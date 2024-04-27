Бич люфтваффе. Британские истребители Supermarine Spitfire



«Спитфайр» в полете



Эскадрилья «Спитфайров». Фото: Имперский военный музей



Эскадрилья «Спитфайров» в строю (Supermarine Spitfire Mk XII)



Сборочный цех «Спитфайров» в Вулстоне (Хэмпшир)

Вначале были паровозы...



Производственные цеха фирмы Supermarine Aviation Works, выпускающей гидросамолеты



Реджинальд Джозеф Митчелл, руководитель коллектива конструкторов, разработавших легендарный истребитель Supermarine Spitfirе

Потом гидросамолеты...



Гидросамолет Supermarine S.6B



Гидросамолет Supermarine S.6B



Обслуживающая группа доставляет Supermarine S.6B на берег



Supermarine Type 224 – неудачная модель истребителя

Работа над «Спитфайром»



Supermarine S.6B доставляют к месту старта



Итальянские пилоты возле гидросамолета на Кубке Шнейдера

Частные источники



Люси Хьюстон – светская дама, финансировавшая проект будущего истребителя



Люси, леди Хьюстон, в окружении пилотов Королевских ВВС, 1931 год. Справа стоит Митчелл. Фото: Музей Королевских ВВС

Продолжение работы над истребителем



Supermarine Type 224 – неудачная модель истребителя



Двенадцатицилиндровый двигатель от Rolls-Royce RV-12, названный впоследствии Merlin



В первом ряду справа – инженер Беатрис Шиллинг, которая предложила просверлить отверстие в одной из стенок карбюратора диаметром с пенсовую монету, что позволило уйти от «пересыхания» карбюраторов. Коллектив конструкторов



Довоенный снимок, сделанный возле здания, где базировались административный, коммерческий, дизайнерский и экспериментальный отделы компании Supermarine

Кое-что о конструкции



Сочетание большой площади крыла, имеющего тонкую эллиптическую форму и большого обтекателя, заполняющего зону низкого давления в месте соединения верхней части крыла с фюзеляжем, способствовало лучшему развороту, что стало неприятным шоком для пилотов люфтваффе, впервые встретившихся со «Спитфайром»...



Готовое крыло с опорой шасси и колесом находится в обтянутой войлоком опоре и ожидает отправку на линию окончательной сборки



Топливный бак слева и набор шпангоутов нижней части фюзеляжа – справа



Слева: рабочий шлифует лопасть воздушного винта. Справа: рабочие-женщины монтируют электропроводку. Эта деятельность разбита на последовательные этапы

«В нем была романтика. Это больше чем машина. Он будто знал, когда тебе нужно повернуть. И у него такие замечательные крылья, он выглядит прекрасно».



Справа: генератор, приобретен для двигателя Merlin. Слева: шланги для гидросистемы

«мне наплевать, насколько он красив, для меня самое важное – это сколько пулеметов я сумею в него засунуть!»



Кислородный клапан (слева) и ручной антиобледенительный насос для лобового стекла (справа)

Первый полет



Прообраз «Спитфайра», которого компания Supermarine обозначила индексом K5054 и капитан Джозеф Саммерс (1904–1954) – главный летчик-испытатель, который перед полетом на счастье всегда любил помочиться на заднее колесо самолета. Приземлившись всего через 8 минут, Саммерс, как предполагалось, сказал: «Ничего не меняйте!»



Прообраз «Спитфайра», которого компания Supermarine обозначила индексом K5054



Митчелл сидит на подножке своего автомобиля в окружении других сотрудников Supermarine. Первый слева – летчик-испытатель Джозеф Саммерс. Фото: музей Королевских ВВС



После успешного полета на первом прототипе «Спитфайра» – К5054 в марте 1936 года летчик-испытатель Джозеф Саммерс заявил: «Я не хочу, чтобы что-либо трогали»

Вооружение



Пулемет «Виккерс К» (Vickers K) винтовочного калибра



12,7-миллиметровый авиационный пулемет Browning M2 (.50 AN M2)



Испытание оружия «Спитфайра» на аэродроме Биггин-Хилл (Biggin Hill)



Оружейники 315-й польской эскадрильи заменяют 20-мм пушку Hispano. Этот «Спитфайр» (Spitfire Mk V) изначально нес барабанную пушку, которая позже была заменена на версию с ленточным питанием



20-миллиметровая пушка Hispano с барабанным питанием

Бронезащита



Места бронирования истребителя



Слева: броневая пластина, помещающаяся в кабину за головой пилота. Справа: кабина с новым внутренним пуленепробиваемым лобовым стеклом

