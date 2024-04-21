Эвакуированный с поля боя под Авдеевкой немецкий танк Leopard 2A6 отправился в подмосковный парк «Патриот»

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Эвакуированный с поля боя под Авдеевкой немецкий танк Leopard 2A6 отправился в подмосковный парк «Патриот»

Немецкий танк Leopard 2A6, эвакуированный нашими бойцами с поля боя под Авдеевкой, поехал в Москву. Как сообщают российские ресурсы, погруженный на автомобильный трейлер танк заметили на трассе.

Вытащенный специалистами одного из ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск «Центр» с поля боя танк Leopard 2A6 не стали приводить к надлежащему виду, а как есть отправили в Москву, где он займет почетное место среди трофеев российской армии. Скорей всего, увидеть «немца» можно будет в парке «Патриот». Ранее туда же отправились американская БМП M2 Bradley, а также немецкая Marder 1A3.



Как шутят на российских ресурсах, осталось взять в качестве трофеев американский танк Abrams, бронетранспортер Stryker и британский танк Challenger. Легче всего найти американский танк, вокруг Бердычей стоят несколько подбитых, их эвакуируют после того, как отодвинут фронт. БТР Stryker есть, но они все полностью уничтоженные, а вот с британскими Challenger дела хуже всего. После поражения первого танка на Запорожском направлении ВСУ их на поле боя практически не используют. Так что гоняться за ним придется долго.


Напомним, что немецкий танк Leopard 2A6 был сегодня вытащен с поля боя под Авдеевкой и эвакуирован в тыл российских войск. Как отмечается, операция по эвакуации была сложной, но наши справились, сдвинув танк с места только после того, как разорвали гусеницы подрывом.

54 комментария
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  1. svp67 Звание
    svp67
    +12
    Сегодня, 17:23
    Знатное пополнение "коллекции"... Еще бы фамилии бойцов, его оприходовавших на нем указать.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +6
      Сегодня, 17:42
      вот в Верхнюю Пышму привезут (дело времени) и съезжу...попинаю " лео"...
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 19:40
        Цитата: Аэродромный
        вот в Верхнюю Пышму привезут (дело времени) и съезжу...попинаю " лео"...

        А с чего вы взяли, что его к нам отвезут, а не в Кубинку?
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 19:26
      Точно. Заодно, постоять тягачу,в пробке,напротив посольства Германии.
    3. bamsik Звание
      bamsik
      +1
      Сегодня, 19:39
      ага, проще им мишень на спине нарисовать
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 17:24
    Какой то он копченый.
    Вообще хорошо бы его всем показать от и до и Корее и Китаю и Ирану, может им будет интересно покораться.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:50
      А как должен выглядеть подбитый танк?И да,почему бы и обломки "страйкеров"не демонстрировать?
  3. Aken Звание
    Aken
    +25
    Сегодня, 17:26
    Забавно было бы обратиться к производителю Леопардов за запчастями, чтобы привести танк в порядок.
    Я бы посмотрел на морды лица немчуры в целом, а Ливера особенно.
    1. geor.tcherniaev Звание
      geor.tcherniaev
      +7
      Сегодня, 17:50
      Это было бы посильнее "Фауста" Гете.(с) Думаю, представители "Рейнметалла" после отходняка от ступора осторожно ответили бы что эти запчасти находятся под санкциями.
      1. Tusv Звание
        Tusv
        +4
        Сегодня, 18:28
        Цитата: geor.tcherniaev
        "Фауста" Гете.(с) Думаю, представители "Рейнметалла" после отходняка от ступора осторожно ответили бы что эти запчасти находятся под санкциями.

        Не Ну. Параллельный импорт ни кто не отменял. Тут главное на рожу ливера посмотреть
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 19:48
          Да, да, да! Я хочу увидеть рожу Ливера!
          1. Пензяк Звание
            Пензяк
            +4
            Сегодня, 19:53
            Просьба "ливер" пишите с маленькой буквы. Большую надо заслужить.
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 19:56
              Вы глубоко заблуждаетесь. лИВЕР, это то, что я люблю есть в виде колбасы. Ливер - это состояние души.
              Не стоит смешивать плотское и духовное, даже если они и очень похожи. В русской традиции это не принято.
      2. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 19:50
        А не является ли ввоз Леопарда с немецкими номерами - запрещённым импортом? Конфисковать! Непременно конфисковать.
        1. Tusv Звание
          Tusv
          0
          Сегодня, 20:25
          Цитата: Aken
          А не является ли ввоз Леопарда с немецкими номерами - запрещённым импортом?

