Минобороны сообщило о переходе Богдановки под Часовым Яром под полный контроль ВС России

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Минобороны сообщило о переходе Богдановки под Часовым Яром под полный контроль ВС России

Прошедшие сутки значительных изменений не принесли, бои по-прежнему идут по всей линии фронта, ВС России наступают, ВСУ отошли в оборону, контратакуя на некоторых направлениях. Под Часовым Яром Богдановка полностью перешла под контроль российских войск, об этом сообщило Минобороны в новой сводке, из которой пропали названия направлений, теперь военные называют только группировки войск.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоегоровка и Новоселовское ЛНР, а также Оливовского Яра. Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка ДНР, улучшив положение по переднему краю районе Красногоровка. Отражены две контратаки ВСУ в районе Часова Яра и западнее Красное.



Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение в районах Ленинское и Новокалиново, отразив за сутки восемь контратак в районах Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах Старомайорское и Урожайное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу — одна тысяча человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три бронемашины, одна БМП, 22 единицы автомобильной техники; по артиллерии — гаубицы М777, FH-70 и Д-30, а также САУ М107. Кроме того, ЗРК «Оса-АКМ», склад ГСМ, две станции РЭБ «Нота». В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица М777 и два орудия М119, две «Мста-Б», Д-20, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, одна пушка МТ-12 «Рапира», две РСЗО «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ «Нота» и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Поражены: цех производства беспилотников, РЛС кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан». Средствами ПВО сбито 194 украинских беспилотника и восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
    29 комментариев
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    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +1
      Сегодня, 14:13
      Игра Фоша проходит успешно. Скоро ли у противника появится аппетит к риску? Когда он все на карту поставит?
      С Уважением
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +12
      Сегодня, 14:14
      Ждем сообщения МО об освобождении Семеновки, Бердычей и Новомихайловки. И радует, что потери ВСУ превышают 1т. чел в день. Это точно больше, чем идет пополнение
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 15:57
        Новомихайловку уже освободили. Там вчера так ФАБами обработали западную часть села, что обороняться стало некому.
        С Семеновкой тоже уже все понятно, фактически она наша. Сложнее с Бердычами, пока противник удерживает позиции в Очеретино, он нас видит и обстреливает, поэтому северо-западная часть населенного пункта пока за ним.
        Главная задача влезть на хребет и взять Очеретино и Прогресс, тогда вся группировка хохла окажется в низине и будет обречена.
        Наш замысел уже очевиден - мы должны отодвинуть фронт на линию Курахово - Покровск, что разрушит логистику противника и поставит под угрозу окружения весь Запорожский фронт хохла, включая областной центр.
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 16:03
          Это я всё знаю. Только МО даёт сообщение, только тогда, когда н.п. полностью зачищен, враг откинут на некоторое расстояние от него, а в самом н.п. уже во всю идут оборонительные мероприятия. А то у нас часто бывает так, что берут условный последний дом, сообщают об этом где-то в телеге военкоры, а ВСУ провод контратаку и теснят наших. И начинаются качели. А потом в различный сми и телегах по сто раз идут сообщения о взятии одного и того же н.п. по сто раз и народ начинает этим возмущаться и винить во всём нашу пропаганду. Хотя МО никогда не давало официальных сообщений о взятии н.п.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -4
            Сегодня, 16:04
            У МО Крынки давно взяты, даже Путин подтвердил))) А они там на 500 метров плацдарм расширили по факту!
            1. Serhio250381 Звание
              Serhio250381
              +1
              Сегодня, 16:13
              Я так понимаю, что вы не совсем понимаете, что такое плацдарм Крынки. Было там н.п. Крынки, ВСУ заняли лесок перед ним и фактически трасса Е58 находилась под ихх огневым контролем и всё это грозило, что они её вообще перережут. Сейчас ВСУ загнали на островки или точнее такой полуостров за Крынками, который из себя представляет скопление воды и озер с землей. Если они расширили свой плацдарм в болотах, то пусть и далее там сидят.
              А если мы туда посадим своих солдат, то уже наши будут сидеть в болоте под обстрелами ВСУ и тупо терять людей.
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 16:22
                От Романов:

                15.04.2024
                Крынки, Херсонская область, временно оккупированная Украиной территория России.

