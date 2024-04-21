«Враг не пройдет»: Литва и Польша на учениях отработают защиту Сувалкского коридора от российских войск

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«Враг не пройдет»: Литва и Польша на учениях отработают защиту Сувалкского коридора от российских войск

Литва опасается захвата Россией Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью, что полностью отрежет Прибалтику от остальной Европы. В Вильнюсе призывают союзников по альянсу не допустить этого.

Как сообщает командование литовской армии, Литва и Польша начали совместные военные учения, в рамках которых отработают защиту Сувалкского коридора. Маневры пройдут с 21 по 26 апреля, к ним также будут привлечены отдельные подразделения ВС США и Португалии. Поскольку в составе литовской армии одним из самых боеспособных соединений является бригада «Жемайтия», то честь защищать коридор выпала ей. Полторы тысячи бойцов ВС Литвы совместно с поляками и союзниками по НАТО отработают защиту территории в районе города Сувалки по двухстороннему «Оршанскому плану». Как говорится, «враг не пройдет!»



В период с 21 по 26 апреля пройдут общие полевые учения Литвы и Польши с элементом авиации Brave Griffin 24/II, в которых полторы тысячи военнослужащих из литовской бригады «Жемайтия» вместе с союзниками отработают сценарий обороны Сувалкского коридора по двустороннему «Оршанскому плану»

— говорится в сообщении.

«Оршанский план» — это секретный план обороны Сувалкского коридора, разработанный совместно Польшей и Литвой в 2022 году на случай атаки со стороны России и Белоруссии. Основную роль в обороне играет, конечно, Польша, Литва на подхвате, поскольку самостоятельно не в состоянии защищать не только Сувалкский коридор, но и территорию республики. Недаром в Вильнюсе призывают НАТО разместить на территории как можно больше войск.
    11 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +6
      Сегодня, 16:48
      Если до этого дойдет, то их там самих отработают по полной программе.
      И, вообще, пора обратно Мамель (Клайпеду) забрать.
      1. Anarchist Звание
        Anarchist
        +10
        Сегодня, 16:51
        Они почему-то надеются, что с ними будем воевать, как с бывшей Украиной. Только очень сильно ошибаются. Их наши будут утюжить всем, чем можно и нельзя.
        В Финляндии НАТО базу в Ивало открыли. Лучше бы вовремя НАТО своё Ивало захлопнуло...
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 17:01
          Я и украинцев считаю идейными врагами. Это нам коммунисты втирали насчет дружбы и братства. Там его никогда не было. Посмотрите интервью с артистом Гуськовым, он в Киеве учился в школе, уже тогда были проблемы с их стороны.
          А утюжить хохла начали по-серьезному, жаль что только сейчас к этому пришли...
    2. al3x Звание
      al3x
      +4
      Сегодня, 16:55
      Если что, то вас болезных ждёт батон ядрен. Хххлов через силу ещё пытаемся за заблудших "братьев" считать, а вот вы то уж точно вражины многовековые.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:03
      Кто владеет "Сувалкским коридором" тот имеет прибалтийских тигров,тут и ежу понятно. bully
    4. Vladlous Звание
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 17:03
      Вот совершенно согласен с Anarchist, никто не будет с Литвой, Польшей, Латвией, Эстонией или кем там ещё из НАТО - воевать как с Украиной. Пускай себя не успокивают, могут сколько угодно тренироваться, но это им не поможет. Другое дело, конечно, что их нельзя недооценивать. И вот именно поэтому бить надо со всей силы, не считаясь ни с какими нормами, норма может быть только одна - сохранение жизней НАШИХ солдат и офицеров, обеспечние безопасности НАШЕГО мирного населения. Поэтому удар по тем же Сувалкам, если обращаться к частностям, должен быть убийственным. Россия никому ничего не должна доказывать, она уже давно всё доказала.

      А вот эти новориши из НАТО, всякие восточные европейцы, скандинавы, прибалты - так и расчитывают, что их будут жалеть. Что наши части будут штурмовать их города, когда уже не будет возможности не отвечать на провокации. Что они будут сжигать наши танки, пулять из лесов, резать по ночам наших солдат, проникать на территорию России и устраивать ночные вырезания целых деревень. Или, как заявил генерал-лейтенант Херем, командующий Вооружёнными силами Эстонии, будут уничтожать инфраструктуру в Ивангороде и Печёрах, обстреливать Псков и терроризировать Петеребург.

      Вот поэтому в войне с этими товарищами, потомками эсэсовцев и полицаев, вне зависимости от языка на котором они говорят, хоть русского (знали бы вы как многие русские себя ведут в Эстонии - Власов нервно курит в сторонке), хоть какого иного - не должно быть никаких законов. Они наших ребят запытают и замучают, елси в плен попадут. А когда будут знать, что и мы с ними церемонится не будем, когда увидят свои города смолотые в труху из мяса, пепла и камня - так, уподобвшись завывающим японцам, возлюбившим американцев после Хирасимы и Нагасаки, сами на коленях приползут.
    5. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:04
      Противогазы им, чтоб друг друга не нюхать в ожидании нашей атаки? laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 17:17
        Алексей если на солдате НАТО в момент трансформации в труп не будут использованы все средства защиты ,ему страховку не заплатят.Обратили внимание на трупах ,всушников ни у кого кого на лице нет противогаза.Вот поэтому им шиш родственникам, а не выплаты. hi drinks
    6. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 17:05
      Ну молодцы. Теперь Мы знаем, как вы будете защищать коридор
    7. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 17:17
      Жмудь- она и есть жмудь. Не зря их тевтоны за людей не считали.
    8. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 17:18
      ...отработают защиту территории в районе города Сувалки по двухстороннему «Оршанскому плану». Как говорится, «враг не пройдет!»...

      Теперь проход по коридору просто невозможен laughing