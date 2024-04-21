Зеленский назвал «хорошим решением» то, что вместо США с Россией воюет Украина

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Зеленский назвал «хорошим решением» то, что вместо США с Россией воюет Украина

Обрадованный выделением дополнительного финансирования, Зеленский начал благодарить США. В интервью NBC News он заявил, что принятое решение «правильное», потому что теперь американцам не нужно самим воевать с Россией, за них это сделают украинцы.

Украинский президент в беседе с журналистами американского издания NBC News прямо заявил, что украинцы на поле боя погибают не за мифическую «свободу Украины», а за хотелки США. Он назвал «хорошим решением» то, что американцам не нужно самим воевать с российской армией, за них это делают украинцы. США нужно только давать Украине оружие.



Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают. Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение,

— заявил Зеленский.

Комментируя сроки поставки вооружений, глава киевской хунты заявил, что чем раньше Украина получит оружие, тем быстрее «стабилизирует ситуацию», перехватит инициативу и в итоге «одержит победу». Если поставки задержатся, то украинская армия понесет потери.

(...) сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно необходимо иметь системы вооружения. (...) Украине сейчас нужно оружие дальнего действия, потому что наше оружие не такое дальнобойное. Нам нужна и противовоздушная оборона.

— добавил Зеленский.
43 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +9
    Сегодня, 19:39
    Шут он и есть шут, все время веселые вещи рассказывает... Понятно, что матрасам это очень даже хорошо, вопрос в том, что думают украинцы по поводу такого подхода со стороны их Президента? Тут вообще на госизмену можно натянуть при желании...
    30 дней ему осталось царчтвовать, надеюсь и уповаю на то, что свои же его укокошат...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +12
      Сегодня, 19:48
      Цитата: Михаил-Иванов
      вопрос в том, что думают украинцы по поводу такого подхода со стороны их Президента?

      1. Не думают вообще.
      2. Смирились, "а чего ждать от еврея?"
      Вообще, я бы разделила людей по таким категориям
      1. Нацисты - националисты-бандеровцы
      2. "Ждуны" - те, кто верят в русскую армию и даже пытаются помочь
      3. Безразличные. Им абсолютно все равно, кто там будет сверху. Как теперь говорят "по-фиг". И в основном это молодежь 20 лет и младше.
      Ну, а по регионам сами понимаете как это распределить.
      1. Aken Звание
        Aken
        +12
        Сегодня, 19:51
        3. Хатоскрайники - национальная идея Окраины. Это не молодёжь. Это подавляющее большинство.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 20:45
          Он назвал «хорошим решением» то, что американцам не нужно самим воевать с российской армией, за них это делают украинцы. США нужно только давать Украине оружие

          Украина,
          Для НАТО ты как полигон -
          Ты поставляешь ему «МЯСО»-
          Меняет жизнь на «зброю» он –
          Ты для него лишь биомасса!!!
          А за тебя, да умирать?!!
          А НАТО это как-то надо?
          Да на тебя ему насрать!!!
          Как не поймёшь ты - это ж НАТО!!!
          Нет государства, денег нет,
          Всегда с протянутой рукой...
          Неужто, ты, все тридцать лет
          Мечтала о судьбе такой?
          am
          1. Чёрный Звание
            Чёрный
            +1
            Сегодня, 21:30
            С украинским паспортом можно поехать куда хочешь. Хочешь в Работино, хочешь в Часов Яр, хочешь - в Красногоровку bully
      2. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        +2
        Сегодня, 20:19
        Это говорит человек готовый мать родную за 30 серебрянников продать -просроченный ок!
      3. Tusv Звание
        Tusv
        +5
        Сегодня, 20:36
        Цитата: Егоза
        2. Смирились, "а чего ждать от еврея?"

