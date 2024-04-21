Минобороны сообщило о переходе Богдановки под Часовым Яром под полный контроль ВС России
Прошедшие сутки значительных изменений не принесли, бои по-прежнему идут по всей линии фронта, ВС России наступают, ВСУ отошли в оборону, контратакуя на некоторых направлениях. Под Часовым Яром Богдановка полностью перешла под контроль российских войск, об этом сообщило Минобороны в новой сводке, из которой пропали названия направлений, теперь военные называют только группировки войск.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоегоровка и Новоселовское ЛНР, а также Оливовского Яра. Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка ДНР, улучшив положение по переднему краю районе Красногоровка. Отражены две контратаки ВСУ в районе Часова Яра и западнее Красное.
Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение в районах Ленинское и Новокалиново, отразив за сутки восемь контратак в районах Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах Старомайорское и Урожайное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу — одна тысяча человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три бронемашины, одна БМП, 22 единицы автомобильной техники; по артиллерии — гаубицы М777, FH-70 и Д-30, а также САУ М107. Кроме того, ЗРК «Оса-АКМ», склад ГСМ, две станции РЭБ «Нота». В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица М777 и два орудия М119, две «Мста-Б», Д-20, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, одна пушка МТ-12 «Рапира», две РСЗО «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ «Нота» и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Поражены: цех производства беспилотников, РЛС кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан». Средствами ПВО сбито 194 украинских беспилотника и восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
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