                - противник расширил свой плацдарм на левом берегу Днепра на западе Крынок на ширину в 500 метров (отмечено синим). Общая ширина контролируемого противником участка составляет 1,5 километра, глубина - до 200 метров;

                - противник увеличил численность своего поголовья в н.п. до 80;

                - 05.04.2024 противник так же осуществил высадку на новом участке на западе Крынок (точка высадки - на скрине №2);

                - расширение плацдарма и высадка противника обусловлены сдачей позиций без боя (автору канала известно, какое именно подразделение сдало противнику позиции без боя);

                - ВС России продвинулись в центральной части н.п. на ширину до 400 метров и глубину до 100 метров (область продвижения отмечена фиолетовым);

                - из нашего условно-тылового района - Раденска - постоянным образом осуществляется запуск БПЛА-камикадзе противника;

                - «крылья-камикадзе» противника на участке работают на частоте 5510;

                - ответственный за участок (среди бойцов именуемый Мурзилкой), компетенции которого для освобождения Крынок не хватило - уходит на повышение.
                Сейчас карту выложу
                1. Serhio250381 Звание
                  Serhio250381
                  +1
                  Сегодня, 16:26
                  противник расширил свой плацдарм на левом берегу Днепра на западе Крынок на ширину в 500 метров

                  Как я и говорил, трассе Е58 ничего не угрожает, а ВСУ расширили плацдарм в болоте
                  1. Михаил-Иванов Звание
                    Михаил-Иванов
                    +1
                    Сегодня, 16:29
                    Карту тоже я придумал?)
                    Это карту выложил человек, который почти каждый день бывает на нуле, в том числе и в указанном районе. И он по Крынкам изначально давал только правдивую информацию.
                    По факту, Крынки полностью мы не контролируем и численность проотивника там увеличилась.
                    С точки зрения военных целей, этот плацдарм даром не нужен, так как туда войско нормальное не соберешь и ничего оно не сделает. Но факты упрямая вещь - украинец там окопался и пока он там сидит по подвалам, нанося нам удары беспилотниками.
                    1. Serhio250381 Звание
                      Serhio250381
                      0
                      Сегодня, 16:43
                      Перечитай мои комменты. У меня такое ощущение, что ты их не читаешь или трудности с пониманием написанного? Раньше плацдарм был не в ширь, а в глубь, что грозило полным перерезанием трассы Е58. Теперь этого нет. В этом угроза плацдарма, а не в том, что они сидят на берегу болота и расширились в ширь. В глубь они уже не могут. А сидеть в Крынках и получать украинские снаряды, это идиотизм. Пусть они там сидят и получают наши снаряды
                      1. Михаил-Иванов Звание
                        Михаил-Иванов
                        0
                        Сегодня, 16:47
                        Я изначально говорил о достоверности информации! Рассматировать какой лес там кто контролировал или пруд я не собирался. Военной целесообразности в этом плацдарме нет, об этом я тоже написал.
                        1. Serhio250381 Звание
                          Serhio250381
                          0
                          Сегодня, 16:55
                          Я так и понимаю, что ты ничего не собираешься делать. Я вообще не понимаю, для чего ты начал этот спорт и какое отношение он имеет к теме. Чтобы закончить разговор, я выложу карту, каким плацдарм был и что стало по сравнению с твоей картой. Вот ВСУ вышли достаточно далеко за пределы Крынок в лесок от куда обстреливали трассу. Сейчас по твоей карте их загнали назад на берег. Нам самим находится на береге нет смысла, потому что нас будут убивать. То что ты показываешь, это места постоянных высадок ВСУ, где их постоянно убивают
                        2. Михаил-Иванов Звание
                          Михаил-Иванов
                          0
                          Сегодня, 17:04
                          Эта дорога без проблем обстреливается беспилотниками! У Белого был хороший материал на эту тему (Grey Zone). Причем им ничего не мешает это делать с правого берега.
              2. Incvizitor Звание
                Incvizitor
                +2
                Сегодня, 16:55
                Там постоянно хаостоголовых окучивают для них там мясорубка.
                1. Serhio250381 Звание
                  Serhio250381
                  0
                  Сегодня, 16:58
                  Так и есть. Там был реальный плацдарм, где находились ВСУ. Плацдарм фактически уничтожен, а осталось место постоянной высадки ВСУ, где они постоянно огребают. Можно , конечно затащить наших солдат туда и прекратить высадки, только наши солдаты окажутся под обстрелами ВСУ и уже мы будем постоянно огребать
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:49
          Про областной центр..Только часть его.Для освобождения Запорожья надо форсировать Днепр.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 17:05
            Речь идет о левобережье на данный момент.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +11
      Сегодня, 14:14
      Минобороны сообщило о переходе Богдановки под Часовым Яром под полный контроль ВС России
      . Чем больше полевых войск, материальных ресурсов, всяких резервов противника будет уничтожено сейчас и в ближайшее время, тем меньше шансов у противника собрать, подготовить, такое количество войск, которое позволит ему остановить наше движение вперёд.
      Такие дела быстро не делаются и все это поняли, давно и навсегда!
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 14:23
      Судя по количеству погибших ВСУк и подбитой техники, ВКС не одну тонну чугуния высыпали на чубатые головы.
    5. Roust Звание
      Roust
      +4
      Сегодня, 14:33
      Воины наши на передовой, дай Бог Всевышний вам вернуться всем домой живыми и здоровыми! Аминь! Работайте, Братья! Удачи!!!
    6. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 14:41
      Une petite chanson que l'on peut dédier aux troupes de l'OTAN actuellement aux frontières Russe
      Небольшая песня, которую мы можем посвятить войскам НАТО, которые в настоящее время находятся у российских границ

