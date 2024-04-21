Дипломатический источник: Тотальная мобилизация на Украине была обязательным условием военной помощи от США

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Дипломатический источник: Тотальная мобилизация на Украине была обязательным условием военной помощи от США

Тотальная мобилизация на Украине была обязательным условием для возобновления поставок американского оружия, без принятия нового закона о мобилизации Киев дополнительное вооружение вряд ли получил. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Новый закон о тотальной мобилизации на Украине был принят специально под готовящийся в США законопроект, это было обязательное условие, поскольку поставки оружия бесполезны, если им некому воевать. Теперь же, по задумке Запада, Зеленский наберет армию, а США ее вооружат в меру своих возможностей.



Принятие на Украине нового жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок оружия со стороны стран НАТО. Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, (...) при своевременном восполнении потерь

- приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее об этом сообщали и украинские ресурсы утверждавшие, что Зеленский обещал американцам сразу же после одобрения дополнительного финансирования поставить под ружье от ста до трехсот тысяч мобилизованных, которые отправятся на подготовку с целью перейти в наступление осенью, под президентские выборы в США. Киев планирует одержать ряд побед в поддержку Байдена и демократов.

Всего же Зеленский хочет загнать в окопы от 500 тысяч и больше человек. Навязчивая идея с победой над Россией и выходом на границы 1991 года его не отпускает.
    65 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +35
      Сегодня, 13:24
      Скажу проще и понятней.( для ЦИПСО) Вперед,чубатый скот- в окопы. За вас все заплачено. Европейцам в окопы- нельзя. Они- люди. Любят комфорт и сытую жизнь. Вы( укропитеки)- биомусор.( с точки зрения ЕС и США)
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 13:33
        Так знают за что воюют.

        . Всего законопроект набрал 311 голосов за. Из них 210 дали демократы и лишь 101 - республиканцы. При этом 112 республиканцев проголосовали против. На что будут направлены средства?

        Размер этого пакета составляет 60,84 млрд долларов. Большая часть из этих средств будет освоена самими американцами. Более трети этой суммы (23,2 млрд долларов) пойдет на восполнение арсеналов армии США, сократившихся после военных поставок Киеву.
        13,8 млрд долларов пойдут на закупку новых вооружений для Украины. Речь как о быстрых поставках, так и о заказах оружия, которое еще нужно будет произвести. Еще 11,3 млрд потратят на текущую деятельность американских военных в регионе — например, на обучение ВСУ и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.
        Более 7,8 млрд заложены для для покрытия дефицита украинского бюджета. Последняя сумма будет предоставлена в форме кредита, что было условием республиканцев. Остальные ассигнования идут на менее масштабные нужды — например, контроль за наркотрафиком, ядерной безопасностью или усиление правоохранительных органов.
        Отдельным пунктом законопроект обязывает Байдена в течение 45 дней представить стратегию по дальнейшей поддержке Украины. Она должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".


        https://dzen.ru/a/ZiSOLbmPUiH7Zqyn
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +2
          Сегодня, 13:58
          60 млрд делим на 500 тыс мобилизованных = 120000 на человека (это на голого человека) может и нашлись бы добровольцы, но 60-23-14-11-8=4(все грубо конечно, но понятно), делим на 500 тыс, это по 8 000 на голого человека. Уже про добровольцев наверное речи не идет. А учесть, что эти 4 млрд вообще как сказали в раде "крохи с барского стола", видимо этого даже им на карманные расходы не хватит (видимо для удовлетворения своих потребностей еще и оружие продавать придется, не легкий для депутатов скажу труд), значит мясо будет бесплатным, которое еще и обмундироваться будет за свой счет.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +3
            Сегодня, 14:02
            Ну так всё как всегда.Система воровства там уже налажена.
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              +3
              Сегодня, 14:52
              Она всегда была на Окраине в хорошем состоянии... Кого не поставь в этой стране наверху, всяк воровать будет, но только под себя и под своих близких... Тут даже Арестовича на правду потянуло - «Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло». Вот поэтому даже при смене верхушки у них в стране никогда и ничего не меняется... Если разруха царит в умах и душах, то уж в стране разруха гарантирована...
          2. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 14:17
            Цитата: НИКНН
            60 млрд делим на 500 тыс мобилизованных = 120000 на человека (это на голого человека) может и нашлись бы добровольцы, но 60-23-14-11-8=4(все грубо конечно, но понятно), делим на 500 тыс, это по 8 000 на голого человека. Уже про добровольцев наверное речи не идет. А учесть, что эти 4 млрд вообще как сказали в раде "крохи с барского стола", видимо этого даже им на карманные расходы не хватит (видимо для удовлетворения своих потребностей еще и оружие продавать придется, не легкий для депутатов скажу труд), значит мясо будет бесплатным, которое еще и обмундироваться будет за свой счет.


