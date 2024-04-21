Украинский ТГ-канал: Сырский предложил Зеленскому создать специальные подразделения полиции для розыска уклонистов

Наш источник в ОП рассказал, что Сырский просит офис президента создать специальное подразделение в полиции, которое будет заниматься поиском уклонистов. В Генштабе хотят увеличить темпы мобилизации, а ТЦК не справляются с планом

Несмотря на принятый законопроект о тотальной мобилизации, украинские граждане не спешат бежать в территориальные центры комплектации (ТЦК), а сами военкомы с планом не справляются. Как сообщают украинские ресурсы, в офис президента Украины поступило предложение привлечь к мобилизации полицию.Несмотря на предпринимаемые меры по доставке украинцев в ТЦК, военкомы с планом не справляются уже который месяц. По некоторым данным, мелькавшим на украинских ресурсах, в месяц по Украине удается мобилизовать меньше 20 тысяч человек, тогда как в России добровольцами приходит более 30 тысяч. С такими темпами Киеву не удается не только накопить резервы, но и даже перекрыть потери.На этом фоне появилась информация, что Зеленскому предложили создать в полиции специальное подразделение, которое будет заниматься поиском уклонистов и доставлять их в ТЦК. При этом это подается как инициатива нового главкома ВСУ Сырского. Хотя всё возможно.— пишет ТГ-канал «Резидент».Как ранее уже сообщалось, Зеленский намерен в ближайшие месяцы мобилизовать от 100 до 300 тысяч человек. Это означает, что грести начнут всех подряд, лишь бы выполнить план. Сейчас ТЦК не могут набрать 20 тысяч в месяц, а надо будет сто. Украинские эксперты не верят, что новый законопроект сильно в этом поможет.