть тех, кто отказывался от унии, показательно карали. «Зачинщиков» рубили и сжигали.
Православные церкви брали штурмом, монахов и священников убивали или заковывали в железо, отправляли в Радомысль, где снова били смертным боем (по 600–800 ударов), бросали в смрадные ямы, изводили на тяжелых работах. Над простыми жителями также издевались: забивали до смерти, разрывали рты, выворачивали руки и ноги и т. д.
Шляхта и униатское духовенство буквально соревновались в изобретении пыток и издевательств. Шляхта доводила целые селения до смертного ужаса – поляки объявляли смертный приговор целым селениям (общинам), назначался день и час казни или казнь объявляли без срока исполнения. Люди массово бежали в леса, горы, пустоши или действительно готовились к смерти, прощались, исповедовались, надевали чистые рубахи и т. д.
Казимир Пулавский под Ченстоховой. Худ. Юлиуш Коссак. К. Пулавский (1745–1779) – один из руководителей и маршалок Барской конфедерации, генерал континентальной армии во время войны за независимость США. Считается «отцом американской кавалерии»
Рокош
Польские магнаты не ограничились жесточайшим усмирением православного населения, они решили начать рокош (польск. rokosz, буквально – бунт, мятеж, официальное восстание против короля), отменить решения «Репнинского сейма». В начале 1768 года недовольные паны собрали конфедерацию на Подолии в городе Бар. Они выступили против решений сейма и самого короля, объявив себя защитниками всех древних прав и привилегий, которыми обладала римско-католическая шляхта.
Барская конфедерация начала боевые действия против русских войск и частных армий магнатов, которые сохранили верность королю. Поначалу король пытался договориться с конфедератами, но после того, как они объявили «бескоролевье», попросил помощь у императрицы Екатерины Алексеевны.
На подавление восстания царское правительство направило значительные силы. Русские войска и верные королю силы летом 1768 года заняли Бердичев, Бар, Львов и Краков.
Юзеф Пулавский (1704–1769) – польский государственный и военный деятель, организатор и маршалок Барской конфедерации (1768).
Колиивщина
Одновременно началось восстание крестьян в западнорусских землях. Их поддержали запорожские казаки. Поводом к восстанию стал подложный указ русской императрицы Екатерины II (т. н. «золотая грамота»), где повелевалось истреблять конфедератов, что часто зачитывали неграмотным крестьянам как «ляхов, униатов и жидов».
Польский террор вызвал ответную волну насилия – восставшие резали поляков и евреев. Столетия взаимной ненависти давали свои страшные плоды. На деревьях развешивали поляков, евреев и собак с надписью: «Лях, жид, собака – вера однака». Восставших возглавили казаки Иван Гонта и Максим Зализняк (Железняк).
Восстание получило название Колиивщина. Название, вероятно, происходит от русского слова «колий или «колей» («колоть», «закалывать») – специалист по забою свиней. Кроме того, крестьянские повстанцы обычно вооружались кольями, часто с насаженным на них колюще-режущим оружием – рогатинами, косами и т. п.
Юлиуш Коссак. Лагерь гайдамаков
Особенно кровавая резня произошла в Умани, куда, как в место наиболее укрепленное, стекались при появлении первых слухов о восстании паны и евреи. Паны договорились сдать Умань без боя на условии сохранения жизни шляхты, католиков и поляков вообще, неприкосновенности их имущества.
Насчёт евреев и их имущества такого условия не было, их сдали. Евреев в западнорусских землях ненавидели не меньше, чем поляков, так как еврейские ростовщики закабаляли целые селения, высасывая из них все соки. Также евреи часто были польскими управленцами, и на них обращался весь гнев народа, за все несправедливости. Восставшие ворвались в город и стали резать евреев, но затем вошли в раж и перебили и шляхту. По польским данным, погибло до 20 тыс. человек. Возможно, эти данные преувеличены.
Восстание помогло русским войскам, отвлекая силы Барской конфедерации. Многие конфедераты и богатые люди бежали на территорию Османской империи. Однако восстание не было в интересах Петербурга, где не желали поддерживать крестьянскую и казацкую вольницу. В России также созрели предпосылки для масштабной крестьянской войны (Русский бунт).
Поэтому русским войскам пришлось решать задачу ликвидации восстания. Восстание подавили хитростью. Генерал Михаил Кречетников пригласил казаков на штурм Могилева. Железняка, Гонту и других атаманов позвали на совещание и арестовали.
Первоначальный руководитель Колиивщины (ок. 1740 – после 1769) Максим Железняк
После ареста лидеров восстание было быстро подавлено. Железняка как подданного России и его товарищей заключили в Киево-Печерскую крепость, а затем сослали в Восточную Сибирь. Смертной казни в Российской империи не было, она полагалась только в исключительных случаях по приговору военно-полевого суда.