            Только где эти 500 тыс.вояк взять в стране где всё продается и всё покупается? Пойдут разве что остатки идейных и те бедолаги,кого поймают. Далее касаемо по американской помощи.

            Выделено всего 60,84 млрд долларов.

            Из них во-первых более трети этой суммы (23,2 млрд долларов) пойдет на восполнение арсеналов армии США, сократившихся после военных поставок Киеву.

            Из них во-вторых 13,8 млрд долларов пойдут на закупку новых вооружений для Украины.Речь как о быстрых поставках, так и о заказах оружия, которое еще нужно будет произвести.

            В третьих 11,3 млрд потратят на текущую деятельность американских военных в регионе — например, на обучение ВСУ и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

            В четвёртых более 7,8 млрд заложены для для покрытия дефицита украинского бюджета. Последняя сумма будет предоставлена в форме кредита, что было условием республиканцев.

            В пятых остальные ассигнования идут на менее масштабные нужды — например, контроль за наркотрафиком, ядерной безопасностью или усиление правоохранительных органов.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 16:14
              Есть хороший пример, саудиты во время войны в Йемене отмобилизовали оборванцев со всей Азии. Войско состоявшее из толпы оборванцев в кедах, тапках, кимоно, майках, шортах и даже босиком передвигалось на хваленной американской технике - Брэдли, Абрамсы, Хаммеры. Хуситы их жгли колоннами и толпами брали в плен. И было это все задолго до Украины. В итоге саудиты свернули свое чудо-наступление и забыли про эту тему.
              Вывод тут один - армия, состоящая из немотивированных бойцов, не может побеждать!
              1. Incvizitor Звание
                Incvizitor
                +1
                Сегодня, 16:49
                Сауды их наркотой видимо не пичкали и заград отряды не ставили просто.
                1. Михаил-Иванов Звание
                  Михаил-Иванов
                  0
                  Сегодня, 16:58
                  Я просто не знаю как сюда видео выложить. Там хохма а не войско.
                  Проблема хохла в том, что идейные националисты в большинстве своем легли в землю, а из наловленных людоловами мужиков зачетное войско собрать не получится.
                  Ни западная техника, ни ракеты не помогут. Мы технику жжем, ракеты сбиваем. И разговоры о том, что они таким макаром Россию ослабляют, это попытка прикрыть свою же тупость. Россия вышла на хорошие экономические показатели, запустила работу ВПК, создала кучу новых рабочих мест с достойной зарплатой. И наша армия стала реально самойсильной в мире. В итоге мы всю территорию Украины заберем. Вот чего они добьются.
            2. Алексей северянин Звание
              Алексей северянин
              0
              Сегодня, 16:48
              Насчет идейных, хочу заметить - они с радостью идут в заградотряды, да в каратели. А на фронт - "дурних нема" (что в переводе на русский - ищи дурака!)
          3. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 16:08
            Украина не то 60 ярдов зелени не получит, она вообще денег не увидит от матрасов. Максимум, что им может перепасть, так это ракеты АТАКМС и средства ПВО. Возможно. США продавят насчет военной и материальной помощи ЕС, но это на данный момент под большим вопросом.
            Единственная цель всех этих манипуляций - набить бюджеты американских производителей оружия. Конгрессменам за это хорошо заплатили.
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 14:35
          Они- люди. Любят комфорт и сытую жизнь. Вы( укропитеки)- биомусор.( с точки зрения ЕС и США)

