«Ударили баллистикой»: Командование «Юг» ВСУ подтвердило новые удары по Одессе и области

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«Ударили баллистикой»: Командование «Юг» ВСУ подтвердило новые удары по Одессе и области

ВС России снова нанесли удар по Одессе и области, воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины. Как сообщают местные ресурсы, под Одессой прогремела серия взрывов, сообщается о поражении целей и в самом городе.

По предварительной информации, хорошо прилетело по Черноморску под Одессой, местные сообщают о нескольких попаданиях. Что именно поражено не сообщается, над городом поднимается несколько столбов черного дыма. По данным пресс-службы командования "Юг" ВСУ, под удар попал порт. Как утверждают украинские военные, прилетело "баллистикой".



Удар был по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры

- говорится в сообщении.


Судя по попаданиям, противовоздушная оборона в районе Одессы отсутствует, или просто не в состоянии сбить российские ракеты. Как пишут местные ресурсы, точечные удары по Одессе наносятся ежедневно, Россия выносит всю инфраструктуру, причем прекрасно знает куда бить.

Как видим ВС РФ точечно выносит всю инфраструктуру. Начиная от энергетической, военной, заканчивая обычными ж/д мостами и складами/ангарами/резервуарами для массового хранения сырья и продукции ОПК, которое невозможно быстро отремонтировать и построить

- пишет ТГ-канал "Легитимный".
    27 комментариев
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +11
      Сегодня, 14:55
      По данным пресс-службы командования "Юг" ВСУ, под удар попал порт. Как утверждают украинские военные, прилетело "баллистикой".

      Одесский порт должен стать похожим на лунный пейзаж... Сплошные кратеры и спрятаться негде...
      1. Сибиряк 66 Звание
        Сибиряк 66
        +9
        Сегодня, 15:00
        Ну, я думаю, достаточно того, чтобы он просто не работал. Для этого "лунного пейзажа" при правильном подходе не нужно. Заберем позже - меньше работы восстанавливать все это.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 16:31
          Заберем позже

          Что бы не говорили и не писали но Одессу нам ну не как не отдадут. Америкосы и Ко до последнего будут бросать в жерло войны какелов но при реальной опасности вынудят пойти на переговоры лишь бы Одесса не была у России иначе и Чёрное море будет закрыто для них.
          1. Victor19 Звание
            Victor19
            0
            Сегодня, 17:20
            А что толку с Одессы, как порта, если ни отправить, ни получить какие-либо грузы оттуда нельзя будет? Правильно никакого! Вот над этим и работают.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 15:15
        Цитата: Lev_Russia
        Одесский порт должен стать похожим на лунный пейзаж... Сплошные кратеры и спрятаться негде..

        "Расположенный вблизи Одессы порт Южный получает повреждения, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины. В общей сложности в порту полностью уничтожены или повреждены 215 объектов портовой инфраструктуры." (с)

        ТГ-канал "Типичная Одесса": Не перемещайтесь в ближайшие пару дней у заправок рядом с мостами, ради Бога.
        Простая, но важная истина, если куда-то бьют, туда могут и добить.
        Если вы видите что куда-то ударили, забудьте туда дорогу.
      3. частное лицо Звание
        частное лицо
        +4
        Сегодня, 15:19
        Одесский порт должен стать похожим на лунный пейзаж.

        Как в прочем и вся краина, чтобы и памяти о этом подлом народце не осталось.
    2. Елис_С Звание
      Елис_С
      +2
      Сегодня, 15:01
      Как пишут местные ресурсы, точечные удары по Одессе наносятся ежедневно, Россия выносит всю инфраструктуру, причем прекрасно знает куда бить.Начиная от энергетической, военной, заканчивая обычными ж/д мостами и складами/ангарами/резервуарами для массового хранения сырья и продукции ОПК, которое невозможно быстро отремонтировать и построить