По одной из версий, Железняк смог сбежать и принял участие в крестьянской войне под началом Пугачева. К рядовым участникам восстания русские власти были милостивы, всех рядовых гайдамаков распустили по домам.
Гонта был выдан полякам и был приговорен к специальной, страшной казни, которая должна была длиться на протяжении двух недель и сопровождаться ужасными пытками (первые 10 дней с него должны были постепенно снимать кожу и т. д.). Однако на третий день пыток коронный гетман Ксаверий Браницкий не выдержал кровавого зрелища и приказал отрубить казаку голову.
Одним из любопытных последствий восстания в западнорусских землях и гражданской войны в Польше стала Русско-турецкая война 1768–1774 годов. Противоречий между Россией и Турцией было множество, но поводом к войне стал совершенно неожиданный случай.
Один из казацких отрядов (гайдамаков) под началом сотника Шило захватил селение Балта на турецко-польской границе. Шило вырезал всех местных поляков и евреев и отправился восвояси. Мусульмане и евреи из соседней турецкой деревни Галта ворвались в Балту и в отместку стали резать православных. Узнав об этом, Шило вернулся и атаковал Галту. После двухдневных столкновений казаки и турки пришли к взаимопониманию и даже помирились, договорились вернуть награбленное.
Это могло стать обычным пограничным инцидентом, но в Константинополе в это время хотели начать войну с целью реванша за прежние поражения и раздули проблему. Османы решили, что Русская армия будет связана в Польше.
Турецкое правительство объявило гайдамаков регулярными русскими войсками и потребовало у Петербурга вывести войска из Подолии, где шли бои с конфедератами. Русского посла Обрескова оскорбили и арестовали. В результате Порта использовала это дело как повод для войны с Россией. Началось очередное русско-турецкое противостояние.
«Уманский сотник Иван Гонта». Картина С. И. Васильковского.
Конфедераты и внешние спонсоры
Терпя поражение, Барская конфедерация обратилась за поддержкой к Франции и Турции. Но Турция в войне потерпела поражение, а Франция не смогла оказать значительной поддержки из-за своей удаленности от театра военных действий. В этом противостоянии хорошо проявилось разложение польского национального характера. Поляки уже не надеялись на свои собственные силы, а хотели победить Россию с внешней поддержкой. В этой войне они надеялись на помощь Франции, Турции и Австрии.
После уничтожения польской государственности поляки будут надеяться на помощь Франции, поддержав Наполеона. Во время Крымской войны и восстания 1863 года – на помощь Англии и Франции. Во время Гражданской войны в России и советско-польской войны – на Антанту. В настоящее время они рассчитывают на НАТО, Британию и США. Мол, Запад поможет. Проблема в том, что эта помощь в итоге оборачивается разрушением «младшего партнера». Ныне этим же путем пошла и Украина. Саморазрушение.
Ситуация в самой Польше была тяжелой. Король и его сторонники, с одной стороны, боролись с конфедератами, с другой стороны – вставляли палки в колеса русским войскам, опасаясь, что те войдут в Польшу и останутся, заняв наиболее важные города и крепости. К тому же Россия должна была воевать с Турцией, что ослабляло её силы в Речи Посполитой. Лучшие войска и командиры воевали с османами.
Поэтому подавление восстания Барской конфедерации затянулось. Многие польские магнаты и паны, формально лояльные королю, заняли выжидательную позицию, ожидая исхода Русско-турецкой войны. Да и многие королевские советники требовали распустить коронное войско, воюющее против конфедератов, и не поддерживать Россию.
Гражданская война в Польше нарастала. Русские войска имели возможность контролировать только крупные города и крепости. Паны, которые и в мирное время были лихим народом, откровенно занимались грабежом. Единого командования над отрядами конфедератов не было. Польские руководители ссорились между собой. Организатор и маршалок Барской конфедерации Юзеф Пулавский бежал в Молдавию. Он был оклеветан перед турками Иоахимом Потоцким и Адамом Красинским, которые обвинили его в своих неудачах. Пулавский скончался в хотинской темнице (официально от болезни, но, видимо, его убили).
Сыновья Пулавского – Франтишек и Казимир, в сентябре 1769 года в битве под Ломазами потерпели поражение от Русской армии под командованием Александра Суворова. Франтишек Пулавский погиб в бою, прикрыв своим телом старшего брата Казимира. Казимир бежал в Австрию и продолжил борьбу. После поражения конфедератов он бежал в Турцию, а затем во Францию, оттуда уехал в Америку и воевал на стороне американцев в войне за независимость США. Стал «отцом американской кавалерии».
