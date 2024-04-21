Глава комитета по разведке Сената: США должны начать поставки военной помощи Украине с ракет ATACMS
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Военные поставки США Украине могут возобновиться уже в конце следующей недели. С таким заявлением выступил глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер.
Сенатор считает, что одобренный Палатой представителей законопроект о финансировании Украины быстро пройдет утверждение в Сенате, поскольку там уже готовы его одобрить, а также будет подписан Байденом. Таким образом, уже к концу недели первая партия американского оружия может отправиться на Украину. А если учесть, что те же артиллерийские боеприпасы хранятся в Германии, то доставить их на Украину труда не составит.
Также сенатор выразил желание, чтобы в первой поставке США отправили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые давно выпрашивает Зеленский. По словам Уорнера, Белый дом за прошедшие месяцы должен был подготовить ракеты к отправке.
Я надеюсь, когда это дойдет до президента во вторник или среду, то поставки будут буквально запущены с дальнобойными ATACMS
— добавил Уорнер.
Однако пока неясно, включат ATACMS в первый пакет военной помощи или нет, в него должны войти артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО. Такую информацию ранее озвучили в Пентагоне.
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