Зеленский назвал «хорошим решением» то, что вместо США с Россией воюет Украина
Обрадованный выделением дополнительного финансирования, Зеленский начал благодарить США. В интервью NBC News он заявил, что принятое решение «правильное», потому что теперь американцам не нужно самим воевать с Россией, за них это сделают украинцы.
Украинский президент в беседе с журналистами американского издания NBC News прямо заявил, что украинцы на поле боя погибают не за мифическую «свободу Украины», а за хотелки США. Он назвал «хорошим решением» то, что американцам не нужно самим воевать с российской армией, за них это делают украинцы. США нужно только давать Украине оружие.
— заявил Зеленский.
Комментируя сроки поставки вооружений, глава киевской хунты заявил, что чем раньше Украина получит оружие, тем быстрее «стабилизирует ситуацию», перехватит инициативу и в итоге «одержит победу». Если поставки задержатся, то украинская армия понесет потери.
— добавил Зеленский.
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