        Ващето я то же еврейская морда и у меня за 250 БД на отлично на границе Советского Союза супротив недобуржуйчиков. Попрошу не путать недоеврейскую харю с моей
        1. даэтоя Звание
          даэтоя
          0
          Сегодня, 20:47
          winked laughing вроде бы и с юмором но 250 бд вот ведь оно как
          1. Tusv Звание
            Tusv
            +1
            Сегодня, 20:55
            Цитата: даэтоя
            вроде бы и с юмором но 250 бд вот ведь оно как

            За 250 БД КГБншник торжественно вручают значок отличного пограничника. Тут все сурьезно. А ентот. Его же Деревянко сделал, ка за все не балуйся
        2. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:59
          Цитата: Tusv
          Ващето я то же еврейская морда и у меня за 250 БД на отлично

          Осмелюсь спросить, что такое БД?
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +3
      Сегодня, 19:55
      Мистеру Зе все покайфу. Он работает на госдеп , а когда все закончится он либо слиняет на землю обетованную или в США и будет жить припеваючи с миллиардами. Это по хорошему сценарию, а вот по американскому сценарию, он захапает кучу бабла, спецслужбы США заберут все бабки и спишут все откаты на него, а обвинят Путина . Все в шоколаде. Неужто Зе думает, что ему дадут жить , после всего , что он сделал и имея столько левых денег?!
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +5
        Сегодня, 20:08
        . Украинский президент в беседе с журналистами американского издания NBC News прямо заявил, что украинцы на поле боя погибают не за мифическую «свободу Украины», а за хотелки США.


        За банку варенья и пачку печенья для Зе воюет Украина.Зе доволен.

        . Комментируя сроки поставки вооружений, глава киевской хунты заявил, что чем раньше Украина получит оружие, тем быстрее «стабилизирует ситуацию», перехватит инициативу и в итоге «одержит победу».


        Поставки дури судя по всему и не прекращались.

        . Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают. Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение,

        — заявил Зеленский.


        Сюрреализм какой то.То они стремились в НАТО,чтобы оно защитило Украину,о чем ранее говорил Зеленский.Теперь же он говорит ровно наоборот,что хорошее решение это когда Украина защищает НАТО.Совсем шарики за ролики заехали.
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 19:58
      что думают украинцы по поводу такого подхода со стороны их Президента?
      -А кто их спрашивает? Более того - про это выступление Зеленфюрера им никто и не расскажет, как и про радость НАТО, что нашли полезных идиотов готовых умирать за интересы Запада!
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:14
      А когда украинцы,думали?.. Они- скакали и кричали свои кричалки. Судя по количеству сдавшихся в плен, быть скотом- им нравится.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 20:41
        А зачем им думать?У них есть наркопророк Зе с его видениями.Из последнего.Зе-пропаганда уже распиарила очередной миф про «незламну фортецю» и «горы орков», несмотря на «дождь из ФАБов, который пролился на головы захисников».Прямо как в древних писаниях пророчества. Живописно излагает.
    5. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      Сегодня, 20:25
      Шут он и есть шут, все время веселые вещи рассказывает... Понятно, что матрасам это очень даже хорошо, вопрос в том, что думают украинцы по поводу такого подхода со стороны их Президента?

      Думать нужно было, когда с кастрюлями на башке прыгали, как идиоты. Действительно решили, что они исключительные и пуп земли? А оказалось, что они для Запада меньше, чем никто. То толпами русских отлавливали, а теперь сами в собственной стране по закоулкам передвигаются и на улицу выйти боятся. Что думают украинцы? А кого волнуют мысли пушечного мяса?
    6. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Михаил-Иванов
      Шут он и есть шут

      это не шут, это шестерка обыкновенная
    7. Million Звание
      Million
      -2
      Сегодня, 20:48
      Это вряд ли.После 2 лет боевых действий на Украине осталось мало людей ,симпатизирующих России(на днях на ВО статья была),поэтому украинцы воюют на за НАТО,а против России.
      ИМХО.
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 20:51
        Цитата: Million
        поэтому украинцы воюют на за НАТО,а против России.