          А вот это точно!!!
          За Украину воевать...???
          Вы что сдурели, вашу мать...???
          Конечно НАТО всегда с вами,
          Но умирайте как-то сами...
          А как Россию победите,
          Нам тут же сразу позвоните...
          Мы к вам придём, уж так и быть,
          Чтоб все по "братски" поделить...
          am
        3. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 16:03
          Они вообще не воюют, они бабло из своего бюджета в частные карманы перекачивают. Все что затевают матрасы в плане войны всегда заканчивается крахом. Я вот жду ответку по их базам после вчерашней бомбежки базы шиитов в Ираке!
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 14:38
        Андрей Николаевич, можно конечно посмеяться с "чубатого скота и биомусора". Но как-то совсем не смешно. Во-первых запад и нас считает биомусором. Во-вторых на Украине идёт гражданская война и там Русские люди воюют против Русских на потеху западу. А те кто довел до этого - вити-вшивые, вити-мертветчуки... не плохо себя чувствуют на территории России. Это я так, ради справедливости.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +3
          Сегодня, 14:45
          У меня и в мыслях не было,смеяться. Просто я старался изложить все кратко и понятно. На мой взгляд,Вы наступаете на те же грабли,что и я в свое время,если считаете украинцев- русскими. Мы- разные. Корни- одни,но взгляды,менталитет- различные. Пример: восточные и западные немцы.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            -1
            Сегодня, 14:50
            Тогда, не ужели нам по менталитету ближе узбеки, азербайджанцы, таджики...? И ещё менталитет тех же жителей Кубани отличается от менталитета жителей Северных районов России, Сибири, Средней Волги....
            1. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              +3
              Сегодня, 15:09
              Дело не в азиатских народах. Почтение им и уважение. Вы все собрали в чучу,извините. Да,жители Кубани,Ставрополья и жители северных регионов- разные и это все- наш единый народ. Но в отличае от украинцев, нам в голову не прийдет культивировать ненависть друг к другу. Причем,живя в одной стране. Если у народа национальным героем утвержден- классический иуда ( Мазепа) и псижический дегенерат и садист ( Бандера) то какое после этого может быть " братство"?... Я- не понимаю.. О сносах памятн ков и религии я уже вообще,молчу...
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                -4
                Сегодня, 15:20
                Вы вспомнили Мазепу. А у нас памятник тому же Краснову поставили. Так что мы не далеко от них "ушли". На востоке и юге Украины никогда не почитали Бандеру. В том то вся и проблема, что там против нас воюют не совсем "украинцы", по крайне мере те кого знал "в прошлой жизни" - один родился в Калининграде, второй в Крыму, третий в Ленинграде, четвертый в Сызрани, пятый в Сибири..... и фамилии не очень то и украинские - Хомяков, Куклеев, Степынгин, Мясоедов, Свежаков....
                1. Андрей Николаевич Звание
                  Андрей Николаевич
                  -1
                  Сегодня, 15:28
                  Влалимир, не тешьте себя иллюзиями. Не важно где они родились и какие у них фамилии. Важно что они не против нас- убить. И они этим занимаются,с 2014 года на Донбассе. Извините,но Вы мне напоминаете политрука 22 июня 1945 года,который убеждает солдвт РККА " немцы- как и мы- рабочий класс. Они не пойдут на нас войной. Они сбросят власть Гитлера и устроят революцию в Гкрмании. Мы один с ними народ- мы и они- пролктарии"))
          2. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            -4
            Сегодня, 15:08
            так восточные и западные немцы это разные народы. западные это кельты, восточные это славяне. посмотрите на генетическую карту европы.
            на руине тоже самое . западенцы не славяне по крови, Галиция если что от слова галлы , а не от слова славяне.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 14:42
        Да,за них заплачено.А за нас,за русских парней в окопах?Чем это аукнется.К сожалерию-потерями.Отсюдс вывод-надо менять кардинально подход к этой войне.Как и на фронте,так и в тылу.Наплодили ,да и запустили всякую нелюдь..
      4. bandabas Звание
        bandabas
        0
        Сегодня, 14:54
        В добавку. Еще с продажной жидовской точки зрения.
      5. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 15:02
        Цитата: Андрей Николаевич
        Вперед,чубатый скот- в окопы. За вас все заплачено. Европейцам в окопы- нельзя
        Сейчас за границей проходят обучение люди бесконечно далекие от формы - 45 дней и вперед под каток. Офицерский корпус, кадровый кто выжил и призванный обратно, переформатируют под натовские методики. За одной партой оказываются бывшие беркуты и майданутые. И те и другие уже не помнят с чего все началось - мозги промыты: на нас напали… При этом между собой разговаривают на русском, а инструкторов слушают с переводчиком.
        Надеюсь у историков, а впоследствии и у дознавателей, будет немало вопросов к тем, кто присматривал за бывшей территорией 404.
      6. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 15:06
        Вперед,чубатый скот
        Очищают планету. Это требования зелёных wink
      7. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 15:09
        не совсем , в ТГ уже сообщали что в Одессу 10 апреля прибыли 1000 французов и еще столько же ожидается в ближайшее время
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +16
      Сегодня, 13:26
      Думаю, что вся помощь США уже давно была собрана на границе с Украиной и США ждали, пока Зеленский пошлет на убой новый скот. Каждый украинец должен умереть ради имперских амбиций США
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Serhio250381
        Каждый украинец должен умереть ради имперских амбиций США

