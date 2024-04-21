Глава комитета по разведке Сената: США должны начать поставки военной помощи Украине с ракет ATACMS

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Глава комитета по разведке Сената: США должны начать поставки военной помощи Украине с ракет ATACMS

Военные поставки США Украине могут возобновиться уже в конце следующей недели. С таким заявлением выступил глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер.

Сенатор считает, что одобренный Палатой представителей законопроект о финансировании Украины быстро пройдет утверждение в Сенате, поскольку там уже готовы его одобрить, а также будет подписан Байденом. Таким образом, уже к концу недели первая партия американского оружия может отправиться на Украину. А если учесть, что те же артиллерийские боеприпасы хранятся в Германии, то доставить их на Украину труда не составит.



Также сенатор выразил желание, чтобы в первой поставке США отправили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые давно выпрашивает Зеленский. По словам Уорнера, Белый дом за прошедшие месяцы должен был подготовить ракеты к отправке.

Я надеюсь, когда это дойдет до президента во вторник или среду, то поставки будут буквально запущены с дальнобойными ATACMS

— добавил Уорнер.

Однако пока неясно, включат ATACMS в первый пакет военной помощи или нет, в него должны войти артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО. Такую информацию ранее озвучили в Пентагоне.
46 комментариев
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  1. Есаул Звание
    Есаул
    -3
    Сегодня, 20:39
    Что ж, значит ждём новинок и у Хуситов...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 20:51
      ATACMS это уже серьезно... Не удивлюсь, что в стремлении сохранить свою гегемонию, Запад готов поставить каклопитекам всё что можно и нельзя... Дальше пойдут F 16, JASSM?, ну и ТЯО... Может мы всё таки первыми вмажем, да так чтобы дальше поставлять оружие было некому... am
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 21:00
        Торопиться не надо... Вмазать всегда успеем.
      2. Arzoo Звание
        Arzoo
        -2
        Сегодня, 21:29
        Судя по тому, что генштаб продолжает наращивать механизированные соединения, они рассчитываю, что где-то в обороне ВСУ появятся дыры. Конечно, удар ядерным оружием по ближним тылам обороны ВСУ самый простой способ получить дыру в обороне. Но должно быть достаточное количество механизированных соединений, чтобы что-то туда завести. Мне видится такой вариант вполне реалистичным.
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          -1
          Сегодня, 21:37
          пока над головами ВС РФ будут безнаказанно кружить FPV, которые в 404 усиленно разивают в т.ч. и в отношении устойчивости к РЭБ, никаких глубоких прорывов невозможно в принципе
          1. Arzoo Звание
            Arzoo
            -3
            Сегодня, 21:49
            Не знаю, но меня учили, что массированный удар ТЯО по ближнему тылу и логистическим узлам сносит весь фронт к чертовой матери. Я склонен верить таким предположениям советской военной мысли. Смею также предположить, что вместе с операторами FPV.
            Я академию генштаба не оканчивал, но полагаю купировать прорывы можно только механизированными бригадами. Их у ВСУ 2-3 реальных.
            1. rgd20 Звание
              rgd20
              0
              Сегодня, 21:53
              для удара ТЯО нужны яйца. А их, судя по всему, нет. Так что, увы, но это чисто теория.
              На счет операторов - там давно уже операторы работают за пределами линии боевого столкновения благодаря ретронсляторам. И не было во времена СССР дронов. Так что там такой фактор просто не учитывался
              1. Arzoo Звание
                Arzoo
                -2
                Сегодня, 22:01
                Не хочу быть пессимистом, я думаю, до применения ТЯО таки дойдет.
                Касательно его эффективности, никто не проверял на практике. Но я считаю, даже без учета поражающих факторов, шок будет такой, что окажется эффективным. Посмотрите старые советские хроники по испытаниям ЯО, зрелище очень впечатляющие.
                Касательно FPV, хорошая штука, но с серьезными ограничениями. Наступил продолжительным туман -Авдеевка; пошли ливни, ураган - Михайловка и Богдановка. Только на них строить оборону это путь в никуда.
                1. rgd20 Звание
                  rgd20
                  -2
                  Сегодня, 22:07
                  Про шок соглашусть. Отрезвляюще подействует сразу.
                  Но для применения нужны репутационные риски.
                  Я не верю, что руководство нашей страны на это пойдет. Руководство РФ вполне спокойно чувствует на фоне ежедневной гибели мирных жителей даже на территории международно признанных границ "мы не такие"
                  А 404, если им и передадут ТЯО - тоже вряд ли запутят его.
                  Им тогда не получится играть "жертв"
      3. isv000 Звание
        isv000
        -2
        Сегодня, 22:01
        Цитата: Lev_Russia
        ATACMS это уже серьезно... Не удивлюсь, что в стремлении сохранить свою гегемонию, Запад готов поставить каклопитекам всё что можно и нельзя... Дальше пойдут F 16, JASSM?, ну и ТЯО... Может мы всё таки первыми вмажем, да так чтобы дальше поставлять оружие было некому... am

