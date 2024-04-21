Зеленский назвал «хорошим решением» то, что вместо США с Россией воюет Украина

Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают. Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение,

(...) сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно необходимо иметь системы вооружения. (...) Украине сейчас нужно оружие дальнего действия, потому что наше оружие не такое дальнобойное. Нам нужна и противовоздушная оборона.