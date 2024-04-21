«Ударили баллистикой»: Командование «Юг» ВСУ подтвердило новые удары по Одессе и области

Удар был по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры

Как видим ВС РФ точечно выносит всю инфраструктуру. Начиная от энергетической, военной, заканчивая обычными ж/д мостами и складами/ангарами/резервуарами для массового хранения сырья и продукции ОПК, которое невозможно быстро отремонтировать и построить

ВС России снова нанесли удар по Одессе и области, воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины. Как сообщают местные ресурсы, под Одессой прогремела серия взрывов, сообщается о поражении целей и в самом городе.По предварительной информации, хорошо прилетело по Черноморску под Одессой, местные сообщают о нескольких попаданиях. Что именно поражено не сообщается, над городом поднимается несколько столбов черного дыма. По данным пресс-службы командования "Юг" ВСУ, под удар попал порт. Как утверждают украинские военные, прилетело "баллистикой".- говорится в сообщении.Судя по попаданиям, противовоздушная оборона в районе Одессы отсутствует, или просто не в состоянии сбить российские ракеты. Как пишут местные ресурсы, точечные удары по Одессе наносятся ежедневно, Россия выносит всю инфраструктуру, причем прекрасно знает куда бить.- пишет ТГ-канал "Легитимный".