          Нека . Не является. Заплати утиль сбор и тащи все, что угодно, хоть Вирджинию, в смысле АПЛ. Если ты конечно хочешь перепродать в течении года. А так все законно
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 20:41
            Ну, если так, то да. Когда появится на Авито? Не, танк мне не нужен. Куда его? А может что другое что на дачу сгодится?
            1. Podvodnik Звание
              Podvodnik
              0
              Сегодня, 20:56
              . А может что другое что на дачу сгодится?


              Из орудия нормальный столб получится, как-никак немецкое качество! Только пилить тяжко будет.
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 22:15
                Закапывать тяжело. Даже не знаю, что и запросить. Печку, так я их изрядно для нашей армии потаскал. Не думаю, что у бандерлогов лучше. Спецовку, так носить западло. Даже не знаю, что и заказать.
            2. Болторез Звание
              Болторез
              -1
              Сегодня, 21:58
              Вы с ПТУРом бегали по полям, чтоб хиханьки ловить?
              1. Aken Звание
                Aken
                -1
                Сегодня, 22:11
                Как мечтает либерда, русский должен исключительно страдать.
  4. al3x Звание
    al3x
    +8
    Сегодня, 17:31
    Подпереть этим танком дверь немецко-фашисткое консульство, чтобы не шлялись где ни попадя.
  5. ln_ln Звание
    ln_ln
    +1
    Сегодня, 17:33
    Кафедры по подготовке инженеров-гусеничников у нас можно пересчитать на пальцах одной руки. Вот их надо трофеями оснастить.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 17:33
    Прям как большая африканская пятёрка на сафари.. laughing Пока всё не соберёшь - есть куда стремиться.. wink
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +5
      Сегодня, 17:40
      Купи 5 шаверм, собери кошку laughing
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 19:29
      Цитата: paul3390
      Прям как большая африканская пятёрка на сафари.. laughing Пока всё не соберёшь - есть куда стремиться.. wink

      Вот и надо этот "зверинец" пополнять. Ещё бы сайт сделать, чтобы не въездные "партнёры" тоже полюбовались на своё "непобедимое" железо !
  7. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 17:41
    Ну не послушали Леопарды своих дедов Тигров не идти на Россию. laughing . Да, работу проделали хорошую и стрелки противотанкисты и механики, молодцы.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 17:49
      Благодаря появлению тигров ставка наконец-то приняла решение ставить на КВ-1С, ИС - 85мм нашу зенитку (ну не совсем прям ее, а с ее баллистикой) причем начать выпуск орудий до принятие на вооружение. Что собственно немцы со своей айф-айф и сделали ранее
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 17:55
        Коллега, возможно вы имели в виду КВ85 с 85мм пушкой, ибо КВ1С с пушкой 76.2 мм.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +3
          Сегодня, 17:59
          Я в танчики не играл и таких деталей уже не особо помню.
          Во нашел....
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 19:10
            Не знаю, причём тут танчики... Ну видимо, вас это как то самоутверждает.) К вашему сведению были также КВ100.
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              +1
              Сегодня, 19:14
              Цитата: Фаталист
              Не знаю, причём тут танчики...
              Да тебя сразу в лоб школьником обзовут laughing
              Цитата: Фаталист
              К вашему сведению были также КВ100

              Да если поднять документы - много чего было request lol
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 19:15
                Ну ладно. laughing ( Короткий коммент).
      2. ANB Звание
        ANB
        +4
        Сегодня, 18:07
        . Что собственно немцы со своей айф-айф и сделали ранее

        Ахт Ахт может? Айф айф - это что?
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 18:13
          Я не силен в немецком, да, я про 88мм Flak 18/36/37/41. Ну тут не поспоришь... Одно из самых лучших орудий 2-й мировой request Можете пинать ногами feel как и МГ-42 - лучший пулемет войны winked
          1. ANB Звание
            ANB
            +1
            Сегодня, 18:17
            . да, я про 88мм Flak