Аварийный запас

Первый бой «Спитфайра»



Слева: авиационный корректировщик наблюдает за небом над Лондоном, 1940 год. Справа: вышки приемных станций



В битве за Британию

В битве за Британию



Битва за Британию. Летчики спешат к своим машинам



«Мессершмитт», сбитый британским «Спитфайром» над Лондоном, демонстрируется перед зданием парламента, 1940 год



Техническое обслуживание (слева) и гироскопический прицел (справа)



Британская истребительная эскадрилья возле «Спитфайра». Эта эскадрилья уничтожила 73 самолета противника и повредила еще 38



Пилоты «Спитфайра»



Перезаряжание пулеметов на «Спитфайре» перед боевым взлетом



Джеффри Квилл (Jeffrey Kindersley Quill), главный летчик-испытатель компании Supermarine

«Спитфайры» и радар



Женщины на службе Королевских ВВС – WRAF (Women's Royal Air Force)



Вышки для передающих и приёмных антенн станции слежения Chain Home Low



Интерьер приемной на станции CHL AMES Type 2



Слева: оператор радара Дениз Майли «ведет» самолет на ЭЛТ (электронно-лучевой трубке). Справа: интерьер приемной на станции

Развертывание



Британские пилоты «Спитфайров» на Бирме

Советско-германский фронт



«Спитфайр» на советском аэродроме



Советские пилоты



Советские офицеры у истребителя Spitfire



Построение инженерно-технического состава 26-го Гвардейского ИАП в 1945 году. На заднем плане – истребители «Спитфайр» (Mk. IX) со знаками гвардии



«Спитфайр» для аэрофоторазведки. Хорошо виден аэрофотоаппарат F24 с 8-дюймовым объективом, установленный в блистере под крылом самолета



«Спитфайр» (Spitfire Mk. Vb) с советским радиопеленгатором РПК-10М. Хорошо видна круглая антенна над обтекателем кабины пилота



Степан Павлович Супрун – летчик-испытатель и первый советский пилот, летавший на «Спитфайре»

«Спитфайры» на советских кораблях



«Спитфайр», установленный на катапульте крейсера «Молотов»

«Сифайр» – морской вариант



«Сифайр» со сложенными крыльями. Сзади хорошо виден аэрофинишер (гак)



Аварийная посадка «Сифайра» на палубу авианосца



«Сифайр» взлетает с палубы авианосца HMS Furious



Слева: еще одна неудачная посадка. Справа: авиатехник



У «Сифайров» для размещения на авианосцах были складные крылья



«Сифайры» на палубе авианосца HMS_Triumph во время Корейской войны. 1950 год

Производство



Слева: премьер-министр Уинстон Черчилль наблюдает, как женщина клепает фюзеляж. Справа: женщины перебирают боеприпасы, предназначенные для Supermarine Spitfires



Слева: «Мерлины» испытывались в отдельных камерах, каждая из которых была оснащена подъемником и регулируемым подъемником-платформой для установки и демонтажа двигателя. Справа: сборка двигателей Rolls-Royce Merlin в Дерби



Женская волонтерская служба – женщины из Уикхема (Хэмпшир) сортируют различные типы заклепок, необходимые для производства «Спитфайра»



Строящиеся истребители «Спитфайра» в Касл-Бромвиче (Castle Bromwich)

Послевоенное использование



Израильский Supermarine Spitfire в арабо-израильской войне 1948 года

Значение



«Спитфайр» мог быть загружен двумя 250-фунтовыми бомбами на крыльях и одной 500-фунтовой бомбой под фюзеляжем



Пилоты «Спитфайр» в Бирме. Хотя «Спитфайр» обычно ассоциируется с битвой за Британию, он также использовался на британских театрах военных действий по всему миру во время Второй мировой войны



Истребители на Бирме



Вот такими иногда «Спитфайры» возвращались из боя. Но возвращались...



Ремонт «Спитфайра» в полевых условиях

Наследие



Для увеличения дальности полета на «Спитфайр» подвешивали дополнительные топливные баки



Установка в фюзеляж «Спитфайра» камеры для проведения фоторазведки

Информация

Использованные материалы:

1. В. Котельников – «Спитфайр». Лучший истребитель союзников.

2. Eric B. Morgan и Edward Shacklady – Spitfire: The History.

3. Материалы российских и зарубежных специализированных журналов.