        Да оно так изначально и было. Иначе как объяснить их зверства по отношению к нашим пленным? Именно ненависть к России ими и двигала. Вспомните и скачки с криками "кто не скачет, тот москаль"
    8. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:54
      Цитата: Михаил-Иванов
      30 дней ему осталось царчтвовать, надеюсь и уповаю на то, что свои же его укокошат...

      СБУ всех так запугало, что Рада примет решение, продлить срок "президенства".
  2. Codett Звание
    Codett
    +3
    Сегодня, 19:43
    М-да уж, ума нет, считай калека, таким вещам радуется, на потеху американцам.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:44
    Зе продал Украину до последнего украинца сатанистскому западу.И совсем не дорого.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 20:12
      Зе продал Украину до последнего украинца
      На Украине он только деньги зарабатывает. Что-то вроде вахтового метода. Заработал и уехал wink
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +3
    Сегодня, 19:49
    Зеленский назвал «хорошим решением» то, что вместо США с Россией воюет Украина
    Он прав: получая оружие и деньги (неважно, даром или в долг) Зеленский и его приближенные откусывают немалую толику для себя и готовят себе запасные аэродромы (пример Яценюка показателен). В час Х слиняют на последнем Боинге, оставив остатки Украины у разбитого корыта расплачиваться с долгами. drinks
  5. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 19:51
    Продюсеры Украины мало вкладывают..
    А почему так происходит? И когда решат с увеличением поставок для Украины?
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +9
    Сегодня, 19:51
    Когда я смотрю на этого кровавого клоуна, извергнутого из сатанинских каверен сионистского олигархата, мне совсем не смешно. Даже не хочется говорить, как он радуется тому, что украинцы гибнут ради выгоды Америки, ради навара его заокеанских боссов. Это всё банальщина - наймит-проститука - он и есть наймит-проститука.

    Тут пугает другое. Он же пойдёт на всё, что требуют от него сюзерены. Просто на всё, вплоть до развязвания Третьей Мировой войны, подожжёт ядерный фитиль и запустит маховик ещё большей войны. А знаете почему? Потому как Зеленский не имеет к Украине, да и вообще к славянскому миру никакого отношения. Он наш исторический враг. Он вот больше из того катафалка, где едут Альбац, Шендерович, Веллер, Чубайс....

    По его прямому приказу, тут не надо питать иллюзий, бьют по Запорожской АЭС; по его прямому приказу был нанесён удар по радару в Мордовии, входящим в наш ядерный щит. Это всё по его прямому распоряжению, основанному на командах из Лондона и Вашингтона.

    Кстати, не обращали внимания, что у него и его "квартала", ещё во времена их выступлений на сцене, всё было с чёрным юмором? Вот теперь они этот юмор воплощают на практике. Но у него много чего ещё намечено. Видимо, тут и радиактивное заражение местности стоит не на последнем месте.