        В это и есть сущность раба - "Раб должен умирать за своего владельца", что у укров неплохо получается.
      2. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        +1
        Сегодня, 13:53
        Ещё недели две назад автомобилевоз командования США зашёл в Балтику под разгрузку
        1. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          +2
          Сегодня, 14:19
          Техника и боеприпасы уже находятся в Польше и Румынии и готовятся к отправке. На этой неделе появились фотографии БТР и танков на прицепах, пересекающих польскую границу. В аэропорту тоже было интенсивное движение, поэтому эта техника уже есть. Сразу после подписания документа самоходным «Джо» начнутся железнодорожные перевозки через Львов.
          1. guest Звание
            guest
            +1
            Сегодня, 15:35
            Цитата: Mедвежонок
            Сразу после подписания документа самоходным «Джо» начнутся железнодорожные перевозки через Львов.

            А мы как всегда не осмелимся ударить по этим перевозкам дабы не огорчить "партнёров".
            1. Mедвежонок Звание
              Mедвежонок
              0
              Сегодня, 17:14
              Конечно, нет. Плохо разговаривать с расстроенными «партнерами».
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 14:44
        Эта помощь и не прекращалась.Только шла по други мстатьям расходов...Вспомните сделку "Иран-контрас".Концы поставок оружия скрывать они умеют
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +17
      Сегодня, 13:28
      Это уже и самим чубатым понятно, вот только ничего сделать они уже не могут -в стране построена репрессивно-диктаторская система власти, курируемая из вне. Никаких шансов изменить ход вещей нет и уже не будет, пока Запад рулит Украиной! Поэтому рано или поздно -их всех погонят на убой! Сначала остатки взрослых мужиков, молодых от 25 до 27лет, потом отправят срочников и всех остальных от 18 до 25 лет, потом "боевых пилоток", стариков и подростков. Это плохо? Это катастрофа для Украины, но это урок для всего мира, урок, который Россия усвоила ещё при Александре II: "страшнее войны с англосаксами может быть только дружба с ними".
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 13:49
        На Украине есть богатые, есть супербогатые, есть "уклонисты", есть спасающиеся от армии, есть те, кто уже в армии. Есть волонтёры, есть военкомы, есть профессиональные патриоты. Но сейчас основные различия связаны с одним : мобилизация.Супербогатые, "элита", конечно, далеки от этих проблем. "Мобилизация" - это для народа. Депутатов, олигархов и друзей президента она не коснётся.Появилась "новая украинская элита": военкомы, волонтёры, работники ТЦК (территориальные центры в помощь военкоматам). Это теперь фактически новые профессии: волонтёрить и ловить "на мобилизацию". Профессии крайне прибыльные. Некоторые удачливые волонтёры собирают миллионы.Военкомы Украины давно уже покупают яхты и дворцы за рубежом. Даже районные военкомы - это сегодняшняя супер элита, богачи.Богатеет любая украинская власть, все чиновники.Так что для кого война,а для кого мать родна.