        Да у меня уже клава орёт от боли, от одних и тех же вопросов: почему вна работает чугунка? Почему логистика у х охлов позволяет им ввозить в "страну" всякую дрянь?!!!
        Если бы подобная ситуёвина случилась во времена И. В. Сталина то, зуб даю!, от Х охляндии мокрого места не осталось бы ещё на первом году! Кто ответит за Гостомельский десант?!!! am
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          0
          Сегодня, 22:10
          Берегите нервы. 3 год уже это странной "СВО" идет. И историков будет очень богатая почва для изучения.
          1. isv000 Звание
            isv000
            -1
            Сегодня, 22:14
            Цитата: rgd20
            Берегите нервы. 3 год уже это странной "СВО" идет. У историков будет очень богатая почва для изучения.

            Хорошо если будет, а то в качестве историков могут только тараканы остаться, живучие они шибко, говорят...
            1. rgd20 Звание
              rgd20
              -1
              Сегодня, 22:16
              Ну почему только тараканы. Крысы еще )))
              1. isv000 Звание
                isv000
                0
                Сегодня, 22:19
                Цитата: rgd20
                Ну почему только тараканы. Крысы еще )))

                no У крыс хитина нет...
      4. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        -1
        Сегодня, 22:16
        Эти ракеты уже как неделю пуляют в полную силу ну и сбивают естественно ! hi
  2. Taskhyl
    Taskhyl
    +5
    Сегодня, 20:43
    Ха, да они им и JASSM дадут. Тогда не только Крым, а и СПб с Москвой смогут накрывать. А высокий кремлёвский товарищ-юрист все будет играть в "братский народ"
    1. Хибинский Пластун Звание
      Хибинский Пластун
      +11
      Сегодня, 21:01
      Запад понял, что в Кремле сидят просто болтуны трясущиеся за свою шкуру, во главе с шайкой олигархов. И ни какого реального ответа Запад не получит, какое бы оружие он не поставит и сколько наших гражданских с детьми не погибнет.
      Этож не путинские внуки, а так расходный материал для кремлевских. Готовимся к худшему.
      1. sifgame Звание
        sifgame
        -1
        Сегодня, 21:56
        Как есть сказал , добавить нечего.
  3. ескела Звание
    ескела
    +6
    Сегодня, 20:50
    В начале запад боялся поставлять такое оружие , а сейчас готов .Так и до ТЯО дойдет . Наверно Росси надо было жестче реагировать с самого начала, топить корабли ,ровнять с землёй ЖД узлы и станции, мосты и т.д
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 21:37
      Цитата: ескела
      В начале запад боялся поставлять такое оружие , а сейчас готов

      Эскалация насилия может быть постепенной, а может быть внезапной и непредсказуемой. Например подходят и телефончик просят позвонить, а могли бы подойти сзади и кирпичом по затылку.
      В первом варианте можно привыкнуть- не в первый же раз. Во втором просто убивают. И первый вариант от второго отличается лишь тем, что убийцам прямо вот сейчас убивать не позволяют обстоятельства.
      Кстати, погон какой-то странный.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 20:51
    если учесть, что те же артиллерийские боеприпасы хранятся в Германии, то доставить их на Украину труда не составит.
    Железнодорожная инфраструктура Львовской области срочно нуждается в корректировке работоспособности !
    Я надеюсь, когда это дойдет до президента во вторник или среду, то поставки будут буквально запущены с дальнобойными ATACMS — добавил Уорнер.
    Все равно бумеранг прилетит в республиканскую партию США в которой после принятия законопроекта о финансировании Украины усилился и без того наметившийся раскол раскол.
  5. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 20:53
    Пора валить всё, что летает над ЧМ и способно давать целеуказание и разведданные. Всё равно в той части света международного права более не существует.
    1. sifgame Звание
      sifgame
      -1
      Сегодня, 21:59
      Так это давно пора было. В том числе все то что летает и дает целеуказание над Румынией, на Польшей , вообще все то что дает целеуказание. У них яйца есть, они спокойно делают свое дело.
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      -1
      Сегодня, 22:04
      Всё равно в той части света международного права более не существует.

