Дипломатический источник: Тотальная мобилизация на Украине была обязательным условием военной помощи от США
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Тотальная мобилизация на Украине была обязательным условием для возобновления поставок американского оружия, без принятия нового закона о мобилизации Киев дополнительное вооружение вряд ли получил. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Новый закон о тотальной мобилизации на Украине был принят специально под готовящийся в США законопроект, это было обязательное условие, поскольку поставки оружия бесполезны, если им некому воевать. Теперь же, по задумке Запада, Зеленский наберет армию, а США ее вооружат в меру своих возможностей.
Принятие на Украине нового жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок оружия со стороны стран НАТО. Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, (...) при своевременном восполнении потерь
Ранее об этом сообщали и украинские ресурсы утверждавшие, что Зеленский обещал американцам сразу же после одобрения дополнительного финансирования поставить под ружье от ста до трехсот тысяч мобилизованных, которые отправятся на подготовку с целью перейти в наступление осенью, под президентские выборы в США. Киев планирует одержать ряд побед в поддержку Байдена и демократов.
Всего же Зеленский хочет загнать в окопы от 500 тысяч и больше человек. Навязчивая идея с победой над Россией и выходом на границы 1991 года его не отпускает.
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