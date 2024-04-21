«Укреплений там фактически нет»: Офицер ВСУ признал значительное продвижение российских войск под Часовым Яром

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«Укреплений там фактически нет»: Офицер ВСУ признал значительное продвижение российских войск под Часовым Яром

Российские войска существенно продвинулись под Часовым Яром, на сегодняшний день бои идут в окрестностях города, заявил офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владимир Черняк.

Российские войска обходят Часов Яр с двух сторон, они уже закрепились в Богдановке к северу от города, а на южном фланге бои идут в окрестностях Ивановского, который является форпостом перед Часовым Яром. По словам Черняка, ВС России атакуют и севернее Ивановского, несмотря на то, что позиции ВСУ находятся на господствующих высотах. Однако, как признают украинские эксперты, офицер Нацгвардии недоговаривает в отношении Ивановского, по последним данным, ВСУ там контролируют только западную окраину, все остальное — под российскими войсками.



Российские войска достаточно существенно продвигаются на этом направлении. Бои уже происходят непосредственно в окрестностях города Часов Яр, которые были уничтожены еще год назад. Там нет каких-то жестких укреплений.

— заявил Черняк.

Продвижению российских войск очень сильно помогает авиация, которая буквально сносит позиции ВСУ авиабомбами. По словам украинского военного, российские войска медленно, но верно продвигаются к городу.

Обострение ситуации под Часовым Яром подтвердил и ВСУ спикер группировки «Хортица» Назар Волошин. Он также пожаловался на российские авиабомбы, которые прокладывают штурмовым группам ВС России дорогу к «границам Донецкой области».
    8 комментариев
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    1. militari97 Звание
      militari97
      +5
      Сегодня, 15:52
      Работайте братья... Пусть америкосовская помощь застрянет у них в горле...
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 16:01
      Насчет нет укреплений, это дезинформация! Часов Яр стоит на холмах и нам предстоит все время идти снизу вверх.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 16:35
        Хитрый план Путина скоро начнет действовать. Но пока - рано. Еще не все корабли засыпало "обломками сбитых ракет".
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          0
          Сегодня, 17:08
          там укреп был еще в том году мама не горюй но у нас наверно тоже не лохи знают че почем
    3. Комментарий был удален.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 16:36
        Населённый ПУНКТ сильно растянуть с востока на запад... восточная часть/окраина, т. н. район Канал, в какой зоне??? поди пойми, если ситуация меняется туда/сюда.
        Наши десантники туда входили /занимали окраины.
        Как там сейчас, не понятно... туман войны.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 16:39
          Что случилось?
          . Да обходят его, окружают на всем протяжении... что не так, то?
    4. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 16:52
      Укреплений нет, снарядов нет, солдат нет - это всё из прессы с той стороны - серьезного продвижения нет - из прессы с этой стороны. Диссонанс, как после сотни авиабомб. Про сохранение личного состава в зубах навязло, на войне хрен чего и кого сохранишь, а в затяжной и подавно. Только в чубатом фольклоре верили в сказки о киборгах.
    5. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 17:07
      Бои уже происходят непосредственно в окрестностях города Часов Яр, которые были уничтожены еще год назад.

      Ничего непонятно. Окрестности были уничтожены?