      Никакого международного права никогда не существовало. Всегда, во все времена незыблемо только право сильного. Так было, так есть и так будет. С тобой считаются только тогда, когда чётко знают, что в случае "кидалова" можно свою голову потерять
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:56
    . А если учесть, что те же артиллерийские боеприпасы хранятся в Германии, то доставить их на Украину труда не составит.
    . Надо сделать так, что и это стало большой проблемой для них.
    И чем больше, тем лучше.
  7. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 21:00
    Когда нет башки ,то нет возможности у укротвари управлять щупальцами.Пока не отсекут ей башку ,так и будет ей поставляться разное вооружение Западом, чтобы она убивала как больше русских детей,ну не может демоническая укрофашистская вести себя по другому.И Запад не может себя вести по другому,ибо там правят также фактически демонические серийные убийцы от рождения,и это видят все честные люди в мире.Так что для нашего руководства дороже- договоренности с Израилем о гарантиях безопасности голове укрофашистского режима и кучке его адептов или тысячи жизней русских детей?Когда укротварь наконец отправится к себе домой ,к папе Сатане и дядям Адольфу и Степану?Неужели Израиль превыше всего?
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 21:22
      Башка то в Вашингтоне, а спинной мозг в Лондоне.
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        0
        Сегодня, 21:37
        Вся эта созданная в стране У. конструкция напоминает стегозавра,у которого было два мозга реально- один в башке,другой ближе...к нижней части тела.Верхний мозг управлял нижним,а тот управлял лапами.Так вот,если кто то отгрызал стегозавру нижний мозг,то лапы у того переставали двигаться,хотя голова была на большой высоте и даже шея с глазами какое то время ещё двигалась,отдавала тщетные команды на движениее.,орала.А вот тело уже нет,не двигалось.Что и нужно было желающему стегозавра.Палеонтология-с.
        1. Арка Звание
          Арка
          0
          Сегодня, 21:54
          Нижний мозг у данного стегозавра так же импортный. Имхо вынос очередного серфенгиста, дельтапланериста или любителя старки наносит более серьёзный ущерб чем местных макак. Смена "главкома" ничего не изменила.
          Но для профилактики иудушек сокращать не мешает.
  8. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 21:04
    Из 61 миллиарда 49 пойдёт на восполнение американских запасов. До чубов в виде зелени дойдёт совсем немного. Учитывая, что в прошлом году "гегемон" раскошелился на 160 миллиардов.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +3
      Сегодня, 21:33
      Цитата: КТМ-5
      Из 61 миллиарда 49 пойдёт на восполнение американских запасов. До чубов в виде зелени дойдёт совсем немного.

      Да какая разница сколько там чубатым перепадёт. Америкашки укропам свои старые оружейные запасы сплавят в огромных количествах, а себе новые наделают. У них и ВПК будет загружен под завязку и новые рабочие места и т.д. и т.п., а нашим бойцам на передовой никак от этого не легче будет. Запад на очередное мычание и соплежуйство нашего руководства давно перестал внимание обращать, поэтому и повышает градус противостояния, в полной уверенности что это мычание будет продолжаться. Глядя на то, что мирные люди уже погибают на исторически признанной территории России от западных вооружений, а наши отвечают абы как, считаю что у нас нет вменяемого руководства. Чтобы выиграть в этой войне нужен настоящий Главком, а у нас его по всей видимости нет.
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        0
        Сегодня, 21:50
        Сейчас и речи быть не может про смену Главкома, потому что повторится сценарий 1917 года, который от на очнь ждут "партнеры",