        .Шоумен, телеведущий, стендап комик и великий украинский волонтёр Сергей Притула разместил омерзительный пост.Совсем недавно он участвовал в выборах мэра Киева, набрал около 7 процентов. На Украине его называют "птенец гнезда Сороса и Пинчука".Притула прославился как комик, в основном, его амплуа - анекдоты "про Галю и кума".Теперь он знаменитый волонтёр. Знаменит он скандально.Притула собрал 600 миллионов гривен на "байрактары", потом на эти деньги решил купить космический спутник для нужд ВСУ.Патриоты восхваляли мудрого и дальновидного Притулу.А потом выяснилось, что все эти деньги фонд Притулы отдал не за спутник, а всего лишь за... снимки со спутника американского. Деньги фактически растворились в воздухе, между Притулой и Пентагоном.Та же история была с бронетранспортерами, которые Притула покупал в три раза (!) дороже их стоимости на рынке. Та же - с беспилотниками.И вот какой-то боец из "Азова"*, нацистского формирования, то есть идейно близкий Притуле, посмел спросить Притулу, чем таким важным занимается его волонтёрская организация. Может, хватит покупать ненужное бойцам "железо".В ответ Притула сообщил, что у его тёщи есть большой пес, по кличке Князь. И Притула посоветовал бойцу "вид... ти у Князя", то есть совершить противоестественный половой акт с этой собакой.Через пару часов Притула пост удалил. Начал оправдываться: думал, что это бот.Интересно, что это был ответ одного идейного националиста другому. Но между ними - пропасть.


        https://dzen.ru/a/ZiSQZ8efMir9J7WY

        Продешевил Притула.Надо было деньги собирать на звездолёт,который построил бы Илон Маск.А он всего лишь на спутник собирал. wassat
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 14:47
          ТЦК и есть военкомат.По своему функционалу.Только обозванный на западный манер.Никакой приставкой к военкомату от не является
      2. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        +4
        Сегодня, 13:56
        У штатов ещё много украин в рукаве. Их цель сделать нашу Победу, которая неизбежна максимально дорогой для нас. Нанести максимальный ущерб до кончины Украины. Потом вытащат следующий регион
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          +1
          Сегодня, 13:59
          Таких упоротых как украинцы -больше не найти! Разве что поляки....
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 14:04
            Поляки не такие отмороженные.
          2. Подкидыш Звание
            Подкидыш
            0
            Сегодня, 14:32
            Ну вот вы и ответили. Финов тоже разогнали до нужной волны. Проебалты, Армения. Да много
          3. samarin1969 Звание
            samarin1969
            +1
            Сегодня, 14:49
            Цитата: Peter1First
            Таких упоротых как украинцы -больше не найти! Разве что поляки....