Необходимо отметить антирусскую роль Австрии в этой войне.
Австрия давала убежище конфедератам на своей территории. Их штаб сначала расположился в Тешене в Силезии, затем в Прешове в Венгрии. Восстание возглавил Михал Пац и князь Кароль Станислав Радзивилл. Венский двор хоть и дал возможность использовать свою территорию как базу, но все же не решился открыто выступить против России. В это время австрийцам Россия нужна была для противовеса Турции. Кроме того, австрийцы первыми воспользовались слабостью Польши и начали оккупацию польских земель.
Франция, которая была удалена от России, действовала более откровенно и нагло. Надо сказать, что некоторые французы довольно хорошо оценили степень разложения польской «элиты». Так, в 1768 году первый министр Франции герцог Шуазёль направил к восставшим капитана Толеса со значительной сумой денег. Когда французский офицер познакомился с конфедератами поближе, он решил, что для Польши сделать уже ничего нельзя и не стоит тратить на поляков деньги и силы.
В 1770 году Шуазёль отправил генерала Дюмурье. Однако и он сделал схожую оценку: «Изумительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды, игра и пляска – вот их занятия!» Конфедераты имели сразу до десятка независимых вождей, интригующих друг против друга. Иногда даже воевавших между собой. Дюмурье попытался улучшить военную организацию конфедератов, но не добился большого успеха.
Артур Гротгер. Молитва барских конфедератов перед битвой под Лянцкороной
Разгром Барской конфедерации
Конфедераты не могли противостоять регулярным войскам. Они грабили имения сторонников короля, совершенно опустошали простых крестьян. При этом в верхушке процветала коррупция, воровство. Вместо того, чтобы обучать солдат, офицеры все свободное время проводили в пирах и азартных играх. Конфедератов до поры до времени спасало только то, что русское командование не имело достаточно сил, чтобы проводить масштабные операции по зачистке больших районов путем их окружения и тщательной проверки.
Дюмурье показал себя неплохим стратегом и составил план «освобождения» Польши. К началу 1771 года он собрал почти 60-тысячную армию. Маршалок великопольский Заремба и маршалок вышеградский Цалинский с 10-тысячным корпусом должны были наступать на варшавском направлении. Казимир Пулавский должен был действовать в Подолии. Великий гетман литовский Огинский должен был наступать в сторону Смоленска. Сам французский генерал с 20 тыс. пехоты и 8 тыс. конницы планировал захватить Краков и оттуда идти на Сандомир. Затем развить наступление на Варшаву или Подолию, в зависимости от успеха других отрядов.
Этот план имел бы шансы на успех, если бы под началом Дюмурье были не поляки, а французы, а противником шляхты был бы не Суворов, а какой-нибудь западноевропейский генерал. Дюмурье смог внезапным ударом захватить Краков и очистить Краковский округ.
Против него направили Суворова с 1,6 тыс. солдат, по пути к отряду присоединилось ещё около 2 тыс. человек. 10 мая 1771 года Суворов атаковал конфедератов у Ландскроны. Как отметил сам Суворов, «польские войска не разумели своего предводителя», излишняя хитрость французского генерала только запутала поляков, и они проиграли бой. Дюмурье, возмущенный глупостью поляков, уехал во Францию.
Пулавский попытался захватить важную крепость Замостье, но потерпел неудачу. 22 мая Суворов разбил Пулавского. В это время литовский гетман Огинский решил выступить на стороне конфедерации и двинулся к Пинску. Суворов немедленно выдвинулся ему навстречу. Русский полководец ранним утром 12 сентября нанес внезапный удар по полякам. Гетман ещё не успел толком проснуться, как его отряд был полностью разгромлен. Несколько сотен перебили, около 300–400 взяли в плен. Польская кампания стала для Суворова звездной.
Франция прислала нового «координатора» – барона де Виомениля. С ним прибыло несколько десятков французских офицеров и унтер-офицеров. Виомениль решил сменить тактику и вместо масштабных наступлений перейти к отдельным акциям, которые должны были вдохновить польскую нацию на масштабное сопротивление. Сначала попытались выкрасть короля Понятовского, но акция провалилась. Затем в январе 1772 года отряд конфедератов смог внезапным рейдом захватить Краковский замок. Однако в апреле гарнизон капитулировал.
Похищение конфедератами 3 ноября 1771 года польского короля Станислава Августа
Весной стратегическое положение конфедератов резко ухудшилось из-за ввода в Польшу прусских и австрийских войск. Действовавший в Великой Польше пан Заремба был вытеснен пруссаками из данного региона и распустил своё войско. В восточные районы Речи Посполитой вошёл русский корпус генерал-поручика Эльмпта.