      Молодцы! Продолжайте в том же духе!
    3. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 15:08
      А по инфе из одесских источников , побережье засеяно пЭпЭ-О... Хоки , Гепарды и прочие Ирис-ки с АМРААМи. Просто по баллистике они не пытаются лупить , а Хоками лупят по крылаткам (1 х 3) в среднем.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 16:33
        при чем к хокам ЗУРок достаточно, ибо там запасы со времен бодания НАТО-СССР , а это на годы интенсивной войны. да часть из за возраста уже негодны, но даже если половина будет востановлена то это тысячи ракет. поэтому да, лучше баллистикой. и тут проскакили посты в ТГ , что в Одессе высадили уже 1000 френчей и еще столько же должны прибыть, так что возможно наши лупят усиленно именно из за них.
    4. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:11
      Это не новость, это РЕАЛЬНОСТЬ, которая не закончится, пока противник не будет повержен...
    5. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 15:13
      Ты хоть представляешь что такое ПОРТ? Это не ая авдеевка или бахмут.
    6. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 15:16
      В интернете есть видео,там горят ёмкости с ГСМ,но три отдалённые ёмкости целые!Возможно что сейчас били повторно,по таким вот недобитым вчера обьектам.
    7. AlexWar
      AlexWar
      +3
      Сегодня, 15:27
      Ударили и еще ударят, если найдут где укрываются бандеровцы.
      Украину если и надо спасать только от самих себя, их нацизм обречен на полное уничтожение. История 1941-1945 годов им ничего не дала.
      В 2014 году не надо было на майданы выходить, в европу (ж) лезли
      Вначале им Европа нужна была, потом НАТО, ну лишь бы стравить Россию и Запад, к этому стремиться украина. Зачем они донбасс бомбили. Им же явно дали понять что не будут на их условиях договариваться.
      Крым и Донбасс им не отдадут. 8 лет войны, 115 тысяч человек они возле границ скопили и обстреливали каждый день убивали людей.
      1. AlexWar
        AlexWar
        +2
        Сегодня, 15:34
        Щас как Белгород обстреливают они 8 лет бомбили Донецк, Луганск специально били по гражданским.
        Щас им денег дадут, ну дай бог до конца года им хватит, они же опять в атаку хотят идти раз оружие им дадут. Просто свой народ на убой посылать
        Пусть Россия и не готовилась к войне, но ракеты У россии делают каждый день, про запас думаю. Если они такие тупые думают что не будет санкций россия перестанет делать ракеты, не бывать такому, ну есть в России институты производства где все можно делать
        1. AlexWar
          AlexWar
          0
          Сегодня, 15:52
          https://dzen.ru/a/ZBBzKZ-cs1fwbOeG
          Почитайте, россия вкладывает огромные средства в разработку.
        2. AlexWar
          AlexWar
          0
          Сегодня, 16:07
          Даже если брать что России нужны будут ракеты из ничего, есть смартфоны, бери перепрошивай, тебе платы для ноутбуков. Лишнее отключаем.
          Иран, Беларуссия, Китай может теже предприятия работающие под санкциями.
          Российская экономика востановилась, производство ни у кого не остановилось
        3. AlexWar
          AlexWar
          0
          Сегодня, 16:15
          Эта война делает так что в России будет все свое. Даже если у нас не будет европейского. Европа далеко сейчас не впереди. Китай только по моему литографическое оборудование останавливает. Китай может начать войну на тайване и забрать все заводы себе.
          А Россия может ударить по ASML в Голландии и тогда мир точно остановится по производству. Может так и стоило бы сделать
          Если америка полезет то надо ударить по заводам ASML в Голландии они производят оборудования для производства микросхем и это они будут иметь проблемы а не мы
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 16:39
        Прежде чем,аак начать спасать укров от самих себя,надо было озаботится о том,чтт у нас самих происходит.Эта война вскрыла непреложную вещь-гнойник гораздо ближе,чем мы думаем.По факту статьи и отсутствие ПВО под Одесмой.Да все там есть.Просто те системы не в состоянии сбить то,что назвали "баллистикой".Герань,или крылатую ракету дозвуковую они вполне могут перехватывать,а вот эту "баллистику"-нет
    8. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +5
      Сегодня, 15:36
      Фигово, что мы дотянули до очередного паета помощи, который снова придется "выносить", с потерями для себя.
    9. алабурга Звание
      алабурга
      +2
      Сегодня, 16:00
      Может, наконец то, начали выбивать эффективные логистические цепочки Понтагона, по завозу оружия на укрорейх .
    10. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 16:33
      Цитата: ИванИванов
      Фигово, что мы дотянули до очередного паета помощи, который снова придется "выносить", с потерями для себя.

      Щас снова бить начнут в том числе по России.
      На самом деле, им бы все равно помогали бы.
      1. AlexWar
        AlexWar
        0
        Сегодня, 16:39
        Снова караваны техники пойдут на украину, в том числе пво
      2. AlexWar
        AlexWar
        0
        Сегодня, 16:48
        Википедия до сих пор не пишет число уничтоженных установок пэтриот, написали им поставлено 12 машин
    11. юрий Л Звание
      юрий Л
      0
      Сегодня, 16:43
      Решил заглянуть в Marinetraffic только что.И что же мы видим? В Черноморске стоит под разгрузкой- 21 корабль,в Одессе18,в порту Южном -6.НА ТРАВЕРЗЕ-6 В основном под флагами Кипра,Либерии,Панамы.Порты отправления-Китай, Индия,Турция,( друзья)Есть Румыния,ЕС,США.В основном сухогрузы,но попадаются и балкеры( скорее всего зерновозы).В связи с этим вопрос,что там делает эта орава из 51 судна,ведь летом 2023 там вообще судов не было?Вопрос второй что такое порт отправления RU NVS( а там и такое попадается ,например,судно AK Beauty под Панамским флагом в порту Черноморск)?
      1. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Сегодня, 17:06
        что там делает эта орава из 51 судна,ведь летом 2023 там вообще судов не было?

        Видимо, стоило бы притопить пару-тройку судов ... "случайно". И желательно с каким-нибудь военным грузом и до разгрузки. Думаю, что у нашей разведки должны быть данные: кто-что-откуда везёт хотя бы по половине судов.
        1. юрий Л Звание
          юрий Л
          +1
          Сегодня, 17:17
          Тут вопрос в том,что суда не боятся ходить по маршрутам в одесские порты.А в 2023 г.боялись.Потому что ни одна страховая не возьмётся страховать суда,идущие в зону боевых действий.Или застрахует за просто нереальные деньги ,сравнимые со стоимостью судна,Поэтому не одно торговое судно туда не пойдет,слишком стоимости выплат велики при потере..Значит,неофициально страховые компании ( а их в мире немного,и почти все западные)получили четкие заверения в августе 2023 ( тогда стал восстанавливаться трафик) о безопасности захода в порты Черноморска, Одессы.От кого,интересно,получили заверения?
    12. юрий Л Звание
      юрий Л
      0
      Сегодня, 17:07
      Да,вывести из строя порт достаточно просто,портальные краны очень не любят ударных нагрузок от близких взрывов,зернотранспортные комплексы- тем более.А заменить это все быстро стране У нечем,все в подавляющем большинстве из СССР.Да хоть бы электроподстанции припортовые разнесли,и то вперед.Пирсы да,достаточно стойки к взрывам,но не они определяют работу порта сейчас.