      https://youtu.be/9r51_NPWt94?list=TLPQMjEwNDIwMjQi_Ql4iuZvrQ
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 14:50
        Цитата: YanniKounnar
        https://youtu.be/9r51_NPWt94?list=TLPQMjEwNDIwMjQi_Ql4iuZvrQ
        Хорошая песня, однако. good
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          +2
          Сегодня, 14:55
          Malheureusement pas des voix extraordinaires
          Elles avaient un petit groupe de chanteuses qui s'appellait : "Les Brigandes" mais face aux médias "mainstream" et une campagne de dénigrement leur groupe a été bani de youtube et l'organisation autodissoute...


          К сожалению, не экстраординарные голоса.
          У них была небольшая группа певиц, которая называлась "разбойники", но столкнулась с "мейнстримными" СМИ и кампанией по осуждению их группы, которая была запрещена на youtube, и организация самоуничтожилась...
        2. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          +1
          Сегодня, 15:10
          Une autre des rares soustitrées en Russe :
          [media=http://https://youtu.be/tM9l4e1JbHo]
    7. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 14:44
      Ввиду отсутствия вдоховляющих новостей от ВСУ ,в Норвежских сми цитируют Коношенкова и Марию Захарову - без купюр. laughingНорвежцы сегодня узнали что Богдановка находится рядом с Часовым Яром.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 15:02
        Норвежцы сегодня узнали что Богдановка находится рядом с Часовым Яром.
        То-то норвежцы удивятся, когда узнают, что Богдановка и Часов Яр находятся на континенте Евразия... what
    8. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +3
      Сегодня, 14:45
      Поражены: цех производства беспилотников...
      Вот это очень хорошая новость....
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +4
        Сегодня, 15:19
        Только там таких цехов уйма?им 3д принтеры для производства дронов массово возят,на один пораженный цех приходится минимум один новый цех для производства дронов.
    9. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:19
      Новости новостями... ещё много чего предстоит сделать, причём везде, во всех сферах деятельности государства, народного хозяйства и в военной сфере!
      Чем лучше у нас будет получатся, тем больше здравых мыслей будет появляться у ответственных лиц, на западе!!! Пусть, даже не здравых, в них укоренится страх/опасения за свою любимую шкурку и то ладно.
      Резко усилится, они, вряд ли смогут, а против наших ядрёных аргументов, они не попрут никогда, ибо это страшно, вообще, в кубе!!!
      Так и пойдём!