            Тогда ахт ахт.
      3. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 18:58
        СУ-85 строили на базе Т-34, ИСУ-152 на базе ИС, КВ отличался именно говённой ходовой частью, при всех преимуществах
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 19:12
          Я выше приводил документ... ко мне какие вопросы? При чем тут ису-152 - я вообще не понял
          1. KCA Звание
            KCA
            0
            Сегодня, 19:28
            Только при том, что СУ-85 и СУ-100 были на базе Т-34, ИСУ-152 на базе ИС-1, где тут база КВ есть? Вы думаете сложно определить ваши искусственно замыленные картинки от реальных сканов 1940 времён? В детали лезть не буду, я не учитель, так, по мелочи, не только цифра 1 пропечатывалась чётче, чем остальные знаки на машинке
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              0
              Сегодня, 19:36
              Я прям для Вас это постановление фотошопил... признаюсь crying
              Цитата: KCA
              Вы думаете сложно определить ваши искусственно замыленные картинки от реальных сканов 1940 времён?

              Нашел первое, что в нете попалось. Опирался на эту мукулатуру... оно там в целом упомянуто
              http://militera.lib.ru/tw/0/pdf/svirin_mn06.pdf
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +4
    Сегодня, 17:45
    На параде, такую вереницу пустить, на буксируемых платформах, а поверх каждой техники, переломанные древки с флагами, стран спонсоров конфликта. Было бы мощно. good
  9. ROSS_51 Звание
    ROSS_51
    0
    Сегодня, 18:06
    Думаю, до парка "Патриот" ему еще далеко. Пока не распилят и не выпотрошат, не выставят.
  10. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 18:20
    Надо традиции возродить, не в Патриот все это железо тащить, а в Парк Горького. Пусть послы порадаются и ехать недалеко.
  11. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 18:27
    Какой-то закон запрещает нам разбить музей трофейной техники непосредственно перед посольствами ФРГ, США?
    Прямо перед окнами
    С памятными табличками, когда прибыл, сколько продержался, пока не сожгли, и прочее
    Думаю, там оценили бы
    1. ВитаминBF3mg Звание
      ВитаминBF3mg
      0
      Сегодня, 19:14
      "пункт приёма металла"- wassat
    2. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      0
      Сегодня, 21:01
      . непосредственно перед посольствами ФРГ, США?


      По мне так туда лучше гробы с фото в траурной рамке складировать. Пусть своих граждан забирают. И доску с общим списком. И даты: родился.... издох... .
    3. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 21:59
      . Какой-то закон запрещает нам разбить музей трофейной техники непосредственно перед посольствами ФРГ, США?

      На территории посольства запрещают договора. Это территория другого государства. Можно и наплевать, конечно, но...
      А перед посольствами можно, но они почти все на узких улицах. Или оживленных. Там танк поставишь и все перегородишь. Плохо сделаешь не посольству, а себе.
      Самым разумным было бы выселить все посольства за город. В Новую Москву, например. А можно прямо и в парк Патриот. :)
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:29
    Ещё бы пленных какелов провести по Красной площади!
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 19:00
      Ещё бы пленных какелов провести по Красной площади!

      А кто после них отмывать будет? "Пленные" таджики?
    2. -Paul- Звание
      -Paul-
      +1
      Сегодня, 19:40
      Ещё бы пленных какелов провести по Красной площади!

      Это не диво. Вот пленные натовцы по Красной площади, это да, диво дивное.
  13. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    Сегодня, 19:04
    Коллекции-коллекциями. Только наглосакские упыри и прочие лягушатники дальше продолжают гнать арсенал. А в ответ- очередное блаблабла.Зато газ, нефть, уран, редкоземы и т.д. дальше поставляем. И побольше, побольше. Маразм.
  14. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:12
    Может стоит платить хохлам-они и сами притащат нам-тот же Челенджер? tongue
  15. Saxahorse Звание
    Saxahorse
    -1
    Сегодня, 19:13
    Лучше б на Урал отправили, в потрохах покопаться, полезное и интересное скопировать. А в музей уже после победы!
  16. Codett Звание
    Codett
    0
    Сегодня, 19:46
    Очень хорошо, надеюсь и Абрамс тоже привезут, да и Челленджер с Леклерком было б хорошо.
  17. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:03
    После доставки "чуда" немецкой инженерии в парк Патриот КамАЗ с тралом на срочную санитарную обработку, мало ли вшей укро-чухонских нахватает.