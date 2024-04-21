Украинский ТГ-канал: Сырский предложил Зеленскому создать специальные подразделения полиции для розыска уклонистов

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Украинский ТГ-канал: Сырский предложил Зеленскому создать специальные подразделения полиции для розыска уклонистов

Несмотря на принятый законопроект о тотальной мобилизации, украинские граждане не спешат бежать в территориальные центры комплектации (ТЦК), а сами военкомы с планом не справляются. Как сообщают украинские ресурсы, в офис президента Украины поступило предложение привлечь к мобилизации полицию.

Несмотря на предпринимаемые меры по доставке украинцев в ТЦК, военкомы с планом не справляются уже который месяц. По некоторым данным, мелькавшим на украинских ресурсах, в месяц по Украине удается мобилизовать меньше 20 тысяч человек, тогда как в России добровольцами приходит более 30 тысяч. С такими темпами Киеву не удается не только накопить резервы, но и даже перекрыть потери.



На этом фоне появилась информация, что Зеленскому предложили создать в полиции специальное подразделение, которое будет заниматься поиском уклонистов и доставлять их в ТЦК. При этом это подается как инициатива нового главкома ВСУ Сырского. Хотя всё возможно.

Наш источник в ОП рассказал, что Сырский просит офис президента создать специальное подразделение в полиции, которое будет заниматься поиском уклонистов. В Генштабе хотят увеличить темпы мобилизации, а ТЦК не справляются с планом

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Как ранее уже сообщалось, Зеленский намерен в ближайшие месяцы мобилизовать от 100 до 300 тысяч человек. Это означает, что грести начнут всех подряд, лишь бы выполнить план. Сейчас ТЦК не могут набрать 20 тысяч в месяц, а надо будет сто. Украинские эксперты не верят, что новый законопроект сильно в этом поможет.
31 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:30
    Создатите, лално, а сколько на нос положите? Это ж как новый "бизнес" открыть... кто больше даст, тот и в дамках!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 18:37
      Специальные подразделения полиции для розыска уклонистов назовут Гестапо?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 18:41
        Вряд-ли они потянут, недочеловеки... максимум в шуцманов их определят и отправят на "рыбалку"....
        1. Anarchist Звание
          Anarchist
          +6
          Сегодня, 19:08
          Специальный отдел полиции по розыску уклонистов - СОПРУ.
          Эпохальное название! В духе времени...
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +4
            Сегодня, 19:22
            А если полицейский отдел специальный по розыску уклонистов?Тогда какая абвиатура будет?
      2. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +2
        Сегодня, 19:02
        Скорее полевая жандармерия. Гестапо тайная полиция
      3. Комментарий был удален.
      4. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:45
        Не, у них там сейчас есть ТЦК Людоловов, а будут ПЦК Людоловов. Меняется не только буква в названии, но и появляется конкурирующая организация, как говорил товарищ Бендер...
      5. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 20:22
        Советский курсант МВВОКУ им Верховного совета, ударно утилизирует чубатых. В этом что то есть... )
        1. Подкидыш Звание
          Подкидыш
          0
          Сегодня, 21:25
          Штатам понравилось разменивать их бойцов на наших. Хотят нанести нам неприемлемый урон пожертвовав населением Украины, на которое им наплевать
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 18:31
    А супер специальные подразделения полиции для розыска уклонистов из просто специальных подразделений полицейских не предложил создать...??? А зря...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 18:57
      Я даже примерно представляю из кого эти подразделения могут создать.Из новоиспеченных "инструкторов",из пошедших в отказку и как следствие расформированных 3 штурмовой бригады (бывший Азов),67 бригады ВСУ (бывший Правый Сектор).У них всегда неплохо получалось стрелять в спины мобилизованных. Думаю что и отлавливать мобилизованных у них тоже неплохо получится.Да и название Гестапо им подойдёт.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 18:31
    А так, конечно, отлавливать недоскакавших будут по всем щелям... ну и стукачи, свое заработают, пока их туда же не за гребут!
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 18:33
    [quote]Украинские эксперты не верят, что новый законопроект сильно в этом поможет.[/quote
    И правильно делают. На украине уже давно законы не работают. С чего бы этот заработал?
    А вот в телефонах активно призывают подписываться на страничку Сырского. То ли ему популярности не хватает, то ли таким образом пытаются выяснить, а кто же остался. laughing
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:16
      то ли таким образом пытаются выяснить, а кто же остался.
      Не удивлюсь, если окажется, что посещение странички сыроского - равнозначно вручению повестки. С этих станется.
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 19:25
      Есть уловка по круче, в инете видел, петицию за отставку Зе, естественно с регистрацией_ чёткий капкан для граждан, учитывая околонулевой рейтинг Зе.))
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 19:34
      . Украинские эксперты не верят, что новый законопроект сильно в этом поможет.


