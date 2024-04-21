«Ударили баллистикой»: Командование «Юг» ВСУ подтвердило новые удары по Одессе и области
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ВС России снова нанесли удар по Одессе и области, воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины. Как сообщают местные ресурсы, под Одессой прогремела серия взрывов, сообщается о поражении целей и в самом городе.
По предварительной информации, хорошо прилетело по Черноморску под Одессой, местные сообщают о нескольких попаданиях. Что именно поражено не сообщается, над городом поднимается несколько столбов черного дыма. По данным пресс-службы командования "Юг" ВСУ, под удар попал порт. Как утверждают украинские военные, прилетело "баллистикой".
Удар был по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры
- говорится в сообщении.
Судя по попаданиям, противовоздушная оборона в районе Одессы отсутствует, или просто не в состоянии сбить российские ракеты. Как пишут местные ресурсы, точечные удары по Одессе наносятся ежедневно, Россия выносит всю инфраструктуру, причем прекрасно знает куда бить.
Как видим ВС РФ точечно выносит всю инфраструктуру. Начиная от энергетической, военной, заканчивая обычными ж/д мостами и складами/ангарами/резервуарами для массового хранения сырья и продукции ОПК, которое невозможно быстро отремонтировать и построить
- пишет ТГ-канал "Легитимный".
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