В мае-июне в польские земли вступили австрийские корпуса под командованием фельдмаршала М. И. Эстерхази и генерал-майора Р. Альтона. Они овладели Ландскроной и оттеснили находившиеся в Малой Польше русские войска генерал-майора М. Ф. Каменского от Тынца. 2 июля тынецкий гарнизон капитулировал перед корпусом генерал-майора Альтона. 24 июня австрийские подразделения расположились лагерем под Львовом. Они заняли город 15 сентября, после того как его покинули русские.
7 августа перед отрядом генерал-майора П. М. Голицына капитулировала Ченстоховская крепость. 29 ноября 1772 года пал последний оплот конфедератов – кармелитский монастырь в Загуже (Подкарпатское воеводство). Барская конфедерация была разгромлена.
Сдача Краковского замка. Французские офицеры отдают А. В. Суворову шпаги. Автор: И. Д. Шуберт
Первый раздел
Гражданская война и развал польской государственности стали поводом для раздела Речи Посполитой. Пока русские и королевские войска гонялись за конфедератами, австрийцы без всяких заявлений захватили два староства с богатыми соляными копями. Земли объявили «возращёнными» на том основании, что они в 1402 году отошли Польше от Венгрии.
Пруссия ещё в 1769 году предложила России план раздела Польши. Однако Екатерина II Алексеевна тогда и слышать об этом не желала. В период с 1768 по 1770 год Петербург не планировал захватывать земли Речи Посполитой, хотя русские войска контролировали огромные польские территории. Тогда пруссаки стали действовать самостоятельно и под предлогом защиты своих владений от мора, который свирепствовал в Южной Польше, заняли приграничные области.
Понимая, что Польшу просто захватят без русского участия, Петербург решил, что раздел Речи Посполитой неизбежен. К тому же Россия была связана войной с Турцией и не могла конфликтовать с Австрией и Пруссией из-за Польши. В конце 1770 года Екатерина Алексеевна дала понять Пруссии, что вопрос подлежит обсуждению. К этому времени Пруссия и Австрия уже де-факто захватили часть польских земель.
После долгих согласований вопрос решили положительно. 6 (17) февраля 1772 года в Петербурге было заключено тайное соглашение между Пруссией и Россией. 25 июля (5 августа) такое соглашение было подписано и с Австрией. Пруссия получила всю Померанию, кроме Данцига с округом. Пруссии также отошла Вармия, Королевская Пруссия, округа и воеводства Поморское, Мальборское (Мариенбург) и Хелминское (Кульм) без Торуни, а также некоторые районы в Великой Польше.
Всего Пруссия получила 36 тыс. кв. км, где проживало 580 тыс. жителей. Пруссия захватила наиболее развитые северо-западные земли Польши. В результате у прусаков оказалось до 80 % оборота внешней торговли Польши. Пруссия ввела огромные таможенные пошлины, чем ускорила окончательный крах Речи Посполитой.
Австрия получила: Затор и Освенцим, часть Малой Польши, которая включала южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, а также части Бельского воеводства и всю Галицию (Червонная Русь). Сам Краков остался за Польшей. Всего к Австрии присоединили 83 тыс. кв. км и 2 млн 600 тыс. человек.
России отошли: часть Литвы (Литовского княжества), включая Ливонию и Задвинское герцогство, и часть современной территории Белоруссии до Двины, Друти и Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Всего к России присоединили 92 тыс. кв. км с населением 1 млн 300 тыс. человек.
Собственно, Россия не захватывала земли, населенные этническими поляками. Были возвращены Русские земли.
«Рейтан. Упадок Польши» – картина польского живописца Яна Матейко. Картина изображает события Разделительного сейма в апреле 1773 года, в ходе которого Тадеуш Рейтан попытался сорвать заседание и таким образом не допустить раздела Речи Посполитой. Чтобы не выпустить депутатов из зала заседаний, Рейтан лёг перед выходом со словами: «Убейте меня, не убивайте Отчизну!»
Соглашение держали в тайне до сентября 1772 года. В августе-сентябре русские, прусские и австрийские войска одновременно вошли на территорию Речи Посполитой и заняли области, которые были распределены заранее. Внезапность акции, а также неравенство сил и полная деморализация польской «элиты» привели к тому, что раздел прошёл без войны. Речь Посполитая была сохранена как государство.
В апреле 1773 года удалось созвать чрезвычайный сейм, который заседал до сентября 1773 года. Союзные государства заставили польский сейм утвердить три отдельных договора, которые закрепляли раздел части территорий Речи Посполитой.
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