      Украинские эксперты курят бамбук, поэтому и не верят ,в отличии от Зеленского у которого под воздействием психотропных веществ воображение куда более развито.
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +7
    Сегодня, 18:41
    Вот в этих то подразделениях недостатка персонала не будет однозначно. yes
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +10
    Сегодня, 18:48
    Вот, то, что происходит на Украине, мягко говоря, странно. Во главе страны стоит некое лицо еврейской национальности, позиционирующее себя чуть ли не прямым потомком князя Владимира. Предыдущим президентом было некое лицо, чья настоящая фамилия - Вальцман, а не Порошенко. Главкомом нынешених ВСУ является некий товарищ родом из Владимирской области. Практически весь олигархат, призывающий идти и отдавать свои жизни за Украину, представлен выходцами из избранного народа. Дети ворюг, казнокрадов и прочего сброда сформировали элитный батальон Монако, который отсиживается в Монте-Карло и призывает сограждан активней умирать. Самые рьяные носители бандеровской идеологии - от азовцев до птенцов Западной Украины, зигуя и крича "хайли", предпочитают лишний раз не выполнить приказ, а то и вовсе отчаянно прячутся во Львове и Ивано-Франковске, в первые ряды толкают украинцев из восточных и центральных земель...

    При этом 28% территории Украины скуплены американскими корпорациями, работали и работают лаборатории по биологически экспериментам на людях. У раненых, порой ещё живых, вспарываются животы и изымаются органы. Детей с Украины переправляют в страны НАТО или уже в Европе отбирают у родитлей, предавая всяким носителям "Ценностей", порой - отьявленным педофилам....

    Я просто диву дивлюсь, что ВСУ самая рабская армия среди всех армий рабов, а украинский народ оказался на поверку самым раболепным из раболепных. Потому как то, что происходит на Украине - это самоликвидация всего населения. Иллюзии, наркотики, ЦИПСО, центры телефонных мошенников, американские советники, прочая гниль - их же мало, но они убедили всех, что они избранные. Проверить бы их головы в массовом порядке на крепость, как и головы населения тех стран, откуда они пришли.

    Будьте вы все прокляты, западные душегубы, да ляжет проклятье на ваши страны, народы, ваших потомков до седьмого колена, на все народы стран НАТО, на каждого гражданина этих стран. Вы все - преступники, но не перед законом, а перед Богом и Дьяволом. Да примут вас в аду.
    1. sever41 Звание
      sever41
      +5
      Сегодня, 19:31
      Я вот тоже не понимаю, как до них не дойдет, что если они войдут в состав РФ, то весь кошмар сразу закончится, так еще и города будут отстраиваться, инфраструктура(да за наш счет), но под боком не будет АнтиРоссии. Или они действительно поверили в мессию Запада как спасителя, освободителя от Путина который вот вот возьмет да и пойдет на Лиссабон превращая все в Мордор на своем пути.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 19:41
        Цитата: sever41
        Я вот тоже не понимаю, как до них не дойдет, что если они войдут в состав РФ, то весь кошмар сразу закончится, так еще и города будут отстраиваться,

        Олигархи "украинские" боятся, что у них все отнимут русские олигархи.
        Народ верит, что на шею ему сядут и украинские, и русские олигархи. Двойная удавка будет.
        Все дело в том, что "запад, США " - это где-то далеко, а Россия - вот она рядышком.
        Тем более, что пока запад выплачивал деньги на соц.нужды и пенсии
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 20:30
        Я сочувствую тем,кто войдет в состав РФ.( кроме Донецка,Луганска и частично Одессы) Народ у нас простой,открытый,что думают то и говорят. А вот за столом,могут и лицо пощупать " новым гражданам ". Всяко бывает. Уж как пойдет.. Вдруг, кто какую обиду затаит,али слово за слово.. Поэтому, будьте бдительны, дорогие наши " новые соотечественники")
  7. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 18:56
    Отличная идея! Наверно , даже можно предположить , как она пришла ему в голову:
  8. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 18:58
    в офис президента Украины поступило предложение привлечь к мобилизации полицию

    Самих военкоматчиков и призвать
    Это же сейчас самое тёплое место - и на фронт не отправляют, и взятки от уклонистов - только в путь
  9. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 19:15
    Уж куда просто решить проблему-не выполнили ТЦКшники план-их самих забрать laughing
  10. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 19:21
    Замечательная мысль. Подразделение это комплектовать бойцами из САХ - ловцами собакенов. Вооружать их шокерами и сетями. Чтобы шкурку не попортить. Её будут наши бомбы-ракеты портить.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 20:17
      Вооружать их шокерами и сетями. Чтобы шкурку не попортить
      А в качестве приманки, сало. Какел к салу подошёл, а на него тут же сетку накинули и шокером обездвижили wink
  11. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 19:21
    Ага, создадут айзац департамент полиции, в котором будет зондергруппа ловцов душ.
  12. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 19:27
    Интересный социальный накал начнётся с удвоенной силой. Хотя рано говорить о этом, пока всё на уровне просьбы. Судя по статье в месяц они набирают около 20к, значит долго ещё утилизировать Микол.
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 20:13
    Зеленскому предложили создать в полиции специальное подразделение, которое будет заниматься поиском уклонистов и доставлять их в ТЦК
    Отлов какелов wink
  14. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 20:33
    Видимо, подготовка к осеннему контр нахрюку набирает обороты. Надо же перед выборами самоходного деда дементия порадовать. Дедушка-то старый, ему понравится.
  15. Gato Звание
    Gato
    0
    Сегодня, 21:17
    Спецподразделения будут работать методом загонной или парфорсной охоты? Или ловить на живца?