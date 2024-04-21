Эвакуированный с поля боя под Авдеевкой немецкий танк Leopard 2A6 отправился в подмосковный парк «Патриот»
Немецкий танк Leopard 2A6, эвакуированный нашими бойцами с поля боя под Авдеевкой, поехал в Москву. Как сообщают российские ресурсы, погруженный на автомобильный трейлер танк заметили на трассе.
Вытащенный специалистами одного из ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск «Центр» с поля боя танк Leopard 2A6 не стали приводить к надлежащему виду, а как есть отправили в Москву, где он займет почетное место среди трофеев российской армии. Скорей всего, увидеть «немца» можно будет в парке «Патриот». Ранее туда же отправились американская БМП M2 Bradley, а также немецкая Marder 1A3.
Как шутят на российских ресурсах, осталось взять в качестве трофеев американский танк Abrams, бронетранспортер Stryker и британский танк Challenger. Легче всего найти американский танк, вокруг Бердычей стоят несколько подбитых, их эвакуируют после того, как отодвинут фронт. БТР Stryker есть, но они все полностью уничтоженные, а вот с британскими Challenger дела хуже всего. После поражения первого танка на Запорожском направлении ВСУ их на поле боя практически не используют. Так что гоняться за ним придется долго.
Напомним, что немецкий танк Leopard 2A6 был сегодня вытащен с поля боя под Авдеевкой и эвакуирован в тыл российских войск. Как отмечается, операция по эвакуации была сложной, но наши справились, сдвинув танк с места только после того, как разорвали гусеницы подрывом.
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