            Румынам пообещают Приднестровье, полякам - "исторические земли", чехам, болгарам, прибалтам тоже придумают "слоуган"...Лидеры Словакии и Венгрии видят к чему идёт - поэтому упираются. ...Слишком слабо наши лупят по коммуникациям и инфраструктуре. Такое впечатление, что СВО проходит под руководством МИДа, а не ГШ. Такими ограниченными "нотами протеста" не отпугнёшь новых "крестоносцев".
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 16:44
        Вот не понимаю.Вы настолько наивны и подвержены этому тренду"война на убой до последнего укра".Они ведут войну на убой до последнего русского.То есть Вас и меня.На укров с большим болтом.
    4. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +6
      Сегодня, 13:30
      Chacun des participant fourni sa part de consommable :
      - les USA/Occident des armes et de l'argent
      - l'Ukraine la ...chair à canon.
      Et les peuples restent amorphes, regardez les médias, les pages d’accueil des "moteurs de recherche" :
      la blogueuse x ou y s'est cassé un ongle ! Tel joueur de foot s'est tordu un orteil ...
      Pendant ce temps l'apocalypse approche à grand pas..."l'humanité" finalement ne recevra que ce qu'elle mérite :-((
      Каждый из участников предоставил свою долю расходных материалов :
      - США/Запад поставляют оружие и деньги
      - Украина - это ... пушечное мясо.
      А народы остаются аморфными, посмотрите на СМИ, на домашние страницы "поисковых систем" :
      блогерша Икс или у сломала ноготь ! Такой футболист подвернул себе палец на ноге ...
      Тем временем апокалипсис стремительно приближается..."человечество" в конечном итоге получит только то, что заслуживает :-((
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 13:35
        «Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. Многие не поймут, но надо воспитывать воинов, а не паразитов.»"

        Шейх Дубая Рашид....
    5. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 13:34
      Аве, цезарь Байден! Идущие на смерть бандерлоги приветствуют тебя!
    6. neland36 Звание
      neland36
      +5
      Сегодня, 13:35
      Утилизируют аборигенов,чтобы впоследствии "Моисей" привел свое "племя" на Украину,а то соседи евреям жить не дают!
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 13:38
        соседи евреям жить не дают

        Они ещё во времена товарища Сталина хотели Крымскую Советскую Еврейскую Республику...
      2. Peter1First Звание
        Peter1First
        +6
        Сегодня, 13:50
        Соседи евреям жить не дают
        -реально всё как раз наоборот! Там, где евреи создают своё государство /Израиль/ или узурпируют власть в чужом государстве /США/,/Украина/ -другим народам жизни уже не будет! И наоборот, там, где евреев не пускают во власть и вообще в государственную службу -всем живется хорошо! Пример -процвеающие еврейские гетто в Саудовской Аравии, которым уже почти 1000 лет...
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:49
        А какое "племя" придет к нам,в Россию?У нас что,не гибнут русские люди?Причем без конца и края.Не надо там сорину искать,если у самих-бревно
    7. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -1
      Сегодня, 13:36
      Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала
      Они что, не понимают, что нормально обучить персонал не получится? Либо в процессе обучения станут гибнуть от ракет, БПЛА и бомб, либо - при выдвижении на позиции.
      Думаю, понимают. Но деньги для них - важнее.
    8. Taskhyl
      Taskhyl
      +2
      Сегодня, 13:43
      Война только через годик с небольшим начнётся по-настоящему. А все, что было до сих пор- так, ковыряние в песочнице
      1. Gorohes Звание
        Gorohes
        -2
        Сегодня, 14:28
        Война начнется когда 4 рейх раскачается, это год 27-28, на ближайшее время по планам сильных мира сего крупный финансовый кризис, бедные будут беднеть, богатые богатеть, угнетение и противоречия нарастают, и без того иссохший средний класс уйдет в небытие и на этой благоприятной почве можно начинать "большую войну", ведь все мы знаем кто в этом виноват, варвары с востока, "ось зла", страшный диктатор ВЛАД ПУТЕН...
      2. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        0
        Сегодня, 14:42
        Цитата: Taskhyl
        Война только через годик с небольшим начнётся по-настоящему. А все, что было до сих пор- так, ковыряние в песочнице


        Вполне вероятно…. сейчас Пентагон поставит всё необходимое Украине со складов: арт. снаряды/ракеты для ПВО, само ПВО, технику и т.д. а Украина наберёт ещё 300-500 тыс. по новой мобилизации, и в 2025 году можно ожидать нового контрнаступления, где будут учитываться ошибки предыдущего + большая ставка будет сделана на БПЛА/дроны.