        Но, думаю, мы станем свидетлсями развенчания культа личности.
        Все, что сейчас просходит - следствие дикой некомпетентности, просчетов и просто поразительной наивности человека, находящегося на самой вершине более 20 лет
  9. rgd20 Звание
    rgd20
    +3
    Сегодня, 21:05
    Как говорят постоянно официальные лица "Россия готова к диалогу по 404"
    С кем диалог вести собираетесь ? С теми, кто официально легализовал удары по международнопризнанной территории РФ ? Снова Абрамовича призвать ?
    2022-2023 год все ждали, что Запад на переговоры пойдет. Следующий шаг что - передача 404 ТЯО и официальный ввод "миротворцев" со стороны НАТО.
  10. fsvlad Звание
    fsvlad
    +2
    Сегодня, 21:16
    Собираются активно выносить наши ЗРК и авиацию. Необходимая прелюдия перед прибытием F-16 и стартом нового контрнахрюка в направлении Крыма..
  11. AlexWar
    AlexWar
    -2
    Сегодня, 21:24
    Атамаки сбивать можно они большие цели, пво нужно
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 21:40
      Достаточно паскудная цель. Чем то сводная с Искандером, хоть и похуже будет.
  12. алабурга Звание
    алабурга
    -1
    Сегодня, 21:25
    Запад пойдет до конца, и никакие мечты Кремля про договрняк не сбудутся. Они еще и второй фронт собираются против России открывать.
    /Карина Стакетти, бывшая руководитель департамента политического планирования МО Франции в интервью Ukrlife.
    "В современном мире не существует ограниченных конфликтов. Большая война уже развязана, и это касается не только Украины. Мы, европейцы, все вовлечены в этот конфликт.
    На данный момент мы не можем исключить сценарий "второго фронта". Никто в Европе не может позволить России победить Украину, открытие второго фронт реально и неизбежно.
    Один из очагов конфликта вне Украины- это дестабилизация и беспорядки в Приднестровье, которые могут произойти до 5 ноября 2024 г. (президентские выборы в США- прим.), что даст возможность дестабилизировать русские элиты и население. Европа стала очень внимательно следить за ситуацией в России.
    Будут применяться разные сценарии, надо внимательно следить за внутренней ситуацией в стране. Россия истощается, я не уверена, что можно мобилизовать новых людей, я не уверена, что жители России хотят продолжительной войны…"/
  13. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 21:30
    На Украине всего 7 пунктов, на которых жд составы меняют колесные пары. Что-то не слышал об их уничтожении(( Пора начинать воевать! А также топить суда в ЧМ, следующие в хохлостан
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 22:11
      Цитата: Андрей Андреев_2
      На Украине всего 7 пунктов, на которых жд составы меняют колесные пары. Что-то не слышал об их уничтожении(( Пора начинать воевать! А также топить суда в ЧМ, следующие в хохлостан

      Ваши слова да богу в уши, так как других ушей в России не наблюдается... Иначе не объяснить, почему му не перекрываем каналы поставок вна всякой хрени...
  14. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 21:31
    Типа наращивать потому что недавно украино ударила по аэродрому в джанкое
  15. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 21:49
    Un comportement de gamins ! Je croyais que Macron était une exception et je m'aperçois que c'est la règle.
    Une attitude d'immature qui voyant que son poulain perds est prêt à tout les extrêmes, préfèrant détruire le jeux (la terre ) que perdre la partie...Même si c'est au prix de ( dizaines, centaines ?) De millions de morts.
    Pour ceux qui en doutent encore, rappellezvous il y a 2 ans ils parlaient d'envoi de casques et de gilets pare-balle, aujourd'hui on en est au missiles longues portée...et demain ?
  16. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 21:52
    Глава комитета по разведке Сената: США должны начать поставки военной помощи Украине с ракет ATACMS

    Ну, значит, они уже там. У меня возник вопрос: если Штаты позволяют себе в открытую поставлять все виды вооружений Залежалой и Исраиловке то почему мы не можем открыто поставить Ирану С-400, Хуситам ПКР и Киму всё, что ему нужно?!!! Что нам мешает?!
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      0
      Сегодня, 22:14
      2 причины.
      1) У отмененного "уважаемыми партнерами", судя по всему, мания войти в историю в белых перчатках "мы не такие"
      2) А есть ли лишие С-400 у самих на фоне поставок все более дальнобойных система в 404 ?
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 22:18
        Цитата: rgd20
        2 причины.
        1) У отмененного "уважаемыми партнерами", судя по всему, мания войти в историю в белых перчатках "мы не такие"
        2) А есть ли лишие С-400 у самих на фоне поставок все более дальнобойных система в 404 ?

        Объявить не значит поставить. Персы м сами не дураки, поработали с нашими С-300 на славу. А объявить и поставить Каспием пару контейнеровозов с пустыми контейнерами можно, пусть гегемон подрищет перед сном...
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:03
    Что изменилось ,Атамаксы уже применялись.
  18. Romeo Звание
    Romeo
    0
    Сегодня, 22:19
    Если бандеровцы получат эти ракеты, тогда было бы логично получение хуситами Ониксов. Ущерб жолжен быть зеркальный или превосходящий. Парочку эсминцев на дно