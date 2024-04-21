«Укреплений там фактически нет»: Офицер ВСУ признал значительное продвижение российских войск под Часовым Яром
Российские войска существенно продвинулись под Часовым Яром, на сегодняшний день бои идут в окрестностях города, заявил офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владимир Черняк.
Российские войска обходят Часов Яр с двух сторон, они уже закрепились в Богдановке к северу от города, а на южном фланге бои идут в окрестностях Ивановского, который является форпостом перед Часовым Яром. По словам Черняка, ВС России атакуют и севернее Ивановского, несмотря на то, что позиции ВСУ находятся на господствующих высотах. Однако, как признают украинские эксперты, офицер Нацгвардии недоговаривает в отношении Ивановского, по последним данным, ВСУ там контролируют только западную окраину, все остальное — под российскими войсками.
— заявил Черняк.
Продвижению российских войск очень сильно помогает авиация, которая буквально сносит позиции ВСУ авиабомбами. По словам украинского военного, российские войска медленно, но верно продвигаются к городу.
Обострение ситуации под Часовым Яром подтвердил и ВСУ спикер группировки «Хортица» Назар Волошин. Он также пожаловался на российские авиабомбы, которые прокладывают штурмовым группам ВС России дорогу к «границам Донецкой области».
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