        А если ещё Запад ведёт свои силы (Франция, Великобритания, Польша, Прибалтика и т.д.) для обслуживания техники/самолётов/обучения ВСУ, то в дальнейшем будет прямой контакт ВС РФ с этими силами на линии соприкосновения (ведь не просто так Французы и остальные Европейцы готовят бойцов на полигонах…) то ситуация ещё ухудшиться.

        Одна надежда на то что ВС РФ успеют осуществить свой замысел и есть силы и средства для полномасштабного наступления летом 2024… иначе даже думать не хочется.
    9. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:58
      Все понятно и даже логично, без массового пополнения рядов скакуасных войск, они будут откатыватся назад, ускоряя тем бегства... а теперь, на волне лозунг, АмериГа опять с нами, бегство замедлится... до выборов нового прЭзидент а "мира" "... тфу, полосатии, не развалятся, не сдадут все и сразу. Мы просто не успеем перевести это " "мясо" в состояние "навоза".....
    10. AlexWar
      AlexWar
      +1
      Сегодня, 14:13
      Смысл этой тотальной мобилизации? Освободить территорию украины от Украинцев мужского пола? Они то сама украинцы не думают о своем генофонде он будет уничтожен посути
      Россия сколько хочет может выпускать оружие, в конце концов перейти ударами искандеров.
      Вообще я не думаю что у всех украинцев здоровье такое чтобы гнить в окопах.
      Я смотрел погоду пойдут вот вот дожди да такой силы что прийдется вылазить из нор всем
      1. AlexWar
        AlexWar
        0
        Сегодня, 14:21
        После 24 атаковать или дронами вылавливать всех кого в норах затопит
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 14:22
        Россия сколько хочет может выпускать оружие, в конце концов перейти ударами искандеров.
        Во первых выпуск оружия в РФ имеет логичные пределы, Во вторых оружия у НАТО в десятки раз больше, но поставлять его они не торопятся. Видимо ситуация когда обе стороны несут огромные потери без какого либо адекватного результата их устраивает.
    11. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      +1
      Сегодня, 14:25
      Зеленский наберёт армию, США её вооружит, а ВС РФ её разобьют. Это даже не обсуждается.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 14:28
        Это даже не обсуждается.
        Думаете что кончится могут только ВСУ?
        1. Игорь Викторович Звание
          Игорь Викторович
          +2
          Сегодня, 14:28
          Думаю что ВСУ и вся украина кончится быстрее чем ВС РФ. Вы в этом сомневаетесь?
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -3
            Сегодня, 14:48
            вся украина кончится быстрее чем ВС РФ
            В таком случае речь о десятках лет идет, и определенные скепсис что в принципе кончится украина есть, как в принципе нет 100% гарантии что РФ сможет очень долго вытягивать войну.
    12. юрий Л Звание
      юрий Л
      0
      Сегодня, 15:34
      Они хотят как в анекдоте про китайцев" наступать будем по новой тактике, мелкими кучками,не больше миллиона в кучке"Даже теоретически более двух кучек не наберут.Однако пора уже думать об ОДАБ-9000,чтобы жареный свиносальный перегной резко повысил урожайность украинских сельскохозяйственных угодий.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 15:48
        5-6 ОДАБ-1500 могут быть соизмеримы а то и более могущественны.
        А главное их есть чем нести.
    13. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 15:43
      И каков выходит обменный курс в долларах за труп украинца?
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 15:58
        И каков выходит обменный курс в долларах за труп украинца?
        Смотря у кого. У залужников подороже. У евреев в укрии почти даром.
    14. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 15:56
      Всего же Зеленский хочет загнать в окопы от 500 тысяч и больше человек. Навязчивая идея с победой над Россией и выходом на границы 1991 года его не отпускает.
      Вот теперь точно, на украине останутся только отмороженные и отбитые нацики и безмозглые бараны. Все у кого есть хоть капля мозгов будут валить от туда в любом случае. Хоть в европу, хоть в африку, да хоть в лимпопо.