    И если у кого-то ещё сомнения на счёт того, что он не просто англосаксонский, но сионистский в том смысле, как это принято употреблять говоря о таких радикальных сектах как "Хабад", то я искренне сочувствую столь наивным людям. Цель Зеленского и его хозяев не просто победа над Россией, но уничтожение русского духа в любом его проявлении. А всякий солдат России, вне зависимости от национальности, всякий друг России - для них - русский.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:53
    Нам оставят разрушенную Украину с сотнями тысяч вдов.А долги уже мёртвые украинцы оплатят," хорошее вложение денег".
  8. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 19:54
    Ну так его еще в том году предупредили строго что лизать надо почаще и поглубже, за океаном на это падки и очень любят.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 19:55
    Кровавый клоун которому плевать на собственный народ. Правильно сказал Лукашенко - гнидa!
  10. алабурга Звание
    алабурга
    +4
    Сегодня, 19:56
    Печально это, что на всей планете, фашингтон нашел самое дешевое и у/о пушечное мясо. И ими оказались небратья. С просроченного еврейского фюрера взятки гладки, убийство гоев одобряет тора. Кремль дождался того, что сейчас его западные партнеры дадут еще более дальнобойные ракеты, беспилотники, пво, что значительно усложнит дальнейшее продвижение российской армии, больше разрушенной инфраструктуры и повлечет за собой потери мирного населения. Все это будет, только, увеличивать напряженность в обществе, недовольство властью и в пике уйдет рейтинг президента.
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      -4
      Сегодня, 20:14
      А какое дальнейшее продвижение вы ожидали при группировке в 700 тыс ?
      Дай Бог, к Славянску до конца года дойти. Харькова точно в этом году не будет, а до Киева - возможно и в 2025-2026 не дойдем.
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        +1
        Сегодня, 21:19
        И действительно диз поставить намного проще, чем адекватно воспринимать действительность исходя из сложившихся фактов, или чем задавать все вопросы в ГШ и МО РФ, которые так блестяще начали "СВО", и еще более блестяще передислоцировались и перегруппировались, подставив под удар гражданских в Брянской, Белгородской, Курской областей, затянув СВО и дождавшись передачи противнику дальнобойного и высокоточного оружия
  11. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +6
    Сегодня, 19:58
    Т.е. украинцы гибнут за американцев. Украинцы, вы рады этому?
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 20:10
    Он назвал «хорошим решением» то, что американцам не нужно самим воевать с российской армией, за них это делают украинцы
    Не иначе как готовится гражданство американское принять wink
  13. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    +3
    Сегодня, 20:14
    С упырем-Зеленским давно всё ясно. Вопросы к тем, кто его не трогает.
  14. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 20:17
    Зелебобик даёт зелёный свет новой могилизации. Видимо, к сентябре-октябре надо ждать нового контр нахрюка.
  15. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:30
    (...) сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно необходимо иметь системы вооружения. (...) Украине сейчас нужно оружие дальнего действия, потому что наше оружие не такое дальнобойное. Нам нужна и противовоздушная оборона.

    — добавил Зеленский.
    А граждан Украины тем временем все меньше и меньше ...
  16. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 20:34
    Я так понимаю это все. По крайней мере для зели это точно последний транш который можно распихать по карманам. Он и на него то похоже не очень надеялся, но все же повезло. Дальше похоже в укрии он себя уже точно не видит. И можно уже не стеснятся и показать целиком свое жидoфашисткое нутро. Здесь ему боятся нечего, а англосаксы его при желании завалят что тут, что гдебыто нибыло еще.
  17. Сергей Сергей_4 Звание
    Сергей Сергей_4
    0
    Сегодня, 20:34
    зачем жалеть балванов, которые выбрали себе в президенты такого идиота?
  18. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 20:51
    Не надо добиваться цели измотать нато. Это от лукавого. Это не самоцель. Это не нужно и недостижимо. Нужно чтобы "они" боялись даже смотреть в нашу сторону. Для этого нужно не много лет воевать на окраине , а совсем другие инструменты. Выйти из Договора по ограничению СНВ, создать кулак в 20 000 боеголовок и несколько тысяч носителей. И держать на прицеле все финансовые центры запада и места обитания кланов. Чтобы "они" знали .Только "их" страх за себя и детей обеспечит мир во всем мире. А с окраиной можно и нужно покончить быстро и решительно, поставив "их" перед фактом.
  19. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    0
    Сегодня, 21:06
    . за них это сделают украинцы


    Вот же..... (не пропустит модератор). Как "оно" своих граждан любит! Настоящий презик! Президент, в смысле. А ведь используют и выкинут.
    Откуда такие вообще берутся?
  20. chingachguc Звание
    chingachguc
    +1
    Сегодня, 21:10
    Сделка есть сделка
    Я поставляю мясо, вы поставляете оружие
  21. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 21:14
    "Меня терзают смутные сомнения".
    А Зеленский и вправду гражданин и президент Украины?